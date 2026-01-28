Κανείς δεν βάζει την Baby στην άκρη: Το Dirty Dancing επιστρέφει μετά από 39 χρόνια
Ήταν το 1987 όταν η Baby, ο Johnny και η υπόλοιπη παρέα του Dirty Dancing έκανε την εμφάνισή τους στις μεγάλες οθόνες και «τρέλανε» τους έφηβους. Τώρα, 39 χρόνια μετά, ήρθε η ώρα για το σίκουελ - έστω και χωρίς τον Πάτρικ Σουέιζι.
- Ολλανδία: Άνοιξε ο δρόμος για σχηματισμό τρικομματικής κυβέρνησης μειοψηφίας υπό τον Ρομπ Γέτεν
- Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Οι ευρωβουλευτές καλούν την ΕΕ να απαγορεύσει την είσοδο της ICE στην Ευρώπη
- Σχεδόν το ένα τρίτο του νέου λογισμικού στις ΗΠΑ γράφεται με τη βοήθεια της ΑΙ
- Πώς να επενδύσετε σε χρυσό – Τι πυροδοτεί το ράλι
Ήταν μια από τις ταινίες εκπλήξεις του 1987, καθώς με μόλις 4.5 εκατομμύρια δολάρια μπάτζετ κατάφερε να μαζέψει περισσότερα από 210 εκατ. στο box office. Ωστόσο η μεγαλύτερη επιτυχία του Dirty Dancing ήταν άλλη – κατάφερα στο πέρασμα των χρόνων να μεταμορφωθεί σε ένα κλασικό εφηβικό δράμα και να συζητιέται μέχρι και σήμερα.
Η Baby, ο Johnny, ο εντυπωσιακές χορευτικές φιγούρες και ένας έρωτας -που αν συνέβαινε σήμερα θα είχαν εμπλακεί δικηγόροι, οργανώσεις, κανάλια- ήταν αρκετά για τους έφηβους της εποχής, που λάτρεψαν το φιλμ.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Σε αυτές τις δεκαετίες που πέρασαν ουκ ολίγες φορές έχει ακουστεί το σενάριο ενός σίκουελ του Dirty Dancing, αλλά πάντα κάπου έδειχνε να σκαλώνει. Ενώ το 2009 έφυγε από τη ζωή ο Πάτρικ Σουέιζι, κάνοντας τους πάντες να πιστέψουν ότι η συνέχεια της ταινίας θα έμενε ένα απραγματοποίητο όνειρο.
Ωστόσο λογάριαζαν χωρίς την Lionsgate και την Τζένιφερ Γκρέι – με το στούντιο να ανακοινώνει την υλοποίηση του σίκουελ της θρυλικής ταινίας.
Όπως έγινε γνωστό την παραγωγή του φιλμ θα αναλάβουν οι Νίνα Τζέικομπσον και Μπραντ Σίμπσον, γνωστοί από το Hunger Games, ενώ το σενάριο υπογράφει η υποψήφια για Emmy και Χρυσή Σφαίρα, καθώς και νικήτρια του Βραβείου Humanitas 2025, Κιμ Ρόζενστοκ.
Η 65χρονη ηθοποιός, που υποδύθηκε την Baby το 1987, θα επιστρέψει για τον ρόλο που την έκανε διάσημη και της είχε χαρίσει μία υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα.
«Ο ρόλος της «Baby» κατέχει μια βαθιά και πολύτιμη θέση στην καρδιά μου, όπως ακριβώς και στις καρδιές τόσων θαυμαστών όλα αυτά τα χρόνια. Για καιρό αναρωτιόμουν πού θα μπορούσαμε να συναντήσουμε την Baby χρόνια μετά και πώς θα ήταν η ζωή της. Χρειάστηκε χρόνος για να βρω τους συνεργάτες με τους οποίους θα ένιωθα ότι μπορώ να εμπιστευτώ τη συνέχεια της κληρονομιάς της αρχικής ταινίας… Είμαι ενθουσιασμένη που μπορώ πλέον να πω ότι η αναμονή φαίνεται πως σύντομα τελειώνει!», ανέφερε σε δήλωσή της η Γκρέι.
Η Μέρεντιθ Γουίκ και η Μαρία Ασκάνιο θα επιβλέπουν το έργο για λογαριασμό της Lionsgate, όπως αναφέρει το Deadline.
‘Hunger Games’ Producers Nina Jacobson and Brad Simpson Join ‘Dirty Dancing’ Sequel Starring Jennifer Grey https://t.co/dACmqel3Dm
— Variety (@Variety) January 27, 2026
«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι συγκροτήσαμε την ιδανική ομάδα για να προχωρήσουμε την ταινία, σε συνεργασία με την Τζένιφερ Γκρέι. Δεν υπάρχουν καταλληλότεροι παραγωγοί από τους επί σειρά ετών συνεργάτες και φίλους μας, Νίνα και Μπραντ, ενώ είμαστε ενθουσιασμένοι που η Kιμ αναλαμβάνει το σενάριο», δήλωσε ο πρόεδρος της Lionsgate Motion Picture Group ‘Ανταμ Φόγκελσον.
«Με την ομάδα πλέον στη θέση της, προχωράμε ολοταχώς ώστε παλιοί και νέοι θεατές να ανακαλύψουν τη μαγεία, τη μουσική και το συναίσθημα του Dirty Dancing σε μια νέα παραγωγή για τη μεγάλη οθόνη», συμπλήρωσε.
- Αντιμετωπίζοντας τις απειλές των ΗΠΑ, το Ιράν δηλώνει ότι είναι έτοιμο για «άνευ προηγουμένου» αντίποινα
- Κανείς δεν βάζει την Baby στην άκρη: Το Dirty Dancing επιστρέφει μετά από 39 χρόνια
- Ξεκινούν οι εργασίες για το 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ – Σήμερα η εναρκτήρια εκδήλωση
- Η ΕΠΟ βλέπει τελικό Κυπέλλου Betsson στο Πανθεσσαλικό Στάδιο και όχι στο ΟΑΚΑ!
- Εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα: Προσωρινά ελεύθεροι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου και τα δύο στελέχη
- Σοφία Φυρού μετά τη μαστεκτομή: «Τελείωσα και με τα χειρουργεία με το στήθος. Νιώθω πιο δυνατή από ποτέ»
- Φωτιά τώρα σε όχημα στην Περιφερειακή Υμηττού
- Βαθμολόγηση των «κακοπληρωτών» – λες και δεν έχουμε 18 χρόνια κρίση
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις