MEGA: Η πρώτη επιλογή στην ενημέρωση και τον Ιανουάριο
02 Φεβρουαρίου 2026, 14:47

MEGA: Η πρώτη επιλογή στην ενημέρωση και τον Ιανουάριο

Το MEGA επιβεβαιώνει τη διαχρονική του υπεροχή στην ενημέρωση, κατακτώντας την πρώτη θέση και τον Ιανουάριο.

Ενσυνείδητη διατροφή: Ο πιο ευεργετικός τρόπος για να απολαύσουμε ξανά το φαγητό

Ενσυνείδητη διατροφή: Ο πιο ευεργετικός τρόπος για να απολαύσουμε ξανά το φαγητό

Spotlight

Με την είσοδο του 2026, το MEGA επιβεβαιώνει τη διαχρονική του υπεροχή στην ενημέρωση, κατακτώντας την πρώτη θέση και τον Ιανουάριο.

Σταθερό στις αρχές της αξιόπιστης δημοσιογραφίας, με συνεχή παρουσία στα μεγάλα γεγονότα και ουσιαστική αποτύπωση της κοινωνικής πραγματικότητας, το μεγάλο κανάλι συνεχίζει να αποτελεί το βασικό σημείο αναφοράς για τους τηλεθεατές που αναζητούν έγκυρη και τεκμηριωμένη ενημέρωση. Η σχέση εμπιστοσύνης του κοινού με τον σταθμό ενισχύεται καθημερινά, μέσα από την πολυφωνία, την ανάλυση και τη δημοσιογραφική συνέπεια.

Κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ»

Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ» ήταν πρώτο και τον Ιανουάριο, διατηρώντας τον ηγετικό του ρόλο στη βραδινή ενημέρωση. Η ανοδική τροχιά που σημείωσε στην τηλεθέαση επισφραγίζει τη συνεχιζόμενη κυριαρχία του.

Οι ειδήσεις του μεγάλου καναλιού με τη Ράνια Τζίμα (Δευτέρα – Πέμπτη) και την Κατερίνα Παναγοπούλου (Παρασκευή – Κυριακή) στην παρουσίαση, και τον Γιάννη Πρετεντέρη στον βασικό σχολιασμό, ξεχώρισαν από τον ανταγωνισμό και σημείωσαν αύξηση στην τηλεθέαση συγκεντρώνοντας 611.000 τηλεθεατές, τον μεγαλύτερο αριθμό απ’ όλα τα δελτία ειδήσεων, ανεξαρτήτως ώρας μετάδοσης. Αναλυτικά η κατάταξη: MEGA 611.000, STAR 534.000, ALPHA 529.000, ΣΚΑΪ 415.000, OPEN 333.000, ANT1 278.000, ΕΡΤ1 248.000.

Την κορυφή της τηλεθέασης κατοχύρωσε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ» και σε μερίδιο τηλεθέασης, καταγράφοντας μέσο όρο 15,5% στο σύνολο του κοινού.

Live News

Το «Live News» με τον Νίκο Ευαγγελάτο συνέχισε και τον Ιανουάριο τη δυναμική του πορεία στην απογευματινή ζώνη, εξασφαλίζοντας για έναν ακόμα μήνα την απόλυτη πρωτιά. Στο σύνολο του κοινού, η επιτυχημένη εκπομπή διατήρησε την πρωτοκαθεδρία της με μέσο όρο 18,1% και στο δυναμικό κοινό 18-54 με 16,5%.

Κοινωνία Ώρα MEGA

Η «Κοινωνία Ώρα MEGA» με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη ξεκίνησε το 2026 με εξαιρετικές επιδόσεις, διατηρώντας την πρώτη θέση ανάμεσα στις πρωινές ενημερωτικές εκπομπές, αλλά και σε ψυχαγωγικά προγράμματα του ανταγωνισμού. To magazino του καναλιού κατέκτησε την κορυφή στο δυναμικό κοινό 18-54 με μέσο όρο 14,6 %.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στην πρώτη 10άδα παγκοσμίως το ΧΑ τον Ιανουάριο, λέει η Deutsche Bank

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στην πρώτη 10άδα παγκοσμίως το ΧΑ τον Ιανουάριο, λέει η Deutsche Bank

ΜΜΕ Τουρκίας: «Καμία πρόθεση να παραιτηθεί ο Αταμάν»
Μπάσκετ 02.02.26

Τα τουρκικά ΜΜΕ για το αν ο Αταμάν προτίθεται να παραιτηθεί

Το κλίμα για τον Εργκίν Αταμάν στον Παναθηναϊκό είναι «βαρύ» μετά την ήττα από τον Άρη Betsson, ωστόσο σύμφωνα με τους Τούρκους ο συμπατριώτης τους δεν έχει σκοπό να παραιτηθεί από την τεχνική ηγεσία των πράσινων.

Σύνταξη
Celia Kritharioti SS26 – Όταν το παλιό Χόλιγουντ συνάντησε την υψηλή ραπτική έγινε το θαύμα
Diva 02.02.26

Celia Kritharioti SS26 - Όταν το παλιό Χόλιγουντ συνάντησε την υψηλή ραπτική έγινε το θαύμα

Η Σίλια Κριθαριώτη γιόρτασε ένα καθοριστικό κεφάλαιο στην ιστορία της ελληνικής μόδας: το ντεμπούτο της ως Προσκεκλημένο Μέλος (Invited Member) της Fédération de la Haute Couture et de la Mode κι εμείς βρεθήκαμε εκεί για να πούμε την ιστορία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ρωσία: Επιβεβαίωσε τις νέες απευθείας διαπραγματεύσεις με ΗΠΑ και Ουκρανία στα ΗΑΕ
Τετάρτη και Πέμπτη 02.02.26

Η Ρωσία επιβεβαίωσε τις νέες απευθείας διαπραγματεύσεις με ΗΠΑ και Ουκρανία στα ΗΑΕ

Ρωσία, Ουκρανία και ΗΠΑ συνεχίζουν τις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου - Το Κρεμλίνο λέει ότι επιδιώκει να να αποκλιμακώσει τις εντάσεις γύρω από το Ιράν

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Οι 7 λόγοι για τους οποίους οι έφηβοι λένε «όχι» και ο ρόλος των social media
AI 02.02.26

Οι 7 λόγοι για τους οποίους οι έφηβοι λένε «όχι» στην Τεχνητή Νοημοσύνη - Ο ρόλος των social media

Οι έφηβοι, που μεγάλωσαν βλέποντας τα προβλήματα που προκαλούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υιοθετούν μια προσεκτική προσέγγιση σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Δεν είναι αυτό που νομίζετε… λέει ο Μαρινάκης για Αλεξοπούλου – Σφοδρή αντίδραση από ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 02.02.26

Δεν είναι αυτό που νομίζετε… λέει ο Μαρινάκης για Αλεξοπούλου – Σφοδρή αντίδραση από ΠΑΣΟΚ

Ο Π. Μαρινάκης επιχείρησε να καλύψει την κ. Αλεξοπούλου, η δήλωση της οποίας προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων, υποστηρίζοντας ότι η βουλευτής της ΝΔ αναφερόταν στα κόμματα της αντιπολίτευσης και όχι στους πολίτες

Σύνταξη
Σαράνια: «Οι Μπακς κάνουν αντιπροσφορές για την ανταλλαγή του Γιάννη – Οι ομάδες που έχουν προβάδισμα»
Μπάσκετ 02.02.26

Σαράνια: «Οι Μπακς κάνουν αντιπροσφορές για την ανταλλαγή του Γιάννη – Οι ομάδες που έχουν προβάδισμα»

O γνωστός αναλυτής του NBA, οι Μπακς βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για ανταλλαγή του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Οι τέσσερις «μνηστήρες» φέρονται να έχουν προβάδισμα για την απόκτησή του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Αναβαθμίζεται το Περιφερειακό Ιατρείο Παλαιόχωρας
Αυτοδιοίκηση 02.02.26

Αναβαθμίζεται το Περιφερειακό Ιατρείο Παλαιόχωρας

Με κοινή υπουργική απόφαση το Περιφερειακό Ιατρείο Παλαιόχωρας αναβαθμίζεται θεσμικά και λειτουργικά σε Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο, όπως αναφέρει σε ανάρτηση του ο Δήμος Καντάνου – Σελίνου.

Σύνταξη
Από το Beetlejuice στο The Studio: H Κάθριν Ο’Χάρα έκανε την κωμωδία σοβαρή υπόθεση
«Deadpan» master 02.02.26

Από το Beetlejuice στο The Studio: H Κάθριν Ο’Χάρα έκανε την κωμωδία σοβαρή υπόθεση

Με απαράμιλλο timing και βαθιά κατανόηση του ρόλου, η Κάθριν Ο’Χάρα διέσχισε πέντε δεκαετίες τηλεόρασης και κινηματογράφου, αφήνοντας πίσω της χαρακτήρες που γελούσες μαζί τους — όχι εις βάρος τους.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σαμαράς: Σε καιρούς κρίσης ο πατριωτισμός ενώνει – Μήνυμα από την Καλαμάτα παρουσία Καραμανλή
Εορτασμός της Υπαπαντής 02.02.26

«Σε καιρούς κρίσης ο πατριωτισμός ενώνει» - Μήνυμα Σαμαρά από την Καλαμάτα παρουσία Καραμανλή

Ο Αντώνης Σαμαράς καλωσόρισε στην Καλαμάτα τον Κώστα Καραμανλή με αφορμή την γιορτή της Υπαπαντής και την ανακήρυξη του πρώην πρωθυπουργού σε επίτιμο δημότη της πόλης

Σύνταξη
O περίφημος αστρικός χάρτης του Ίππαρχου είχε σβηστεί από την ιστορία – Τώρα ξανάρχεται στο φως
Επιστήμες 02.02.26

O περίφημος αστρικός χάρτης του Ίππαρχου είχε σβηστεί από την ιστορία – Τώρα ξανάρχεται στο φως

Αστρικές συντεταγμένες του Ίππαρχου περίμεναν κρυμμένες σε ένα παλίμψηστο από τη μονή της Αγίας Αικατερίνης του Σινά. Το χαμένο κείμενο διαβάστηκε με ακτίνες Χ.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Αντίστροφη μέτρηση στη Μέση Ανατολή; Ο Τραμπ ετοιμάζει γρήγορα τις αεράμυνες του Ισραήλ
«Διαφορετικοί» Ιρανοί 02.02.26

Αντίστροφη μέτρηση στη Μέση Ανατολή; Ο Τραμπ ετοιμάζει γρήγορα τις αεράμυνες του Ισραήλ

Αμερικανοί ειδικοί εκτιμούν ότι οι Ιρανοί έχουν πάρει το μάθημά τους από προηγούμενες αμερικανικές και ισραηλινές αεροπορικές επιχειρήσεις, γι' αυτό και ανησυχούν για τις αδύναμες -προς το παρόν- αεράμυνες τους.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ολυμπιακοί Αγώνες χωρίς πατρίδα: Οι Ρώσοι επιστρέφουν, αλλά ως «αόρατοι»
Περίεργες καταστάσεις ξανά 02.02.26

Ολυμπιακοί Αγώνες χωρίς πατρίδα: Οι Ρώσοι επιστρέφουν, αλλά ως «αόρατοι»

Από το Πεκίνο στο Μιλάνο-Κορτίνα, οι κορυφαίοι αθλητές μιας υπερδύναμης του χειμερινού αθλητισμού ζουν ξανά την Ολυμπιακή εμπειρία χωρίς σημαία, ύμνο και εθνική ταυτότητα

Γεώργιος Μαζιάς
Ευαγγέλου στη Λεωφόρο, Τσακαλίδης στo Παγκρήτιο – Κατσικογιάννης στο Αστέρας – Ολυμπιακός για τη Super League
Ποδόσφαιρο 02.02.26

Ευαγγέλου στη Λεωφόρο, Τσακαλίδης στo Παγκρήτιο – Κατσικογιάννης στο Αστέρας – Ολυμπιακός για τη Super League

Έγιναν γνωστοί οι διαιτητές των πρώτων ημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson - Ο Κατσικογιάννης ορίστηκε στο εξ αναβολής Αστέρας - Ολυμπιακός για τη Super League

Σύνταξη
Συνταγματική αναθεώρηση για «νέο μοντέλο διακυβέρνησης» – Προϋπολογισμοί λιτότητας, χτύπημα στη μονιμότητα και τα ΑΕΙ
Τι είπε ο Π. Μαρινάκης 02.02.26

Συνταγματική αναθεώρηση για «νέο μοντέλο διακυβέρνησης» – Προϋπολογισμοί λιτότητας, χτύπημα στη μονιμότητα και τα ΑΕΙ

Να κατοχυρώσει συνταγματικά αντιδραστικές επιλογές της, όπως η άρση μονιμότητας και η αναθεώρηση του άρθρου 16 επιχειρεί η κυβέρνηση - Ο Π. Μαρινάκης, με μπόλικη κινδυνολογία, αναφέρθηκε επίσης σε νέο μοντέλο διακυβέρνησης και «δικλίδες που θα εγγυώνται τη μόνιμη δημοσιονομική ισορροπία» με αντίστοιχες προβλέψεις στον προϋπολογισμό

Σύνταξη
«Πίσω από ποιες λέξεις θα κρύψετε αυτό που είπατε για να δικαιολογηθείτε;»: Η οργισμένη αντίδραση της Ελένης Βουλγαράκη
Fizz 02.02.26

«Πίσω από ποιες λέξεις θα κρύψετε αυτό που είπατε για να δικαιολογηθείτε;»: Η οργισμένη αντίδραση της Ελένης Βουλγαράκη

Με μια ανάρτησή της στα social media, η Ελένη Βουλγαράκη δεν έκρυψε τον εκνευρισμό της για τα σχόλια του Δημήτρη Παπανώτα στην απόφασή της να αφήσει την ραδιοφωνική εκπομπή.

Σύνταξη
