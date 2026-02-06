science
06.02.2026
Ισχυρός σεισμός 4,9 Ρίχτερ στην Ανατολική Τουρκία
06.02.2026 | 14:49
Τραυματίστηκε γυναίκα από πτώση γυψοσανίδας στη Ερμού
Πώς η απώλεια μιας ορμόνης έκανε τα φίδια εξπέρ της νηστείας
Επιστήμες 06 Φεβρουαρίου 2026

Πώς η απώλεια μιας ορμόνης έκανε τα φίδια εξπέρ της νηστείας

Η «ορμόνη της πείνας» υπάρχει σε όλα τα σπονδυλωτά ζώα εκτός από τα φίδια, τους χαμαιλέοντες και ορισμένες σαύρες.

Βαγγέλης Πρατικάκης
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Πρατικάκης
Τα φίδια δεν τρώνε πρωϊνό, μεσημεριανό και βραδινό. Όταν βρουν την ευκαιρία, καταπίνουν αμάσητη τη λεία τους και μετά μένουν σχεδόν ακίνητα για εβδομάδες ή μήνες πριν ξαναπεινάσουν. Πώς τα καταφέρνουν;

Το μυστικό φαίνεται πως είναι η απώλεια μιας ορμόνης που εμπλέκεται στο αίσθημα της πείνας, αποκαλύπτει νέα μελέτη. Το ίδιο έχει συμβεί στους χαμαιλέοντες και τις σαύρες του γένους Agama, ερπετά που επίσης αντέχουν μεγάλα διαστήματα νηστείας.

Τα ευρήματα, τα οποία δημοσιεύονται στο Royal Society Open Biology, δεν αποκλείεται να οδηγήσουν στην ανάπτυξη νέων θεραπειών για αδυνάτισμα.

Ορμόνη της πείνας

Η μελέτη αποκαλύπτει ότι τα φίδια έχουν χάσει τα γονίδια της γκρελίνης, μιας ορμόνης που προκάλεσε ενθουσιασμό όταν ανακαλύφθηκε πριν από 30 χρόνια, καθώς οι επιστήμονες πίστευαν ότι θα ήταν το κλειδί για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας.

Αργότερα όμως έγινε σαφές, πως η γκρελίνη αποτελεί μόνο ένα μέρος ενός περίπλοκου ορμονικού δικτύου που ρυθμίζει την όρεξη, τον μεταβολισμό και την αποθήκευση ενέργειας στη μορφή λίπους.

Γνωστή και ως «ορμόνη της πείνας», η γκρελίνη υπάρχει σε όλα τα σπονδυλωτά ζώα, από τα ψάρια μέχρι τα θηλαστικά. Παράγεται στο στομάχι έπειτα από διαστήματα νηστείας και αυξάνει την όρεξη, ενώ παράλληλα διεγείρει την παραγωγή γαστρικών υγρών.

Στους πύθωνες, τα γονίδια της γκρελίνης είναι μη λειτουργικά λόγω πολλαπλών μεταλλάξεων (Κοινό Κτήμα)

Στη νέα μελέτη, ερευνητές στην Πορτογαλία και τη Δανία εξέτασαν το γονιδίωμα 112 ερπετών και διαπίστωσαν ότι τα φίδια, οι χαμαιλέοντες και οι σαύρες Agama δεν παράγουν γκρελίνη.

Σε ορισμένες ομάδες φιδιών, όπως οι βόες και οι πύθωνες, τα γονίδια της ορμόνης φέρουν πολλαπλές μεταλλάξεις που τα καθιστούν μη λειτουργικά. Σε άλλα είδη, όπως οι οχιές και οι κόμπρες, τα γονίδια απλά απουσίαζαν.

«Ανιχνεύαμε μόνο θραύσματα, μικρά κομμάτια της αλληλουχίας» δήλωσε στον δικτυακό τόπο του Science o Ρούι Πίντο του Πανεπιστημίου του Πόρτο, επικεφαλής της μελέτης. Οι γενετικές διαφορές που βρέθηκαν μεταξύ διαφορετικών ομάδων φιδιών υποδεικνύουν ότι η γκρελίνη χάθηκε αρκετές φορές στην εξελικτική πορεία των ερπετών, επισήμανε.

Και, εκτός από τα γονίδια της γκρελίνης, τα φίδια, οι χαμαιλέοντες και οι σαύρες Agama έχουν χάσει επίσης το γονίδιο του ενζύμου MBOAT4, το οποίο είναι απαραίτητο για τη μετατροπή της γκρελίνης στην ενεργή μορφή της.

Δεδομένου ότι η γκρελίνη και το ένζυμο MBOAT4 διεγείρουν τη μετατροπή του λίπους σε ενέργεια σε περιόδους έλλειψης τροφής, η απώλειά τους φαίνεται ότι επέτρεψε σε αυτά τα ερπετά να αντέχουν την παρατεταμένη νηστεία.

Η απώλεια αυτών των γονιδίων, πάντως, δεν είναι ο μόνος προσαρμοστικός μηχανισμός που καθιστά ιδιαίτερο τον μεταβολισμό αυτών των ερπετών. Πολλαπλές μεταλλάξεις έχουν ανιχνευθεί και στα μιτοχόνδριά τους, τα κυτταρικά εργοστάσια που μετατρέπουν την τροφή σε ενέργεια.

Δυνητικά, τα νέα ευρήματα θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέες θεραπείες για απώλεια βάρους.

Αυτό συνέβη εξάλλου με τα νέα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας, τους λεγόμενους αγωνιστές GLP-1 (γλυκαγονόμορφο πεπτίδιο 1), οι οποίοι βασίστηκαν σε μια πρωτεΐνη που απομονώθηκε από το δηλητήριο της αμερικανικής σαύρας χίλα (Heloderma suspectum).

Αν και ο ρόλος της στο δηλητήριο της σαύρας παραμένει ασαφής, η πρωτεΐνη πιστεύεται ότι προκαλεί υπογλυκαιμία στο θήραμα αυξάνοντας απότομα την έκκριση ινσουλίνης.

Κεντρική εικόνα: οχιά του είδους Trimeresurus vogeli. Πηγή: Bernard Dupont, CC BY-SA 2.0

