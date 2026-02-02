MEGA: Πρωτιές στην τηλεθέαση και τον Ιανουάριο

Με πρωτιές στους πίνακες τηλεθέασης ολοκληρώθηκε ο Ιανουάριος για το MEGA, πριν ακόμη κάνουν πρεμιέρα όλα τα νέα προγράμματα του σταθμού για το β’ μισό της φετινής σεζόν.

Κατά τον πρώτο μήνα του 2026, το MEGA κατέκτησε την κορυφή στην prime time συγκεντρώνοντας μέσο μερίδιο 12,9% στο δυναμικό κοινό 18-54. Σε μια άκρως ανταγωνιστική τηλεοπτική περίοδο, το μεγάλο κανάλι αποδεικνύει πως διεκδικεί ξεχωριστή θέση στην προτίμηση των τηλεθεατών με το πολυσυλλεκτικό πρόγραμμά του.

Και τον Ιανουάριο, το MEGA αποτέλεσε το σταθερό σημείο αναφοράς για έγκυρη και εμπεριστατωμένη ενημέρωση, κερδίζοντας έτσι την εμπιστοσύνη του τηλεοπτικού κοινού και την πρώτη θέση στους πίνακες τηλεθέασης.

Ακλόνητο στην κορυφή το «Φως στο τούνελ»

Τον Ιανουάριο οι τηλεθεατές συντονίστηκαν μαζικά στην εκπομπή έρευνας. Το «Φως στο τούνελ» κατέκτησε την πρωτιά στην τηλεθέαση με μέσο μερίδιο 22,2% στο σύνολο και 21,3% στο δυναμικό κοινό 18-54.

Η διαφορά από τον ανταγωνισμό στη ζώνη μετάδοσης της εκπομπής διαμορφώθηκε σε τουλάχιστον 10,6 μονάδες, ενώ η κάλυψη του «Τούνελ» ξεπέρασε τα 1,1 εκατομμύρια τηλεθεατές.

Ρεκόρ κάλυψης τηλεθεατών στο UEFA Champions League

Με ρεκόρ κάλυψης τηλεθεατών ολοκληρώθηκε ο Ιανουάριος στο MEGA, καθώς η ζωντανή μετάδοση του αγώνα Άγιαξ – Ολυμπιακός, την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, ξεπέρασε τους 2 εκατομμύρια τηλεθεατές. Πρόκειται για την υψηλότερη κάλυψη που έχει καταγραφεί σε αγώνα UEFA Champions League από την επανέναρξη λειτουργίας του σταθμού. Η αναμέτρηση κατέκτησε την κορυφή της τηλεθέασης, σημειώνοντας εντυπωσιακό ποσοστό 28,2% στο σύνολο του κοινού και 27% στο δυναμικό κοινό 18-54, ενώ σε επιμέρους ανδρικό κοινό η τηλεθέαση ξεπέρασε το 40%.

Στην πρώτη θέση της τηλεθέασης βρέθηκε το MEGA και με τη μετάδοση του αγώνα Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν, την Τρίτη 20 Ιανουαρίου, ο οποίος κατέγραψε 25,7% στο δυναμικό κοινό 18-54, αφήνοντας τον ανταγωνισμό πίσω με διαφορά τουλάχιστον 13 ποσοστιαίων μονάδων στη ζώνη μετάδοσής του. Με ουσιαστικές αναλύσεις και πλούσιο ρεπορτάζ, το αθλητικό επιτελείο του MEGA ανέδειξε τον παλμό και το θέαμα του UEFA Champions League και τον Ιανουάριο.

Ο Φεβρουάριος φέρνει μεγάλες πρεμιέρες

Ο Φεβρουάριος ξεκινά με πολυαναμενόμενες πρεμιέρες στο πρόγραμμα του MEGA. Την αρχή έκανε ήδη ο β’ κύκλος της αγαπημένης κωμικής σειράς «Έχω παιδιά», ενώ την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στις 22:20, κάνει πρεμιέρα η νέα μεγάλη παραγωγή «Οι Αθώοι», που μεταφέρει στη μικρή οθόνη μία από τις σπουδαιότερες ιστορίες αγάπης της λογοτεχνίας.

Την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στις 21:00, ο Λάκης Λαζόπουλος ανάβει και πάλι τα φώτα της σκηνής στο πρώτο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» της χρονιάς. Οι νέες προτάσεις συνεχίζονται την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου στις 23:40 με την πρεμιέρα του αθλητικού ντοκιμαντέρ «Βίλατζ Λιμπερταδόρες», το οποίο είναι αφιερωμένο στην αυθεντικότητα και το πάθος του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου.