Γερμανία: Δικαιώθηκε δασκάλα η οποία υπέστη «σαφή διάκριση» λόγω του πακιστανικού επωνύμου της
Όταν η δασκάλα δοκίμασε να επικοινωνήσει χρησιμοποιώντας γερμανικό όνομα, είχε σαφή ανταπόκριση
- Υπ. Παιδείας: Δεν θα προσμετρώνται απουσίες από ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού – Τα δικαιολογητικά
- Υψηλά επίπεδα αφρικανικής σκόνης στην Κρήτη λόγω νότιων ανέμων - Συστάσεις προς τους πολίτες
- Συνελήφθη 48χρονος για ασέλγεια σε βάρος της ανήλικης ανιψιάς του
- Αυξάνει η Τουρκία τα μέτρα ασφαλείας στα σύνορα με το Ιράν και διεκδικεί ρόλο μεσολαβητή με τις ΗΠΑ
Το Ομοσπονδιακό Ακυρωτικό Δικαστήριο της Γερμανίας δικαίωσε στις 29 Ιανουαρίου με απόφασή του την προσφυγή δασκάλας, η οποία υποστήριξε ότι έπεσε θύμα διάκρισης από κτηματομεσίτη που την παρέβλεψε ως υποψήφια ενοικιάστρια, λόγω του πακιστανικού επωνύμου της.
Σύμφωνα με την δασκάλα, όταν αναζητούσε διαμέρισμα για την οικογένειά της, επικοινώνησε με κτηματομεσίτη προκειμένου να εκδηλώσει το ενδιαφέρον της για συγκεκριμένη καταχώρηση και το αίτημά της απορρίφθηκε άμεσα.
Όταν ωστόσο δοκίμασε να επικοινωνήσει χρησιμοποιώντας γερμανικό όνομα, είχε σαφή ανταπόκριση.
Κατόπιν δοκίμασε με άλλα πακιστανικά και με γερμανικά ονόματα και σε όλες τις περιπτώσεις το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο. Η γυναίκα ισχυρίστηκε στο δικαστήριο ότι έπεσε θύμα διάκρισης λόγω της καταγωγής της και ζήτησε 3.000 ευρώ ως αποζημίωση, επικαλούμενη τη νομοθεσία περί ίσης μεταχείρισης.
Το Δικαστήριο αποφάνθηκε τελικά υπέρ της, διαπιστώνοντας «σαφή διάκριση», η οποία, σύμφωνα με το σκεπτικό του, καθίσταται ακόμη πιο ζημιογόνα, αν αναλογιστεί κανείς τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι μεσίτες στη διαδικασία εύρεσης στέγης, καθώς αποτελούν τον κόμβο από τον οποίο πρέπει να περάσουν οι υποψήφιοι ενοικιαστές για να προσκληθούν ακόμη και σε μια επίσκεψη.
- Γερμανία: Δικαιώθηκε δασκάλα η οποία υπέστη «σαφή διάκριση» λόγω του πακιστανικού επωνύμου της
- ΠΑΣΟΚ: Μητσοτάκης και ΝΔ συμφωνούν με τις εθνικά επικίνδυνες τοποθετήσεις Λαζαρίδη για «γκρίζες ζώνες» στο Αιγαίο – Τον υπερασπίσθηκε ο Π. Μαρινάκης
- Στόουνχεντζ: Νέα έρευνα βάζει τέλος στη θεωρία των παγετώνων – Από ανθρώπους μεταφέρθηκαν οι τεράστιοι λίθοι
- Η Ρωσία επανέλαβε την πρόσκληση της προς τον Ζελέσνκι να πάει στη Μόσχα για συνομιλίες
- Επαναπατρίζονται με το C130 οι σοροί των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ – Τρισάγιο στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα
- Ξεκινά ο νέος κύκλος του Παιδικού Πανεπιστημίου της Περιφέρειας Αττικής
- Παναθηναϊκός: Πλησιάζει σε Ετιέν Καμαρά
- Πρόβλημα στις υπηρεσίες κινητής και σταθερής της Nova – Επανέρχεται σταδιακά το δίκτυο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις