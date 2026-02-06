Παρασκευή 06 Φεβρουαρίου 2026
Με τους λιμενικούς είμαστε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θέλουμε να πνίγονται άνθρωποι
06 Φεβρουαρίου 2026, 09:15

Με τους λιμενικούς είμαστε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θέλουμε να πνίγονται άνθρωποι

Το πραγματικό ερώτημα είναι εάν θέλουμε να πνίγονται άνθρωποι στο Αιγαίο. Γιατί κάποιοι αυτό το θεωρούν αποτροπή

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Spotlight

Ο υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης υποστήριξε ότι το ερώτημα που πρέπει να απαντήσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι εάν είναι με τους λιμενικούς ή με τους διακινητές.

Στην πραγματικότητα το αποπροσανατολιστικό δίλημμα που έθεσε δεν υπάρχει. Προφανώς και είμαστε με τους λιμενικούς και δεν είμαστε με τους διακινητές, που εκμεταλλεύονται και θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή απελπισμένων ανθρώπων.

Όμως, το ερώτημα που πρέπει να τεθεί δεν είναι εάν θέλουμε να προστατεύονται τα σύνορα. Δεν είναι εάν θέλουμε να συλλαμβάνονται και να τιμωρούνται οι διακινητές. Δεν είναι καν το εάν θέλουμε να έχουμε μια συγκεκριμένη μεταναστευτική πολιτική και να υπάρχει έλεγχος στο ποιοι μπαίνουν στη χώρα.

Το ερώτημα είναι εάν θέλουμε να πνίγονται άνθρωποι. Εάν θεωρούμε ότι η «αποτροπή» της άφιξης μεταναστών περιλαμβάνει και το να βουλιάζουν οι βάρκες τους και να χάνουν τη ζωή τους. Εάν θεωρούμε ότι ο πνιγμός αποτελεί εργαλείο «μεταναστευτικής πολιτικής».

Και μην μου πείτε ότι υπερβάλλω.

Εάν παρακολουθήσετε το φιλοκυβερνητικό επικοινωνιακό σύμπαν, θα διαπιστώσετε εδώ και μήνες μια σειρά από δημοσιεύματα που όλα έχουν τον ίδιο τόνο: «Γκάφα του Λιμενικού που άφησε μετανάστες να φτάσουν ανενόχλητοι στη Γαύδο από τη Λιβύη». «Διακοσμητικό ρόλο παίζει το Λιμενικό και δεν εμποδίζει την προσέγγιση των πλοιαρίων με μετανάστες». «Χάθηκε η μπάλα με το μεταναστευτικό». «Δυσαρεστημένο το Μαξίμου με τον υπουργό Ναυτιλίας».

Δηλαδή, όλο το προηγούμενο διάστημα υπήρχαν επικρίσεις στο Λιμενικό Σώμα και τον πολιτικό του προϊστάμενο επειδή δεν σταματούσε τα σκάφη με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, δεν τα απέτρεπε να προσεγγίσουν, και δεν εξασφάλιζε ότι δεν θα πατούσαν ελληνικό έδαφος.

Μόνο που στην ανοιχτή θάλασσα το «σταματάω» ή το «αποτρέπω» ή το «δεν θα πατήσετε σε ελληνικό έδαφος» έχει ένα όριο: ότι δεν μπορεί να σημαίνει βύθιση του σκάφους γιατί τότε θα έχουμε θύματα. Γιατί η αποτροπή, με την έννοια του να γυρίσει πίσω από εκεί που ήρθε, δεν είναι πάντα εφικτή. Ή θα σημαίνει ότι επιστρέφοντας μπορεί να βουλιάξει.

Να το πω απλά: με βάση την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία ένα τέτοιο σκάφος όντως φτάνει παράτυπα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να το βυθίσουμε.

Γι’ αυτό και ο υπουργός Ναυτιλίας σε μια συνέντευξή του είχε πει ότι στην ανοιχτή θάλασσα κάνεις έρευνα και διάσωση. Εννοώντας προφανώς δεν μπορείς να κάνεις επικίνδυνη αποτροπή.

Όμως, φαίνεται ότι αυτό για διαφόρους, εντός και εκτός κυβέρνησης, δεν είναι αρκετά αποτρεπτικό και θα ήθελαν το Λιμενικό να είναι πιο «αποφασιστικό», δηλαδή να προσπαθεί να κάνει τα σκάφη να γυρίσουν πίσω ακόμη και εάν αυτό θα είχε τον πραγματικό κίνδυνο να βυθιστούν και να χαθούν ζωές.

Και το ζήτημα δεν είναι μόνο να σχολιάσουμε επικριτικά τις ακροδεξιές φωνές εντός και εκτός κυβέρνησης που θέλουν να δουν πνιγμένους μετανάστες  ως μέθοδο «αποτροπής». Το κλίμα που καλλιεργείται μπορεί να οδηγήσει σε τραγωδίες.

Μπείτε στη θέση των γυναικών και των ανδρών του λιμενικού, αυτών που κάνουν περιπολίες στο Αιγαίο και που έχουν συναντήσει τον κίνδυνο πολλές φορές και που έχουν διασώσει χιλιάδες ανθρώπους. Βλέπουν κάθε τόσο δημοσιεύματα που τους κατηγορούν ότι τεμπελιάζουν, ότι είναι «χαλαροί», ότι «αφήνετε τους μετανάστες να φτάνουν ανενόχλητοι», ότι «κάνετε γκάφες». Και σκεφτείτε την πίεση και την αίσθηση ότι πρέπει στην επόμενη βάρδια να «κάνουν κάτι παραπάνω», να δείξουν ότι ούτε δειλοί είναι, ούτε χαλαροί. Και αναρωτηθείτε τι σημαίνει αυτό μέσα στη δύσκολη συνθήκη της νύχτας, της κακοκαιρίας, της προσπάθειας των διακινητών να τους αποφύγουν, του φόβου και της έντασης και το βαθμό στον οποίο όλα αυτά -αναλόγως βεβαίως και την ιδιοσυγκρασία, αλλά και τις αρχές και την ιδεολογία του καθενός, με την περιρρέουσα ατμόσφαιρα να μην καταδικάζει δια ροπάλου υψηλού ρίσκου επιλογές- μπορούν να ωθήσουν σε λάθη, σε πρακτικές αποτροπής που είναι πιο βίαιες από ό,τι πρέπει. Και πόσο λίγο θέλει για να γίνει το κακό…

Και έτσι επιστρέφω στο αρχικό ερώτημα που έθεσα: θέλουμε να πνίγονται άνθρωποι ή όχι. Ας απαντήσουμε αυτό και μετά ας συζητήσουμε για «μεταναστευτική πολιτική». Γιατί δεν θέλω να ζω σε μια χώρα που πνίγει ανθρώπους στα σύνορά της.

Economy
Νόμος Κατσέλη: Τι αλλάζει στις δόσεις, η ζημιά και ο κίνδυνος από την απόφαση του Αρείου Πάγου

Νόμος Κατσέλη: Τι αλλάζει στις δόσεις, η ζημιά και ο κίνδυνος από την απόφαση του Αρείου Πάγου

World
Ευρώ: Τι κίνδυνοι ελλοχεύουν από την ενίσχυση του ευρωπαϊκού νομίσματος έναντι του δολαρίου

Ευρώ: Τι κίνδυνοι ελλοχεύουν από την ενίσχυση του ευρωπαϊκού νομίσματος έναντι του δολαρίου

inTown
Ο Αντετοκούνμπο ανακοίνωσε την παραμονή του με… Λύκο της Wall Street: «Οι θρύλοι δεν κυνηγούν…» (vids)
Μπάσκετ 06.02.26

Ο Αντετοκούνμπο ανακοίνωσε την παραμονή του με… Λύκο της Wall Street: «Οι θρύλοι δεν κυνηγούν…» (vids)

Σαν άλλος Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σφράγισε οριστικά την παραμονή του στους Μιλγουόκι Μπακς, ανακοινώνοντας τη... δραματικά, με απόσπασμα από τον Λύκο της Wall Street.

Σύνταξη
Η κόντρα των Μπέκαμ στην εποχή των φασαίων: Ο Μπρούκλιν κάλυψε το τατουάζ που είχε αφιερώσει στον πατέρα του
Κάνε παιδιά... 06.02.26

Η κόντρα των Μπέκαμ στην εποχή των φασαίων: Ο Μπρούκλιν κάλυψε το τατουάζ που είχε αφιερώσει στον πατέρα του

Αν κάποιος πίστευε ότι η κόντρα στην οικογένεια Μπέκαμ θα τελείωνε σύντομα, τότε έκανε λάθος. Ο Μπρούκλιν πήγε τη διαμάχη σε άλλο επίπεδο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έργων σε βασικές οδικές αρτηρίες έως την Κυριακή
Υπομονή και προσοχή 06.02.26

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έργων σε βασικές οδικές αρτηρίες έως την Κυριακή - Τα σημεία και οι ώρες

Δείτε πού και πώς θα εφαρμοστούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανά περιοχή - Κατά τη διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος

Σύνταξη
Λέικερς – Σίξερς 119-115: Νίκησαν οι «Λιμνάνθρωποι», τραυματίστηκε ο Ντόντσιτς (vids)
Μπάσκετ 06.02.26

Λέικερς – Σίξερς 119-115: Νίκησαν οι «Λιμνάνθρωποι», τραυματίστηκε ο Ντόντσιτς (vids)

Με τον Όστιν Ριβς να πραγματοποιεί σπουδαία εμφάνιση με 35 πόντους, οι Λος Άντζελες Λέικερς νίκησαν δύσκολα τους Φιλαδέλφεια Σίξερς στο σημαντικότερο ματς της βραδιάς στο NBA, αλλά ανησυχούν αφού είδαν τον Λούκα Ντόντσιτς να αποχωρεί με πρόβλημα τραυματισμού.

Σύνταξη
«Θρίλερ» κατασκοπείας στις Ένοπλες Δυνάμεις: Τι πρόδωσε τον Σμήναρχο – Τι έλεγε ο Δένδιας στη Βουλή
Πολιτική 06.02.26

«Θρίλερ» κατασκοπείας στις Ένοπλες Δυνάμεις: Τι πρόδωσε τον Σμήναρχο – Τι έλεγε ο Δένδιας στη Βουλή

Η υπόθεση κατασκοπείας στις Ένοπλες Δυνάμεις με ροή πληροφοριών προς την Κίνα φαίνεται να είχε μπει στο στόχαστρο της Αθήνας εδώ και καιρό, για μηδενική ανοχή μιλούν ανώτατες πηγές, ενώ ερευνάται η ύπαρξη κυκλώματος.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Δύο Ελληνίδες στην καλύτερη ομάδα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος
Πόλο γυναικών 06.02.26

Δύο Ελληνίδες στην καλύτερη ομάδα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος

Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη και Έλενα Ξενάκη συμπεριλήφθησαν στην καλύτερη επτάδα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πόλο της Πορτογαλίας, στο οποίο η Εθνική μας κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.

Σύνταξη
Τα θύματα μιλούν για τις κτηνωδίες Έπσταϊν εδώ και δεκαετίες – Και ακόμα και τώρα εξακολουθούν να αγνοούνται
Καμία δικαιοσύνη 06.02.26

Τα θύματα μιλούν για τις κτηνωδίες Έπσταϊν εδώ και δεκαετίες – Και ακόμα και τώρα εξακολουθούν να αγνοούνται

Οι επιζώσες της κακοποίησης του Έπσταϊν μίλησαν ανοιχτά χρόνια πριν το κοινό γοητευτεί από τα εγκλήματα του ίδιου και των επιφανών ανδρών του δικτύου του

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Όταν ζητήθηκε στον Τζέιμς Κάμερον να μοιράσει κοκαΐνη στο κινηματογραφικό συνεργείο – «Έτσι γινόταν τότε»
1980 06.02.26

Όταν ζητήθηκε στον Τζέιμς Κάμερον να μοιράσει κοκαΐνη στο κινηματογραφικό συνεργείο - «Έτσι γινόταν τότε»

Ο Τζέιμς Κάμερον θυμήθηκε ότι η πρώτη του δουλειά σε ένα μεγάλο κινηματογραφικό πλατό συνοδεύτηκε από μια ενδιαφέρουσα αποστολή: να διανέμει κοκαΐνη στο συνεργείο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Χαλκός στην Ελλάδα: Πώς μια κρίσιμη πρώτη ύλη φέρνει τη χώρα στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού σχεδιασμού
Τα Νέα της Αγοράς 06.02.26

Χαλκός στην Ελλάδα: Πώς μια κρίσιμη πρώτη ύλη φέρνει τη χώρα στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού σχεδιασμού

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις ευρωπαϊκές χώρες με καταγεγραμμένο μεταλλευτικό δυναμικό σε χαλκό, χρυσό και άλλα μέταλλα στρατηγικής σημασίας

Σύνταξη
Ρωσία: Επέστρεψαν πολίτες που είχαν απαχθεί από το Κουρσκ μετά την εισβολή της Ουκρανίας
Νέα εξέλιξη 06.02.26

Επέστρεψαν στη Ρωσία πολίτες που είχαν απαχθεί από το Κουρσκ μετά την εισβολή της Ουκρανίας

Χθες ολοκληρώθηκαν οι τριμερείς συνομιλίες για τον πόλεμο όπου συμμετείχαν Ουκρανία, Ρωσία και ΗΠΑ στο Αμπού Ντάμπι - Ανακουφισμένοι οι πολίτες που επέστρεψαν στο Κουρσκ

Σύνταξη
Κρήτη: Στον ανακριτή 20χρονος φαντάρος που «γάζωσε» σπίτι και αυτοκίνητο στο Ηράκλειο
Σχηματίστηκε δικογραφία 06.02.26

Στον ανακριτή 20χρονος φαντάρος που «γάζωσε» σπίτι και αυτοκίνητο στο Ηράκλειο

Το ένοπλο περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή στο χωριό Παράνυμφοι στο Ηράκλειο Κρήτης - Εις βάρος του 20χρονου έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος

Σύνταξη
Χιλή: Ο ακροδεξιός εκλεγμένος πρόεδρος Καστ θέλει να «εμπνευστεί» από Μελόνι, Όρμπαν και Μιλέι
Πότε αναλαμβάνει 06.02.26

Ο ακροδεξιός εκλεγμένος πρόεδρος Καστ της Χιλής θέλει να «εμπνευστεί» από Μελόνι, Όρμπαν και Μιλέι

Ο Χοσέ Αντόνιο Καστ σκοπεύει να υιοθετήσει σκληρή γραμμή για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και της παράτυπης μετανάστευσης, όπως εξήγγειλε προεκλογικά

Σύνταξη
6 Φεβρουαρίου 2026: Η ημερομηνία που κανείς δεν προσέxει, αλλά ξαναβάζει τον κόσμο στον εφιάλτη
Πίσω στο 1960 06.02.26

6 Φεβρουαρίου 2026: Η ημερομηνία που κανείς δεν προσέxει, αλλά ξαναβάζει τον κόσμο στον εφιάλτη

Εάν δεν συνεννοηθούν οι δύο πυρηνικές υπερδυνάμεις ΗΠΑ και Ρωσία, η ανθρωπότητα θα επιστρέψει στη δεκαετία του 1960, δηλαδη στον πυρηνικό εφιάλτη.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
