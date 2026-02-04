Πραξικόπημα ή εκκαθαρίσεις στην Κίνα;

Ο στρατηγός Zhang Youxia, ένας από τους πιο ισχυρούς και ανώτατους στρατιωτικούς αξιωματούχους στην Κίνα, βρίσκεται υπό έρευνα και πιθανότατα απομακρύνεται από την ηγεσία.

Ο στρατηγός Zhang Youxia, που ήταν ένας από τους δύο αντιπροέδρους της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής (Central Military Commission – CMC), ερευνάται από τις κινεζικές Αρχές για «σοβαρές παραβάσεις της πειθαρχίας και του νόμου», τυπική διατύπωση που υποδηλώνει κατηγορίες για διαφθορά, βαθμούς και άλλες παραβιάσεις.

Πρόκειται επίσης για το πιο σημαντικό χτύπημα στην κορυφή του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (PLA) τα τελευταία χρόνια. Η κίνηση αυτή αποτελεί συνέχεια της εκστρατείας του Σι Τζινπίνγκ να επιβάλει πειθαρχία και πλήρη έλεγχο στο στρατιωτικό κατεστημένο, με άλλους υψηλόβαθμους αξιωματικούς να είναι ήδη υπό έρευνα ή να έχουν ήδη απομακρυνθεί.

Παρά το γεγονός ότι ο Zhang εθεωρείτο κάποτε στενός σύμμαχος του Σι Τζινπίνγκ και υποστηρικτής της στρατιωτικής εκσυγχρονιστικής ατζέντας, η πτώση του δείχνει ότι ούτε οι πιο υψηλά ιστάμενοι αξιωματούχοι είναι εκτός κινδύνου σε πιθανές εσωτερικές ισορροπίες εξουσίας.

Η υπόθεση του Zhang προκαλεί ανησυχίες σχετικά με τη σταθερότητα και συνέχεια της στρατιωτικής ηγεσίας, ιδιαίτερα σε σχέση με τα σχέδια της Κίνας για εκσυγχρονισμό του στρατού, το μέλλον της στρατηγικής απέναντι στην Ταϊβάν και τις σχέσεις με τις ΗΠΑ και άλλες δυνάμεις. Ωστόσο, πολλές πηγές τονίζουν ότι οι καθημερινές λειτουργίες του στρατού συνεχίζονται κανονικά παρά την αναστάτωση στην κορυφή.

Πραξικόπημα;

Φήμες για απόπειρα πραξικοπήματος του Zhang Youxia κυκλοφορούν, αλλά δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Υπάρχουν δημοσιεύματα και αναρτήσεις που λένε ότι υπήρξε «απόπειρα πραξικοπήματος στο παρά πέντε» και ότι ο Zhang Youxia ήταν εμπλεκόμενος, αλλά αυτά δεν προέρχονται από αξιόπιστες πηγές και δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα από το Πεκίνο ή διεθνείς οργανισμούς ειδήσεων με καλή φήμη.

Οι περισσότεροι αναλυτές εκτιμούν ότι πρόκειται για εσωτερική πολιτική μάχη.

Αν και υπάρχουν ενδείξεις έντασης ανάμεσα σε κορυφαία στελέχη του στρατού και την ηγεσία του ΚΚΚ, οι περισσότερες έγκυρες αναλύσεις βλέπουν την υπόθεση περισσότερο ως πολιτική αναδιάρθρωση και έλεγχο του στρατού από τον Σι, όχι ως πραξικόπημα.

