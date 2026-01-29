science
Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
29.01.2026 | 21:23
Έκρηξη σε διυλιστήριο στη Νικομήδεια της Τουρκίας
Μια καφέ λωρίδα 8.000 χιλιομέτρων απλώνεται στον Ατλαντικό και προκαλεί ανησυχία
Περιβάλλον 29 Ιανουαρίου 2026, 21:08

Μια καφέ λωρίδα 8.000 χιλιομέτρων απλώνεται στον Ατλαντικό και προκαλεί ανησυχία

Οι επιστήμονες χαρτογράφησαν την εξάπλωση των μακροφυκών στον Ατλαντικό τις τελευταίες δύο δεκαετίες και κατέληξαν σε ένα ανησυχητικό συμπέρασμα.

Πριν ακόμη γίνουν ορατές στις ακτές, οι αλλαγές στους ωκεανούς καταγράφονται από το διάστημα. Τα τελευταία χρόνια, τεράστιες ανθίσεις φυκιών εξαπλώνονται ολοένα και πιο έντονα σε όλο τον πλανήτη, σχηματίζοντας καφέ λωρίδες και κηλίδες που φτάνουν σε μέγεθος ηπείρου. Μια νέα, πρώτη στο είδος της παγκόσμια μελέτη δείχνει ότι το φαινόμενο δεν είναι ούτε τοπικό ούτε παροδικό, αλλά συνδέεται άμεσα με τη θέρμανση των θαλασσών και τις βαθύτερες μεταβολές των ωκεάνιων οικοσυστημάτων.

Αξιοποιώντας περισσότερες από ένα εκατομμύριο δορυφορικές εικόνες και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, οι επιστήμονες χαρτογράφησαν την εξάπλωση των μακροφυκών τις τελευταίες δύο δεκαετίες και κατέληξαν σε ένα ανησυχητικό συμπέρασμα: από περίπου το 2010 και μετά, οι ανθίσεις όχι μόνο αυξάνονται, αλλά τείνουν να γίνονται η «νέα κανονικότητα» για πολλούς ωκεανούς του κόσμου.

Οι επιστήμονες έχουν ονομάσει αυτό το φαινόμενο «Η Μεγάλη Ατλαντική Ζώνη των Σαργάσσων». Αυτό το πλωτό στρώμα από φύκια, που ξεκίνησε ως μια μικρή κουκκίδα το 2011, σήμερα εκτείνεται σε 8.000 χιλιόμετρα σαν ένα γιγάντιο φίδι στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Πηγή: NASA

Η άνθιση των φυκιών επεκτείνεται σε όλους τους ωκεανούς του πλανήτη. Πρόσφατα, δημοσιεύτηκε η πρώτη παγκόσμια μελέτη για τα μακροφύκη από ερευνητές του Κολλεγίου Θαλασσίων Επιστημών του Πανεπιστημίου της Νότιας Φλόριντα (University of South Florida) και της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (National Oceanic and Atmospheric Administration.).

«Ένας θερμότερος ωκεανός θα ευνοούσε την περαιτέρω ανάπτυξη»

Οι επιστήμονες εισήγαγαν 1,2 εκατομμύρια δορυφορικές εικόνες της NASA και της NOAA, που τραβήχτηκαν μεταξύ 2003 και 2022, σε ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης για να καταγράψουν την ορατή ποσότητα μακροφυκών.

Εστίασαν σε 13 ζώνες και πέντε τύπους φυκών. Ο Τσουάνμιν Χου, καθηγητής ωκεανογραφίας στο USF, συνέγραψε τη μελέτη με την Λιν Κι της NOAA.

Παρατήρησαν ότι η άνθιση άρχισε να επεκτείνεται γύρω στο 2010.

«Έγιναν όλο και μεγαλύτερα. Και αυτή η τάση δεν έχει σταματήσει», λέει ο Χου. Ακόμα και τώρα συνεχίζουν να μεγαλώνουν. «Ένας θερμότερος ωκεανός θα ευνοούσε την περαιτέρω ανάπτυξη», πρόσθεσε.

Αν πετούσατε χαμηλά πάνω από τον τροπικό Ατλαντικό πέρσι το καλοκαίρι, θα βλέπατε μια καφέ, χρώματος σκουριάς λωρίδα, μερικές φορές πλάτους άνω των 100 χιλιομέτρων, που τυλίγεται και σπάει, και μετά ενώνεται ξανά. Αυτή η λωρίδα φαίνεται καθαρά και στις δορυφορικές εικόνες ως μια συνεχόμενη καφέ κηλίδα μεταξύ της Βραζιλίας και της Δυτικής Αφρικής.

Οι επιστήμονες της έδωσαν το όνομα «Η Μεγάλη Ζώνη Σαργάσσου του Ατλαντικού».

Δίκοπο μαχαίρι η θερμοκρασία

Ο Χου συμμετείχε επίσης σε μια πρόσφατα δημοσιευμένη ανάλυση σχετικά με τη επιδείνωση της κατάστασης της Θάλασσας των Σαργασσών, η οποία ιστορικά ήταν ένα μεγάλο στρώμα φυκιών στα ανατολικά παράλια της Βόρειας Αμερικής που χρησιμοποιούσαν θαλάσσια είδη, συμπεριλαμβανομένων των απειλούμενων θαλάσσιων χελωνών.

Η μελέτη αυτή περιέγραψε πώς η αύξηση της θερμοκρασίας των υδάτων μπορεί επίσης να ελαττώσει τα φύκια.

«Η θερμοκρασία είναι ένα δίκοπο μαχαίρι», τονίζει ο Χου.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Γιατί ο Μασκ «ξηλώνει» την παλιά Tesla
Διεθνής Οικονομία 29.01.26

Γιατί ο Μασκ «ξηλώνει» την παλιά Tesla

Η Tesla εγκαταλείπει ιστορικά μοντέλα και επενδύει δισεκατομμύρια στο όραμα του Μασκ για έναν κόσμο γεμάτο ρομπότ και αυτόνομα οχήματα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Δικαστήριο υποχρεώνει την Ολλανδία να προστατεύσει νησί στην Καραΐβική από την κλιματική αλλαγή
Περιβάλλον 29.01.26

Δικαστήριο υποχρεώνει την Ολλανδία να προστατεύσει νησί στην Καραΐβική από την κλιματική αλλαγή

Δικαστήριο στη Χάγη έκρινε ότι η κυβέρνηση παραβίασε τα ανθρώπινα δικαιώματα των κατοίκων της Μποναίρ, ολλανδικής κτήσης που απειλείται από την κλιματική αλλαγή.

Σύνταξη
«Εκατοντάδες» ρωσικά drone στην Ουκρανία βρέθηκαν να επικοινωνούν μέσω Starlink – O Έλον Μασκ αναζητά λύσεις
Στα χέρια του εχθρού 29.01.26

«Εκατοντάδες» ρωσικά drone στην Ουκρανία βρέθηκαν να επικοινωνούν μέσω Starlink – O Έλον Μασκ αναζητά λύσεις

Το Starlink δεν είναι διαθέσιμο στη Ρωσία, όπως φαίνεται όμως ο ρωσικός στρατός έχει καταφέρει να αποκτήσει δορυφορικά πιάτα της υπηρεσίας σε ουκρανικό έδαφος.

Σύνταξη
«Δεν είναι αυτό που περιμέναμε» – Ο πιο μακρινός γνωστός γαλαξίας φέρνει νέο ρεκόρ στην Αστρονομία
Διάστημα 29.01.26

«Δεν είναι αυτό που περιμέναμε» – Ο πιο μακρινός γνωστός γαλαξίας φέρνει νέο ρεκόρ στην Αστρονομία

Το φως του γαλαξία MoM-z14 ταξίδευε 13,53 δισεκατομμύρια χρόνια για να φτάσει στη Γη. Η ανακάλυψή του προσφέρει νέα στοιχεία για ένα κεφάλαιο του Σύμπαντος που μόλις τώρα αρχίζουμε να κατανοούμε.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Κίνα: Δεκάδες άγνωστα είδη ζώων, που ευημερούσαν 500 εκατ. χρόνια πριν, βρέθηκαν στην Κίνα
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 28.01.26

Κίνα: Δεκάδες άγνωστα είδη ζώων, που ευημερούσαν 500 εκατ. χρόνια πριν, βρέθηκαν στην Κίνα

Άγνωστα ζώα που δεν είχαν μελετηθεί ποτέ στο παρελθόν και που επιβίωσαν από «περιστατικό μαζικής εξαφάνισης», βρέθηκαν απολιθωμένα στην Κίνα

Σύνταξη
«Κανένα παιδί δεν αξίζει να πεθάνει όπως η κόρη μου» – H μητέρα της Χιντ Ρατζάμπ συγκλονίζει στους New York Times
335 τρύπες από σφαίρες 29.01.26

«Κανένα παιδί δεν αξίζει να πεθάνει όπως η κόρη μου» – H μητέρα της Χιντ Ρατζάμπ συγκλονίζει στους New York Times

Η μητέρα της Χιντ Ρατζάμπ, Γουίσαμ Χαμάντα, γράφει στους New York Times για τη δολοφονία στη Γάζα που της ανέθεσε τη νέα αποστολή της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γκολ ο Γιακουμάκης για τον ΠΑΟΚ και απόλυτος σεβασμός στα θύματα – Η αφιέρωση των παικτών (vid)
Europa League 29.01.26

Γκολ ο Γιακουμάκης για τον ΠΑΟΚ και απόλυτος σεβασμός στα θύματα – Η αφιέρωση των παικτών (vid)

Ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ στο γήπεδο της Λιόν με τον Γιακουμάκη όμως οι παίκτες του Δικεφάλου δεν πανηγύρισαν. Αντιθέτως τίμησαν τα θύματα της τραγωδίας στη Ρουμανία σηκώνοντας τη φανέλα με τον αριθμό 12.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Τι εξετάζουν οι αρχές για τις δύο νεκρές γυναίκες – Πότε θα απολογηθούν στην ανακρίτρια οι δύο κατηγορούμενοι
Ασφυκτικός θάνατος 29.01.26

Θεσσαλονίκη: Τι εξετάζουν οι αρχές για τις δύο νεκρές γυναίκες – Πότε θα απολογηθούν στην ανακρίτρια οι δύο κατηγορούμενοι

Νέες, σοκαριστικές εξελίξεις στην υπόθεση του εντοπισμού δύο σορών γυναικών, για τον θάνατο των οποίων συνελήφθησαν δύο άντρες στην Θεσσαλονίκη - Διώκονται για θανατηφόρο βιασμό

Σύνταξη
Βιολάντα: Νέα ντοκουμέντα – Οι τρύπες στο υπόγειο και η στιγμή που εντοπίζεται η διαρροή προπανίου από τη ΔΑΕΕ
Ελλάδα 29.01.26

Βιολάντα: Νέα ντοκουμέντα – Οι τρύπες στο υπόγειο και η στιγμή που εντοπίζεται η διαρροή προπανίου από τη ΔΑΕΕ

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το προπάνιο διοχετεύτηκε στο έδαφος μέσω των όμβριων υδάτων και αποθηκεύτηκε στο υπόγειο του εργοστασίου της Βιολάντα

Σύνταξη
Γκουτέρες εναντίον Τραμπ: Τα παγκόσμια προβλήματα δεν θα λυθούν από μια δύναμη που θα έχει τον τελευταίο λόγο
ΟΗΕ 29.01.26

Γκουτέρες εναντίον Τραμπ: Τα παγκόσμια προβλήματα δεν θα λυθούν από μια δύναμη που θα έχει τον τελευταίο λόγο

Τα παγκόσμια προβλήματα δεν θα λυθούν από μια δύναμη που «καθορίζει τους κανόνες» ή από τη διαίρεση του κόσμου σε αντίπαλες σφαίρες επιρροής, δήλωσε την Πέμπτη ο Γ.Γ. του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες

Σύνταξη
Ξανά στο χείλος του shutdown οι ΗΠΑ – Στον «πάγο» το πακέτο δαπανών στη Γερουσία
Νέος κίνδυνος 29.01.26

Ξανά στο χείλος του shutdown οι ΗΠΑ – Στον «πάγο» το πακέτο δαπανών στη Γερουσία

Ομοσπονδιακή παράλυση προ των πυλών, η σύγκρουση για την ICE διχάζει την Ουάσιγκτον - Το πολιτικό θρίλερ με φόντο τον προϋπολογισμό και οι κοινωνικές εντάσεις που οδηγούν τις ΗΠΑ σε ένα νέο «λουκέτο»

Σύνταξη
Κυβέρνηση: Προκαταλαμβάνει την έρευνα για το εργατικό δυστύχημα – Επιτίθεται σε όποιον την ελέγχει – Επιχειρεί μετάθεση ευθυνών
Πολιτική Γραμματεία 29.01.26

Κυβέρνηση: Προκαταλαμβάνει την έρευνα για το εργατικό δυστύχημα – Επιτίθεται σε όποιον την ελέγχει – Επιχειρεί μετάθεση ευθυνών

Την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες για τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα, η κυβέρνηση επικαλείται την έρευνα της Δικαιοσύνης αλλά δεν παύει να παίρνει θέση για τη νομιμοφροσύνη της ελεγχόμενης επιχείρησης, επιδεικνύει δυσανεξία στην κριτική, επιχειρεί να μεταθέσει τις ευθύνες στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και κρύβεται πίσω από αμφισβητούμενες στατιστικές.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Σε 20 χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκε βοηθός σερίφη του Ιλινόις για τον πυροβολισμό άοπλης Αφροαμερικανίδας
ΗΠΑ 29.01.26

Σε 20 χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκε βοηθός σερίφη του Ιλινόις για τον πυροβολισμό άοπλης Αφροαμερικανίδας

Η υπόθεση στο Ιλινόις έχει συγκριθεί με άλλες υποθέσεις υψηλού προφίλ όπου αστυνομικοί χρησιμοποίησαν υπερβολική βία εναντίον Αφροαμερικανών πολιτών στις ΗΠΑ

Σύνταξη
Ο αληθινός Dexter: Ο serial killer που δολοφόνησε περισσότερους από 100 ανθρώπους – «Όλοι τους όμως το άξιζαν»
Σφαγή 29.01.26

Ο αληθινός Dexter: Ο serial killer που δολοφόνησε περισσότερους από 100 ανθρώπους – «Όλοι τους όμως το άξιζαν»

Χρόνια προτού κυκλοφορήσουν τα βιβλία και η σειρά με ήρωα τον serial killer Dexter Morgan, υπήρξε ένας βραζιλιάνος που υποστήριζε ότι σκότωνε μόνο όσους το άξιζαν - και ήταν η έμπνευση του συγγραφέα Τζεφ Λίντσεϊ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πηγές ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το αφήγημα της κυβέρνησης καταρρέει με κρότο, ακόμα και από τα ίδια τα στελέχη της ΝΔ
Εξεταστική 29.01.26

Πηγές ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το αφήγημα της κυβέρνησης καταρρέει με κρότο, ακόμα και από τα ίδια τα στελέχη της ΝΔ

«Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης την περίοδο 2004-2009, Α. Κοντός, αποδόμησε πλήρως το κυβερνητικό αφήγημα συμψηφισμού της εγκληματικής οργάνωσης που δρα ανενόχλητη στον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2019, με τις δυσκολίες και τα υπαρκτά προβλήματα του παρελθόντος», λένε πηγές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Ο Τζουντ Όουενς δεν θέλει μπιμπερό, μόνο στέκα: Δύο ετών ο διπλά παγκόσμιος ρέκορντμαν στο μπιλάρδο – «Ελπίδα»
Νήπιο-φαινόμενο 29.01.26

Ο Τζουντ Όουενς δεν θέλει μπιμπερό, μόνο στέκα: Δύο ετών ο διπλά παγκόσμιος ρέκορντμαν στο μπιλάρδο – «Ελπίδα»

Ο μόλις δύο ετών Τζουντ Όουενς είναι ο πιο αναπάντεχος ρέκορντμαν των ημερών μας και ίσως η τελευταία ελπίδα του σνούκερ να βγει από τη λήθη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
