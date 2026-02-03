Ενεργοποίησε τη «βόμβα» με Μπενζεμά η Αλ-Χιλάλ (pic)

Η μεταγραφή… βόμβα στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας είναι γεγονός.

Μετά τη ρήξη του με την Αλ-Ιτιχάντ, ο Καρίμ Μπενζεμά βρήκε το νέο σύλλογο για να συνεχίζει την καριέρα του. Αν και είχε συνδεθεί με πιθανή επιστροφή στην Ευρώπη, ο «Ελ Νουέβε» παραμένει στη λίγκα της Σαουδικής Αραβίας και μάλιστα υπογράφοντας στην πρωτοπόρο του πρωταθλήματος, την Αλ-Χιλάλ.

Πρόκειται για μία κίνηση που προκαλεί αίσθηση στο φινάλε της μεταγραφικής περιόδου και όχι μόνο στην χώρα, όπου ο Γάλλος επιθετικός βρίσκεται από το καλοκαίρι του 2023, όταν είχε αποχωρήσει από τη Ρεάλ με προορισμό την Αλ-Ιτιχάντ.

Δύομισι χρόνια αργότερα, μετά την κατάκτηση του νταμπλ το 2025 και με απολογισμό 54 γκολ και 17 ασίστ σε 83 αγώνες, ο 39χρονος στράικερ αποφάσισε να αποχωρήσει από το σύλλογό του, παρότι είχε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του τρέχοντος έτους.

Ο Μπενζεμά απέρριψε την πρόταση ανανέωσης που του κατέθεσαν οι εν ενεργεία πρωταθλητές, θιγμένος και θεωρώντας ότι η πρόταση ισοδυναμούσε με το να αγωνίζεται «δωρεάν». Έχοντας «πληγωθεί» ο εγωϊσμός του, ο άλλοτε διεθνής άσσος αποφάσισε να φύγει από το κλαμπ και να μην αγωνιστεί στο τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος.

Μπροστά σε όλη αυτή την ένταση που δημιουργήθηκε, η Αλ-Ιτιχάντ αποφάσισε να μην σταθεί εμπόδιο στην επιθυμία του παίκτη και τον άφησε ελεύθερο.

Με το που έγινε αυτό, η Αλ-Χιλάλ διέκρινε μια μεγάλη ευκαιρία στην αγορά. Οι νυν πρωτοπόροι του σαουδαραβικού πρωταθλήματος, με προπονητή τον Σιμόνε Ιντζάγκι, δεν έχασαν χρόνο και κατέθεσαν πρόταση στον Μπενζεμά. Ο Γάλλος αποδέχθηκε άμεσα τους όρους ενός συμβολαίου διάρκειας 18 μηνών (ως τον Ιούνιο του 2027) και τη Δευτέρα (2/2) ο σύλλογος ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του σπουδαίου επιθετικού.

H επίσημη ανακοίνωση της Αλ Χιλάλ για τον Μπενζεμά

French star Karim Benzema joins Al-Hilal 💙🇫🇷 — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) February 2, 2026

«Ο Καρίμ Μπενζεμά είναι επίσημα Χιλαλί», ανέφερε η ανάρτηση του συλλόγου στα social media, ενώ από την πλευρά της, η Αλ-Ιτιχάντ ανακοίνωσε: «Η συμβατική σχέση μεταξύ του συλλόγου και του ποδοσφαιριστή της πρώτης ομάδας, Καρίμ Μπενζεμά, λύθηκε».

Ο παίκτης μόνο… χαμένος δε βγαίνει από αυτή τη μεταγραφή, καθώς εντάσσεται σε μια ομάδα που βρίσκεται στην κορυφή της λίγκας (SPL) και διαθέτει στο ρόστερ της πολλά γνωστά ονόματα, όπως οι Γιασίν Μπουνού, Καλιντού Κουλιμπαλί, Τεό Ερναντές, Ρούμπεν Νέβες, Σερζέι Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Μάλκομ, Ντάργουιν Νούνιες, καθώς και ο νεαρός, Καντέρ Μεϊτέ, που πρόσφατα αποκτήθηκε από τη Ρεν.