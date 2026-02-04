Τέσσερις απλές κινήσεις που ανακουφίζουν τον πόνο στον αυχένα

Ο πόνος στον αυχένα, τον λαιμό και το κεφάλι είναι από τα πιο συχνά «παράπονα» όσων εργάζονται πολλές ώρες μπροστά σε έναν υπολογιστή. Σύμφωνα μάλιστα με έρευνες η παρατεταμένη καθιστική στάση μπορεί να προκαλέσει ένταση, δυσκαμψία και χρόνιους πόνους, ακόμη κι αν έχετε μεριμνήσει και εργάζεστε σε εργονομική καρέκλα και σωστή οθόνη. Η λύση λοιπόν είναι η συχνή, ήπια κίνηση, τις ώρες που είστε στο γραφείο σας.

Γιατί πονάμε τόσο πολύ στον αυχένα στο γραφείο;

Το ανθρώπινο σώμα δεν είναι σχεδιασμένο για να παραμένει ακίνητο επί ώρες. Όταν καθόμαστε συνεχώς:

Οι μύες του αυχένα και των ώμων καταπονούνται

Το κεφάλι τείνει να γέρνει προς τα εμπρός, αυξάνοντας την πίεση στον αυχένα

Η κυκλοφορία του αίματος μειώνεται

Με τον καιρό, αυτή η κατάσταση μπορεί να οδηγήσει όχι μόνο σε απλούς πόνους, αλλά και σε πιο σοβαρά προβλήματα, όπως τενοντίτιδα και χρόνιες ενοχλήσεις στη μέση.

Το πρόβλημα της ακινησίας

Η καθιστική εργασία αποτελεί πλέον ένα ζήτημα υγείας που αφορά όλο και περισσότερους ανθρώπους, οι οποίοι περνούν το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας τους μπροστά σε μια οθόνη, με ελάχιστη κίνηση. Ακόμη και αν η στάση μας φαίνεται «σωστή», η ακινησία από μόνη της δημιουργεί μυϊκή κόπωση και δυσκαμψία.

Πώς οι μικρές ασκήσεις θα μας “σώσουν”;

Απλές ασκήσεις για τον αυχένα και το κεφάλι μπορούν να:

Ανακουφίσουν άμεσα από την ένταση

Βελτιώσουν τη στάση του σώματος

Ενισχύσουν την κυκλοφορία

Δεν αντικαθιστούν τα οφέλη της τακτικής γυμναστικής, αλλά ξεκουράζουν το σώμα από τις απαιτήσεις της εργασίας στο γραφείο και λειτουργούν προληπτικά.

3 +1 κινήσεις για τον πόνο στον αυχένα που μπορείτε να κάνετε παντού

Χωρίς εξοπλισμό και χωρίς να φύγετε από το γραφείο σας, μπορείτε να εντάξετε μέσα στην ημέρα:

Ήπιες διατάσεις του αυχένα προς τα εμπρός και στο πλάι

Αργές κυκλικές κινήσεις του κεφαλιού

Ασκήσεις που «ανοίγουν» το στήθος και φέρνουν τους ώμους προς τα πίσω

Κινήσεις που ενεργοποιούν τις ωμοπλάτες και μειώνουν το καμπούριασμα

Κάθε άσκηση διαρκεί λιγότερο από ένα λεπτό, αλλά το αποτέλεσμα γίνεται αισθητό σχεδόν άμεσα.

Πόσο συχνά πρέπει να τις κάνετε;

Ιδανικά, αυτές οι ασκήσεις καλό είναι να επαναλαμβάνονται κάθε 1–2 ώρες. Δεν χρειάζεται ολόκληρο πρόγραμμα: 5 λεπτά κίνησης αρκούν για να επαναφέρετε τη σωστή στάση στο σώμα σας και να «ξυπνήσετε» τους μύες

Ένα μικρό διάλειμμα είναι πολύ πιο ωφέλιμο από το να πιέζετε τον εαυτό σας να δουλεύει συνεχώς. Παράλληλα με τις ασκήσεις, προσπαθήστε να:

Κρατάτε το κεφάλι πάνω από τους ώμους, όχι μπροστά

Χαλαρώνετε τους ώμους και να μην τους σηκώνετε ασυναίσθητα

Σηκώνεστε από την καρέκλα τακτικά

Αυτές οι μικρές αλλαγές μειώνουν σημαντικά τη συσσωρευμένη ένταση.

* Πηγή: Vita