Φάμελλος: Προοδευτική απάντηση στη δυστοπία Μητσοτάκη – «Σημαντικός ο ρόλος του Τσίπρα»

Την πρότασή του, για «ενιαίο προοδευτικό ψηφοδέλτιο», επανέλαβε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, διευκρινίζοντας ότι αυτό αφορά κόμματα από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Αριστέρα μέχρι πρώην βουλευτές, κινήματα και την οικολογία και λέγοντας ότι στην προσπάθεια αυτή είναι «σημαντικός ο ρόλος του Τσίπρα».

«Θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να υπάρχει ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων για έναν ισχυρό προοδευτικό πόλο που θα κερδίσει τη ΝΔ στις εκλογές», είπε ο κ. Φάμελλος σε συνέντευξή του στην ιστοσελίδα libre και συνέχισε:

«Σημαντικός ο ρόλος του Τσίπρα»

«Η απάντηση στη δυστοπία Μητσοτάκη πρέπει να είναι προοδευτική, πάνω σε ένα προοδευτικό φιλολαϊκό πρόγραμμα που θα οδηγήσει σε ένα νικηφόρο ενιαίο προοδευτικό ψηφοδέλτιο και θα εμπνεύσει την κοινωνία.

Απευθυνόμαστε σε όλο τον προοδευτικό χώρο. Και στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Αριστερά και στον Πέτρο Κόκκαλη, στη Λούκα Κατσέλη, στον Νίκο Κοτζιά, στα προοδευτικά κινήματα, στην πολιτική οικολογία, στους προοδευτικούς και δημοκράτες πολίτες. Και θεωρούμε ότι σε αυτή την προσπάθεια είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα.

Δεν ψάχνουμε ούτε τον καλύτερο δεύτερο, ούτε τον καλύτερο τρίτο. Ψάχνουμε να έχουμε μια προοδευτική διακυβέρνηση. Αυτή είναι η καταγεγραμμένη θέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και είναι ξεκάθαρη. Χωρίς κομματικό εγωισμό και ιδιοτέλεια, αλλά με βάση το κοινωνικό όφελος και το όφελος της πατρίδας μας».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, συμπλήρωσε ότι: «Η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και η ενότητα είναι πολιτικός μας στόχος. Είναι απόφαση των συλλογικών μας οργάνων και προσπαθούμε να την υλοποιήσουμε, διότι ο κατακερματισμός του χώρου ωφελεί μόνο τον κ. Μητσοτάκη και το σύστημα εξουσία που τον στηρίζει. Κανέναν άλλον».

Τι είπε ο Φάμελλος για το κόμμα Καρυστιανού

Ερωτηθείς εάν το «κόμμα Καρυστιανού» θα μπορούσε να παίξει ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις, ο Σωκράτης Φάμελλος απάντησε πως:

«Όσον αφορά το υπό δημιουργία κόμμα της κ. Καρυστιανού, οφείλω να τραβήξω μια ξεκάθαρη διαχωριστική γραμμή. Έχουμε σταθεί, στεκόμαστε και θα συνεχίζουμε να στεκόμαστε στο πλευρό όλων των συγγενών στον αγώνα που δίνουν τόσο για το έγκλημα των Τεμπών, για την αποκάλυψη της αλήθειας και την απόδοση δικαιοσύνης, όσο και αν προσπαθεί η κυβέρνηση να μπαζώσει την αλήθεια. Θα συνεχίσουμε τις πρωτοβουλίες για τα Τέμπη, και στην ελληνική Βουλή και στο Ευρωκοινοβούλιο. Αυτό δεν σχετίζεται, ούτε εξαρτάται σε καμία περίπτωση με μια πιθανή πολιτική πρωτοβουλία της κ. Καρυστιανού.

Εμείς έχουμε πει ξεκάθαρα ότι αντίπαλος μας είναι ο κ. Μητσοτάκης και η διεφθαρμένη, αναξιόπιστη και επικίνδυνη κυβέρνηση της δεξιάς, η οποία πρέπει να φύγει άμεσα. Όσον αφορά αυτά που έχουν μέχρι στιγμής κατατεθεί από την κα Καρυστιανού, έχω πει δημόσια ότι θεωρώ απολύτως λανθασμένη τη λογική του «όλοι στο πολιτικό σύστημα είναι ίδιοι και ότι δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην Αριστερά και τη Δεξιά». Δεν είμαστε όλοι ίδιοι!», είπε και συμπλήρωσε:

«Επίσης, έχω πει ότι θεωρώ σκοταδιστική και αναχρονιστική την άποψη που εξέφρασε για τις αμβλώσεις.

Η απάντηση που πρέπει να δοθεί στην κυβέρνηση της ΝΔ πρέπει να έχει ξεκάθαρα προοδευτικό, ενωτικό, αριστερό πρόσημο».

Για την ακροδεξιά

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Φάμελλος ανέφερε ότι: «Η άνοδος της ακροδεξιάς δεν είναι ένα τυχαίο φαινόμενο. Τρέφεται από τις ανισότητες, την ανασφάλεια, τον φόβο, τον αυταρχισμό και τον εθνικισμό. Τρέφεται από την ανικανότητα των συντηρητικών κυβερνήσεων και την έλλειψη εναλλακτικών λύσεων από τα κόμματα της προόδου. Και ο τραμπισμός, σε όλες τις εκφράσεις του, πολλαπλασιάζει τα αδιέξοδα.

Η απάντηση δεν μπορεί να είναι ούτε ο φόβος, ούτε ο θυμός, ούτε η μείωση των δικαιωμάτων.

Για αυτό και λέμε πως η λύση απέναντι στην αποτυχημένη και διεφθαρμένη κυβέρνηση πρέπει να είναι προοδευτική, ώστε να μην αφήσουμε χώρο σε ακροδεξιές και επικίνδυνες δυνάμεις να παραπλανήσουν την κοινωνία.

Χρειάζεται μια ισχυρή προοδευτική πρόταση, που θα προστατεύει τη δημοκρατία, τα κοινωνικά δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Και αυτή είναι σήμερα η μεγάλη μας ευθύνη απέναντι στους Έλληνες και τις Ελληνίδες».