ΗΠΑ και Ρωσία συμφώνησαν να επαναφέρουν το διάλογο μεταξύ στρατιωτικών υψηλού επιπέδου
Η επαναφορά του διαλόγου αποφασίστηκε μετά από συναντήσεις και συνομιλίες που είχαν αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Ρωσίας στο Άμπου Ντάμπι
Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ και η Ρωσία συμφώνησαν να επαναφέρουν τον διάλογο μεταξύ στρατιωτικών υψηλού επιπέδου ύστερα από συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι, τέσσερα και πλέον χρόνια μετά την διακοπή του.
«Αυτός ο δίαυλος επικοινωνίας είχε διακοπεί στα τέλη του 2021, λίγο πριν την έναρξη της σύγκρουσης», λέει σε ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων (EUCOM), αναφερόμενη στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.
Και διευκρινίζει πως «η επαναφορά πραγματοποιείται μετά από συναντήσεις που έγιναν στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων μεταξύ του στρατηγού Άλεξους Γ. Γκρινκέβιτς, διοικητή της Ευρωπαϊκής Διοίκησης των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, και υψηλόβαθμων Ρώσων και Ουκρανών στρατιωτικών αξιωματούχων».
Στη δική του ανακοίνωση, ο στρατός των ΗΠΑ ανέφερε ότι στόχος της αποκατάστασης του μηχανισμού ήταν να αποφευχθεί ο λάθος υπολογισμός και η κλιμάκωση και από τις δύο πλευρές.
«Σημαντικός ο διάλογος για την παγκόσμια σταθερότητα και ειρήνη»
«Η διατήρηση του διαλόγου μεταξύ των στρατευμάτων είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την παγκόσμια σταθερότητα και ειρήνη, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της ισχύος, και παρέχει ένα μέσο για αυξημένη διαφάνεια και αποκλιμάκωση», προστίθεται στην ανακοίνωση.
Να σημειωθεί ότι ακόμη και μετά τη διακοπή των στρατιωτικών συνομιλιών υψηλού επιπέδου μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας, οι δύο χώρες διατήρησαν μια γραμμή έκτακτης ανάγκης αποσύγκρουσης.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχουν μιλήσει απευθείας μεταξύ τους σε πολλές περιπτώσεις.
