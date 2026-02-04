newspaper
Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026
04.02.2026 | 15:51
Δεμένα τα πλοία σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά λόγω των ισχυρών ανέμων
Γάζα: Το Ισραήλ κατεδαφίζει πολεμικό νεκροταφείο, τόπο ανάπαυσης πεσόντων του Α’ και Β’ Παγκοσμίου Πολέμου
Κόσμος 04 Φεβρουαρίου 2026, 17:10

Γάζα: Το Ισραήλ κατεδαφίζει πολεμικό νεκροταφείο, τόπο ανάπαυσης πεσόντων του Α' και Β' Παγκοσμίου Πολέμου

Δορυφορικές εικόνες και μαρτυρίες μαρτύρων δείχνουν καταστροφές, ενώ ο στρατός του Ισραήλ ισχυρίζεται ότι αναγκάστηκε να λάβει αμυντικά μέτρα

Δορυφορικές εικόνες και αυτόπτες μάρτυρες αποκαλύπτουν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις κατεδάφισαν με βαρέα μηχανήματα τμήμα του πολεμικού νεκροταφείου της Γάζας, ενός χώρου ιστορικής και συμβολικής σημασίας που περιείχε τους τάφους δεκάδων στρατιωτών της Βρετανικής Κοινοπολιτείας.

Ανάμεσά τους βρίσκονταν Βρετανοί, Αυστραλοί, Πολωνοί και άλλοι σύμμαχοι που σκοτώθηκαν κατά τον Α’ και τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Το νεκροταφείο, που βρίσκεται στην περιοχή αλ Τούφα της πόλης της Γάζας, αποτελούσε για δεκαετίες τόπο μνήμης αλλά και ένα από τα ελάχιστα διατηρημένα ιστορικά τοπία της περιοχής.

Η πρόσφατη καταστροφή του εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τον σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και της προστασίας πολιτιστικών και ταφικών μνημείων σε συνθήκες πολέμου.

Τι δείχνουν οι δορυφορικές εικόνες

Σύμφωνα με τον Guardian, δορυφορικές φωτογραφίες από διαφορετικές χρονικές στιγμές καταγράφουν με ακρίβεια την έκταση των ζημιών.

Τον Μάρτιο του προηγούμενου έτους δεν υπήρχαν ενδείξεις εκτεταμένων χωματουργικών εργασιών.

Ωστόσο, εικόνες της 8ης Αυγούστου και κυρίως της 13ης Δεκεμβρίου αποκαλύπτουν μια δραματικά αλλοιωμένη εικόνα.

Στη νοτιοδυτική γωνία του νεκροταφείου, σειρές από ταφόπλακες έχουν αφαιρεθεί, το έδαφος έχει ανασκαφεί και ένα μεγάλο ανάχωμα από άμμο διασχίζει την πληγείσα περιοχή.

Το μέγεθος και η μορφή του αναχώματος υποδηλώνουν ξεκάθαρα τη χρήση βαρέων μηχανημάτων, πιθανότατα μπουλντόζες.

Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα τμήματα του νεκροταφείου, όπου η βλάστηση έχει αρχίσει να επανεμφανίζεται, η συγκεκριμένη περιοχή παραμένει γυμνή και εμφανώς κατεστραμμένη.

Μαρτυρία του ανθρώπου που φρόντιζε τους τάφους

Ο Essam Jaradah, πρώην φροντιστής του νεκροταφείου για περισσότερα από 45 χρόνια, επιβεβαιώνει όσα καταγράφουν οι εικόνες.

Το σπίτι του βρίσκεται κοντά στον χώρο και, όπως λέει, είδε τις συνέπειες των επιχειρήσεων μετά την αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από την περιοχή, στα τέλη Απριλίου ή τις αρχές Μαΐου.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, πραγματοποιήθηκαν δύο διακριτές χωματουργικές παρεμβάσεις. Η πρώτη έγινε εκτός των τειχών του νεκροταφείου, σε έκταση που προηγουμένως ήταν φυτεμένη με ελαιόδεντρα.

Η δεύτερη, πιο καταστροφική, έλαβε χώρα εντός των τειχών, ακριβώς στο σημείο όπου βρίσκονταν οι τάφοι Αυστραλών στρατιωτών.

Εκεί δημιουργήθηκε και το ανάχωμα που, όπως εκτιμά, χρησιμοποιήθηκε ως πρόχειρο αμυντικό φράγμα.

Η θέση του ισραηλινού στρατού

Αντιμέτωπος με τα στοιχεία, ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι οι ενέργειες αυτές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο «αμυντικών επιχειρησιακών μέτρων».

 Σύμφωνα με εκπρόσωπο του στρατού, η περιοχή αποτελούσε ενεργή ζώνη μάχης και μαχητές επιχειρούσαν επιθέσεις εναντίον ισραηλινών δυνάμεων από κοντινά κτίρια.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι εντοπίστηκαν υπόγειες «τρομοκρατικές υποδομές» εντός και γύρω από το νεκροταφείο, οι οποίες εξουδετερώθηκαν, και ότι κάθε δραστηριότητα σε «ευαίσθητους χώρους» εγκρίνεται από ανώτερους αξιωματικούς και διεξάγεται με «την απαιτούμενη ευαισθησία».

Οι δηλώσεις αυτές, ωστόσο, δεν συνοδεύτηκαν από ανεξάρτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Εγκαίνια του στρατιωτικού νεκροταφείου στη Γάζα. 1942

Αντιδράσεις από τη Βρετανία και την Κοινοπολιτεία

Η Royal British Legion εξέφρασε δημόσια τη λύπη της για την καταστροφή των τάφων, υπογραμμίζοντας ότι οι πεσόντες των δύο παγκοσμίων πολέμων τιμώνται ως σύμβολα υπέρτατης θυσίας και αξίζουν τον μέγιστο σεβασμό, ανεξαρτήτως των σημερινών συγκρούσεων.

Ανάλογες ανησυχίες εκφράζονται και στην Αυστραλία.

Ο καθηγητής στρατιωτικής ιστορίας Peter Stanley τόνισε ότι, παρότι η άμεση προτεραιότητα παραμένει η προστασία των αμάχων στη Γάζα, η βεβήλωση των τάφων Αυστραλών στρατιωτών αποτελεί μια σοβαρή και ιδιαίτερα επώδυνη συνέπεια της σύγκρουσης για την αυστραλιανή κοινωνία.

Η έκταση της καταστροφής σύμφωνα με την CWGC

Η Επιτροπή Κοινοπολιτειακών Πολεμικών Τάφων (CWGC), αρμόδια για τη συντήρηση του χώρου, είχε ήδη αναφέρει από τον Δεκέμβριο εκτεταμένες ζημιές σε ταφόπλακες, μνημεία, περιμετρικούς τοίχους και βοηθητικές εγκαταστάσεις. Μεταξύ άλλων, είχαν πληγεί μνημεία βρετανικών, ινδικών και τουρκικών μονάδων.

Οι νεότερες δορυφορικές εικόνες, ωστόσο, δείχνουν ότι η καταστροφή είναι ακόμη μεγαλύτερη.

 Ένα ολόκληρο οικόπεδο που είχε διατεθεί για Καναδούς ειρηνευτές του ΟΗΕ φαίνεται να έχει εξαφανιστεί, ενώ εντός του κυρίως νεκροταφείου έχουν ισοπεδωθεί δύο πλήρη τμήματα με πάνω από 100 τάφους στρατιωτών του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, κυρίως Αυστραλών.

Ένας τόπος μνήμης και ζωής που χάθηκε

Πέρα από τη στρατιωτική και ιστορική του σημασία, το νεκροταφείο της Γάζας αποτελούσε για τους κατοίκους έναν από τους ελάχιστους πράσινους και δημόσιους χώρους της περιοχής.

Όπως περιγράφει ο Jaradah, ήταν ένας τόπος γεμάτος δέντρα και ζωή, ένα σημείο ηρεμίας μέσα σε μια διαρκώς πολιορκημένη πόλη.

«Ο πόνος που νιώθω είναι σαν να έχασα τη μητέρα μου», λέει.

«Η θλίψη για το νεκροταφείο είναι τόσο βαθιά όσο και η απώλεια του σπιτιού μου».

Τα λόγια του συνοψίζουν το συναισθηματικό βάρος μιας καταστροφής που δεν αφορά μόνο πέτρες και μνημεία, αλλά τη μνήμη, την ιστορία και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Ιταλία: Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 22χρονη αδερφή του επειδή άκουγε δυνατά μουσική
Στην Ιταλία 04.02.26

Άγριο έγκλημα: Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 22χρονη αδερφή του επειδή άκουγε δυνατά μουσική

Όπως αναφέρουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης φέρεται να άφησε την άτυχη κοπέλα, που ψυχορραγούσε, μπροστά σε νοσοκομείο και να απομακρύνθηκε με το αυτοκίνητο

Σύνταξη
Ο σκηνοθέτης του Melania διαψεύδει οποιαδήποτε σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών μαζί του
«Ήταν αρραβωνιαστικιά μου» 04.02.26

Ο σκηνοθέτης του Melania διαψεύδει οποιαδήποτε σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών μαζί του

Ο σκηνοθέτης Μπρετ Ράτνερ διέψευσε οποιαδήποτε προσωπική σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν, μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφίας τους στα πρόσφατα αρχεία του Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, κάνοντας λόγο για μία και μοναδική παλαιά συνάντηση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η ΕΕ εργάζεται για να ασφαλίσει τα αμυντικά δεδομένα της από τις ΗΠΑ
Σχέδιο DAIDS 04.02.26

Η ΕΕ εργάζεται για να ασφαλίσει τα αμυντικά δεδομένα της από τις ΗΠΑ

Σύμφωνα με τον ενημερωτικό ιστότοπο Euractiv, οι Βρυξέλλες διερευνούν τρόπους ώστε οι ένοπλες δυνάμεις των κρατών-μελών να μπορούν να ανταλλάσσουν δεδομένα με ασφάλεια. Αλλά χωρίς εμπλοκή των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Τραγωδία στη Χίο: Ο Μαροκινός αναγνωρίστηκε ως διακινητής από τους μετανάστες – Εισαγγελική εντολή για τη σύλληψή του
Ελλάδα 04.02.26

Τραγωδία στη Χίο: Ο Μαροκινός αναγνωρίστηκε ως διακινητής από τους μετανάστες – Εισαγγελική εντολή για τη σύλληψή του

Σύμφωνα τα στοιχεία που έχουν προκύψει μέχρι τώρα ο Μαροκινός μετέφερε περισσότερα από 35 άτομα αφγανικής καταγωγής - Το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας διέταξε τη διενέργεια ΕΔΕ για να διευκρινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η σύγκρουση,

Σύνταξη
LIVE: ΟΦΗ – Λεβαδειακός
Ποδόσφαιρο 04.02.26

LIVE: ΟΦΗ – Λεβαδειακός

LIVE: ΟΦΗ – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΟΦΗ – Λεβαδειακός για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Κυβέρνηση: Απλώνει δίχτυα «συναινέσεων» προς το ΠΑΣΟΚ, με το βλέμμα στους κεντρώους
Πολιτική Γραμματεία 04.02.26

Κυβέρνηση: Απλώνει δίχτυα «συναινέσεων» προς το ΠΑΣΟΚ, με το βλέμμα στους κεντρώους

Μετά τη συνταγματική αναθεώρηση, η κυβέρνηση ρίχνει και το εθνικό απολυτήριο στο τραπέζι των κινήσεων τακτικής της απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, με το βλέμμα σε κεντρογενή ακροατήρια που διεκδικεί και η Χαριλάου Τρικούπη

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης, ως άλλος Τραμπ, βρήκε στο πρόσωπο του Πλεύρη τον δικό του Μποβίνο
«Καμία εμπιστοσύνη» 04.02.26

Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης, ως άλλος Τραμπ, βρήκε στο πρόσωπο του Πλεύρη τον δικό του Μποβίνο

Ο Σωκράτης Φάμελλος ζήτησε πλήρη διερεύνηση του περιστατικού στην Χίο, ξεκαθαρίζοντας ότι το ζήτημα δεν είναι οι λιμενικοί, αλλά η κυβερνητική πολιτική και οι εντολές που δίνονται

Σύνταξη
Γεωργιάδης: «Θερμή»… υποδοχή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων από υγειονομικούς
«Λεφτά για την υγεία» 04.02.26

«Θερμή»... υποδοχή Γεωργιάδη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων από υγειονομικούς

Μπροστά σε κινητοποιήσεις υγειονομικών, σωματείων και φορέων της πόλης των Ιωαννίνων βρέθηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης που επισκέφθηκε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της πόλης

Σύνταξη
«Προσπάθησα πολύ να σε αγαπήσω, είμαι παιδί σου» – Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου για τα γενέθλια του πατέρα της
Φάμιλι 04.02.26

«Προσπάθησα πολύ να σε αγαπήσω, είμαι παιδί σου» - Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου για τα γενέθλια του πατέρα της

«Πολλές κόντρες μεταξύ μας. Πολλά που ενστερνίζεσαι και πιστεύεις δεν τα ενστερνίζομαι ούτε τα πιστεύω! Προσπάθησα πάρα πολλά χρόνια να συμφιλιωθώ με αυτό! Είμαι παιδί σου... Νομίζω το έχω καταφέρει» γράφει η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου στην ανάρτησή της στο Instagram για τα 92α γενέθλια του Αλέξανδρου Λυκουρέζου.

Σύνταξη
Υπέγραψε και το Μαρούσι την αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες
Κοινωνική πολιτική 04.02.26

Υπέγραψε και το Μαρούσι την αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες

Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Θεόδωρος Αμπατζόγλου υπογράφοντας την Ευρωπαϊκή Χάρτα, δήλωσε ότι «αποδέχεται τη διευρυμένη μορφή της και δεσμεύεται για την εφαρμογή των επικαιροποιημένων διατάξεών της».

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Βαθιά αντιλαϊκή απόφαση οι αυξήσεις του κόστους νερού στους Δήμους της Αττικής
«Νερό - εμπόρευμα» 04.02.26

ΠΑΣΟΚ: Βαθιά αντιλαϊκή απόφαση οι αυξήσεις του κόστους νερού στους Δήμους της Αττικής

«Μια ακόμη απόδειξη της κυβερνητικής αδιαφορίας για το κόστος ζωής, την τοπική αυτοδιοίκηση και το δημόσιο συμφέρον» οι πρόσφατες αυξήξεις στο νερό για τους ΟΤΑ, λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Λακαφώσης για δυστύχημα στα Τέμπη: Τα καθίσματα λειτούργησαν ως προσάναμμα, ήταν σκέτο πανί
Σοβαρά ερωτήματα 04.02.26

Λακαφώσης για δυστύχημα στα Τέμπη: Τα καθίσματα λειτούργησαν ως προσάναμμα, ήταν σκέτο πανί

Ταυτόχρονα, έντονη κριτική στις ανακριτικές αρχές άσκησε ο πατέρας της αδικοχαμένης Μάρθης, Ανδρέας Ψαρόπουλος, κάνοντας λόγο για «απροθυμία» να διερευνηθεί σε βάθος το ζήτημα της πυρασφάλειας

Σύνταξη
Ανοιχτή εκδήλωση για το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Πειραιά
Αυτοδιοίκηση 04.02.26

Ανοιχτή εκδήλωση για το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Πειραιά

Το τελικό Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο να αποτελέσει ένα κοινά αποδεκτό πλαίσιο ανάπτυξης, προς όφελος των κατοίκων, των επαγγελματιών και των επόμενων γενεών, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Πειραιά.

Σύνταξη
Το Grok εξακολουθεί να παράγει σεξουαλικές εικόνες – Ακόμη και όταν γνωρίζει ότι τα υποκείμενα δεν συναινούν
Έρευνα Reuters 04.02.26

Το Grok εξακολουθεί να παράγει σεξουαλικές εικόνες – Ακόμη και όταν γνωρίζει ότι τα υποκείμενα δεν συναινούν

Δημοσιογράφοι του Reuters υπέβαλαν στο Grok 55 αιτήματα να δημιουργήσει γυμνές και σεξουαλικές εικόνες ατόμων. Στις 47 περιπτώσεις ανταποκρίθηκε, παρότι είχε ενημερωθεί ότι αυτό θα μπορούσε να ταπεινώσει τα υποκείμενα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οι πλαστικοί χειρουργοί στις ΗΠΑ τάσσονται κατά των επεμβάσεων φυλομετάβασης σε ανηλίκους 
Αναβολή μέχρι τα 19 04.02.26

Οι πλαστικοί χειρουργοί στις ΗΠΑ τάσσονται κατά των επεμβάσεων φυλομετάβασης σε ανηλίκους 

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ότι το όφελος των επεμβάσεων φυλομετάβασης δικαιολογεί το ρίσκο, λέει η Αμερικανική Ένωση Πλαστικών Χειρουργών.

Σύνταξη
Κρατούμενος παραμένει ο 55χρονος Έλληνας που συνελήφθη για σαμποτάζ σε γερμανικά πολεμικά πλοία – Το Συμβούλιο Εφετών Θράκης θα αποφασίσει για την έκδοσή του στη Γερμανία
Ελλάδα 04.02.26

Κρατούμενος παραμένει ο 55χρονος Έλληνας που συνελήφθη για σαμποτάζ σε γερμανικά πολεμικά πλοία – Το Συμβούλιο Εφετών Θράκης θα αποφασίσει για την έκδοσή του στη Γερμανία

Μέχρι να αποφασιστεί αν θα εκδοθεί στη Γερμανία, ο 55χρονος θα παραμείνει κρατούμενος στις φυλακές Κομοτηνής

Σύνταξη
Δεμένα τα πλοία σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά λόγω των ισχυρών ανέμων
Έκτακτο ΕΜΥ 04.02.26

Δεμένα τα πλοία σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά λόγω των ισχυρών ανέμων

Ποια δρομολόγια δεν εκτελούνται - Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία ή τα πρακτορεία ταξιδίων σχετικά με την αποκατάσταση των δρομολογίων στα πλοία της γραμμής

Σύνταξη
Τραγωδία στη Χίο: «Από ενός έως 16 ετών τα τραυματισμένα παιδιά – Το νοσοκομείο κρατήθηκε από φιλότιμο», λένε οι γιατροί
Δραματικές στιγμές 04.02.26

«Από ενός έως 16 ετών τα τραυματισμένα παιδιά - Το νοσοκομείο κρατήθηκε από φιλότιμο» - Τι λένε οι γιατροί στη Χίο

Τις δραματικές εικόνες που επικράτησαν στο νοσοκομείο στη Χίο μετά το ναυάγιο περιγράφουν υγειονομικοί - Χωρίς σχέδιο και χωρίς το απαραίτητο προσωπικό η κατάσταση αντιμετωπίστηκε χάρι στο φιλότιμο των υγειονομικών

Σύνταξη
Βουλή: «Όχι» στην άρση ασυλίας Κουτσούμπα για τα οικονομικά του ΚΚΕ – «Ναι» στην άρση του Δημήτρη Μάντζου
Πολιτική Γραμματεία 04.02.26

Βουλή: «Όχι» στην άρση ασυλίας Κουτσούμπα για τα οικονομικά του ΚΚΕ – «Ναι» στην άρση του Δημήτρη Μάντζου

Εναντίον του γ.γ. του ΚΚΕ είχε καταθέσει μήνυση ο Κωνσταντίνος Πλεύρης, ενώ για τον κ. Μάντζο ο πρόεδρος των «Σπαρτιατών».

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ανδρουλάκης: Δεν συγχωρείται η οποιαδήποτε υποστελέχωση στην Επιθεώρηση Εργασίας
ΠΑΣΟΚ 04.02.26

Ανδρουλάκης: Δεν συγχωρείται η οποιαδήποτε υποστελέχωση στην Επιθεώρηση Εργασίας

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, αναφέρθηκε στην τραγωδία στη Βιολάντα και στηλίτευσε την υποστελέχωση της Επιθεώρησης Εργασίας «που σήμερα είναι πολιτική επιλογή της κυβέρνησης»

Σύνταξη
Χατζηδάκης: Δεκατέσσερα μέτρα για τη μείωση της γραφειοκρατίας
Οικονομικές Ειδήσεις 04.02.26

Χατζηδάκης: Δεκατέσσερα μέτρα για τη μείωση της γραφειοκρατίας

Μετα από 6,5 χρόνια διακυβέρνησης Μητσοτάκη, ο Κωστής Χατζηδάκης παρουσίασε 14 παρεμβάσεις «για κράτος πιο φιλικό προς τον πολίτη», που αφορούν σε κατάργηση δικαιολογητικών, διαχείριση καταγγελιών και ακίνητη ιδιοκτησία

Σύνταξη
«Ξέρω πόσο βαρύ είναι»: Ο Ρίκι Μάρτιν συγκινήθηκε με τη δήλωση του Bad Bunny στα Grammy υπέρ των μεταναστών
Γλώσσες, σύνορα, όνειρα 04.02.26

«Ξέρω πόσο βαρύ είναι»: Ο Ρίκι Μάρτιν συγκινήθηκε με τη δήλωση του Bad Bunny στα Grammy υπέρ των μεταναστών

Ο Ρίκι Μάρτιν ένιωσε «έναν κόμπο στον λαιμό» με την ομιλία του Bad Bunny στα Grammy, όπου ο Πορτορικανός καλλιτέχνης καταφέρθηκε εναντίον της ICE, λέγοντας: «Δεν είμαστε άγριοι, δεν είμαστε ζώα, δεν είμαστε εξωγήινοι — είμαστε άνθρωποι και είμαστε Αμερικανοί».

Σύνταξη
Κουτσούμπας για μήνυση «φασίστα» Πλεύρη: Στο ΚΚΕ δεν υπάρχει μαύρο χρήμα και αυτό φαίνεται από το τι ψηφίζουμε
Πολιτική 04.02.26

Κουτσούμπας για μήνυση «φασίστα» Πλεύρη: Στο ΚΚΕ δεν υπάρχει μαύρο χρήμα και αυτό φαίνεται από το τι ψηφίζουμε

Ο Κουτσούμπας αναφερόμενος στην κατάργηση του βουλευτικού ακαταδίωκτου είπε ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει στο να σέρνεται να στα δικαστήρια με κάθε ανυπόστατη μήνυση του κάθε σεσημασμένου φασίστα οποιοσδήποτε βουλευτής.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
