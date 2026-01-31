Μια 12χρονη μαθήτρια έπεσε θύμα βιασμού και σεξουαλικής κακοποίησης σε παιδική χαρά στη Νουνίτον, με τις σοκαριστικές λεπτομέρειες της υπόθεσης να έρχονται στο φως στο δικαστήριο του Γουόρικ.

Στην ακροαματική διαδικασία παρουσιάστηκε υλικό από κάμερες ασφαλείας, ενώ υπήρξαν περιγραφές των γεγονότων που φέρονται να διαδραματίστηκαν τον Ιούλιο του προηγούμενου έτους.

Εντόπισαν την μαθήτρια στην παιδική χαρά

Κατηγορούμενοι είναι ο 23χρονος Αχμάντ Μουλαχίλ και ο 24χρονος Μοχάμαντ Καμπίρ. Σύμφωνα με την κατάθεση της 12χρονης, ο Μουλαχίλ φέρεται να γέλασε ενώ τη βίαζε και να τράβηξε άσεμνες φωτογραφίες της. Το κατηγορητήριο αναφέρει ότι οι δύο άνδρες εντόπισαν τη μαθήτρια σε παιδική χαρά στη Νουνίτον και τη στοχοποίησαν. Ο Καμπίρ φέρεται να προσπάθησε να τη στραγγαλίσει, πριν εκείνη βιαστεί επανειλημμένα από τον Μουλαχίλ, ο οποίος κατέγραψε την επίθεση με φωτογραφίες.

Στο δικαστήριο προβλήθηκε υλικό από κάμερες ασφαλείας, όπου ο Μουλαχίλ φαίνεται να μιλά με το κορίτσι στον δρόμο και να τη ρωτά: «Πόσο χρονών είσαι; Είκοσι; Δεκαεννέα; Δεκαέξι;». Όταν εκείνη απαντά «δεκαεννέα», του λέει: «Δεκαεννέα; Αλήθεια;». Σε άλλο βίντεο, φαίνεται να πηγαίνει μαζί της σε αδιέξοδο, όπου φέρεται να διαπράχθηκε ο βιασμός. Επιπλέον, άλλο υλικό δείχνει τους δύο άνδρες να αποχωρούν από την παιδική χαρά περίπου 30 δευτερόλεπτα μετά την αποχώρηση του κοριτσιού, ενώ σε ξεχωριστό βίντεο καταγράφονται να περπατούν μαζί της σε κατοικημένο δρόμο της πόλης.

Ένας από τους μάρτυρες κατέθεσε ότι το κορίτσι ήταν πολύ φοβισμένο, με σημάδι στον λαιμό

Το δικαστήριο είδε επίσης βίντεο από το κινητό του Μουλαχίλ, όπου φαίνεται να κρατά τον λαιμό της ανήλικης με το χέρι του και να χαμογελά στον φακό, σύμφωνα με τη Daily Mail. Μετά τη φερόμενη επίθεση, βρέθηκε ξανά σε κάμερες ασφαλείας μαζί με το κορίτσι σε κατάστημα ψιλικών, όπου αγόραζαν δύο κουτιά ενεργειακού ποτού.

Αργότερα, η ανήλικη εντοπίστηκε τρομοκρατημένη στον δρόμο από δύο ενήλικες, οι οποίοι ειδοποίησαν αμέσως τις αρχές. Ένας από τους μάρτυρες κατέθεσε ότι το κορίτσι ήταν πολύ φοβισμένο, με σημάδι στον λαιμό, και του είπε ότι «κάτι της συνέβη» και ότι «την βίασαν». Σύμφωνα με τη μαρτυρία, η 12χρονη ανέφερε επίσης ότι πονούσε η πλάτη της επειδή την έσερναν και φοβόταν ότι οι δράστες θα επέστρεφαν για να την πάρουν.

Ο ίδιος μάρτυρας πρόσθεσε ότι το κορίτσι είπε πως ο Μουλαχίλ ήθελε να την βάλει σε ένα αυτοκίνητο και να την πάει στο Μπέρμιγχαμ και στο Λονδίνο για να τη βιάσει ξανά. Ανέφερε επίσης ότι πίστευε πως οι άνδρες δεν θα την πείραζαν επειδή ήταν ενήλικες και ότι ένας από αυτούς αποπειράθηκε να την στραγγαλίσει.

Ο δεύτερος μάρτυρας κατέθεσε ότι η ανήλικη ήταν σε κατάσταση πανικού. Κοιτούσε συνεχώς πίσω της προς την παιδική χαρά, ρωτώντας πού βρίσκεται ο άνδρας, ενώ έκλαιγε και φαινόταν τρομοκρατημένη. Όπως είπε, η εικόνα της τον φόβισε έντονα.

Ο εισαγγελέας Ντάνιελ Όσκραφτ ανέφερε ότι και οι δύο κατηγορούμενοι «είχαν βάλει στο μάτι» το ανήλικο κορίτσι. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Μοχάμαντ Καμπίρ την πλησίασε πρώτος, έβαλε τα χέρια του γύρω από τον λαιμό της και προσπάθησε να την πάρει μαζί του. Σε βιντεοσκοπημένη κατάθεσή της, η ανήλικη δήλωσε: «Νόμιζα ότι θα πεθάνω γιατί δεν μπορούσα να αναπνεύσω».

Η 12χρονη κατέθεσε ότι κατάφερε να ξεφύγει, αλλά αργότερα συνάντησε τον Αχμάντ Μουλαχίλ σε κοντινό συγκρότημα κατοικιών. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, εκείνος της ζήτησε να τον ακολουθήσει και κατέληξαν πίσω από ένα υπόστεγο, όπου της έλεγε ότι του άρεσε. Εκείνη του απάντησε: «Δεν μου αρέσεις. Είμαι μικρή. Είμαι παιδί». Η ανήλικη περιέγραψε ότι χρησιμοποιούσε μεταφραστή στο κινητό του, συμπεριφερόταν περίεργα, την άγγιξε και προσπάθησε να της βγάλει τα ρούχα, ενώ γελούσε και δεν μιλούσε.

Τι κατέθεσε η 12χρονη στο δικαστήριο

Στην κατάθεσή της, η 12χρονη περιέγραψε ότι την κακοποίησε σεξουαλικά και τη βίασε, παρά τις εκκλήσεις της να σταματήσει. Όπως ανέφερε, εκείνος την απειλούσε ότι θα σκοτώσει την οικογένειά της. Επιπλέον, είπε ότι τραβούσε φωτογραφίες κατά τη διάρκεια της επίθεσης, γεγονός που της προκάλεσε έντονη απορία και φόβο.

Στη δίκη που συνεχίζεται, ακούστηκε ότι DNA του Μουλαχίλ εντοπίστηκε στον λαιμό της ανήλικης και στο εσωτερικό του σορτς της. Στο κινητό του βρέθηκαν άσεμνες εικόνες, καθώς και βίντεο με τον ίδιο και το κορίτσι. Ο κατηγορούμενος, που δεν έχει μόνιμη κατοικία, αρνείται ότι απήγαγε την ανήλικη και ισχυρίζεται ότι η σεξουαλική πράξη ήταν συναινετική και ξεκίνησε από εκείνη. Έχει παραδεχθεί μία κατηγορία στοματικού βιασμού της 12χρονης, ενώ αρνείται δύο ακόμη κατηγορίες βιασμού, την απαγωγή ανηλίκου, δύο κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης και τη λήψη άσεμνων φωτογραφιών παιδιού.

Ο Μοχάμαντ Καμπίρ, επίσης χωρίς μόνιμη κατοικία, αρνείται ότι προσπάθησε να πάρει το κορίτσι, ότι προχώρησε σε σκόπιμο στραγγαλισμό και ότι διέπραξε αδίκημα με σκοπό τη διάπραξη σεξουαλικού εγκλήματος. Το δικαστήριο άκουσε ότι φέρεται να αποπειράθηκε να στραγγαλίσει την ανήλικη γύρω στις 6 το απόγευμα. Περίπου στις 8 το βράδυ, η ανήλικη εθεάθη να μιλά με τον Μουλαχίλ και φέρεται να του είπε ότι ήταν 19 ετών.

Ανοίγοντας την υπόθεση της κατηγορούσας αρχής, ο εισαγγελέας Ντάνιελ Όσκραφτ ενημέρωσε τους επτά άνδρες και πέντε γυναίκες ενόρκους ότι η υπόθεση αφορά δύο άνδρες που στόχευσαν μια 12χρονη στη Νουνίτον. Ο Μοχάμαντ Καμπίρ φέρεται να επιχείρησε την απαγωγή και τον στραγγαλισμό της, ενώ ο Αχμάντ Μουλαχίλ φέρεται να την οδήγησε σε απομονωμένο αδιέξοδο στην οδό Τσέβερελ Πλέις, όπου τη βίασε, την κακοποίησε σεξουαλικά και τράβηξε άσεμνες εικόνες.