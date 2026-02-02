newspaper
Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026
02.02.2026 | 10:46
Μεγάλη κατολίσθηση στην Ιόνια οδό – Έκλεισε και στα δύο ρεύματα [Βίντεο]
Συρία: Απαγόρευση κυκλοφορίας στη Χασάκα – Αναμένεται η έλευση των κυβερνητικών δυνάμεων
Κόσμος 02 Φεβρουαρίου 2026, 12:43

Συρία: Απαγόρευση κυκλοφορίας στη Χασάκα – Αναμένεται η έλευση των κυβερνητικών δυνάμεων

Την απαγόρευση κυκλοφορίας έχουν επιβάλει οι κουρδικές SDF - Τι προβλέπει η συμφωνία ανάμεσα σε Κούρδους και την κυβέρνηση στη Συρία

Σύνταξη
Απαγόρευση κυκλοφορίας, που έχει κηρυχθεί από τις δυνάμεις των Κούρδων της Συρίας, είναι σήμερα σε ισχύ στην πόλη Χασάκα στη βορειοανατολική Συρία, όπου τα κυβερνητικά στρατεύματα αναμένεται να αναπτυχθούν βάσει συμφωνίας ανάμεσα στη Δαμασκό και τους Κούρδους.

Οι τοπικές κουρδικές αρχές δήλωσαν ότι αποφάσισαν να κηρύξουν απαγόρευση κυκλοφορίας προκειμένου «να διασφαλισθεί η ασφάλεια των κατοίκων»

Η συμφωνία που ανακοινώθηκε την Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου, προβλέπει την είσοδο κυβερνητικών δυνάμεων στην αυτόνομη κουρδική ζώνη και την ενσωμάτωση των δυνάμεων και της διοίκησης των Κούρδων στο συριακό κράτος.

Τα καταστήματα ήταν κλειστά και οι δρόμοι έρημοι σήμερα το πρωί στη Χασάκα και οι κουρδικές δυνάμεις ασφαλείας, οι Ασαγές, έχουν αναπτυχθεί στην είσοδο της πόλης, σύμφωνα με ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκεται στο σημείο.

Οι τοπικές κουρδικές αρχές δήλωσαν ότι αποφάσισαν να κηρύξουν απαγόρευση κυκλοφορίας προκειμένου «να διασφαλισθεί η ασφάλεια των κατοίκων».

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η συμφωνία με τη Δαμασκό αποτελεί πλήγμα στις ελπίδες για αυτονομία των Κούρδων, που είχαν εγκαθιδρύσει μια αυτόνομη ζώνη στο βόρειο και στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου που ρήμαξε τη χώρα ανάμεσα στο 2011 και το 2014.

Ο ισλαμιστής πρόεδρος Άχμεντ αλ Σάρα, που ανέτρεψε τον Δεκέμβριο του 2024 την κυβέρνηση του Μπασάρ αλ Άσαντ, είναι αποφασισμένος να επιβάλει την εξουσία του στο σύνολο του συριακού εδάφους.

Ο επικεφαλής των ισχυρών Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), όπου κυριαρχούν οι Κούρδοι, ο Μαζλούμ Αμπντί, είχε δηλώσει ότι η εφαρμογή της συμφωνίας θα ξεκινούσε σήμερα.

Είχε πει πως μια «περιορισμένη εσωτερική δύναμη ασφαλείας» θα εισέλθει σε ορισμένους τομείς των δύο κύριων πόλεων της κουρδικής ζώνης, της Χασάκα και του Καμισλί, όμως «καμία στρατιωτική δύναμη δεν θα εισέλθει σε κουρδική πόλη ή κοινότητα».

Οι κυβερνητικές δυνάμεις της Συρίας ετοιμάζονται να εισέλθουν στη Χασάκα.

Απαγόρευση κυκλοφορίας θα επιβληθεί και στο Καμισλί

Απαγόρευση κυκλοφορίας πρόκειται να επιβληθεί στο Καμισλί από αύριο, Τρίτη.

Ο Σύρος υπουργός Πληροφοριών Χάμζα Μουστάφα δήλωσε την Παρασκευή πως η συμφωνία προβλέπει την παράδοση στην κυβέρνηση, εντός δέκα ημερών, ορισμένων πετρελαιοπηγών, του αεροδρομίου του Καμισλί, από το οποίο αποσύρθηκαν την τελευταία εβδομάδα οι κουρδικές δυνάμεις, και συνοριακών φυλακίων.

Οι ΣΔΔ θα ενσωματωθούν στον συριακό στρατό, αλλά θα παραμείνουν στο πλαίσιο μιας μεραρχίας, που θα αποτελείται από τρεις ταξιαρχίες.

Κυβερνητικές δυνάμεις αναμένεται εξάλλου να αναπτυχθούν στον κουρδικό θύλακα Κομπάνι, που βρίσκεται δυτικότερα στην επαρχία του Χαλεπιού, αλλά δεν έχει διευκρινιστεί πότε θα γίνει αυτό.

Η πόλη αυτή, που χωρίζεται εδαφικά από την κουρδική αυτόνομη ζώνη, είναι σύμβολο της πρώτης νίκης των κουρδικών δυνάμεων εναντίον της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος το 2015 και είναι αυτή τη στιγμή περικυκλωμένη από κυβερνητικά στρατεύματα.

googlenews

Κούβα: Αρνείται τις κατηγορίες ότι αποτελεί απειλή για τις ΗΠΑ – Έτοιμη για «εποικοδομητική συνεργασία»
Ανακοίνωση ΥΠΕΞ 02.02.26

Η Κούβα αρνείται τις κατηγορίες ότι αποτελεί απειλή για τις ΗΠΑ - Έτοιμη για «εποικοδομητική συνεργασία»

Η Κούβα καλεί σε διάλογο και τονίζει ότι το νησί της Καραϊβικής δεν υποστηρίζει την «τρομοκρατία» - Τι δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους

Σύνταξη
Υπόθεση Έπσταϊν: Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δηλώνει ότι η επανεξέταση «έχει ολοκληρωθεί»
Βίντεο 02.02.26

Υπόθεση Έπσταϊν: Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δηλώνει ότι η επανεξέταση «έχει ολοκληρωθεί»

Η εισαγγελική επανεξέταση της υπόθεσης σεξουαλικής διακίνησης που αφορά τον εκλιπόντα χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν έχει ολοκληρωθεί, σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ενώ Δημοκρατικοί βουλευτές αμφισβητούν την πληρότητα της δημοσιοποίησης των αρχείων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ουκρανία: Δεκαπέντε νεκροί ανθρακωρύχοι μετά από ρωσικό πλήγμα – Δύο νεκροί στη Ρωσία από ουκρανικό drone
Εκατέρωθεν επιθέσεις 02.02.26

Δεκαπέντε νεκροί ανθρακωρύχοι μετά από ρωσικό πλήγμα στην Ουκρανία - Δύο νεκροί στη Ρωσία από ουκρανικό drone

Ουκρανία και Ρωσία συνεχίζουν να ανταλλάσσουν επιθέσεις - Δείτε φωτογραφίες από το ρωσικό πλήγμα στην περιοχή του Ντνιπροπετρόφσκ

Σύνταξη
Κόστα Ρίκα: Εκλέγεται πρόεδρος η δεξιά Λάουρα Φερνάντες – Ποιος τη συνεχάρη πρώτος
Το πρόγραμμά της 02.02.26

Πρόεδρος στην Κόστα Ρίκα εκλέγεται η δεξιά Λάουρα Φερνάντες - Ποιος τη συνεχάρη πρώτος

Η Λάουρα Φερνάντες, που όπως όλα δείχνουν επικρατεί από τον πρώτο γύρο στις προεδρικές εκλογές στην Κόστα Ρίκα, επιθυμεί να προχωρήσει σε αναθεώρηση του Συντάγματος

Σύνταξη
Προβλήματα στις ΗΠΑ από τη χιονιοθύελλα
Κόσμος 02.02.26

Προβλήματα στις ΗΠΑ από τη χιονιοθύελλα

Ισχυρές χιονοπτώσεις από το Σάββατο στη Βόρεια Καρολίνα και γειτονικές πολιτείες στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας προκάλεσαν εκατοντάδες συγκρούσεις οχημάτων στους δρόμους

Σύνταξη
Θα καταφέρει το «παιχνίδι τρέλας» του Τραμπ να αναδιαμορφώσει το Ιράν και τη Μέση Ανατολή;
«Θεωρία του τρελού» 02.02.26

Θα καταφέρει το «παιχνίδι τρέλας» του Τραμπ να αναδιαμορφώσει το Ιράν και τη Μέση Ανατολή;

Η «θεωρία του τρελού» φαίνεται να είναι μια από τις αγαπημένες στρατηγικές επιλογές του Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά τι συμβαίνει όταν οι αντίπαλοι αισθάνονται ότι δεν έχουν τίποτα να χάσουν;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κόστα Ρίκα: Σε νίκη από τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών οδεύει η υποψήφια της δεξιάς Λάουρα Φερνάντες
Προεδρικές εκλογές 02.02.26

Για νίκη από τον πρώτο γύρο πάει η δεξιά Φερνάντες στην Κόστα Ρίκα

Προς επικράτηση από τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Κόστα Ρίκα οδεύει η δεξιά Λάουρα Φερνάντες, η οποία εξασφάλιζε το 53,01% των ψήφων, με καταμετρημένο το 31,4% των ψηφοδελτίων.

Σύνταξη
Το Ιράν θα χρειαστεί να ξεπεράσει τη δυσπιστία έναντι των ΗΠΑ για να διεξαχθούν συνομιλίες, λέει ο Αραγτσί
Αμπάς Αραγτσί 02.02.26

Αναζητείται εμπιστοσύνη για συνομιλίες Ιράν - ΗΠΑ

«Δυστυχώς, έχουμε χάσει την εμπιστοσύνη μας στις ΗΠΑ ως εταίρο σε διαπραγματεύσεις» δηλώνει ο Αμπάς Αραγτσί, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο διαλόγου μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον.

Σύνταξη
Βενεζουέλα και Δομινικανή Δημοκρατία αποκαθιστούν τις προξενικές υπηρεσίες και τις αεροπορικές συνδέσεις
Ορμητήριο των ΗΠΑ 02.02.26

Η Βενεζουέλα αποκαθιστά τώρα τις σχέσεις με τη Δομινικανή Δημοκρατία

Η Βενεζουέλα αποκαθιστά τις σχέσεις με τη Δομινικανή Δημοκρατία, τις οποίες είχε διακόψει επειδή το Σάντο Ντομίνγκο επέκρινε την εκλογική διαδικασία που οδήγησε στην επανεκλογή του Νικολάς Μαδούρο.

Σύνταξη
Ο Τραμπ κλείνει το Κέντρο Κένεντι στην Ουάσιγκτον για διετή ανακαίνιση
Διετής ανακαίνιση 02.02.26

Ο Τραμπ κλείνει τώρα το Κέντρο Κένεντι στην Ουάσιγκτον

Το Κέντρο Κένεντι Ουάσιγκτον θα κλείσει την 4η Ιουλίου, επ’ ευκαιρία των εορτασμών για τα 250 χρόνια από την ίδρυση των ΗΠΑ, για διάστημα «περίπου δυο ετών» ώστε να ανακαινιστεί, ανακοινώνει ο Τραμπ.

Σύνταξη
Γιουβέντους–Ικάρντι: Το «απαγορευμένο» σενάριο που ταράζει την αγορά
Η στάση της Γαλατάσαραϊ 02.02.26

Γιουβέντους–Ικάρντι: Το «απαγορευμένο» σενάριο που ταράζει την αγορά

Ο μάνατζερ του Αργεντινού, Μάουρο Ικάρντι στην Κωνσταντινούπολη, η ανάγκη της Γιούβε για καθαρό «9» και η επανένωση με τον Σπαλέτι ανοίγουν ένα από τα πιο εκρηκτικά μεταγραφικά μέτωπα της σεζόν.

Γεώργιος Μαζιάς
Παπαστράτος: «Κορυφαίος Εργοδότης» για 12η συνεχή χρονιά στα 95α γενέθλιά της
Τα Νέα της Αγοράς 02.02.26

Παπαστράτος: «Κορυφαίος Εργοδότης» για 12η συνεχή χρονιά στα 95α γενέθλιά της

Το 2026, η εταιρεία γιορτάζει μια διαδρομή που εξελίσσεται παράλληλα με την κοινωνία, με σταθερή επένδυση στους ανθρώπους της και σε υπεύθυνες πρακτικές που αφήνουν ουσιαστικό αποτύπωμα στον χρόνο

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Πρωτοβουλίες για να μπει τέλος στην εσωστρέφεια
Πολιτική Γραμματεία 02.02.26

ΠΑΣΟΚ: Πρωτοβουλίες για να μπει τέλος στην εσωστρέφεια

Με φόντο τις αρνητικές δημοσκοπήσεις, τις εσωκομματικές διαμάχες και το επικείμενο συνέδριο, η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη αναζητά πολιτικές πρωτοβουλίες για την ενότητα του ΠΑΣΟΚ.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ανεργία «μονοψήφια» φτώχεια διψήφια: Τι κρύβεται πίσω από την ψαλίδα στα ποσοστά ανεργίας ΔΥΠΑ-ΕΛΣΤΑΤ
Ανάλυση ΠΑΝΣΥΠΟ 02.02.26

Ανεργία «μονοψήφια» φτώχεια διψήφια: Τι κρύβεται πίσω από την ψαλίδα στα ποσοστά ανεργίας ΔΥΠΑ-ΕΛΣΤΑΤ

Η ανεργία σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ έχει μειωθεί στο 8,2%. Όμως οι άνεργοι σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ είναι διπλάσιοι. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων του πρώην ΟΑΕΔ (ΠΑΝΣΥΠΟ), φωτίζει τις αιτίες της ψαλίδας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κούβα: Αρνείται τις κατηγορίες ότι αποτελεί απειλή για τις ΗΠΑ – Έτοιμη για «εποικοδομητική συνεργασία»
Ανακοίνωση ΥΠΕΞ 02.02.26

Η Κούβα αρνείται τις κατηγορίες ότι αποτελεί απειλή για τις ΗΠΑ - Έτοιμη για «εποικοδομητική συνεργασία»

Η Κούβα καλεί σε διάλογο και τονίζει ότι το νησί της Καραϊβικής δεν υποστηρίζει την «τρομοκρατία» - Τι δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους

Σύνταξη
«Βόμβα»: Ο Ρονάλντο αρνείται να παίξει με την Αλ Νασρ λόγω διαφωνίας με τη διοίκηση!
Ποδόσφαιρο 02.02.26

«Βόμβα»: Ο Ρονάλντο αρνείται να παίξει με την Αλ Νασρ λόγω διαφωνίας με τη διοίκηση!

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο φέρεται να αποφάσισε να μποϊκοτάρει τουλάχιστον τον σημερινό αγώνα της Αλ Νασρ με την Αλ Ριάντ διαφωνώντας με τον τρόπο που διοικείται η ομάδα του.

Σύνταξη
Χαρδαλιάς: «Ο Καποδίστριας ανήκει όχι μόνο στο παρελθόν, αλλά και στο μέλλον που θέλουμε να οικοδομήσουμε»
Υψηλός συμβολισμός 02.02.26

Χαρδαλιάς: «Ο Καποδίστριας ανήκει όχι μόνο στο παρελθόν, αλλά και στο μέλλον που θέλουμε να οικοδομήσουμε»

Στα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα του Ιωάννη Καποδίστρια στον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης παραβρέθηκε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς.

Σύνταξη
Λούκμαν για Ατλέτικο, μοντέλο για… manual
Εγινε η μεταγραφή 02.02.26

Λούκμαν για Ατλέτικο, μοντέλο για… manual

Πώς η Αταλάντα έφτασε στα 700 εκατ. ευρώ σε υπεραξίες - Η εποχή Περκάσι, έχει μετατρέψει την ιταλική ομάδα σε ένα από τα πιο κερδοφόρα κλαμπ της Ευρώπης.

Γεώργιος Μαζιάς
Υπόθεση Έπσταϊν: Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δηλώνει ότι η επανεξέταση «έχει ολοκληρωθεί»
Βίντεο 02.02.26

Υπόθεση Έπσταϊν: Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δηλώνει ότι η επανεξέταση «έχει ολοκληρωθεί»

Η εισαγγελική επανεξέταση της υπόθεσης σεξουαλικής διακίνησης που αφορά τον εκλιπόντα χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν έχει ολοκληρωθεί, σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ενώ Δημοκρατικοί βουλευτές αμφισβητούν την πληρότητα της δημοσιοποίησης των αρχείων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μητσοτάκης: Το Σύνταγμα του ’75 ανήκει στον 20ο αιώνα – Στο στόχαστρο η μονιμότητα στο δημόσιο και τα ΑΕΙ – Τι είπε για το άρθρο 86
Πολιτική Γραμματεία 02.02.26

Μητσοτάκης: Το Σύνταγμα του '75 ανήκει στον 20ο αιώνα - Στο στόχαστρο η μονιμότητα στο δημόσιο και τα ΑΕΙ - Τι είπε για το άρθρο 86

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τηλεοπτικό μήνυμα ανοίγει τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση - Δείτε το βίντεο

Σύνταξη
Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ έγραψε ιστορία στα Grammy και έγινε μέλος του κλειστού κλαμπ EGOT
Είδωλο 02.02.26

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ έγραψε ιστορία στα Grammy και έγινε μέλος του κλειστού κλαμπ EGOT

Στα 79 του χρόνια, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ έραψε ένα ακόμα «παράσημο» στη μεγάλη του καριέρα, κερδίζοντας το πρώτο του βραβείο Grammy και μπαίνοντας στο κλειστό κλαμπ EGOT.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
