sports betsson
Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
03.02.2026 | 07:01
ΑΔΕΔΥ: Τρίωρη στάση εργασίας και συγκέντρωση στο ΣτΕ για τον 13ο και 14ο μισθό
Συμβαίνει τώρα:
Φωτιά σε λεωφορείο εν κινήσει στη Σίνδο
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΙΡΑΝ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ενεργοποίησε τη «βόμβα» με Μπενζεμά η Αλ-Χιλάλ (pic)
Ποδόσφαιρο 03 Φεβρουαρίου 2026, 08:14

Ενεργοποίησε τη «βόμβα» με Μπενζεμά η Αλ-Χιλάλ (pic)

Μια από τις μεγαλύτερες μεταγραφές της ιστορίας της πραγματοποίησε η Αλ-Χιλάλ, η οποία έκανε δικό της τον Καρίμ Μπενζεμά που αγωνιζόταν στην Αλ-Ιτιχάντ.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Χυμός πορτοκάλι: Πότε πολλαπλασιάζονται τα οφέλη για την καρδιά

Χυμός πορτοκάλι: Πότε πολλαπλασιάζονται τα οφέλη για την καρδιά

Spotlight

Η μεταγραφή… βόμβα στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας είναι γεγονός.

Μετά τη ρήξη του με την Αλ-Ιτιχάντ, ο Καρίμ Μπενζεμά βρήκε το νέο σύλλογο για να συνεχίζει την καριέρα του. Αν και είχε συνδεθεί με πιθανή επιστροφή στην Ευρώπη, ο «Ελ Νουέβε» παραμένει στη λίγκα της Σαουδικής Αραβίας και μάλιστα υπογράφοντας στην πρωτοπόρο του πρωταθλήματος, την Αλ-Χιλάλ.

Πρόκειται για μία κίνηση που προκαλεί αίσθηση στο φινάλε της μεταγραφικής περιόδου και όχι μόνο στην χώρα, όπου ο Γάλλος επιθετικός βρίσκεται από το καλοκαίρι του 2023, όταν είχε αποχωρήσει από τη Ρεάλ με προορισμό την Αλ-Ιτιχάντ.

Δύομισι χρόνια αργότερα, μετά την κατάκτηση του νταμπλ το 2025 και με απολογισμό 54 γκολ και 17 ασίστ σε 83 αγώνες, ο 39χρονος στράικερ αποφάσισε να αποχωρήσει από το σύλλογό του, παρότι είχε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του τρέχοντος έτους.

Ο Μπενζεμά απέρριψε την πρόταση ανανέωσης που του κατέθεσαν οι εν ενεργεία πρωταθλητές, θιγμένος και θεωρώντας ότι η πρόταση ισοδυναμούσε με το να αγωνίζεται «δωρεάν». Έχοντας «πληγωθεί» ο εγωϊσμός του, ο άλλοτε διεθνής άσσος αποφάσισε να φύγει από το κλαμπ και να μην αγωνιστεί στο τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος.

Μπροστά σε όλη αυτή την ένταση που δημιουργήθηκε, η Αλ-Ιτιχάντ αποφάσισε να μην σταθεί εμπόδιο στην επιθυμία του παίκτη και τον άφησε ελεύθερο.

Με το που έγινε αυτό, η Αλ-Χιλάλ διέκρινε μια μεγάλη ευκαιρία στην αγορά. Οι νυν πρωτοπόροι του σαουδαραβικού πρωταθλήματος, με προπονητή τον Σιμόνε Ιντζάγκι, δεν έχασαν χρόνο και κατέθεσαν πρόταση στον Μπενζεμά. Ο Γάλλος αποδέχθηκε άμεσα τους όρους ενός συμβολαίου διάρκειας 18 μηνών (ως τον Ιούνιο του 2027) και τη Δευτέρα (2/2) ο σύλλογος ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του σπουδαίου επιθετικού.

H επίσημη ανακοίνωση της Αλ Χιλάλ για τον Μπενζεμά

«Ο Καρίμ Μπενζεμά είναι επίσημα Χιλαλί», ανέφερε η ανάρτηση του συλλόγου στα social media, ενώ από την πλευρά της, η Αλ-Ιτιχάντ ανακοίνωσε: «Η συμβατική σχέση μεταξύ του συλλόγου και του ποδοσφαιριστή της πρώτης ομάδας, Καρίμ Μπενζεμά, λύθηκε».

Ο παίκτης μόνο… χαμένος δε βγαίνει από αυτή τη μεταγραφή, καθώς εντάσσεται σε μια ομάδα που βρίσκεται στην κορυφή της λίγκας (SPL) και διαθέτει στο ρόστερ της πολλά γνωστά ονόματα, όπως οι Γιασίν Μπουνού, Καλιντού Κουλιμπαλί, Τεό Ερναντές, Ρούμπεν Νέβες, Σερζέι Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Μάλκομ, Ντάργουιν Νούνιες, καθώς και ο νεαρός, Καντέρ Μεϊτέ, που πρόσφατα αποκτήθηκε από τη Ρεν.

Headlines:
Xρηματιστήριο Αθηνών
Μετοχές: Πώς ανεβαίνει η ορατότητα του ελληνικού χρηματιστηρίου

Μετοχές: Πώς ανεβαίνει η ορατότητα του ελληνικού χρηματιστηρίου

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Χυμός πορτοκάλι: Πότε πολλαπλασιάζονται τα οφέλη για την καρδιά

Χυμός πορτοκάλι: Πότε πολλαπλασιάζονται τα οφέλη για την καρδιά

Business
ΔΕΗ: Στο ΥΠΕΝ η μελέτη περιβαλλοντικών όρων για την αντλησιοταμίευση στη Σφηκιά

ΔΕΗ: Στο ΥΠΕΝ η μελέτη περιβαλλοντικών όρων για την αντλησιοταμίευση στη Σφηκιά

inWellness
Δεν είναι όλες οι πατάτες ίδιες
Με μια ματιά 03.02.26

Δεν είναι όλες οι πατάτες ίδιες

Οι πατάτες έχουν πολλά να προσφέρουν: βιταμίνες, μέταλλα, υδατάνθρακες. Αλλά πως αναγνωρίζεις τις πιο θρεπτικές;

Σύνταξη
inTown
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο Μιρτσέα Λουτσέσκου
Ποδόσφαιρο 02.02.26

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο Μιρτσέα Λουτσέσκου

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου, επέστρεψε εσπευσμένα στο νοσοκομείο μόλις μία εβδομάδα μετά το εξιτήριο που πήρε με τους γιατρούς να κρίνουν πως είναι και πάλι αναγκαία η νοσηλεία του.

Σύνταξη
Euroleague: Πότε θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια για το Final Four του ΟΑΚΑ – Οι τιμές
Μπάσκετ 02.02.26

Euroleague: Πότε θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια για το Final Four του ΟΑΚΑ – Οι τιμές

Η Euroleague έκανε γνωστές τις τέσσερις ημερομηνίες που θα μπορούν οι φίλαθλοι να προμηθεύονται τα εισιτήρια του Final Four το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα. Από 399 έως 952 ευρώ οι τιμές τους.

Σύνταξη
Το συγκινητικό βίντεο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τον φόρο τιμής στην Τούμπα την Κυριακή (vid)
Ποδόσφαιρο 02.02.26

Το συγκινητικό βίντεο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τον φόρο τιμής στην Τούμπα την Κυριακή (vid)

Οι φορτισμένες συναισθηματικά στιγμές που εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Κυριακής (1/2) στην Τούμπα για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ, σε ένα βίντεο από την ασπρόμαυρη ΠΑΕ.

Σύνταξη
Σισοκό: «Κλειδί για να έρθω στον Παναθηναϊκό η συνομιλία μου με τον Μπενίτεθ» (vid)
Ποδόσφαιρο 02.02.26

Σισοκό: «Κλειδί για να έρθω στον Παναθηναϊκό η συνομιλία μου με τον Μπενίτεθ» (vid)

Τον ρόλο που έπαιξε ο Ράφα Μπενίτεθ και η σχέση που έχει μαζί του αλλά και ο Τζιμπρίλ Σισέ ανέδειξε ο Μούσα Σισοκό στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Παναθηναϊκού.

Σύνταξη
Ο Άρης του Σιάο δείχνει ικανός να επιστρέψει εκεί που ανήκει
Μπάσκετ 02.02.26

Ο Άρης του Σιάο δείχνει ικανός να επιστρέψει εκεί που ανήκει

Το γιορτινό σκηνικό που στήθηκε την Κυριακή (1/2) στο κατάμεστο Nick Galis Hall, η μεγάλη νίκη επί του Παναθηναϊκού και η παρουσία του Ρίτσαρντ Σιάο δείχνει πως ο Άρης Betsson είναι στον σωστό δρόμο για να επιστρέψει στις υψηλές θέσεις του Ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αρχεία Έπσταϊν: Κραυγή αγωνίας από τα θύματα – Στα έγγραφα καταγγελίες βασανιστηρίων που αφορούν τον πρίγκιπα Άντριου
«Σκλάβα για σεξ» 03.02.26

Αρχεία Έπσταϊν: Κραυγή αγωνίας από τα θύματα – Στα έγγραφα καταγγελίες βασανιστηρίων που αφορούν τον πρίγκιπα Άντριου

Δικηγόροι θυμάτων του Τζέφρι Έπσταϊν ζητούν κατεπείγουσα απόσυρση των αρχείων, ενώ στα έγγραφα περιλαμβάνονται και μη επιβεβαιωμένες καταγγελίες που φέρουν τον πρίγκιπα Άντριου ως φερόμενο «συνεργό» στον θάνατο γυναίκας.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ιαπωνία: 30 νεκροί λόγω σφοδρών χιονοπτώσεων – Ανάμεσά τους γυναίκα που βρέθηκε θαμμένη στο χιόνι
Κόσμος 03.02.26

Ιαπωνία: 30 νεκροί λόγω σφοδρών χιονοπτώσεων – Ανάμεσά τους γυναίκα που βρέθηκε θαμμένη στο χιόνι

Η κυβέρνηση στην Ιαπωνία ανέπτυξε στρατιωτικούς για να βοηθήσουν τους κατοίκους στη νομαρχία Αομόρι, που πλήττεται περισσότερο - Σε απομονωμένες περιοχές έχουν συσσωρευτεί ως και 4,5 μέτρα χιονιού

Σύνταξη
Απεργία στον κλάδο Τροφίμων – Ποτών και συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα για το εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα
«Φτάνει πια» 03.02.26

Απεργία στον κλάδο Τροφίμων – Ποτών και συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα για το εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα

Η Ομοσπονδία των εργαζομένων στον κλάδο Τροφίμων - Ποτών απαντά στο «εργοδοτικό έγκλημα» στη Βιολάντα, απαιτώντας μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς

Σύνταξη
Επίσκεψη Δένδια στην Ουάσιγκτον: Στο επίκεντρο η αμυντική συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ
Πολιτική 03.02.26

Επίσκεψη Δένδια στην Ουάσιγκτον: Στο επίκεντρο η αμυντική συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ

Ο κ. Δένδιας αφίχθη στην αμερικανική πρωτεύουσα τη Δευτέρα το απόγευμα, όπου πραγματοποιεί σειρά πολιτικών επαφών, με αφορμή τη συμμετοχή του στις εργασίες του συνεδρίου

Σύνταξη
Δεν είναι όλες οι πατάτες ίδιες
Με μια ματιά 03.02.26

Δεν είναι όλες οι πατάτες ίδιες

Οι πατάτες έχουν πολλά να προσφέρουν: βιταμίνες, μέταλλα, υδατάνθρακες. Αλλά πως αναγνωρίζεις τις πιο θρεπτικές;

Σύνταξη
Αίγινα: Το μαρτύριο της… βρώμικης σταγόνας
Ελλάδα 03.02.26

Αίγινα: Το μαρτύριο της… βρώμικης σταγόνας

Το νησί βρίσκεται πάνω από ενάμιση μήνα χωρίς καθαρό νερό, εξαιτίας νέας σοβαρής βλάβης στον υποθαλάσσιο αγωγό, ο οποίος μοιάζει με... Γεφύρι της Αρτας – χωρίς, μάλιστα σαφές χρονοδιάγραμμα επιστροφής στην «κανονικότητα»

Γεωργία Κακή
Κτηματολόγιο: Από τις «υπερηχητικές» ταχύτητες στον… καρβουνιάρη
Οικονομία 03.02.26

Κτηματολόγιο: Από τις «υπερηχητικές» ταχύτητες στον… καρβουνιάρη

Γιατί μπλοκάρουν οι μεταγραφές - Σε συστήματα της δεκαετίας του 2000 «τρέχει» η βάση δεδομένων ακινήτων - Επικίνδυνα απαρχαιωμένα το κύριο και το εφεδρικό κέντρο δεδομένων

Προκόπης Γιόγιακας
Ο Τραμπ κλείνει το Kennedy Center για 2 χρόνια – Σε κατά μέτωπο επίθεση περνά η οικογένεια Κένεντι
Culture Live 03.02.26

Ο Τραμπ κλείνει το Kennedy Center για 2 χρόνια – Σε κατά μέτωπο επίθεση περνά η οικογένεια Κένεντι

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το προσωρινό κλείσιμο του Kennedy Center για δύο χρόνια, επικαλούμενος εκτεταμένες εργασίες ανακατασκευής, μετά την ανάληψη του ελέγχου του οργανισμού και την απόπειρα μετονομασίας του ιστορικού πολιτιστικού θεσμού

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Από την Ινδία ως της Αυστραλία: Πώς τα νέα αρχεία Έπσταϊν προκάλεσαν μια θύελλα πολύ πέρα από τις ΗΠΑ
Το Κουτί της Πανδώρας 03.02.26

Από την Ινδία ως της Αυστραλία: Πώς τα νέα αρχεία Έπσταϊν προκάλεσαν μια θύελλα πολύ πέρα από τις ΗΠΑ

Τα πιο πρόσφατα αρχεία περιλαμβάνουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μηνύματα μεταξύ του Έπσταϊν και ισχυρών ανδρών στην Ινδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία και τη Σλοβακία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μαζί και μόνοι στη δουλειά: Πώς η εργασιακή μοναξιά είναι ο «σιωπηλός δολοφόνος» της παραγωγικότητας
Διεθνείς έρευνες 03.02.26

Μαζί και μόνοι στη δουλειά: Πώς η εργασιακή μοναξιά είναι ο «σιωπηλός δολοφόνος» της παραγωγικότητας

«Η μοναξιά καταστρέφει τους χώρους εργασίας και σκοτώνει την παραγωγικότητα» λένε διεθνείς αναλύσεις. Στην Ελλάδα πάντως οι εργαζόμενοι νιώθουν κυρίως άγχος, θυμό και κούραση, παρά μοναξιά.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κυρ. Μητσοτάκης: Τα μηνύματα πίσω απ’ το (τηλεοπτικό) μήνυμα για τη συνταγματική αναθεώρηση
Πολιτική Γραμματεία 03.02.26

Κυρ. Μητσοτάκης: Τα μηνύματα πίσω απ’ το (τηλεοπτικό) μήνυμα για τη συνταγματική αναθεώρηση

Στην ύστατη προσπάθειά του για φυγή προς τα μπρος χρησιμοποιεί ως μέσο τη συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος ο Κυρ. Μητσοτάκης. «Μητσοτάκης ή χάος», πιέσεις στο ΠΑΣΟΚ, προσπάθεια επαναφοράς του κυβερνητικού αφηγήματος για το 2015 και νεοφιλελεύθερος «εκσυγχρονισμός» πίσω από τις ανακοινώσεις.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ουρές στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και ανύπαρκτη ανακουφιστική φροντίδα στους ογκολογικούς ασθενείς
Συνέδριο Ασθενών 03.02.26

Ουρές στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και ανύπαρκτη ανακουφιστική φροντίδα στους ογκολογικούς ασθενείς

Σε 10 ημέρες τα φάρμακα του ΕΟΠΥΥ στα ιδιωτικά φαρμακεία – Χρειάζεται επέκταση της νοσηλείας στο σπίτι και καλύτερη διαχείριση του πόνο

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Η δοκιμασία της δημοκρατίας στις ΗΠΑ – Οι ενδιάμεσες εκλογές, ο Τραμπ και η στρατηγική του χάους
Τοξικό κλίμα 03.02.26

Η δοκιμασία της δημοκρατίας στις ΗΠΑ – Οι ενδιάμεσες εκλογές, ο Τραμπ και η στρατηγική του χάους

Φοβούμενος ένα εχθρικό Κογκρέσο και νέα παραπομπή του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «τεντώνει» τα όρια εξουσίας, «ναρκοθετώντας» το δρόμο προς τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η κυβέρνηση Σάντσεθ νομιμοποιεί 500.000 μετανάστες – Για λόγους αξιοπρέπειας, δικαιοσύνης και ασφαλιστικού
Κόντρα στο ρεύμα 03.02.26

Η κυβέρνηση Σάντσεθ νομιμοποιεί 500.000 μετανάστες – Για λόγους αξιοπρέπειας, δικαιοσύνης και ασφαλιστικού

Με ζέση υπερασπίστηκε ο Πέδρο Σάντσεθ το σχέδιο της κυβέρνησής του. Πέρα από λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης, η Ισπανία θα ωφεληθεί: νόμιμοι εργαζόμενοι σημαίνει έσοδα και υγιές ασφαλιστικό σύστημα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον θα καταθέσουν για την υπόθεση Έπσταϊν στο Κογκρέσο αφότου προσπάθησαν να το αποφύγουν
Κόσμος 03.02.26

Ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον θα καταθέσουν για την υπόθεση Έπσταϊν στο Κογκρέσο αφότου προσπάθησαν να το αποφύγουν

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον και η πρώην ΥΠΕΞ Χίλαρι Κλίντον θα καταθέσουν στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων για την υπόθεση Έπσταϊν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βενεζουέλα: Η αντιπολιτευόμενη Ματσάδο δηλώνει έτοιμη να συναντηθεί με τη Ροδρίγκες ενόψει «μετάβασης»
Ενόψει «μετάβασης» 03.02.26

Η Ματσάδο έτοιμη να συναντηθεί με τη «μαφία» της κυβέρνησης

Ετοιμη δηλώνει η Ματσάδο να συναντηθεί «αν είναι απαραίτητο» με την Ντέλσι Ροδρίγκες ενόψει της «μετάβασης» στη Βενεζουέλα, παρότι θεωρεί «μαφία» τη μεταβατική κυβέρνηση της χώρας.

Σύνταξη
Η Ρωσία στόχευσε ενεργειακές υποδομές σε όλη την Ουκρανία εντείνοντας την πίεση
Χειμώνας 03.02.26

Η Ρωσία στόχευσε ενεργειακές υποδομές σε όλη την Ουκρανία εντείνοντας την πίεση

Με τις πληροφορίες από εξειδικευμένες ουκρανικές και ρωσικές πηγές να βγαίνουν στην επιφάνεια, φαίνεται πως το μπαράζ των ρωσικών επιθέσεων είχε ως στόχο ενεργειακές υποδομές σε όλη την Ουκρανία

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο