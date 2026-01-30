Συναγερμός στον ΟΗΕ: Τα ταμεία αδειάζουν και ο χρόνος μετρά αντίστροφα

Ένας οργανισμός που δημιουργήθηκε για να εγγυάται τη διεθνή σταθερότητα και την ανθρωπιστική βοήθεια βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπος με ένα πρόβλημα εξίσου υπαρξιακό: την έλλειψη ρευστότητας. Ο ΟΗΕ, πυλώνας της παγκόσμιας διπλωματίας εδώ και δεκαετίες, εκπέμπει σήμα κινδύνου, καθώς τα οικονομικά του αποθέματα στερεύουν και οι ανελαστικοί κανόνες χρηματοδότησης απειλούν να παραλύσουν τη λειτουργία του.

Η προειδοποίηση του ΟΗΕ

Σε επιστολή του προς τους μόνιμους αντιπροσώπους των κρατών-μελών, ο Αντόνιο Γκουτέρες κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, κάνοντας λόγο για «επικείμενη οικονομική κατάρρευση» του Οργανισμού.

Όπως σημειώνει, η κατάσταση επιδεινώνεται συνεχώς, επηρεάζοντας άμεσα την υλοποίηση προγραμμάτων και τη δυνατότητα του ΟΗΕ να ανταποκριθεί στις διεθνείς του υποχρεώσεις. Η επιστολή, που φέρει ημερομηνία 28 Ιανουαρίου και περιήλθε σε γνώση του Reuters, περιγράφει μια κρίση που δεν είναι θεωρητική, αλλά άμεση και μετρήσιμη.

Απλήρωτες εισφορές και άδεια ταμεία

Στην καρδιά του προβλήματος βρίσκονται οι καθυστερήσεις ή οι αρνήσεις κρατών να καταβάλουν τις υποχρεωτικές τους εισφορές. Ο Γκουτέρες επισημαίνει ότι αποφάσεις για μη καταβολή εγκεκριμένων συνεισφορών, οι οποίες χρηματοδοτούν βασικό μέρος του τακτικού προϋπολογισμού, έχουν πλέον ανακοινωθεί επισήμως.

Αν και δεν κατονομάζει συγκεκριμένες χώρες, είναι γνωστό ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες –ο μεγαλύτερος χρηματοδότης του ΟΗΕ– έχουν περιορίσει δραστικά την εθελοντική χρηματοδότηση και δεν έχουν προχωρήσει σε πληρωμές τόσο για τον τακτικό προϋπολογισμό όσο και για τις ειρηνευτικές αποστολές.

Ένας κανόνας που επιδεινώνει την κρίση

Την ίδια στιγμή, οι εσωτερικοί δημοσιονομικοί κανόνες του ΟΗΕ επιβαρύνουν περαιτέρω την κατάσταση. Ο Οργανισμός υποχρεούται να επιστρέφει αδιάθετα κονδύλια, περιορίζοντας τη δυνατότητα δημιουργίας αποθεματικών για περιόδους κρίσης.

Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα, αυτός ο μηχανισμός στερεί από τον ΟΗΕ την ευελιξία που απαιτείται σε περιόδους έντονων γεωπολιτικών και ανθρωπιστικών αναταράξεων.

Αντίστροφη μέτρηση μέχρι το καλοκαίρι

Το μήνυμα του Γκουτέρες είναι ξεκάθαρο: είτε τα κράτη-μέλη θα τηρήσουν τις οικονομικές τους δεσμεύσεις πλήρως και εγκαίρως, είτε θα πρέπει να αλλάξουν ριζικά οι κανόνες χρηματοδότησης.

Διαφορετικά, προειδοποιεί ότι τα ταμειακά διαθέσιμα ενδέχεται να εξαντληθούν ήδη από τον Ιούλιο, οδηγώντας τον ΟΗΕ σε μια πρωτοφανή λειτουργική ασφυξία με παγκόσμιες συνέπειες.

Πηγή: ot.gr