Ζαφειράκης Νάουσας – Ολυμπιακός 20-41: Εύκολη νίκη και τώρα… Final 4 για τους Πειραιώτες
Ο Ολυμπιακός επικράτησε εκτός έδρας του Ζαφειράκη Νάουσας με 20-41 για το ματς της 16ης αγωνιστικής της Handball Premier.
Νικηφόρα συνέχισε τις υποχρεώσεις του στο πρωτάθλημα χάντμπολ ο Ολυμπιακός. Την Τετάρτη (4/2) το απόγευμα, οι «ερυθρόλευκοι» πέρασαν με άνετο «διπλό» από την Νάουσα, αφού επικράτησαν με 41-20 του Ζαφειράκη, στο ματς της 16ης αγωνιστικής της Handball Premier.
Οι Σκαραμέλι και Κιουν είχαν από 6 γκολ, ενώ 5 πέτυχε ο Μιχαηλίδης, 4 ο Κανέτε και από 3 οι Βίντα, Ιβιτς, Μορένο και Μάνθος. Από τους ηττημένους, 6 γκολ είχε ο Θεοδωρόπουλος. Ο Ολυμπιακός στρέφει, πλέον, την προσοχή του στο Final-4 του Κυπέλλου Ελλάδας στο Καματερό, αφού την Κυριακή (8/2) στις 14:00, αντιμετωπίζει τον ΓΑΣ Κιλκίς στον ημιτελικό.
Πιο αναλυτικά, ο Ολυμπιακός «μπήκε» δυνατά στο ματς και προηγήθηκε με 4-1, στο 4:32, με σκόρερ τον Ιβιτς, ενώ πάτησε «γκάζι» και ξέφυγε με +11 (5-16), με τη συμπλήρωση 20 λεπτών (20:03), με γκολ του Μιχαηλίδη στην κόντρα! Ανάλογη η εικόνα και στη συνέχεια, με τον Κανιέτε να διαμορφώνει το 20-11 του ημιχρόνου, στο 29:36.
Στο δεύτερος μέρος, οι «ερυθρόλευκοι» διεύρυναν το προβάδισμά τους στο +17 (17-34), με γκολ του Μάνθου (52:10), με τον Κιουν να σκοράρει, στο 57ο λεπτό, για το +20 (19-39). Ο Κιουν «βρήκε» ξανά δίχτυα, για το 40-20, στο 58:45, με τον Βίντα (59:38) να «γράφει» το τελικό 41-20 του Ολυμπιακού.
Τα πεντάλεπτα: 1-4, 4-6, 4-9, 5-15, 8-17, 10-20 (ημχ.), 12-24, 15-26, 16-20, 17-32, 18-36, 20-41
Ζαφειράκης Νάουσας (Δεληγιάννης): Μπόλας 3, Γκαζιόλης 1, Τσαγκέρας, Τσιγαρίδας 1, Θεοδωρόπουλος 6, Μπάρμπας, Ρότζιος, Μισαηλίδης 3, Αθανασιάδης, Σιγγιρίδης 1, Φύκατας, Μπουρδάνος, Τζάτσκας, Βαφείδης 5, Τσάτσας, Μπιτέρνας
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ρικάρντο Τριλίνι): Αντράντε, Σκαραμέλι 6, Κιουν 6, Βίντα 3, Τζίμπουλας 1, Παπαντωνόπουλος, Κανέτε 4, Κανδύλας 1, Τσαναξίδης 2, Ιβιτς 3, Μορένο 3, Σουργκιέλ, Μάνθος 3, Πασσιάς 2, Μιχαηλίδης 5, Σάββας 2
