Διατροφή: Το να τρώμε μαζί με παρέα, μας κάνει καλό

Η κοινωνική απομόνωση δεν είναι μια στατική εμπειρία με την έρευνα να δείχνει ότι ο αριθμός των διάφορων κοινωνικών δραστηριοτήτων, μειώνεται με την πάροδο του χρόνου για τους μεσήλικες και τους ηλικιωμένους. Παράλληλα, οι επιστήμονες παρατηρούν πως οι αλλαγές στις κοινωνικές σχέσεις ενέχουν ποικίλους κινδύνους, οι οποίοι έχουν να κάνουν και με την υγιεινή διατροφή ή μάλλον πιο σωστά, με την υπονόμευσή της.

Τόσο η ποσότητα όσο και η ποιότητα των τροφών που καταναλώνουμε μπορεί να επηρεαστούν από το περιβάλλον του γεύματος και το να τρώμε μόνοι μας, σχετίζεται με κακή ποιότητα διατροφής. Σύμφωνα με μελέτη με συμμετέχοντες από τον Καναδά, η κοινωνική απομόνωση σχετίζεται με ανεπαρκή κατανάλωση φρούτων και λαχανικών στους ηλικιωμένους — ένας δείκτης ποιότητας της διατροφής που έχει συνδεθεί με χρόνιες ασθένειες. Τα ευρήματα έδειξαν συνολικά ότι, τόσο οι ηλικιωμένοι άνδρες όσο και οι γυναίκες που δεν είχαν επαφές με φίλους ή είχαν λίγες, είχαν κακή ποιότητα διατροφής σε σύγκριση με εκείνους που είχαν πιο συχνές.

Υγιεινή διατροφή και κοινωνικοποίηση: Μια σχέση που δεν πρέπει να ξεχνάμε

Η διατήρηση τακτικών και ποικιλόμορφων κοινωνικών δραστηριοτήτων είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση της υγείας και ευημερίας καθώς οι άνθρωποι προχωρούν από την μέση στην πιο προχωρημένη ηλικία, λένε οι ερευνητές. Η κατανόηση των κοινωνικών παραμέτρων της διατροφής είναι το κλειδί για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στην υγεία και για την προσαρμογή πιο αποτελεσματικών κοινωνικών παρεμβάσεων, υπογραμμίζουν.

Η κοινωνικότητα, η κοινωνικοποίηση και η διατροφή συνδέονται με τρόπους που συχνά υποτιμούμε. Αντί να επικεντρωνόμαστε μόνο στην προσωπική πειθαρχία όσον αφορά το κρίσιμο κεφάλαιο «υγιεινή διατροφή», πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η κοινωνική υποστήριξη και οι δυναμικές κοινωνικές σχέσεις μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της συνολικής ευημερίας μας, ειδικά καθώς μεγαλώνουμε.

Ποικιλία και ισορροπία

Η υγιεινή διατροφή βασίζεται στην ποικιλία:

Φρούτα και λαχανικά : Μας παρέχουν απαραίτητα θρεπτικά συστατικά όπως βιταμίνες, μέταλλα και φυτικές ίνες.

: Μας παρέχουν απαραίτητα θρεπτικά συστατικά όπως βιταμίνες, μέταλλα και φυτικές ίνες. Ολικής άλεσης προϊόντα: Έχουν περισσότερες φυτικές ίνες και θρεπτικά συστατικά.

Έχουν περισσότερες φυτικές ίνες και θρεπτικά συστατικά. Πρωτεΐνες υψηλής ποιότητας : Όπως άπαχο κρέας, ψάρια, αβγά, όσπρια, ξηροί καρποί και σπόροι.

: Όπως άπαχο κρέας, ψάρια, αβγά, όσπρια, ξηροί καρποί και σπόροι. Καλά λιπαρά : Ελαιόλαδο, αβοκάντο, ξηροί καρποί, σπόροι, λιπαρά ψάρια (όπως σολομός και σκουμπρί) κ.λπ.

: Ελαιόλαδο, αβοκάντο, ξηροί καρποί, σπόροι, λιπαρά ψάρια (όπως σολομός και σκουμπρί) κ.λπ. Επαρκής κατανάλωση νερού : Η ενυδάτωση είναι κρίσιμη για τη διατήρηση της καλής υγείας. Το νερό βοηθάει στην πέψη, στη μεταφορά των θρεπτικών συστατικών, στη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος και στην απομάκρυνση των τοξινών.

: Η ενυδάτωση είναι κρίσιμη για τη διατήρηση της καλής υγείας. Το νερό βοηθάει στην πέψη, στη μεταφορά των θρεπτικών συστατικών, στη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος και στην απομάκρυνση των τοξινών. Έλεγχος μερίδων : Η κατανάλωση φυσιολογικών μερίδων είναι σημαντική για τη διατήρηση ενός υγιούς βάρους και τη σωστή λειτουργία του οργανισμού. Η υπερβολική κατανάλωση ακόμα και των υγιεινών τροφίμων μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση βάρους. Ακούμε το σώμα μας και τρώμε όταν πεινάμε και όχι από συνήθεια ή συναισθηματικά.

: Η κατανάλωση φυσιολογικών μερίδων είναι σημαντική για τη διατήρηση ενός υγιούς βάρους και τη σωστή λειτουργία του οργανισμού. Η υπερβολική κατανάλωση ακόμα και των υγιεινών τροφίμων μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση βάρους. Ακούμε το σώμα μας και τρώμε όταν πεινάμε και όχι από συνήθεια ή συναισθηματικά. Επιλέξτε φρέσκα τρόφιμα: Είναι πιο θρεπτικά και λιγότερο επιβαρυμένα με πρόσθετα.

Η υγιεινή διατροφή δεν είναι απλά ένας κατάλογος με «σωστές» ή «λάθος» τροφές, αλλά μια προσέγγιση που περιλαμβάνει τη συνολική ισορροπία του τρόπου ζωής, την ενεργοποίηση του σώματος μέσω της άσκησης και τη διατήρηση της κοινωνικής και ψυχικής ευημερίας.

* Πηγή: Vita