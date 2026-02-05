Στην ΕΑΒ ο Χαρίτσης: Εξοργιστικό το μέλλον της να εμπλέκεται σε ενδοκυβερνητικές αντιπαραθέσεις μεταξύ υπουργών της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Tις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ) επισκέφτηκε σήμερα, Πέμπτη, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, όπου συναντηθήκε με τη διοίκηση και το σωματείο των εργαζομένων.

«Μιλάμε για μια βιομηχανία στρατηγικού χαρακτήρα, η οποία αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα. Και σε μια περίοδο στην οποία η χώρα μας δαπανάει δισεκατομμύρια σε εξοπλισμούς, είναι πραγματικά απαράδεκτο και εξοργιστικό να μην έχουν αντιμετωπιστεί βασικά μισθολογικά ζητήματα των περισσοτέρων από 1.500 εργαζόμενους της επιχείρησης», υπογράμμισε σε δηλώσεις του μετά το πέρας των συναντήσεων.

«Ο αγώνας των εργαζομένων είναι δίκαιος»

Ο Αλέξης Χαρίτσης χαρακτήρισε «εξοργιστικό», ότι «το μέλλον μιας τόσο σημαντικής επιχείρησης εμπλέκεται σε ενδοκυβερνητικές αντιπαραθέσεις μεταξύ υπουργών της κυβέρνησης Μητσοτάκη», δηλώνοντας πως η Νέα Αριστερά, θα σταθεί στο πλευρό των εργαζομένων, «γιατί ο αγώνας τους είναι δίκαιος και τα αιτήματά τους είναι δίκαια».

Δεσμεύτηκε, επίσης ότι θα ξαναφέρει το ζήτημα στη Βουλή, απαιτώντας από την κυβέρνηση να το αντιμετωπίσει σοβαρά «στο σύνολό της, και όχι να παίζει το παιχνίδι της μετακύλισης των ευθυνών από το ένα υπουργείο στο άλλο».

«Δεν είναι δυνατόν, σε μια περίοδο που η κυβέρνηση έχει στήσει το νέο μεγάλο αφήγημα των εξοπλισμών και της αμυντικής θωράκισης της χώρας, οι ίδιοι οι εργαζόμενοι σε αυτή τη στρατηγική βιομηχανία να αντιμετωπίζουν πλέον ζήτημα βιωσιμότητας. Ναι, λοιπόν, στον αγώνα των εργαζομένων!», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Στηρίζουμε τις απεργιακές τους κινητοποιήσεις, στηρίζουμε τις διεκδικήσεις τους και θα κάνουμε κάθε τι το δυνατό, σε πολιτικό και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, έτσι ώστε τα αιτήματά τους για μισθολογική αναβάθμιση, για μονιμοποίηση, για στήριξη της δουλειάς τους, της εργασίας τους, για αναβάθμιση και επέκταση των δραστηριοτήτων αυτής της τόσο σημαντικής βιομηχανίας, να γίνουν πραγματικότητα. Και η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιτέλους να αναλάβει τις ευθύνες της», σημείωσε καταληκτικά ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς.