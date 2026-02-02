Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026
02.02.2026 | 10:46
Μεγάλη κατολίσθηση στην Ιόνια οδό – Έκλεισε και στα δύο ρεύματα [Βίντεο]
MEGA: Πρωτιές στην τηλεθέαση και τον Ιανουάριο
02 Φεβρουαρίου 2026, 14:22

MEGA: Πρωτιές στην τηλεθέαση και τον Ιανουάριο

Το MEGA ολοκλήρωσε τον πρώτο μήνα του 2026 με πρωτιές στην τηλεθέαση - πριν ακόμη κάνουν πρεμιέρα όλα τα νέα προγράμματα του σταθμού για το β’ μισό της φετινής σεζόν.

Ενσυνείδητη διατροφή: Ο πιο ευεργετικός τρόπος για να απολαύσουμε ξανά το φαγητό

Ενσυνείδητη διατροφή: Ο πιο ευεργετικός τρόπος για να απολαύσουμε ξανά το φαγητό

Spotlight

Με πρωτιές στους πίνακες τηλεθέασης ολοκληρώθηκε ο Ιανουάριος για το MEGA, πριν ακόμη κάνουν πρεμιέρα όλα τα νέα προγράμματα του σταθμού για το β’ μισό της φετινής σεζόν.

Κατά τον πρώτο μήνα του 2026, το MEGA κατέκτησε την κορυφή στην prime time συγκεντρώνοντας μέσο μερίδιο 12,9% στο δυναμικό κοινό 18-54. Σε μια άκρως ανταγωνιστική τηλεοπτική περίοδο, το μεγάλο κανάλι αποδεικνύει πως διεκδικεί ξεχωριστή θέση στην προτίμηση των τηλεθεατών με το πολυσυλλεκτικό πρόγραμμά του.

Και τον Ιανουάριο, το MEGA αποτέλεσε το σταθερό σημείο αναφοράς για έγκυρη και εμπεριστατωμένη ενημέρωση, κερδίζοντας έτσι την εμπιστοσύνη του τηλεοπτικού κοινού και την πρώτη θέση στους πίνακες τηλεθέασης.

Ακλόνητο στην κορυφή το «Φως στο τούνελ»

Τον Ιανουάριο οι τηλεθεατές συντονίστηκαν μαζικά στην εκπομπή έρευνας. Το «Φως στο τούνελ» κατέκτησε την πρωτιά στην τηλεθέαση με μέσο μερίδιο 22,2% στο σύνολο και 21,3% στο δυναμικό κοινό 18-54.

Η διαφορά από τον ανταγωνισμό στη ζώνη μετάδοσης της εκπομπής διαμορφώθηκε σε τουλάχιστον 10,6 μονάδες, ενώ η κάλυψη του «Τούνελ» ξεπέρασε τα 1,1 εκατομμύρια τηλεθεατές.

Ρεκόρ κάλυψης τηλεθεατών στο UEFA Champions League

Με ρεκόρ κάλυψης τηλεθεατών ολοκληρώθηκε ο Ιανουάριος στο MEGA, καθώς η ζωντανή μετάδοση του αγώνα Άγιαξ – Ολυμπιακός, την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, ξεπέρασε τους 2 εκατομμύρια τηλεθεατές. Πρόκειται για την υψηλότερη κάλυψη που έχει καταγραφεί σε αγώνα UEFA Champions League από την επανέναρξη λειτουργίας του σταθμού. Η αναμέτρηση κατέκτησε την κορυφή της τηλεθέασης, σημειώνοντας εντυπωσιακό ποσοστό 28,2% στο σύνολο του κοινού και 27% στο δυναμικό κοινό 18-54, ενώ σε επιμέρους ανδρικό κοινό η τηλεθέαση ξεπέρασε το 40%.

Στην πρώτη θέση της τηλεθέασης βρέθηκε το MEGA και με τη μετάδοση του αγώνα Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν, την Τρίτη 20 Ιανουαρίου, ο οποίος κατέγραψε 25,7% στο δυναμικό κοινό 18-54, αφήνοντας τον ανταγωνισμό πίσω με διαφορά τουλάχιστον 13 ποσοστιαίων μονάδων στη ζώνη μετάδοσής του. Με ουσιαστικές αναλύσεις και πλούσιο ρεπορτάζ, το αθλητικό επιτελείο του MEGA ανέδειξε τον παλμό και το θέαμα του UEFA Champions League και τον Ιανουάριο.

Ο Φεβρουάριος φέρνει μεγάλες πρεμιέρες

Ο Φεβρουάριος ξεκινά με πολυαναμενόμενες πρεμιέρες στο πρόγραμμα του MEGA. Την αρχή έκανε ήδη ο β’ κύκλος της αγαπημένης κωμικής σειράς «Έχω παιδιά», ενώ την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στις 22:20, κάνει πρεμιέρα η νέα μεγάλη παραγωγή «Οι Αθώοι», που μεταφέρει στη μικρή οθόνη μία από τις σπουδαιότερες ιστορίες αγάπης της λογοτεχνίας.

Την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στις 21:00, ο Λάκης Λαζόπουλος ανάβει και πάλι τα φώτα της σκηνής στο πρώτο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» της χρονιάς. Οι νέες προτάσεις συνεχίζονται την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου στις 23:40 με την πρεμιέρα του αθλητικού ντοκιμαντέρ «Βίλατζ Λιμπερταδόρες», το οποίο είναι αφιερωμένο στην αυθεντικότητα και το πάθος του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου.

Bitcoin: Μετά τη βουτιά τι; – Οι εκτιμήσεις των αναλυτών

Bitcoin: Μετά τη βουτιά τι; – Οι εκτιμήσεις των αναλυτών

Ενσυνείδητη διατροφή: Ο πιο ευεργετικός τρόπος για να απολαύσουμε ξανά το φαγητό

Ενσυνείδητη διατροφή: Ο πιο ευεργετικός τρόπος για να απολαύσουμε ξανά το φαγητό

Alter Ego Media: Ενας χρόνος από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Alter Ego Media: Ενας χρόνος από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Fitness 02.02.26

Mobility training: Η προπόνηση – ορισμός της ευεξίας

Μια προπόνηση που στοχεύει στη βελτίωση της κίνησης και της ευλυγισίας ώστε να ενισχυθεί η φυσική απόδοση, όχι μόνο στο γυμναστήριο, αλλά και σε καθημερινές μας δραστηριότητες.

Σύνταξη
«Βίλατζ Λιμπερταδόρες»: Το αθλητικό – ταξιδιωτικό ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα στο MEGA
Media 30.01.26

«Βίλατζ Λιμπερταδόρες»: Το αθλητικό - ταξιδιωτικό ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα στο MEGA

Στα χωριά του Έβρου, της Ηπείρου, της Κρήτης και στα νησιά της άγονης γραμμής, το κυριακάτικο ντέρμπι δεν είναι απλά άλλος ένας αγώνας ποδοσφαίρου. Είναι αυτό που τους δίνει ζωή.

Σύνταξη
ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται την 1η Φεβρουαρίου με συναρπαστικές προσφορές
Media 29.01.26

ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται την 1η Φεβρουαρίου με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, το ΒΗΜΑ κυκλοφρεί μαζί με τα Ηθικά Ευδήμια του Αριστοτέλη, το μυθιστόρημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη «Κατάδικος», την εφημερίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών και όπως πάντα, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Δοκιμή στην Ιαπωνία ανοίγει τον δρόμο για ορυχεία στον ωκεανό
Θησαυρός στον βυθό 02.02.26

Δοκιμή στην Ιαπωνία ανοίγει τον δρόμο για ορυχεία στον ωκεανό

Ιαπωνικό γεωτρύπανο ανέσυρε δείγματα λάσπης από βάθος 6 χιλιομέτρων στον Ειρηνικό Ωκεανό. Η κυβέρνηση του Τόκιο σχεδιάζει ορυχεία στον βυθό για να απεξαρτηθεί απο τις κινεζικές σπάνιες γαίες.

Σύνταξη
Ο Άρης του Σιάο δείχνει ικανός να επιστρέψει εκεί που ανήκει
Μπάσκετ 02.02.26

Ο Άρης του Σιάο δείχνει ικανός να επιστρέψει εκεί που ανήκει

Το γιορτινό σκηνικό που στήθηκε την Κυριακή (1/2) στο κατάμεστο Nick Galis Hall, η μεγάλη νίκη επί του Παναθηναϊκού και η παρουσία του Ρίτσαρντ Σιάο δείχνει πως ο Άρης είναι στον σωστό δρόμο για να επιστρέψει στις υψηλές θέσεις του Ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Καραμανλής: «Να ακούμε τους πιο έμπειρους, αντί να τους διαγράφουμε» – Καρφιά σε Μητσοτάκη (και) για κρίση θεσμών, ελληνοτουρκικά
Παρουσία Σαμαρά 02.02.26

«Να ακούμε τους πιο έμπειρους, αντί να τους διαγράφουμε» - Καρφιά Καραμανλή σε Μητσοτάκη (και) για κρίση θεσμών, ελληνοτουρκικά

Ο Κώστας Καραμανλής στην ομιλία του στην Καλαμάτα, όπου από σήμερα είναι επίτιμος δημότης, άφησε αιχμές στην γραμμή Μαξίμου τόσο αναφορικά με τα εθνικά όσο και με τα ζητήματα αξιοπιστίας των θεσμών. Η υπεράσπιση του Σαμαρά

Σύνταξη
Τζον Λίθγκοου: «Ειρωνικές και ανεξήγητες» οι απόψεις της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ για τα τρανς δικαιώματα
Harry Potter 02.02.26

Τζον Λίθγκοου: «Ειρωνικές και ανεξήγητες» οι απόψεις της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ για τα τρανς δικαιώματα

Ο Τζον Λίθγκοου παραδέχτηκε ότι τον στενοχωρούν οι αντιδράσεις για τη συμμετοχή του στη νέα σειρά Harry Potter, τονίζοντας πως το σύμπαν του Πότερ μιλά για αποδοχή και καλοσύνη.

Σύνταξη
ΜΜΕ Τουρκίας: «Καμία πρόθεση να παραιτηθεί ο Αταμάν»
Μπάσκετ 02.02.26

Τα τουρκικά ΜΜΕ για το αν ο Αταμάν προτίθεται να παραιτηθεί

Το κλίμα για τον Εργκίν Αταμάν στον Παναθηναϊκό είναι «βαρύ» μετά την ήττα από τον Άρη Betsson, ωστόσο σύμφωνα με τους Τούρκους ο συμπατριώτης τους δεν έχει σκοπό να παραιτηθεί από την τεχνική ηγεσία των πράσινων.

Σύνταξη
Celia Kritharioti SS26 – Όταν το παλιό Χόλιγουντ συνάντησε την υψηλή ραπτική έγινε το θαύμα
Diva 02.02.26

Celia Kritharioti SS26 - Όταν το παλιό Χόλιγουντ συνάντησε την υψηλή ραπτική έγινε το θαύμα

Η Σίλια Κριθαριώτη γιόρτασε ένα καθοριστικό κεφάλαιο στην ιστορία της ελληνικής μόδας: το ντεμπούτο της ως Προσκεκλημένο Μέλος (Invited Member) της Fédération de la Haute Couture et de la Mode κι εμείς βρεθήκαμε εκεί για να πούμε την ιστορία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ρωσία: Επιβεβαίωσε τις νέες απευθείας διαπραγματεύσεις με ΗΠΑ και Ουκρανία στα ΗΑΕ
Τετάρτη και Πέμπτη 02.02.26

Η Ρωσία επιβεβαίωσε τις νέες απευθείας διαπραγματεύσεις με ΗΠΑ και Ουκρανία στα ΗΑΕ

Ρωσία, Ουκρανία και ΗΠΑ συνεχίζουν τις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου - Το Κρεμλίνο λέει ότι επιδιώκει να να αποκλιμακώσει τις εντάσεις γύρω από το Ιράν

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Οι 7 λόγοι για τους οποίους οι έφηβοι λένε «όχι» και ο ρόλος των social media
AI 02.02.26

Οι 7 λόγοι για τους οποίους οι έφηβοι λένε «όχι» στην Τεχνητή Νοημοσύνη - Ο ρόλος των social media

Οι έφηβοι, που μεγάλωσαν βλέποντας τα προβλήματα που προκαλούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υιοθετούν μια προσεκτική προσέγγιση σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Δεν είναι αυτό που νομίζετε… λέει ο Μαρινάκης για Αλεξοπούλου – Σφοδρή αντίδραση από ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 02.02.26

Δεν είναι αυτό που νομίζετε… λέει ο Μαρινάκης για Αλεξοπούλου – Σφοδρή αντίδραση από ΠΑΣΟΚ

Ο Π. Μαρινάκης επιχείρησε να καλύψει την κ. Αλεξοπούλου, η δήλωση της οποίας προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων, υποστηρίζοντας ότι η βουλευτής της ΝΔ αναφερόταν στα κόμματα της αντιπολίτευσης και όχι στους πολίτες

Σύνταξη
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ' έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

