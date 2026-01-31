newspaper
30.01.2026 | 20:21
Βγήκε εκτός λειτουργίας για λίγη ώρα το «100»
Σημαντική είδηση:
29.01.2026 | 14:00
Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των οδηγών ταξί
Αγγλία: Φρίκη για 12χρονη που βιάστηκε από δυο Αφγανούς – Έβγαζαν βίντεο και απειλούσαν να σκοτώσουν την οικογένειά της
Κόσμος 31 Ιανουαρίου 2026, 11:31

Αγγλία: Φρίκη για 12χρονη που βιάστηκε από δυο Αφγανούς – Έβγαζαν βίντεο και απειλούσαν να σκοτώσουν την οικογένειά της

Η 12χρονη περιέγραψε στο δικαστήριο τις φρικιαστικές στιγμές που έζησε στα χέρια τους - Ο ένας κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι η σεξουαλική πράξη ήταν... συναινετική και ξεκίνησε από εκείνη

Σύνταξη
Spotlight

Μια 12χρονη μαθήτρια έπεσε θύμα βιασμού και σεξουαλικής κακοποίησης σε παιδική χαρά στη Νουνίτον, με τις σοκαριστικές λεπτομέρειες της υπόθεσης να έρχονται στο φως στο δικαστήριο του Γουόρικ.

Στην ακροαματική διαδικασία παρουσιάστηκε υλικό από κάμερες ασφαλείας, ενώ υπήρξαν περιγραφές των γεγονότων που φέρονται να διαδραματίστηκαν τον Ιούλιο του προηγούμενου έτους.

Εντόπισαν την μαθήτρια στην παιδική χαρά

Κατηγορούμενοι είναι ο 23χρονος Αχμάντ Μουλαχίλ και ο 24χρονος Μοχάμαντ Καμπίρ. Σύμφωνα με την κατάθεση της 12χρονης, ο Μουλαχίλ φέρεται να γέλασε ενώ τη βίαζε και να τράβηξε άσεμνες φωτογραφίες της. Το κατηγορητήριο αναφέρει ότι οι δύο άνδρες εντόπισαν τη μαθήτρια σε παιδική χαρά στη Νουνίτον και τη στοχοποίησαν. Ο Καμπίρ φέρεται να προσπάθησε να τη στραγγαλίσει, πριν εκείνη βιαστεί επανειλημμένα από τον Μουλαχίλ, ο οποίος κατέγραψε την επίθεση με φωτογραφίες.

Στο δικαστήριο προβλήθηκε υλικό από κάμερες ασφαλείας, όπου ο Μουλαχίλ φαίνεται να μιλά με το κορίτσι στον δρόμο και να τη ρωτά: «Πόσο χρονών είσαι; Είκοσι; Δεκαεννέα; Δεκαέξι;». Όταν εκείνη απαντά «δεκαεννέα», του λέει: «Δεκαεννέα; Αλήθεια;». Σε άλλο βίντεο, φαίνεται να πηγαίνει μαζί της σε αδιέξοδο, όπου φέρεται να διαπράχθηκε ο βιασμός. Επιπλέον, άλλο υλικό δείχνει τους δύο άνδρες να αποχωρούν από την παιδική χαρά περίπου 30 δευτερόλεπτα μετά την αποχώρηση του κοριτσιού, ενώ σε ξεχωριστό βίντεο καταγράφονται να περπατούν μαζί της σε κατοικημένο δρόμο της πόλης.

Ένας από τους μάρτυρες κατέθεσε ότι το κορίτσι ήταν πολύ φοβισμένο, με σημάδι στον λαιμό

Το δικαστήριο είδε επίσης βίντεο από το κινητό του Μουλαχίλ, όπου φαίνεται να κρατά τον λαιμό της ανήλικης με το χέρι του και να χαμογελά στον φακό, σύμφωνα με τη Daily Mail. Μετά τη φερόμενη επίθεση, βρέθηκε ξανά σε κάμερες ασφαλείας μαζί με το κορίτσι σε κατάστημα ψιλικών, όπου αγόραζαν δύο κουτιά ενεργειακού ποτού.

Αργότερα, η ανήλικη εντοπίστηκε τρομοκρατημένη στον δρόμο από δύο ενήλικες, οι οποίοι ειδοποίησαν αμέσως τις αρχές. Ένας από τους μάρτυρες κατέθεσε ότι το κορίτσι ήταν πολύ φοβισμένο, με σημάδι στον λαιμό, και του είπε ότι «κάτι της συνέβη» και ότι «την βίασαν». Σύμφωνα με τη μαρτυρία, η 12χρονη ανέφερε επίσης ότι πονούσε η πλάτη της επειδή την έσερναν και φοβόταν ότι οι δράστες θα επέστρεφαν για να την πάρουν.

Ο ίδιος μάρτυρας πρόσθεσε ότι το κορίτσι είπε πως ο Μουλαχίλ ήθελε να την βάλει σε ένα αυτοκίνητο και να την πάει στο Μπέρμιγχαμ και στο Λονδίνο για να τη βιάσει ξανά. Ανέφερε επίσης ότι πίστευε πως οι άνδρες δεν θα την πείραζαν επειδή ήταν ενήλικες και ότι ένας από αυτούς αποπειράθηκε να την στραγγαλίσει.

Ο δεύτερος μάρτυρας κατέθεσε ότι η ανήλικη ήταν σε κατάσταση πανικού. Κοιτούσε συνεχώς πίσω της προς την παιδική χαρά, ρωτώντας πού βρίσκεται ο άνδρας, ενώ έκλαιγε και φαινόταν τρομοκρατημένη. Όπως είπε, η εικόνα της τον φόβισε έντονα.

Ο εισαγγελέας Ντάνιελ Όσκραφτ ανέφερε ότι και οι δύο κατηγορούμενοι «είχαν βάλει στο μάτι» το ανήλικο κορίτσι. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Μοχάμαντ Καμπίρ την πλησίασε πρώτος, έβαλε τα χέρια του γύρω από τον λαιμό της και προσπάθησε να την πάρει μαζί του. Σε βιντεοσκοπημένη κατάθεσή της, η ανήλικη δήλωσε: «Νόμιζα ότι θα πεθάνω γιατί δεν μπορούσα να αναπνεύσω».

Η 12χρονη κατέθεσε ότι κατάφερε να ξεφύγει, αλλά αργότερα συνάντησε τον Αχμάντ Μουλαχίλ σε κοντινό συγκρότημα κατοικιών. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, εκείνος της ζήτησε να τον ακολουθήσει και κατέληξαν πίσω από ένα υπόστεγο, όπου της έλεγε ότι του άρεσε. Εκείνη του απάντησε: «Δεν μου αρέσεις. Είμαι μικρή. Είμαι παιδί». Η ανήλικη περιέγραψε ότι χρησιμοποιούσε μεταφραστή στο κινητό του, συμπεριφερόταν περίεργα, την άγγιξε και προσπάθησε να της βγάλει τα ρούχα, ενώ γελούσε και δεν μιλούσε.

Τι κατέθεσε η 12χρονη στο δικαστήριο

Στην κατάθεσή της, η 12χρονη περιέγραψε ότι την κακοποίησε σεξουαλικά και τη βίασε, παρά τις εκκλήσεις της να σταματήσει. Όπως ανέφερε, εκείνος την απειλούσε ότι θα σκοτώσει την οικογένειά της. Επιπλέον, είπε ότι τραβούσε φωτογραφίες κατά τη διάρκεια της επίθεσης, γεγονός που της προκάλεσε έντονη απορία και φόβο.

Στη δίκη που συνεχίζεται, ακούστηκε ότι DNA του Μουλαχίλ εντοπίστηκε στον λαιμό της ανήλικης και στο εσωτερικό του σορτς της. Στο κινητό του βρέθηκαν άσεμνες εικόνες, καθώς και βίντεο με τον ίδιο και το κορίτσι. Ο κατηγορούμενος, που δεν έχει μόνιμη κατοικία, αρνείται ότι απήγαγε την ανήλικη και ισχυρίζεται ότι η σεξουαλική πράξη ήταν συναινετική και ξεκίνησε από εκείνη. Έχει παραδεχθεί μία κατηγορία στοματικού βιασμού της 12χρονης, ενώ αρνείται δύο ακόμη κατηγορίες βιασμού, την απαγωγή ανηλίκου, δύο κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης και τη λήψη άσεμνων φωτογραφιών παιδιού.

Ο Μοχάμαντ Καμπίρ, επίσης χωρίς μόνιμη κατοικία, αρνείται ότι προσπάθησε να πάρει το κορίτσι, ότι προχώρησε σε σκόπιμο στραγγαλισμό και ότι διέπραξε αδίκημα με σκοπό τη διάπραξη σεξουαλικού εγκλήματος. Το δικαστήριο άκουσε ότι φέρεται να αποπειράθηκε να στραγγαλίσει την ανήλικη γύρω στις 6 το απόγευμα. Περίπου στις 8 το βράδυ, η ανήλικη εθεάθη να μιλά με τον Μουλαχίλ και φέρεται να του είπε ότι ήταν 19 ετών.

Ανοίγοντας την υπόθεση της κατηγορούσας αρχής, ο εισαγγελέας Ντάνιελ Όσκραφτ ενημέρωσε τους επτά άνδρες και πέντε γυναίκες ενόρκους ότι η υπόθεση αφορά δύο άνδρες που στόχευσαν μια 12χρονη στη Νουνίτον. Ο Μοχάμαντ Καμπίρ φέρεται να επιχείρησε την απαγωγή και τον στραγγαλισμό της, ενώ ο Αχμάντ Μουλαχίλ φέρεται να την οδήγησε σε απομονωμένο αδιέξοδο στην οδό Τσέβερελ Πλέις, όπου τη βίασε, την κακοποίησε σεξουαλικά και τράβηξε άσεμνες εικόνες.

Τράπεζες
Αποταμιεύσεις: Νέες λύσεις προτείνουν οι τράπεζες – Τα πλεονεκτήματα

Αποταμιεύσεις: Νέες λύσεις προτείνουν οι τράπεζες – Τα πλεονεκτήματα

Φυσικό αέριο
AKTOR: Γκάζι στον Κάθετο Διάδρομο – Η πρώτη συμφωνία

AKTOR: Γκάζι στον Κάθετο Διάδρομο – Η πρώτη συμφωνία

Γάζα: Ισραηλινό σφυροκόπημα με 12 νεκρούς, ανάμεσά τους έξι παιδιά – Οι ΗΠΑ στέλνουν επιθετικά ελικόπτερα στο Τελ Αβίβ
Κόσμος 31.01.26

Ισραηλινό σφυροκόπημα της Γάζας με 12 νεκρούς, ανάμεσά τους έξι παιδιά - Οι ΗΠΑ στέλνουν επιθετικά ελικόπτερα στο Τελ Αβίβ

Μία ημέρα πριν από το άνοιγμα του περάσματος της Ράφα το Ισραήλ εξαπέλυσε θανατηφόρα επίθεση στη Γάζα - Από την αρχή της εκεχειρίας στις 10 Οκτωβρίου έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 524 Παλαιστίνιοι

Σύνταξη
Από λαϊκιστής παρίας, πρωταγωνιστής – Ο «μετεωρίτης» Φάρατζ συντρίβει το πολιτικό σκηνικό στη Βρετανία
«Νέα Δεξιά» 31.01.26

Από λαϊκιστής παρίας, πρωταγωνιστής – Ο «μετεωρίτης» Φάρατζ συντρίβει το πολιτικό σκηνικό στη Βρετανία

Ο ακροδεξιός λαϊκιστής Νάιτζελ Φάρατζ θριαμβεύει στις δημοσκοπήσεις, «κλέβει» στελέχη των αποδυναμωμένων Συντηρητικών και υποδαυλίζει την κρίση ταυτότητας και συνοχής στους κυβερνώντες Εργατικούς

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η ιστορία που σόκαρε τις ΗΠΑ: Πατέρας σκότωσε σε ζωντανή μετάδοση τον δάσκαλο καράτε που βίαζε τον γιο του
Εκδίκηση 31.01.26

Η ιστορία που σόκαρε τις ΗΠΑ: Πατέρας σκότωσε σε ζωντανή μετάδοση τον δάσκαλο καράτε που βίαζε τον γιο του

Ο Doucet ξεκίνησε τη σεξουαλική κακοποίηση του Jody κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, προσποιούμενος ότι τον βοηθούσε στις διατάσεις, και αργότερα απομονώνοντάς τον από τους άλλους μαθητές

Σύνταξη
Κονγκό: Πάνω 225 οι νεκροί εργάτες που εξόρυσσαν «ματωμένο» κολτάνιο για smartphones
Κόσμος 31.01.26

Κονγκό: Πάνω 225 οι νεκροί εργάτες που εξόρυσσαν «ματωμένο» κολτάνιο για smartphones

Περισσότεροι από 225 νεκροί από την κατάρρευση ορυχείου κολτανίου στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σύμφωνα με επίσημες πηγές - Νεκροί άντρες, γυναίκες, παιδιά

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Ντέλσι Ροντρίγκες ανακοίνωσε γενική αμνηστία για τους πολιτικούς κρατουμένους στη Βενεζουέλα
Κόσμος 31.01.26

Η Ντέλσι Ροντρίγκες ανακοίνωσε γενική αμνηστία για τους πολιτικούς κρατουμένους στη Βενεζουέλα

Η αναπληρώτρια πρόεδρος ανακοίνωσε ένα νέο νόμο που αναμένεται να συζητηθεί και να εγκριθεί την επόμενη εβδομάδα και αφορά τους πολιτικούς κρατουμένους στη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
Ιράν, Κίνα και Ρωσία σε κοινές ναυτικές ασκήσεις στα Στενά του Ορμούζ – Κλείνει η είσοδος, ελέγχεται η έξοδος
Αντίδραση ΗΠΑ 31.01.26

Ιράν, Κίνα και Ρωσία σε κοινές ναυτικές ασκήσεις στα Στενά του Ορμούζ – Κλείνει η είσοδος, ελέγχεται η έξοδος

Το Ιράν θα ξεκινήσει ναυτικές ασκήσεις στα Στενά του Ορμούζ μαζί με δυνάμεις από την Κίνα και την Ρωσία. Ανακοίνωση των ΗΠΑ μέσω της Κεντρικής Διοίκησης για τις ασκήσεις σε κοντινή απόσταση από τον στόλο των ΗΠΑ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΟΗΕ: Υιοθετήθηκε το ψήφισμα του ΣΑ ΟΗΕ για ανανέωση της αποστολής της ειρηνευτικής δύναμης στην Κύπρο
Κόσμος 31.01.26

ΟΗΕ: Υιοθετήθηκε το ψήφισμα του ΣΑ ΟΗΕ για ανανέωση της αποστολής της ειρηνευτικής δύναμης στην Κύπρο

Με 13 ψήφους υπέρ και 2 αποχές υιοθετήθηκε το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για ανανέωση της αποστολή της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο

Σύνταξη
Δημοσιεύθηκε email του Μασκ στον Έπσταϊν – «Πότε βολεύει να έρθω στο νησί σου» – «Θα στείλω ελικόπτερο»
Κόσμος 31.01.26

Δημοσιεύθηκε email του Μασκ στον Έπσταϊν – «Πότε βολεύει να έρθω στο νησί σου» – «Θα στείλω ελικόπτερο»

Σε email του 2013 που δημοσίευσαν οι αρχές, ο Μασκ ρώτησε τον Τζέφρι Έπσταϊν αφότου είχε καταδικαστεί από τις αρχές πότε θα βόλευε να τον επισκεφθεί

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΛΔ Κονγκό: Τουλάχιστον 200 νεκροί σε ορυχείο που κατέρρευσε σε περιοχή που ελέγχεται από τους αντάρτες
Αφρική 30.01.26

ΛΔ Κονγκό: Τουλάχιστον 200 νεκροί σε ορυχείο που κατέρρευσε σε περιοχή που ελέγχεται από τους αντάρτες

Οι νεκροί από την κατολίσθηση είναι «εργάτες στο ορυχείο, παιδιά και γυναίκες» που πωλούσαν εμπορεύματα. Ορισμένοι άνθρωποι διασώθηκαν την τελευταία στιγμή και φέρουν σοβαρά τραύματα.

Σύνταξη
Η Αργεντινή σε «προχωρημένες διαπραγματεύσεις» με τις ΗΠΑ για να γίνει προορισμός για τις απελάσεις μεταναστών
New York Times 30.01.26

Η Αργεντινή σε «προχωρημένες διαπραγματεύσεις» με τις ΗΠΑ για να γίνει προορισμός για τις απελάσεις μεταναστών

Η συμφωνία θα επέτρεπε στις Ηνωμένες Πολιτείες να στείλουν αλλοδαπούς στην Αργεντινή, με την ιδέα ότι από εκεί θα τους προσφέρονταν πιθανώς πτήσεις για να επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους.

Σύνταξη
Γαλλία: Κάθειρξη 30 ετών σε υπάλληλο βρεφονηπιακού σταθμού που σκότωσε ένα μωρό με αποφρακτικό τουαλέτας
Κόσμος 30.01.26

Γαλλία: Κάθειρξη 30 ετών σε υπάλληλο βρεφονηπιακού σταθμού που σκότωσε ένα μωρό με αποφρακτικό τουαλέτας

Στο πρωτοδικείο, στην Γαλλία, οι ένορκοι καταδίκασαν την 27χρονη γυναίκα σε κάθειρξη 25 ετών για βασανιστήρια και βάρβαρη πράξη που οδήγησε στον θάνατο του μωρού, χωρίς να το επιδιώκει

Σύνταξη
NBA: Με νέα ιστορική εμφάνιση του Ντόντσιτς, οι Λέικερς διέλυσαν τους Γουίζαρντς (vids, pics)
Μπάσκετ 31.01.26

NBA: Με νέα ιστορική εμφάνιση του Ντόντσιτς, οι Λέικερς διέλυσαν τους Γουίζαρντς (vids, pics)

Ο Λούκα Ντόντσιτς -δυστυχώς για τους Γουίζαρντς- έπαιξε κανονικά παρά τον μικροτραυματισμό της Τετάρτης και με μια ιστορική εμφάνιση οδήγησε τους Λέικερς σε μια εντυπωσιακή νίκη με 142-111 – Όλα τα αποτελέσματα του Σαββάτου στο NBA.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Σέρρες: Αρνείται ότι βίασε την ηλικιωμένη θεία του ο 56χρονος – Επικαλείται… συναίνεση
Δευτέρα στην ανακρίτρια 31.01.26

Αρνείται ότι βίασε την ηλικιωμένη θεία του ο 56χρονος στις Σέρρες - Επικαλείται... συναίνεση

Η εισαγγελέας στις Σέρρες άσκησε στον 56χρονο ποινική δίωξη για βιασμό κατά εξακολούθηση και γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών - Ο κατηγορούμενος πήρε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα

Σύνταξη
Οι νέες αιχμές Δένδια προς Μαξίμου, το κλίμα στη ΝΔ και οι κρυφές δημοσκοπήσεις που αυξάνουν τους κυβερνητικούς πονοκεφάλους
Πολιτική Γραμματεία 31.01.26

Οι νέες αιχμές Δένδια προς Μαξίμου, το κλίμα στη ΝΔ και οι κρυφές δημοσκοπήσεις που αυξάνουν τους κυβερνητικούς πονοκεφάλους

«Δεν είναι εύκολο να μιλήσεις αυτή τη στιγμή για κάτι που δεν διόρθωσες, χωρίς να έχεις πειστικό λόγο», σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Άμυνας, στην κριτική του με αποδέκτη το Μαξίμου. Πρόβλημα για την κυβέρνηση σε συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες δείχνουν μυστικές δημοσκοπήσεις

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Βιολάντα: Εμποτισμένα με προπάνιο δεκάδες μέτρα εδάφους – Οι προειδοποιήσεις που αγνοήθηκαν
Ελλάδα 31.01.26

Βιολάντα: Εμποτισμένα με προπάνιο δεκάδες μέτρα εδάφους – Οι προειδοποιήσεις που αγνοήθηκαν

Πέντε μέρες μετά την έκρηξη στη βιομηχανία Βιολάντα στα Τρίκαλα, όπου βρήκαν φριχτό θάνατο οι πέντε εργαζόμενες γυναίκες, οι αρχές εξακολουθούν να αναζητούν τα αίτια της φονικής πυρκαγιάς.

Σύνταξη
Γάζα: Ισραηλινό σφυροκόπημα με 12 νεκρούς, ανάμεσά τους έξι παιδιά – Οι ΗΠΑ στέλνουν επιθετικά ελικόπτερα στο Τελ Αβίβ
Κόσμος 31.01.26

Ισραηλινό σφυροκόπημα της Γάζας με 12 νεκρούς, ανάμεσά τους έξι παιδιά - Οι ΗΠΑ στέλνουν επιθετικά ελικόπτερα στο Τελ Αβίβ

Μία ημέρα πριν από το άνοιγμα του περάσματος της Ράφα το Ισραήλ εξαπέλυσε θανατηφόρα επίθεση στη Γάζα - Από την αρχή της εκεχειρίας στις 10 Οκτωβρίου έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 524 Παλαιστίνιοι

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η δημοσκοπική πτώση, το συνέδριο και η «ηχώ δωματίου»
Πολιτική Γραμματεία 31.01.26

ΠΑΣΟΚ: Η δημοσκοπική πτώση, το συνέδριο και η «ηχώ δωματίου»

Καθηλωμένο δημοσκοπικά και με την εσωστρέφεια να αναπαράγεται, το ΠΑΣΟΚ βαδίζει προς το συνέδριό του σε κλίμα αυξημένων εντάσεων - Η ενόχληση της Χαριλάου Τρικούπη και οι ευθύνες των στελεχών του κόμματος

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ηράκλειο: Ζευγάρι διέπραξε 14 κλοπές με λεία πάνω από 60.000 ευρώ – Πώς έπεσε στα δίχτυα της ΕΛ.ΑΣ.
Κρήτη 31.01.26

Ζευγάρι διέπραξε 14 κλοπές με λεία πάνω από 60.000 ευρώ - Πώς έπεσε στα δίχτυα της ΕΛ.ΑΣ.

Το ζευγάρι το τελευταίο εξάμηνο είχε διαπράξει κλοπές σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο - Συνελήφθη ενώ ετοιμαζόταν να ταξιδέψει με πλοίο της γραμμής από το λιμάνι του Ηρακλείου προς τον Πειραιά

Σύνταξη
Πάρις Χίλτον: «Κάποτε θεωρούνταν ψυχαγωγία να βρίζεις γυναίκες» – Η φιλία με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς και το κοινό τραύμα
Εμπειρία 31.01.26

Πάρις Χίλτον: «Κάποτε θεωρούνταν ψυχαγωγία να βρίζεις γυναίκες» – Η φιλία με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς και το κοινό τραύμα

Η Πάρις Χίλτον εμφανίστηκε στην εκπομπή «I've Never Said This Before» και μίλησε για το «κοινό τραύμα» που μοιράζεται με άλλες διάσημες γυναίκες που κατακρίθηκαν δημοσίως στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Θεσσαλονίκη: Ομολόγησε ότι στραγγάλισε την Μαρία Αγγελακούδη και την πέταξε στα σκουπίδια, έκρυβε νεκρή την Βίκυ Κουτσάκη
Ελλάδα 31.01.26

Το υπόγειο της φρίκης στη Μενεμένη: Στραγγάλισε την Μαρία Αγγελακούδη και την πέταξε στα σκουπίδια, έκρυβε νεκρή την Βίκυ Κουτσάκη

Ο δράστης ομολόγησε ότι δολοφόνησε την 46χρονη Μαρία ενώ για την 43χρονη Βίκυ δήλωσε πως πέθανε και την άφησε στο υπόγειό του - Φρίκη για τα στοιχεία που αποκαλύπτονται

Σύνταξη
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο γυναικών: Μάχη της Ελλάδας με την Ιταλία για την πρωτιά στον όμιλο
Πόλο γυναικών 31.01.26

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο γυναικών: Μάχη της Ελλάδας με την Ιταλία για την πρωτιά στον όμιλο

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ιταλία νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου (31/1, 15:00) με ουσιαστικό έπαθλο την πρωτιά στον όμιλο και καλύτερο πλασάρισμα στη συνέχεια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πόλο γυναικών.

Σύνταξη
Λόρα: Νέα τροπή στην υπόθεση της εξαφάνισή της – Πώς κατάφερε να πετάξει για Γερμανία;
Αγνοείται 23η μέρα 31.01.26

«Επέμενε ότι έπρεπε να φύγει»: Νέα τροπή στην υπόθεση της Λόρας - Πώς κατάφερε να πετάξει για Γερμανία;

Νέα στοιχεία στο φως για τη Λόρα - Όταν οι Αρχές ειδοποιήθηκαν για την εξαφάνισή της η 16χρονη φαίνεται πως είχε ήδη μεταβεί στη Γερμανία - Το ντοκουμέντο που την καταγράφει στο ταξιδιωτικό γραφείο

Σύνταξη
