Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
05.02.2026 | 15:26
Τραγωδία στην Αιτωλοακαρνανία: Νεκρό βρέφος 6 μηνών
Συγκινητικός Γιλμάζ: Έσωσε συμπαίκτη στη Γαλατασαράι μετά από σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι (vid)
Ποδόσφαιρο 05 Φεβρουαρίου 2026, 14:05

Συγκινητικός Γιλμάζ: Έσωσε συμπαίκτη στη Γαλατασαράι μετά από σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι (vid)

Παγωμάρα επικράτησε στο Γαλατασαράι – Ινσταμπούλσπορ, όταν ο Αχμέτ Κουτουτσού τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι μετά από σύγκρουση με τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων και ο Γιλμάζ με καθοριστική επέμβαση τον έσωσε.

Spotlight

Η Γαλατάσαραι επικράτησε με 3-1 της Ινσταμπούλσπορ για το Κύπελλο Τουρκίας, αλλά στην αναμέτρηση εκτυλίχθηκαν σοκαριστικές στιγμές που πάγωσαν όλους όσοι ήταν στον αγωνιστικό χώρο και εκείνους που παρακολουθούσαν το ματς.

Συγκεκριμένα, ο παίκτης της Γαλατασαράι, Αχμέτ Κουτουτσού τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι, μετά από εναέρια σύγκρουση με τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων και έχασε τις αισθήσεις του.

Εκείνη τη στιγμή επενέβη ο Μπαρίς Αλπέρ Γιλμάζ, ο οποίος είχε αρκετή ψυχραιμία και φρόντισε να χειριστεί με σωτήριο τρόπο την κατάσταση.

Συγκεκριμένα, ο Γιλμάζ γύρισε τον Κουτουτσού στο πλάι και άνοιξε τον αεραγωγό του, για να αποτρέψει το γύρισμα της γλώσσας.

Δείτε βίντεο από τη συγκλονιστική στιγμή με τον Γιλμάζ

Η επέμβαση του Γιλμάζ ήταν καθοριστική, καθώς ο Κουτουτσού ανέκτησε τις αισθήσεις του και κατόπιν μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο για να υποβληθεί σε εξετάσεις.

