Απαγόρευση κυκλοφορίας, που έχει κηρυχθεί από τις δυνάμεις των Κούρδων της Συρίας, είναι σήμερα σε ισχύ στην πόλη Χασάκα στη βορειοανατολική Συρία, όπου τα κυβερνητικά στρατεύματα αναμένεται να αναπτυχθούν βάσει συμφωνίας ανάμεσα στη Δαμασκό και τους Κούρδους.

Οι τοπικές κουρδικές αρχές δήλωσαν ότι αποφάσισαν να κηρύξουν απαγόρευση κυκλοφορίας προκειμένου «να διασφαλισθεί η ασφάλεια των κατοίκων»

Η συμφωνία που ανακοινώθηκε την Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου, προβλέπει την είσοδο κυβερνητικών δυνάμεων στην αυτόνομη κουρδική ζώνη και την ενσωμάτωση των δυνάμεων και της διοίκησης των Κούρδων στο συριακό κράτος.

Τα καταστήματα ήταν κλειστά και οι δρόμοι έρημοι σήμερα το πρωί στη Χασάκα και οι κουρδικές δυνάμεις ασφαλείας, οι Ασαγές, έχουν αναπτυχθεί στην είσοδο της πόλης, σύμφωνα με ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκεται στο σημείο.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η συμφωνία με τη Δαμασκό αποτελεί πλήγμα στις ελπίδες για αυτονομία των Κούρδων, που είχαν εγκαθιδρύσει μια αυτόνομη ζώνη στο βόρειο και στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου που ρήμαξε τη χώρα ανάμεσα στο 2011 και το 2014.

Ο ισλαμιστής πρόεδρος Άχμεντ αλ Σάρα, που ανέτρεψε τον Δεκέμβριο του 2024 την κυβέρνηση του Μπασάρ αλ Άσαντ, είναι αποφασισμένος να επιβάλει την εξουσία του στο σύνολο του συριακού εδάφους.

Ο επικεφαλής των ισχυρών Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), όπου κυριαρχούν οι Κούρδοι, ο Μαζλούμ Αμπντί, είχε δηλώσει ότι η εφαρμογή της συμφωνίας θα ξεκινούσε σήμερα.

Είχε πει πως μια «περιορισμένη εσωτερική δύναμη ασφαλείας» θα εισέλθει σε ορισμένους τομείς των δύο κύριων πόλεων της κουρδικής ζώνης, της Χασάκα και του Καμισλί, όμως «καμία στρατιωτική δύναμη δεν θα εισέλθει σε κουρδική πόλη ή κοινότητα».

Απαγόρευση κυκλοφορίας θα επιβληθεί και στο Καμισλί

Απαγόρευση κυκλοφορίας πρόκειται να επιβληθεί στο Καμισλί από αύριο, Τρίτη.

Ο Σύρος υπουργός Πληροφοριών Χάμζα Μουστάφα δήλωσε την Παρασκευή πως η συμφωνία προβλέπει την παράδοση στην κυβέρνηση, εντός δέκα ημερών, ορισμένων πετρελαιοπηγών, του αεροδρομίου του Καμισλί, από το οποίο αποσύρθηκαν την τελευταία εβδομάδα οι κουρδικές δυνάμεις, και συνοριακών φυλακίων.

Οι ΣΔΔ θα ενσωματωθούν στον συριακό στρατό, αλλά θα παραμείνουν στο πλαίσιο μιας μεραρχίας, που θα αποτελείται από τρεις ταξιαρχίες.

Κυβερνητικές δυνάμεις αναμένεται εξάλλου να αναπτυχθούν στον κουρδικό θύλακα Κομπάνι, που βρίσκεται δυτικότερα στην επαρχία του Χαλεπιού, αλλά δεν έχει διευκρινιστεί πότε θα γίνει αυτό.

Η πόλη αυτή, που χωρίζεται εδαφικά από την κουρδική αυτόνομη ζώνη, είναι σύμβολο της πρώτης νίκης των κουρδικών δυνάμεων εναντίον της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος το 2015 και είναι αυτή τη στιγμή περικυκλωμένη από κυβερνητικά στρατεύματα.