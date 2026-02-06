Παρασκευή 06 Φεβρουαρίου 2026
06.02.2026
Διακοπή κυκλοφορίας σε δύο λωρίδες της Ε.Ο Αθηνών - Λαμίας λόγω τροχαίου
Διατροφή: Το να τρώμε μαζί με παρέα, μας κάνει καλό
06 Φεβρουαρίου 2026

Διατροφή: Το να τρώμε μαζί με παρέα, μας κάνει καλό

Σύμφωνα με έρευνες, όσο μεγαλώνουμε αυξάνεται και η κοινωνική απομόνωση - κι αυτό επηρεάζει τη διατροφή μας.

«Επιδημία σιωπής» καλύπτει την ψυχική υγεία των γυναικών

«Επιδημία σιωπής» καλύπτει την ψυχική υγεία των γυναικών

Spotlight

Η κοινωνική απομόνωση δεν είναι μια στατική εμπειρία με την έρευνα να δείχνει ότι ο αριθμός των διάφορων κοινωνικών δραστηριοτήτων, μειώνεται με την πάροδο του χρόνου για τους μεσήλικες και τους ηλικιωμένους. Παράλληλα, οι επιστήμονες παρατηρούν πως οι αλλαγές στις κοινωνικές σχέσεις ενέχουν ποικίλους κινδύνους, οι οποίοι έχουν να κάνουν και με την υγιεινή διατροφή ή μάλλον πιο σωστά, με την υπονόμευσή της.

Τόσο η ποσότητα όσο και η ποιότητα των τροφών που καταναλώνουμε μπορεί να επηρεαστούν από το περιβάλλον του γεύματος και το να τρώμε μόνοι μας, σχετίζεται με κακή ποιότητα διατροφής. Σύμφωνα με μελέτη με συμμετέχοντες από τον Καναδά, η κοινωνική απομόνωση σχετίζεται με ανεπαρκή κατανάλωση φρούτων και λαχανικών στους ηλικιωμένους — ένας δείκτης ποιότητας της διατροφής που έχει συνδεθεί με χρόνιες ασθένειες. Τα ευρήματα έδειξαν συνολικά ότι, τόσο οι ηλικιωμένοι άνδρες όσο και οι γυναίκες που δεν είχαν επαφές με φίλους ή είχαν λίγες, είχαν κακή ποιότητα διατροφής σε σύγκριση με εκείνους που είχαν πιο συχνές.

Υγιεινή διατροφή και κοινωνικοποίηση: Μια σχέση που δεν πρέπει να ξεχνάμε

Η διατήρηση τακτικών και ποικιλόμορφων κοινωνικών δραστηριοτήτων είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση της υγείας και ευημερίας καθώς οι άνθρωποι προχωρούν από την μέση στην πιο προχωρημένη ηλικία, λένε οι ερευνητές. Η κατανόηση των κοινωνικών παραμέτρων της διατροφής είναι το κλειδί για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στην υγεία και για την προσαρμογή πιο αποτελεσματικών κοινωνικών παρεμβάσεων, υπογραμμίζουν.

Η κοινωνικότητα, η κοινωνικοποίηση και η διατροφή συνδέονται με τρόπους που συχνά υποτιμούμε.  Αντί να επικεντρωνόμαστε μόνο στην προσωπική πειθαρχία όσον αφορά το κρίσιμο κεφάλαιο «υγιεινή διατροφή», πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η κοινωνική υποστήριξη και οι δυναμικές κοινωνικές σχέσεις μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της συνολικής ευημερίας μας, ειδικά καθώς μεγαλώνουμε.

Ποικιλία και ισορροπία

Η υγιεινή διατροφή βασίζεται στην ποικιλία:

  • Φρούτα και λαχανικά: Μας παρέχουν απαραίτητα θρεπτικά συστατικά όπως βιταμίνες, μέταλλα και φυτικές ίνες.
  • Ολικής άλεσης προϊόντα: Έχουν περισσότερες φυτικές ίνες και θρεπτικά συστατικά.
  • Πρωτεΐνες υψηλής ποιότητας: Όπως άπαχο κρέας, ψάρια, αβγά, όσπρια, ξηροί καρποί και σπόροι.
  • Καλά λιπαρά: Ελαιόλαδο, αβοκάντο, ξηροί καρποί, σπόροι, λιπαρά ψάρια (όπως σολομός και σκουμπρί) κ.λπ.
  • Επαρκής κατανάλωση νερού: Η ενυδάτωση είναι κρίσιμη για τη διατήρηση της καλής υγείας. Το νερό βοηθάει στην πέψη, στη μεταφορά των θρεπτικών συστατικών, στη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος και στην απομάκρυνση των τοξινών.
  • Έλεγχος μερίδων: Η κατανάλωση φυσιολογικών μερίδων είναι σημαντική για τη διατήρηση ενός υγιούς βάρους και τη σωστή λειτουργία του οργανισμού. Η υπερβολική κατανάλωση ακόμα και των υγιεινών τροφίμων μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση βάρους. Ακούμε το σώμα μας και τρώμε όταν πεινάμε και όχι από συνήθεια ή συναισθηματικά.
  • Επιλέξτε φρέσκα τρόφιμα: Είναι πιο θρεπτικά και λιγότερο επιβαρυμένα με πρόσθετα.

Η υγιεινή διατροφή δεν είναι απλά ένας κατάλογος με «σωστές» ή «λάθος» τροφές, αλλά μια προσέγγιση που περιλαμβάνει τη συνολική ισορροπία του τρόπου ζωής, την ενεργοποίηση του σώματος μέσω της άσκησης και τη διατήρηση της κοινωνικής και ψυχικής ευημερίας.

* Πηγή: Vita

Economy
Νόμος Κατσέλη: Τι αλλάζει στις δόσεις, η ζημιά και ο κίνδυνος από την απόφαση του Αρείου Πάγου

Νόμος Κατσέλη: Τι αλλάζει στις δόσεις, η ζημιά και ο κίνδυνος από την απόφαση του Αρείου Πάγου

Δουλειά: Μειώστε το εργασιακό στρες με αυτή τη σκέψη

Δουλειά: Μειώστε το εργασιακό στρες με αυτή τη σκέψη

World
Ευρώ: Τι κίνδυνοι ελλοχεύουν από την ενίσχυση του ευρωπαϊκού νομίσματος έναντι του δολαρίου

Ευρώ: Τι κίνδυνοι ελλοχεύουν από την ενίσχυση του ευρωπαϊκού νομίσματος έναντι του δολαρίου

Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές
05.02.26

Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, η Κρινιώ Νικολάου ανεβαίνει στη σκηνή του Stage 7, μαζί με τον Θάνο Πανουργιά, για την μουσικοθεατρική παράσταση Κόντρα ρόλος.

04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Δεν είναι όλες οι πατάτες ίδιες
03.02.26

Δεν είναι όλες οι πατάτες ίδιες

Οι πατάτες έχουν πολλά να προσφέρουν: βιταμίνες, μέταλλα, υδατάνθρακες. Αλλά πως αναγνωρίζεις τις πιο θρεπτικές;

Χιλή: Ο ακροδεξιός εκλεγμένος πρόεδρος Καστ θέλει να «εμπνευστεί» από Μελόνι, Όρμπαν και Μιλέι
06.02.26

Ο ακροδεξιός εκλεγμένος πρόεδρος Καστ της Χιλής θέλει να «εμπνευστεί» από Μελόνι, Όρμπαν και Μιλέι

Ο Χοσέ Αντόνιο Καστ σκοπεύει να υιοθετήσει σκληρή γραμμή για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και της παράτυπης μετανάστευσης, όπως εξήγγειλε προεκλογικά

6 Φεβρουαρίου 2026: Η ημερομηνία που κανείς δεν προσέxει, αλλά ξαναβάζει τον κόσμο στον εφιάλτη
06.02.26

6 Φεβρουαρίου 2026: Η ημερομηνία που κανείς δεν προσέxει, αλλά ξαναβάζει τον κόσμο στον εφιάλτη

Εάν δεν συνεννοηθούν οι δύο πυρηνικές υπερδυνάμεις ΗΠΑ και Ρωσία, η ανθρωπότητα θα επιστρέψει στη δεκαετία του 1960, δηλαδη στον πυρηνικό εφιάλτη.

Η Τροία δεν ήταν πόλη πολέμου: Πώς άντεξε αιώνες πριν καεί ολοσχερώς μέσα σε ένα βράδυ
06.02.26

Η Τροία δεν ήταν πόλη πολέμου: Πώς άντεξε αιώνες πριν καεί ολοσχερώς μέσα σε ένα βράδυ

Πολύ πριν ο Όμηρος καθιερώσει την εικόνα της φλεγόμενης Τροίας, η πόλη λειτουργούσε ως σταθερός κόμβος συνεργασίας και εμπορίου. Ανάλυση του Στέφαν Μπλουμ δείχνει γιατί η ειρήνη, όχι ο πόλεμος, εξηγεί τη μακρά της αντοχή.

Ανάλυση: Λειτουργεί αποτελεσματικά η ελληνική αγορά εργασίας; – Τι δείχνει η καμπύλη αποτελεσματικής ανεργίας
06.02.26

Λειτουργεί αποτελεσματικά η ελληνική αγορά εργασίας; - Τι δείχνει η καμπύλη αποτελεσματικής ανεργίας

Ζητούμενο για την ελληνική αγορά εργασίας η επίτευξη πλήρους απασχόλησης και προϋπόθεση η διεύρυνση της συμμετοχής περισσότερων ατόμων στην παραγωγική διαδικασία.

Τεχνητή Νοημοσύνη: Οι γυναίκες εργαζόμενες θα μπορούσαν να πληγούν περισσότερο από τις απώλειες θέσεων
06.02.26

Θα πάρει η Τεχνητή Νοημοσύνη τη δουλειά σου; - Αν είσαι γυναίκα κινδυνεύεις περισσότερο

Οι γυναίκες εργαζόμενες στον τομέα της τεχνολογίας και των χρηματοοικονομικών θα μπορούσαν να πληγούν περισσότερο από τις απώλειες θέσεων εργασίας που οφείλονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Έφτασε η ώρα του εισαγγελέα στη δίκη για τις υποκλοπές – Τι θα ακολουθήσει
06.02.26

Έφτασε η ώρα του εισαγγελέα στη δίκη για τις υποκλοπές – Τι θα ακολουθήσει

Ο εισαγγελέας της έδρας θα αξιολογήσει το πλήθος των μαρτυρικών καταθέσεων και των εγγράφων-στοιχείων που κατατέθηκαν στη δίκη για τις υποκλοπές και θα διατυπώσει την πρότασή του για τους τέσσερις κατηγορούμενους, Ταλ Ντίλιαν, Σάρα Χάμου, Γιάννη Λαβράνο και Φέλιξ Μπίτζιο

Social Media: «Όχι» στους ανηλίκους ως βορά στην ψηφιακή Άγρια Δύση
06.02.26

«Όχι» στους ανηλίκους ως βορά στην ψηφιακή Άγρια Δύση

Ανησυχίες για την ψυχική υγεία των ανηλίκων, τον διαδικτυακό εκφοβισμό, τον εθισμό στις οθόνες και, τώρα, την ανεξέλεγκτη διάδοση παράνομου περιεχομένου AI οδηγούν σε ντόμινο απαγορεύσεων των social

Εργαζόμενοι με «μπλοκάκι»: Πώς γλιτώνουν από το τεκμαρτό και κερδίζουν έκπτωση
06.02.26

Πώς γλιτώνουν από το τεκμαρτό και κερδίζουν έκπτωση

Τι ισχύει για τα εισοδήματα του 2025 που θα δηλωθούν και θα φορολογηθούν φέτος - Ποιες είναι οι πέντε προϋποθέσεις για τις φοροελαφρύνσεις που μπορούν να έχουν εργαζόμενοι με μπλοκάκι

Ο Κικίλιας ενημερώνει την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής για την τραγωδία της Χίου
06.02.26

Ο Κικίλιας ενημερώνει την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής για την τραγωδία της Χίου

Ο Βασίλης Κικίλιας έχει ήδη υπογραμμίσει ότι η έρευνα θα διεξαχθεί με διαφάνεια και επαγγελματισμό και ότι η κυβέρνηση δείχνει μηδενική ανοχή στα συγκεκριμένα κυκλώματα.

Συνταξιούχοι: Οι έξι κόφτες στην καταβολή των αναδρομικών
06.02.26

Οι έξι κόφτες στην καταβολή των αναδρομικών

Νέα ψηφιακή πλατφόρμα ενεργοποιεί ο ΕΦΚΑ, έτσι ώστε οι συνταξιούχοι να έχουν τη δυνατότητα να κοινοποιούν ηλεκτρονικά τις δικαστικές αποφάσεις που τους δικαιώνουν

Αυστραλία: Η συνήγορος διαβόητου βαρόνου ναρκωτικών ήταν πληροφοριοδότρια της αστυνομίας
06.02.26

Πληροφοριοδότρια της αστυνομίας η συνήγορος διαβόητου βαρόνου ναρκωτικών

Πληροφορίες στην αστυνομία έδινε, ενώ υποτίθεται πως υπερασπιζόταν τους πελάτες της, η συνήγορος διαβόητου βαρόνου ναρκωτικών στην Αυστραλία, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος εν μέσω του σκανδάλου.

