Σημαντική είδηση:
30.01.2026 | 12:56
Στον κλοιό της Kristin η χώρα - Έρχονται διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας τα επόμενα 24ωρα
Σημαντική είδηση:
29.01.2026 | 14:00
Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των οδηγών ταξί
Φάμελλος: Η κυβέρνηση έχει επιτεθεί στα εργασιακά δικαιώματα, στην υγεία και την ασφάλεια
30 Ιανουαρίου 2026, 17:55

Φάμελλος: Η κυβέρνηση έχει επιτεθεί στα εργασιακά δικαιώματα, στην υγεία και την ασφάλεια

«Απαιτούνται σημαντικές αλλαγές στη νομοθεσία υγείας και ασφάλειας της εργασίας», επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας για το εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα

«Η κυβέρνηση τα τελευταία έξι χρόνια έχει επιτεθεί και στα εργασιακά δικαιώματα, αλλά και στα θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας, τα οποία έχει αποδυναμώσει, για αυτό και απαιτούνται μεγάλες αλλαγές» υποστήριξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος κατά τη συνάντηση του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, πρόεδρο της ΟΣΕΤΕΕ και γραμματέα ΥΑΕ ΓΣΕΕ Ανδρέα Στοϊμενίδη, με τον πρόεδρο Χάρη Κυπριανίδη και με μέλη του ΔΣ του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, μία μέρα μετά την επίσκεψη του στα Τρίκαλα, όπου ενημερώθηκε για το τραγικό εργατικό δυστύχημα και την απώλεια 5 εργαζόμενων μητέρων στο εργοστάσιο της εταιρείας Βιολάντα.

Ο κ. Φάμελλος επεσήμανε πως η κυβέρνηση «αντί να κρύβεται και να κινδυνολογεί εις βάρος των συνδικαλιστών, οφείλει να αναλάβει, έστω και καθυστερημένα, την ευθύνη για την υποχώρηση των κανόνων υγείας και ασφάλειας και να συμφωνήσει να υπάρξει ενίσχυση των υπηρεσιών προς τους εργαζόμενους, όπως πρέπει να κάνει μια οργανωμένη Πολιτεία».

Δείτε βίντεο από τη συνάντηση:

YouTube thumbnail

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις «μεγάλες ελλείψεις» που υπάρχουν στα θέματα της καταγραφής των εργατικών δυστυχημάτων, αλλά και στα κενά στελέχωσης, νομοθεσίας ασφάλειας και υγιεινής και της Επιθεώρησης Εργασίας, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση που έχει αναθέσει αυτόν το σημαντικό ρόλο σε μια Ανεξάρτητη Αρχή για να διώξει τις ευθύνες από την κυβερνητική πολιτική.

«Η κυβέρνηση είναι απέναντι στον κόσμο της εργασίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ έχει επιλέξει από την ίδρυσή του να είναι το κόμμα των ανθρώπων της εργασίας. Αυτό για μας είναι ταυτότητά μας. Και η ασφάλεια της εργασίας αφορά και τους μισθωτούς και τους αγρότες και τους επαγγελματίες και τα μπλοκάκια, όλους τους χώρους εργασίας. Και βάζουμε σήμερα μπροστά το μεγάλο ζήτημα της υγείας και ασφάλειας της εργασίας» είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως «η ασφάλεια της εργασίας είναι αναπόσπαστο στοιχείο της προόδου μιας χώρας, αλλά και της ανάπτυξης και της βιωσιμότητας της επιχειρηματικότητας».

Ο κ. Στοϊμενίδης εξήγησε ότι το θλιβερό ρεκόρ εργατικών δυστυχημάτων για το 2025 δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός, κάνοντας λόγο για ένα αποτέλεσμα το οποίο καθορίστηκε από το νομοθετικό πλαίσιο και τους τελευταίους νόμους που έχουν ψηφιστεί, τους οποίους χαρακτήρισε ως «σκληρότερους και ακόμα πιο αντεργατικούς» από τους μνημονιακούς νόμους.

Από τη μεριά του, ο κ. Κυπριανίδης ανέφερε ότι η κυβερνητική πολιτική έχει αποδείξει ότι στοχεύει εναντίων των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους, αντί να προσπαθεί να λύσει τα προβλήματα.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης οι βουλευτές Α’ Θεσσαλονίκης Κατερίνα Νοτοπούλου και Χρήστος Γιαννούλης, ο συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Β’ Θεσσαλονίκης Γιώργος Ακριβόπουλος, ο διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Γιώργος Μπάκης και η συντονίστρια του τμήματος Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Μπέττυ Σκούφα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Σωκράτη Φάμελλου:

«Το τραγικό δυστύχημα στα Τρίκαλα και η απώλεια πέντε εργαζόμενων μητέρων ανέδειξε παράλληλα με τον αβάσταχτο πόνο στην περιοχή των Τρικάλων και τις οικογένειες των θυμάτων, και το μεγάλο και ουσιαστικό ζήτημα της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία.

Για τον λόγο αυτόν, επιλέξαμε να κάνουμε μια ουσιαστική συζήτηση σήμερα εδώ στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, με τον πρόεδρο της ΟΣΕΤΕΕ και πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Υγείας και Ασφάλειας, τον κ. Στοϊμενίδη, με τη φιλοξενία του κ. Κυπριανίδη για να μπορέσουμε να συζητήσουμε τις μεγάλες ελλείψεις που υπάρχουν στα θέματα της καταγραφής των εργατικών δυστυχημάτων, των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής, της Επιθεώρησης Εργασίας, αλλά και όλων των τεχνικών στοιχείων που δημιουργούν ένα περιβάλλον ασφάλειας και υγείας στην εργασία, τονίζοντας ότι η ασφάλεια της εργασίας είναι αναπόσπαστο στοιχείο της προόδου μιας χώρας, αλλά και της ανάπτυξης και βιωσιμότητας της επιχειρηματικότητας.

Στη χώρα μας απαιτείται να γίνουν σημαντικές αλλαγές, διότι η κυβέρνηση έχει επιτεθεί και στα εργασιακά δικαιώματα τα τελευταία έξι χρόνια, αλλά και στα θέματα υγείας και ασφάλειας τα οποία έχει αποδυναμώσει.

Αντί να κρύβεται από τις ευθύνες της και να κινδυνολογεί για τους εκπροσώπους των εργαζομένων και εναντίον αυτών, οφείλει να αναλάβει, έστω και καθυστερημένα, την ευθύνη για την υποχώρηση των κανόνων υγείας και ασφάλειας και να συμφωνήσει να κάτσουμε σε ένα τραπέζι, ώστε να υπάρχει ενίσχυση των υπηρεσιών όπως πρέπει να κάνει μια οργανωμένη Πολιτεία. Και όχι πετώντας το μπαλάκι σε μια Ανεξάρτητη Αρχή.

Είμαστε εδώ ως ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ συνολικά, πρώτα απ’ όλα γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ έχει επιλέξει από την ίδρυσή του να είναι το κόμμα των ανθρώπων της εργασίας. Εμείς θέλουμε να εκπροσωπούμε τους ανθρώπους της εργασίας. Αυτό για μας είναι ταυτότητα.

Και σήμερα που γίνεται μια μεγάλη συζήτηση για την ασφάλεια της εργασίας, εμείς λέμε ότι κόσμος της εργασίας είναι όλοι οι εργαζόμενοι της μισθωτής εργασίας, αλλά είναι και οι εργαζόμενοι στην ύπαιθρο, είναι και οι εργαζόμενοι σε τομείς που δεν καταγράφονται τα εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα, όπως οι εργαζόμενοι στη θάλασσα, στα λατομεία και στα μεταλλεία. Ταυτόχρονα, είναι και οι επαγγελματίες, οι οποίοι και αυτοί έχουν σοβαρούς κινδύνους σε απαρχαιωμένες εγκαταστάσεις και με μέσα τα οποία δεν έχουν όλους τους κανόνες ασφαλείας. Είναι οι εργαζόμενοι με μπλοκάκια, είναι η ημιαπασχόληση, η ελαστική απασχόληση.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ λοιπόν, εκπροσωπώντας τους ανθρώπους της εργασίας συνολικά, έρχεται και βάζει σήμερα το μεγάλο ζήτημα της υγείας και ασφάλειας της εργασίας, διακρίνοντας πλέον ξεκάθαρα στην ελληνική κοινωνία ότι η κυβέρνηση είναι απέναντι σε αυτά τα συμφέροντα. Είναι απέναντι στον κόσμο της εργασίας. Εμείς έχουμε επιλέξει, είμαστε μαζί με τον κόσμο της εργασίας».

googlenews

Stream
Γαλλία: Εκτενής κάλυψη ΜΜΕ της επίσκεψης Βοτρίν στην Αθήνα – Υψηλό το επίπεδο σχέσεων των δύο χωρών στην άμυνα
Διπλωματία 30.01.26

Γαλλία: Εκτενής κάλυψη ΜΜΕ της επίσκεψης Βοτρίν στην Αθήνα – Υψηλό το επίπεδο σχέσεων των δύο χωρών στην άμυνα

Στην Γαλλία τα μέσα ενημέρωσης τονίζουν πως «η προτεραιότητα δεν περιορίζεται στην υπογραφή συμφωνιών, αλλά στη λήψη επιλογών που ενισχύουν την ευρωπαϊκή ασφάλεια και τις διμερείς σχέσεις, χωρίς προσφυγή σε εντυπωσιασμούς»

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Σοβαρά ερωτήματα για την άδεια λειτουργίας της «Βιολάντα» – Η κυβέρνηση ψάχνει τρόπο διαχείρισης
«Δεν θα ξεχαστεί» 30.01.26

Νέα Αριστερά: Σοβαρά ερωτήματα για την άδεια λειτουργίας της «Βιολάντα» – Η κυβέρνηση ψάχνει τρόπο διαχείρισης

Η Νέα Αριστερά επισημαίνει πως γεννιούνται σοβαρά ερωτήματα το γεγονός ότι οι μελέτες πυροπροστασίας για την άδεια λειτουργίας του εργοστασίου φέρουν την υπογραφή του σημερινού υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Σύνταξη
Συνάντηση Τασούλα με Παπαδήμο – Στο επίκεντρο οικονομικές και πολιτικές προκλήσεις
Πολιτική Γραμματεία 30.01.26

Συνάντηση Τασούλα με Παπαδήμο – Στο επίκεντρο οικονομικές και πολιτικές προκλήσεις

Κώστας Τασούλας και Λουκάς Παπαδήμος προέβησαν σε επισκόπηση και αξιολόγηση της πολιτικής και οικονομικής κατάστασης διεθνώς και ειδικότερα της Ευρώπης και αναφέρθηκαν στις επιπτώσεις που έχει στην Ελλάδα

Σύνταξη
Κικίλιας: Νέα καίρια χτυπήματα του Λιμενικού στο οργανωμένο έγκλημα των ναρκωτικών για την προστασία των παιδιών
Έδωσε συγχαρητήρια 30.01.26

Κικίλιας: Νέα καίρια χτυπήματα του Λιμενικού στο οργανωμένο έγκλημα των ναρκωτικών για την προστασία των παιδιών

«Η μάχη απέναντι στα ναρκωτικά είναι μάχη για τα παιδιά μας, για τις οικογένειες και για το μέλλον της κοινωνίας μας», υπογράμμισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Παπανδρέου-Μάντζος στο Συμβούλιο της Ευρώπης: Προκλήσεις για τη δημοκρατία στην Ελλάδα, μπορούν να οδηγήσουν ξανά σε κρίση
ΠΑΣΟΚ 30.01.26

Παπανδρέου-Μάντζος στο Συμβούλιο της Ευρώπης: Προκλήσεις για τη δημοκρατία στην Ελλάδα, μπορούν να οδηγήσουν ξανά σε κρίση

Τα μέλη του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ στο Συμβούλιο της Ευρώπης, Γιώργος Παπανδρέου και Δημήτρης Μάντζος τόνισαν σε υπόμνημά τους «σοβαρές προκλήσεις για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου απειλούν να οδηγήσουν ξανά τη χώρα σε οικονομική και κοινωνική κρίση»

Σύνταξη
Δένδιας: Η Ελλάδα δεν μπορεί να πάρει στα σοβαρά τη «διαρκή» NAVTEX από την Τουρκία
Απάντηση 30.01.26

Δένδιας: Η Ελλάδα δεν μπορεί να πάρει στα σοβαρά τη «διαρκή» NAVTEX από την Τουρκία

«Οι διαρκείς NAVTEX δεν έχουν καμία ουσία σε επίπεδο δικαίου», αναφέρει ο Νίκος Δένδιας και εκτιμά ότι οι ανακοινώσεις της Τουρκίας έγιναν για λόγους εσωτερικής πολιτικής

Σύνταξη
Συγκίνηση στη Βουλή για τα Ίμια «Ο Τάκης ήταν το άλλο μου μισό, νιώθω υπερήφανος για εκείνον», λέει ο αδερφός Βλαχάκου
Πολιτική Γραμματεία 30.01.26

Συγκίνηση στη Βουλή για τα Ίμια «Ο Τάκης ήταν το άλλο μου μισό, νιώθω υπερήφανος για εκείνον», λέει ο αδερφός Βλαχάκου

Μια προσωπική αναφορά στον αδελφό του πεσόντα αξιωματικού στα Ίμια, Τάκη, έκανε ο Νίκος Βλαχάκος, βουλευτής της ΝΔ στην ειδική συνεδρίαση μνήμης που πραγματοποιήθηκε στη Βουλή

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Αλέξης Τσίπρας: Η προοδευτική απάντηση στον νεοφιλελευθερισμό – Κείμενο θέσεων, αρχών και κατευθύνσεων
Αναγκαία η ώσμωση ιδεών 30.01.26

Αλέξης Τσίπρας: Η προοδευτική απάντηση στον νεοφιλελευθερισμό – Κείμενο θέσεων, αρχών και κατευθύνσεων

Ο Αλέξης Τσίπρας συγκροτεί ομάδα εργασίας για τη διαμόρφωση συγκροτημένου κειμένου πολιτικών αρχών και κατευθύνσεων, που θα αποτυπώνει τη νέα κοινή προγραμματική και αξιακή αφετηρία προοδευτικών πολιτικών ρευμάτων, «συγκροτώντας μια πειστική εναλλακτική στην κυριαρχία του νεοφιλελευθερισμού».

Σύνταξη
Οι δημοσκοπήσεις ανακατεύουν την τράπουλα στα κόμματα, τα κόμματα της Αριστεράς καταντήσανε μπαλώματα
in Confidential 30.01.26

Οι δημοσκοπήσεις ανακατεύουν την τράπουλα στα κόμματα, τα κόμματα της Αριστεράς καταντήσανε μπαλώματα

Αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό καταγράφουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις. Πέφτει η ΝΔ αλλά το χειρότερο σενάριο αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά. Η αποχώρηση Αυλωνίτη από το ΚΙΔΗ του Στέφανου Κασσελάκη και το άγχος που τυλίγει το ΠΑΣΟΚ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Μέτρα τριών φάσεων για το κυκλοφοριακό
Τι εξετάζεται 30.01.26

Μέτρα τριών φάσεων για το κυκλοφοριακό

Στις άμεσες δράσεις της κυβέρνησης για το κυκλοφοριακό περιλαμβάνονται η μείωση των φορτηγών στον Κηφισό - αλλά όχι η πλήρης απαγόρευσή τους - και έξυπνα φανάρια

Κώστας Ντελέζος
Κυβέρνηση: Προκαταλαμβάνει την έρευνα για το εργατικό δυστύχημα – Επιτίθεται σε όποιον την ελέγχει – Επιχειρεί μετάθεση ευθυνών
Πολιτική Γραμματεία 29.01.26

Κυβέρνηση: Προκαταλαμβάνει την έρευνα για το εργατικό δυστύχημα – Επιτίθεται σε όποιον την ελέγχει – Επιχειρεί μετάθεση ευθυνών

Την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες για τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα, η κυβέρνηση επικαλείται την έρευνα της Δικαιοσύνης αλλά δεν παύει να παίρνει θέση για τη νομιμοφροσύνη της ελεγχόμενης επιχείρησης, επιδεικνύει δυσανεξία στην κριτική, επιχειρεί να μεταθέσει τις ευθύνες στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και κρύβεται πίσω από αμφισβητούμενες στατιστικές.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Πηγές ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το αφήγημα της κυβέρνησης καταρρέει με κρότο, ακόμα και από τα ίδια τα στελέχη της ΝΔ
Εξεταστική 29.01.26

Πηγές ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το αφήγημα της κυβέρνησης καταρρέει με κρότο, ακόμα και από τα ίδια τα στελέχη της ΝΔ

«Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης την περίοδο 2004-2009, Α. Κοντός, αποδόμησε πλήρως το κυβερνητικό αφήγημα συμψηφισμού της εγκληματικής οργάνωσης που δρα ανενόχλητη στον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2019, με τις δυσκολίες και τα υπαρκτά προβλήματα του παρελθόντος», λένε πηγές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Έπεσαν οι υπογραφές από CSG και ΕΑΣ για τη σύσταση της Hellenic Ammunition στο Λαύριο
Ελλάδα 30.01.26

Έπεσαν οι υπογραφές από CSG και ΕΑΣ για τη σύσταση της Hellenic Ammunition στο Λαύριο

«Η επανεκκίνηση της παραγωγής πυρομαχικών μεγάλου διαμετρήματος στο Λαύριο αποτελεί στρατηγικό βήμα για την ελληνική αμυντική βιομηχανία και για την ασφάλεια της Ευρώπης», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΑΣ

Σύνταξη
Το «ψαλίδι» της UEFA στους διεθνείς διαιτητές
On Field 30.01.26

Το «ψαλίδι» της UEFA στους διεθνείς διαιτητές

Ευρωπαϊκός υποβιβασμός: Λιγότεροι διεθνείς διαιτητές επί Λανουά στο σεμινάριο της UEFA! Το είδαμε και αυτό, καθώς δεν μετέχουν οι Σιδηρόπουλος, Παπαπέτρου, παρά μόνο ο Φωτιάς και η Αντωνίου

Σύνταξη
Hellenic Train: Καταργεί τα επιβατικά δρομολόγια Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο και Αλεξανδρούπολη-Ορεστιάδα
Από 31 Ιανουαρίου 30.01.26

Hellenic Train: Καταργεί τα επιβατικά δρομολόγια Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο και Αλεξανδρούπολη-Ορεστιάδα

Τα δρομολόγια θα υποκαθίστανται, μέχρι νεωτέρας, από λεωφορεία, τα οποία στην περίπτωση της γραμμής Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο δεν θα κάνουν ενδιάμεσες στάσεις.

Σύνταξη
«Ούτε τα πουλάκια τ’ ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»: Κρητικός πιλότος… δίνει ρέστα με ατάκες εν πτήσει
Βίντεο 30.01.26

«Ούτε τα πουλάκια τ’ ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»: Κρητικός πιλότος… δίνει ρέστα με ατάκες εν πτήσει

Στο βίντεο, ο Κρητικός πιλότος ακούγεται να λέει από τα μεγάφωνα: «Μην ανησυχείτε καθόλου, πετάω 34 χρόνια. Αν ήμουν πουλί θα είχα πετάξει λιγότερα στη ζωή μου. Είστε σε καλά χέρια».

Σύνταξη
Άνοιξαν τα σύνορα οι οδηγοί φορτηγών στη Σερβία
Όσα ανακοίνωσαν 30.01.26

Άνοιξαν τα σύνορα οι οδηγοί φορτηγών στη Σερβία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι εργάζεται για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες οδηγοί φορτηγών από τα Δυτικά Βαλκάνια σχετικά με την παραμονή τους στη ζώνη Σένγκεν

Σύνταξη
Ουκρανία: Ανησυχίες για την πυρηνική ασφάλεια – Ο ΔΟΑΕ συγκαλεί το Συμβούλιο κυβερνητών
Κίνδυνος 30.01.26

Ουκρανία: Ανησυχίες για την πυρηνική ασφάλεια – Ο ΔΟΑΕ συγκαλεί το Συμβούλιο κυβερνητών

Δεκατρείς χώρες υπό την Ολλανδία ζήτησαν με επιστολή στο Συμβούλιο του ΔΟΑΕ να συνεδριάσει, υπό το πρίσμα των τελευταίων εξελίξεων στην Ουκρανία και των επιπλοκών τους στην πυρηνική ασφάλεια

Σύνταξη
«Ήταν πολύ σημαντικό»: Η Ιωάννα Ασημακοπούλου για την κωμωδία, τις εξωσωματικές και την υιοθεσία
Βίντεο 30.01.26

«Ήταν πολύ σημαντικό»: Η Ιωάννα Ασημακοπούλου για την κωμωδία, τις εξωσωματικές και την υιοθεσία

«Ήταν μία πολύ σημαντική στιγμή, έτσι όπως ειπώθηκε μέσα από μία κωμωδία, γιατί ναι, μπορούν να ειπωθούν πολύ σημαντικά πράγματα μέσα από μία κωμωδία», είπε μεταξύ άλλων η Ιωάννα Ασημακοπούλου

Σύνταξη
Η Κομισιόν καλεί την Ελλάδα να μεταφέρει ορθά στο εθνικό δίκαιο τις διατάξεις για τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών
Ελλάδα 30.01.26

Η Κομισιόν καλεί την Ελλάδα να μεταφέρει ορθά στο εθνικό δίκαιο τις διατάξεις για τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η Ελλάδα δεν έχει ενσωματώσει σωστά ορισμένες διατάξεις που αφορούν στη στήριξη και προστασία των παιδιών-θυμάτων, καθώς και τα προληπτικά προγράμματα παρέμβασης

Σύνταξη
Βιολάντα: Το πρόβλημα με τις δεξαμενές και το 2020, η απουσία ελέγχων στις εγκαταστάσεις και η έγκριση επιδοτήσεων και φοροαπαλλαγών
Ελλάδα 30.01.26

Βιολάντα: Το πρόβλημα με τις δεξαμενές και το 2020, η απουσία ελέγχων στις εγκαταστάσεις και η έγκριση επιδοτήσεων και φοροαπαλλαγών

Αυξάνονται τα ερωτήματα με τα νέα στοιχεία που προκύπτουν για το εργοστάσιο Βιολάντα που συνέβη η τραγωδία. Την ώρα που όπως φαίνεται δεν γινόταν κανένας έλεγχος στις εγκαταστάσεις της εταιρείας και το υπόγειο όπου συνέβαινε επί μήνες η διαρροή προπανίου ήταν αδήλωτο, η Περιφέρεια Θεσσαλίας υπέγραφε εγκρίσεις επιδοτήσεων και φοροαπαλλαγών στη Βιολάντα.

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
ΗΠΑ: Ο Λουίτζι Μαντζιόνε δεν θα αντιμετωπίσει θανατική ποινή – Δικαστής απέρριψε ομοσπονδιακές κατηγορίες
Δολοφονία CEO 30.01.26

ΗΠΑ: Ο Λουίτζι Μαντζιόνε δεν θα αντιμετωπίσει θανατική ποινή – Δικαστής απέρριψε ομοσπονδιακές κατηγορίες

Η περιφερειακή δικαστής απέρριψε τις κατηγορίες για φόνο και οπλοκατοχή. Υποστήριξε ότι είναι νομικά ασύμβατες με τις κατηγορίες για παρακολούθηση που αντιμετωπίζει ο Λουίτζι Μαντζιόνε.

Σύνταξη
Australian Open: Μετά από δύο μυθικούς ημιτελικούς, Τζόκοβιτς και Αλκαράθ κοντράρονται σε έναν ιστορικό τελικό (vids)
Τένις 30.01.26

Australian Open: Μετά από δύο μυθικούς ημιτελικούς, Τζόκοβιτς και Αλκαράθ κοντράρονται σε έναν ιστορικό τελικό (vids)

Ο Κάρλος Αλκαράθ λύγισε τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ σε έναν ιστορικό ημιτελικό που κράτησε 5,5 ώρες και θα αντιμετωπίσει στον μεγάλο τελικό του Australian Open τον μύθο Νόβακ Τζόκοβιτς που ακολούθως νίκησε σε 4 ώρες τον Γιανίκ Σίνερ και επίσης έγραψε Ιστορία!

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Η Νότια Αφρική απελαύνει τον κορυφαίο διπλωμάτη του Ισραήλ – Και το Τελ Αβίβ πληρώνει με το ίδιο νόμισμα
Διπλωματικός πόλεμος 30.01.26

Η Νότια Αφρική απελαύνει τον κορυφαίο διπλωμάτη του Ισραήλ – Και το Τελ Αβίβ πληρώνει με το ίδιο νόμισμα

Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι τεταμένες από τότε που η Νότια Αφρική κατέθεσε αγωγή για γενοκτονία στο Διεθνές Δικαστήριο για τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα

Σύνταξη
Με νέα κοντάρια για υψηλότερες «κορυφές» ο Εμμανουήλ Καραλής
Επί κοντώ 30.01.26

Με νέα κοντάρια για υψηλότερες «κορυφές» ο Εμμανουήλ Καραλής

Τα κοντάρια μήκους 5.20 μ. και 5.25 μ., μεγαλύτερου, δηλαδή, από αυτό που αγωνιζόταν ο Καραλής στους προηγούμενους αγώνες, σημάδι ότι οι απαιτήσεις του για την τρέχουσα σεζόν είναι ακόμα μεγαλύτερες.

Σύνταξη
ΣτΕ: Και με τις παλαιού τύπου ταυτότητες θα εκδίδονται ή ανανεώνονται τα διαβατήρια – Η ΕΛ.ΑΣ. δεν μπορεί να αρνηθεί την έκδοσή τους
Ελλάδα 30.01.26

ΣτΕ: Και με τις παλαιού τύπου ταυτότητες θα εκδίδονται ή ανανεώνονται τα διαβατήρια – Η ΕΛ.ΑΣ. δεν μπορεί να αρνηθεί την έκδοσή τους

Πολίτης προσέφυγε στο ΣτΕ, ζητώντας να ανασταλεί η απόφαση της ΕΛ.ΑΣ., η οποία είχε αρνηθεί να του ανανεώσει το διαβατήριο επειδή είχε παλαιού τύπου ταυτότητα - Και δικαιώθηκε

Σύνταξη
Ντον Λέμον: Συνελήφθη από πράκτορες στις ΗΠΑ για συμμετοχή σε διαμαρτυρία κατά της ICE – «Κάλυπτα τη συγκέντρωση»
Κόσμος 30.01.26

Ντον Λέμον: Συνελήφθη από πράκτορες στις ΗΠΑ για συμμετοχή σε διαμαρτυρία κατά της ICE – «Κάλυπτα τη συγκέντρωση»

«Η Πρώτη Τροπολογία υπάρχει για να προστατεύει τους δημοσιογράφους, των οποίων ο ρόλος είναι να ρίχνουν φως στην αλήθεια και να ζητούν λογοδοσία από όσους βρίσκονται στην εξουσία», αναφέρεται στην ανακοίνωση των συνηγόρων του Ντον Λέμον

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γαλλία: Εκτενής κάλυψη ΜΜΕ της επίσκεψης Βοτρίν στην Αθήνα – Υψηλό το επίπεδο σχέσεων των δύο χωρών στην άμυνα
Διπλωματία 30.01.26

Γαλλία: Εκτενής κάλυψη ΜΜΕ της επίσκεψης Βοτρίν στην Αθήνα – Υψηλό το επίπεδο σχέσεων των δύο χωρών στην άμυνα

Στην Γαλλία τα μέσα ενημέρωσης τονίζουν πως «η προτεραιότητα δεν περιορίζεται στην υπογραφή συμφωνιών, αλλά στη λήψη επιλογών που ενισχύουν την ευρωπαϊκή ασφάλεια και τις διμερείς σχέσεις, χωρίς προσφυγή σε εντυπωσιασμούς»

Σύνταξη
