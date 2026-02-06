Παρασκευή 06 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
HIIT: Αυτή είναι η πιο αποτελεσματική προπόνηση;
Έρευνα 06 Φεβρουαρίου 2026, 07:30

HIIT: Αυτή είναι η πιο αποτελεσματική προπόνηση;

Σύμφωνα με νέα έρευνα, η προπόνηση HIIT μπορεί να μας βοηθήσει να χάσουμε λίπος και να διατηρήσουμε την μυϊκή μας μάζα μεγαλώνοντας.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Δουλειά: Μειώστε το εργασιακό στρες με αυτή τη σκέψη

Δουλειά: Μειώστε το εργασιακό στρες με αυτή τη σκέψη

Spotlight

Καθώς μεγαλώνουμε, η μάζα του λίπους τείνει να αυξάνεται ενώ παράλληλα η άλιπη μάζα, μειώνεται σταδιακά. Αυτή η φυσιολογική διαδικασία μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης ορισμένων παθήσεων, όπως τα καρδιομεταβολικά νοσήματα, η οστεοπόρωση και η σαρκοπενία. Γι’ αυτό και οι ειδικοί συνιστούν την τακτική άσκηση σε κάθε ηλικία ώστε να ενισχύεται η υγεία και να προλαμβάνονται αλλαγές στη σύνθεση του σώματος, με νέα έρευνα να αναδεικνύει το HIIT ως μία από τις πιο αποτελεσματικές προπονήσεις.

Η μελέτη που διεξήχθη στην Αυστραλία και δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Maturitas έδειξε ότι η υψηλής έντασης διαλειμματική προπόνηση (HIIT) βοηθά τους ηλικιωμένους να μειώσουν το σωματικό λίπος και να διατηρήσουν την μυϊκή τους μάζα.

Πιο αναλυτικά, οι ερευνητές από το πανεπιστήμιο Sunshine Coast εξέτασαν πώς ασκήσεις διαφορετικής έντασης επηρέασαν τη σύνθεση του σώματος περισσότερων από 120 υγιών ατόμων από την περιοχή του Μπρίσμπεϊν, με μέση ηλικία τα 72 έτη.

Οι συμμετέχοντες, οι οποίοι είχαν φυσιολογικό μέσο δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ) χωρίστηκαν σε ομάδες και συμμετείχαν σε δομημένα, εποπτευόμενα προγράμματα άσκησης τρεις φορές την εβδομάδα για 6 μήνες. Οι τρεις ομάδες άσκησης περιλάμβαναν:

  • HIIT (High-Intensity Interval Training): σύντομες & έντονες περίοδοι άσκησης που εναλλάσσονται με περιόδους αποκατάστασης
  • Μέτρια ένταση: συνεχής άσκηση με σταθερό, μέτριο ρυθμό
  • Χαμηλή ένταση: ήπιες & εύκολες συνεδρίες

Οι συμμετέχοντες και στις τρεις ομάδες παρουσίασαν ήπιες μειώσεις στο σωματικό λίπος, ωστόσο, μόνο οι συμμετέχοντες στο HIIT διατήρησαν την μυϊκή τους μάζα κατά τη διάρκεια των 6 μηνών.

«Βρήκαμε ότι η άσκηση υψηλής, μέτριας μα και χαμηλής έντασης οδηγεί σε μειώσεις του λίπους, αλλά μόνο το HIIT διατήρησε την άλιπη μυϊκή μάζα των ατόμων», δήλωσε η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Grace Rose.

Πώς επηρεάζει το HIIT το σώμα

Η προπόνηση HIIT εναλλάσσει σύντομες περιόδους έντονης δραστηριότητας, που εκτελούνται με το 100% της προσπάθειας, με σύντομες περιόδους αποκατάστασης χαμηλής έντασης. Αυτό το είδος προπόνησης αναγκάζει το σώμα να δουλέψει αναερόβια πράγμα που σημαίνει ότι το σώμα διασπά τη γλυκόζη για ενέργεια χωρίς να χρησιμοποιεί οξυγόνο.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι το HIIT μπορεί να είναι μια αποτελεσματική και ασφαλής στρατηγική για τη βελτίωση της υγείας, με τους ερευνητές να τονίζουν πως υποστηρίζει τη σύνθεση του σώματος, ασκώντας μεγαλύτερη πίεση στους μύες και βοηθώντας το να διατηρήσει τη μυϊκή μάζα.

Με άλλα λόγια, το HIIT πιθανώς λειτουργεί καλύτερα σε σύγκριση με άλλου είδους προπονήσεις επειδή ασκεί περισσότερη πίεση στους μύες, στέλνοντας στο σώμα ένα πιο ισχυρό σήμα να διατηρήσει τον μυϊκό ιστό αντί να τον χάσει.

Τα ευρήματα της εν λόγω μελέτης προστίθενται στα αυξανόμενα δεδομένα που δείχνουν ότι η ένταση της άσκησης παίζει βασικό ρόλο στην μακροβιότητα και μπορεί να έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο από την ποσότητά της.

Παρόλα αυτά, το HIIT ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για όλους. Η μελέτη αφορούσε γενικά υγιείς ηλικιωμένους, οπότε τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν για άτομα με συγκεκριμένες παθήσεις ή περιορισμούς στην κινητικότητα.

Συνιστάται, κάθε άτομο που θέλει να εντάξει ένα νέο πρόγραμμα άσκησης στη ρουτίνα του, να συμβουλεύεται τους ειδικούς και να προσαρμόζει τις ασκήσεις ανάλογα με τις ικανότητες και την κατάσταση της υγείας του.

* Πηγή: Vita

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Νόμος Κατσέλη: Τι αλλάζει στις δόσεις, η ζημιά και ο κίνδυνος από την απόφαση του Αρείου Πάγου

Νόμος Κατσέλη: Τι αλλάζει στις δόσεις, η ζημιά και ο κίνδυνος από την απόφαση του Αρείου Πάγου

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Δουλειά: Μειώστε το εργασιακό στρες με αυτή τη σκέψη

Δουλειά: Μειώστε το εργασιακό στρες με αυτή τη σκέψη

World
Ευρώ: Τι κίνδυνοι ελλοχεύουν από την ενίσχυση του ευρωπαϊκού νομίσματος έναντι του δολαρίου

Ευρώ: Τι κίνδυνοι ελλοχεύουν από την ενίσχυση του ευρωπαϊκού νομίσματος έναντι του δολαρίου

inWellness
inTown
Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές
inTickets 05.02.26

Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, η Κρινιώ Νικολάου ανεβαίνει στη σκηνή του Stage 7, μαζί με τον Θάνο Πανουργιά, για την μουσικοθεατρική παράσταση Κόντρα ρόλος.

Σύνταξη
Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Fit & Run
Mobility training: Η προπόνηση – ορισμός της ευεξίας
Fitness 02.02.26

Mobility training: Η προπόνηση – ορισμός της ευεξίας

Μια προπόνηση που στοχεύει στη βελτίωση της κίνησης και της ευλυγισίας ώστε να ενισχυθεί η φυσική απόδοση, όχι μόνο στο γυμναστήριο, αλλά και σε καθημερινές μας δραστηριότητες.

Σύνταξη
Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;
Μελέτη 21.01.26

Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;

Μια νέα μελέτη προσπάθησε να κατανοήσει ποια δεδομένα κάνουν το τρέξιμο εξαιρετικό ή εντελώς απογοητευτικό.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Τροία δεν ήταν πόλη πολέμου: Πώς άντεξε αιώνες πριν καεί ολοσχερώς μέσα σε ένα βράδυ
Εποχή του Χαλκού 06.02.26

Η Τροία δεν ήταν πόλη πολέμου: Πώς άντεξε αιώνες πριν καεί ολοσχερώς μέσα σε ένα βράδυ

Πολύ πριν ο Όμηρος καθιερώσει την εικόνα της φλεγόμενης Τροίας, η πόλη λειτουργούσε ως σταθερός κόμβος συνεργασίας και εμπορίου. Ανάλυση του Στέφαν Μπλουμ δείχνει γιατί η ειρήνη, όχι ο πόλεμος, εξηγεί τη μακρά της αντοχή.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ανάλυση: Λειτουργεί αποτελεσματικά η ελληνική αγορά εργασίας; – Τι δείχνει η καμπύλη αποτελεσματικής ανεργίας
Ανάλυση 06.02.26

Λειτουργεί αποτελεσματικά η ελληνική αγορά εργασίας; - Τι δείχνει η καμπύλη αποτελεσματικής ανεργίας

Ζητούμενο για την ελληνική αγορά εργασίας η επίτευξη πλήρους απασχόλησης και προϋπόθεση η διεύρυνση της συμμετοχής περισσότερων ατόμων στην παραγωγική διαδικασία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τεχνητή Νοημοσύνη: Οι γυναίκες εργαζόμενες θα μπορούσαν να πληγούν περισσότερο από τις απώλειες θέσεων
AI 06.02.26

Θα πάρει η Τεχνητή Νοημοσύνη τη δουλειά σου; - Αν είσαι γυναίκα κινδυνεύεις περισσότερο

Οι γυναίκες εργαζόμενες στον τομέα της τεχνολογίας και των χρηματοοικονομικών θα μπορούσαν να πληγούν περισσότερο από τις απώλειες θέσεων εργασίας που οφείλονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Έφτασε η ώρα του εισαγγελέα στη δίκη για τις υποκλοπές – Τι θα ακολουθήσει
Αγόρευση 06.02.26

Έφτασε η ώρα του εισαγγελέα στη δίκη για τις υποκλοπές – Τι θα ακολουθήσει

Ο εισαγγελέας της έδρας θα αξιολογήσει το πλήθος των μαρτυρικών καταθέσεων και των εγγράφων-στοιχείων που κατατέθηκαν στη δίκη για τις υποκλοπές και θα διατυπώσει την πρότασή του για τους τέσσερις κατηγορούμενους, Ταλ Ντίλιαν, Σάρα Χάμου, Γιάννη Λαβράνο και Φέλιξ Μπίτζιο

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Social Media: «Όχι» στους ανηλίκους ως βορά στην ψηφιακή Άγρια Δύση
Απαγόρευση social media 06.02.26

«Όχι» στους ανηλίκους ως βορά στην ψηφιακή Άγρια Δύση

Ανησυχίες για την ψυχική υγεία των ανηλίκων, τον διαδικτυακό εκφοβισμό, τον εθισμό στις οθόνες και, τώρα, την ανεξέλεγκτη διάδοση παράνομου περιεχομένου AI οδηγούν σε ντόμινο απαγορεύσεων των social

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Εργαζόμενοι με «μπλοκάκι»: Πώς γλιτώνουν από το τεκμαρτό και κερδίζουν έκπτωση
Προϋποθέσεις 06.02.26

Πώς γλιτώνουν από το τεκμαρτό και κερδίζουν έκπτωση

Τι ισχύει για τα εισοδήματα του 2025 που θα δηλωθούν και θα φορολογηθούν φέτος - Ποιες είναι οι πέντε προϋποθέσεις για τις φοροελαφρύνσεις που μπορούν να έχουν εργαζόμενοι με μπλοκάκι

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Ο Κικίλιας ενημερώνει την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής για την τραγωδία της Χίου
Πολιτική Γραμματεία 06.02.26

Ο Κικίλιας ενημερώνει την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής για την τραγωδία της Χίου

Ο Βασίλης Κικίλιας έχει ήδη υπογραμμίσει ότι η έρευνα θα διεξαχθεί με διαφάνεια και επαγγελματισμό και ότι η κυβέρνηση δείχνει μηδενική ανοχή στα συγκεκριμένα κυκλώματα.

Σύνταξη
Συνταξιούχοι: Οι έξι κόφτες στην καταβολή των αναδρομικών
Οικονομικές Ειδήσεις 06.02.26

Οι έξι κόφτες στην καταβολή των αναδρομικών

Νέα ψηφιακή πλατφόρμα ενεργοποιεί ο ΕΦΚΑ, έτσι ώστε οι συνταξιούχοι να έχουν τη δυνατότητα να κοινοποιούν ηλεκτρονικά τις δικαστικές αποφάσεις που τους δικαιώνουν

Ηλίας Γεωργάκης
Αυστραλία: Η συνήγορος διαβόητου βαρόνου ναρκωτικών ήταν πληροφοριοδότρια της αστυνομίας
Αυστραλία 06.02.26

Πληροφοριοδότρια της αστυνομίας η συνήγορος διαβόητου βαρόνου ναρκωτικών

Πληροφορίες στην αστυνομία έδινε, ενώ υποτίθεται πως υπερασπιζόταν τους πελάτες της, η συνήγορος διαβόητου βαρόνου ναρκωτικών στην Αυστραλία, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος εν μέσω του σκανδάλου.

Σύνταξη
Νότιο Σουδάν: Πυρπόλησαν και λεηλάτησαν τις εγκαταστάσεις της Save the Children στην Τζόνγκλεϊ
Νότιο Σουδάν 06.02.26

Πυρπόλησαν και λεηλάτησαν τις εγκαταστάσεις της Save the Children

Η βρετανική μη κυβερνητική οργάνωση Save the Children αποφάσισε να αναστείλει τις δραστηριότητές της στην πολιτεία Τζόνγκλεϊ, στο Νότιο Σουδάν, μετά την πυρπόληση και λεηλάτηση των εγκαταστάσεών της.

Σύνταξη
Ιράν: Ο Λευκός Οίκος υπενθυμίζει ότι ο Τραμπ έχει «πολλές επιλογές» στη διάθεσή του «πέρα από τη διπλωματία»
Λευκός Οίκος 06.02.26

Ο Τραμπ έχει «πολλές επιλογές» για το Ιράν «πέρα από τη διπλωματία»

Απειλές κατά της Τεχεράνης εκτοξεύει ο Λευκός Οίκος παραμονή των διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, ανεφέροντας ότι ο Τραμπ «έχει πολλές επιλογές στη διάθεσή του, πέρα από τη διπλωματία».

Σύνταξη
Λούκα Κατσέλη: Σημαντική η απόφαση του Αρείου Πάγου για την οικονομική επιβίωση χιλιάδων δανειοληπτών
Νόμος Κατσέλη 06.02.26

Λούκα Κατσέλη: Σημαντική η απόφαση του Αρείου Πάγου για χιλιάδες δανειολήπτες

Η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου «είναι μια σημαντική και δίκαιη απόφαση», κρίνει η Λούκα Κατσέλη, τονίζοντας ότι «εναρμονίζεται πλήρως με την πρόθεση του νομοθέτη».

Σύνταξη
Ιράν: Στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ θα θυσιαστεί ο ιρανικός λαός, φοβάται ο Τζαφάρ Παναχί
Τζαφάρ Παναχί 06.02.26

«Ο ιρανικός λαός δεν έχει εκπρόσωπο στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν»

«Ο,τι κι αν συμβεί σε αυτό το είδος των διαπραγματεύσεων, δεν θα είναι ποτέ προς το συμφέρον του λαού», κρίνει ο Τζαφάρ Παναχί, αναφερόμενος στις συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Τζέφρι Επσταϊν – Νορβηγία: Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα σε βάρος του πρώην πρωθυπουργού Γιάγκλαντ
«Σοβαρή διαφθορά» 06.02.26

Ερευνούν πρώην πρωθυπουργό της Νορβηγίας για την υπόθεση Επσταϊν

Υποψίες για «σοβαρή διαφθορά» έχει η αστυνομία της Νορβηγίας για τον πρώην πρωθυπουργό Γιάγκλαντ, σε βάρος του οποίου ξεκίνησε έρευνα που σχετίζεται με τον αμερικανό χρηματιστή Τζέφρι Επσταϊν.

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 06 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο