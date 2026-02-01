newspaper
Μια σύγχρονη και ανθεκτική Χάλκη
Ελλάδα 01 Φεβρουαρίου 2026, 08:00

Μια σύγχρονη και ανθεκτική Χάλκη

Γίνεται ο πρώτος δήμος της χώρας που κατέγραψε το ανθρακικό αποτύπωμά του και ολοκλήρωσε το σχέδιο μείωσης των εκπομπών αερίων μέσω τεχνητής νοημοσύνης

Εύη Σαλτού
Spotlight

Ουσιαστικό σύμμαχο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ιδίως για δήμους μικρούς και απομακρυσμένους, μπορεί να αποτελέσει η τεχνολογία. Κι αυτό το έχει κάνει πράξη εδώ και αρκετά χρόνια ο ακριτικός δήμος της Χάλκης.

Η τεχνητή νοημοσύνη έκανε το 80% των διαδικασιών και υπολογισμών που θα έπρεπε να κάνει ένας υπάλληλος

Αυτή τη φορά πρωτοπορεί καθώς γίνεται ο πρώτος δήμος της χώρας που κατέγραψε το ανθρακικό αποτύπωμά του και ολοκλήρωσε το σχέδιο μείωσης των εκπομπών αερίων και μάλιστα μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Διάκριση

Και γι’ αυτή την «πράσινη» κίνηση ο δήμος κέρδισε το βραβείο στον διαγωνισμό Bravo Sustainability Dialogue & Awards 2025. Σύμφωνα με τον Εθνικό Κλιματικό Νόμο και οι 332 δήμοι της χώρας όφειλαν από τον Μάρτιο του 2023 να προχωρήσουν στην εκπόνηση σχεδίου μείωσης των εκπομπών αερίων, μετρώντας αρχικά το ανθρακικό τους αποτύπωμα και θέτοντας στη συνέχεια τους στόχους μείωσής του κατά 30% μέχρι το 2030, σε σχέση με τις εκπομπές που είχαν το 2019.

Ηδη, περίπου 3 στους 10 δήμους έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία μέτρησης και εκπόνησης σχεδίου, ωστόσο η αλήθεια είναι πως έχουν μείνει αρκετά πίσω, αν αναλογιστεί κανείς πως η διαδικασία αυτή για τους ελληνικούς δήμους θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί το 2024.

Ο ακριτικός δήμος ξεκίνησε τη διαδικασία λίγο πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων και ήδη έχει στα χέρια του το σχέδιο. Η τεχνητή νοημοσύνη, δε, έκανε το 80% των διαδικασιών και υπολογισμών που θα έπρεπε να κάνει ένας υπάλληλος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με τη… συμβατική διαδικασία, δηλαδή με την εμπλοκή του ανθρώπινου παράγοντα, άλλοι δήμοι οι οποίοι έχουν ξεκινήσει την εκπόνηση του σχεδίου χρειάζονται 7-8 μήνες, σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και μήνα.

«Δώσαμε όλα τα δεδομένα που έχουν να κάνουν με τις εκπομπές – μην ξεχνάτε πως η Χάλκη έχει μετρητές, απαραίτητους για τα υπόλοιπα πρωτοποριακά προγράμματα που υλοποιεί, οι οποίοι καταγράφουν δεδομένα για τον αέρα, τη στάθμη της θάλασσας – στους αλγορίθμους του AI και μας έδωσε το αποτέλεσμα. Με την υποστήριξη του ελληνικού πληροφοριακού συστήματος ESGenius και της ομάδας της ResNovae δημιουργήσαμε ένα σύγχρονο, λειτουργικό και πλήρως αυτοματοποιημένο μοντέλο καταγραφής εκπομπών που μειώνει από οικονομικά βάρη τον δήμο, εξοικονομώντας πόρους, που μπορούν να διατεθούν για άλλους σκοπούς και ενισχύει τη διαφάνεια» αναφέρει χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Χάλκης, Αγγελος Φραγκάκης. Υπενθυμίζεται ότι μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου μείωσης των εκπομπών αερίων, κάθε δήμος θα πρέπει κάθε χρόνο να επικαιροποιεί τα δεδομένα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη το παράδειγμα της Χάλκης αναμένεται να ακολουθήσουν ακόμη πέντε δήμοι, οι οποίοι έχουν αποφασίσει να…εμπιστευθούν στην Τεχνητή Νοημοσύνη τη μέτρηση του ανθρακικού αποτυπώματος και την εκπόνηση του σχεδίου.

Δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά που η Χάλκη αποδεικνύει ότι η καινοτομία δεν εξαρτάται από το μέγεθος ενός δήμου, αλλά κυρίως από το όραμα και τη συνεργασία. Πρόσφατα, ο δήμος μετέτρεψε έναν σκουπιδότοπο σε ένα διαδραστικό πάρκο νέων τεχνολογιών, όπου υπάρχουν drones, αισθητήρες που μετρούν τον αέρα, τη ρύπανση και τη στάθμη της θάλασσας. «Επιπλέον, βάλαμε ένα σύστημα, το οποίο πιλοτικά το «τρέχουμε» στο πάρκο και έχουμε σκοπό να το επεκτείνουμε σε όλο το νησί.

Οταν, λοιπόν, υπάρχει διακοπή ρεύματος, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα του δήμου πηγαίνουν και «κουμπώνουν» πάνω σε αυτό και τροφοδοτούν με ρεύμα το πάρκο», εξηγεί ο Αγγελος Φραγκάκης.

World
America First, World Last: Πώς η πολιτική Τραμπ ωθεί Καναδά, ΕΕ σε άλλες… αγκαλιές

America First, World Last: Πώς η πολιτική Τραμπ ωθεί Καναδά, ΕΕ σε άλλες… αγκαλιές

