Ρωσία: Συνάντηση του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας, Αλ-Σάρα

Ο Σύρος πρόεδρος Άχμεντ Αλ-Σάρα θα συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, αύριο Τετάρτη. Αυτή θα είναι η δεύτερη συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ-Άσαντ, συμμάχου του Κρεμλίνου, το 2024.

Τη συνάντηση ανακοίνωσε το Κρεμλίνο. Στη δήλωση που εκδόθηκε αναφέρεται ότι «προγραμματίζονται συζητήσεις για την κατάσταση των διμερών σχέσεων και τις προοπτικές ανάπτυξής τους σε διάφορους τομείς, καθώς και για την τρέχουσα κατάσταση στη Μέση Ανατολή».

Άσαντ και βάσεις

Η συνάντηση Πούτιν-Αλ-Σάρα θα πραγματοποιηθεί καθώς η Ρωσία επιδιώκει να διατηρήσει τις στρατιωτικές της βάσεις στη Συρία. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Συρίας Αλ-Σάρα ελπίζει να εξασφαλίσει την έκδοση του Μπασάρ Αλ-Άσαντ. Ο πρώην πρόεδρος της Συρίας ζει εξόριστος στη Ρωσία μετά την εκδίωξή του από την εξουσία.

Η Ρωσία ήταν βασικός σύμμαχος του καθεστώτος του Μπασάρ Αλ-Άσαντ. Στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, από το 2015, επενέβη στρατιωτικά στη Συρία από το 2015 για να υποστηρίξει τις κυβερνητικές δυνάμεις εναντίον των ανταρτών και των τζιχαντιστών. Μία από τις ομάδες που πολέμησαν οι Ρώσοι στρατιώτες ήταν αυτή του νυν προέδρου της Συρίας, Άχμεντ Αλ-Σάρα.

Η ανατροπή του Μπασάρ αλ-Άσαντ αποτέλεσε πλήγμα στη ρωσική επιρροή στη Μέση Ανατολή. Παρ’ όλα αυτά, η νέα συριακή κυβέρνηση, που δείχνει ότι επιθυμεί να επαναφέρει τη Συρία στο διεθνές περιβάλλον, έχει διατηρήσει μέχρι στιγμής φιλικές σχέσεις με τη Μόσχα.

Ρωσικές δυνάμεις στη Συρία

Η Ρωσία, η οποία διαθέτει αρκετές στρατιωτικές βάσεις στη Συρία, απέσυρε τις δυνάμεις και τα όπλα της από το αεροδρόμιο του Καμισλί, στην αυτόνομη κουρδική περιοχή της βορειοανατολικής Συρίας, όπου διατηρούσε μια μικρή εγκατάσταση, τόνισε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η Μόσχα είχε αναπτύξει τις δυνάμεις της εκεί στα τέλη του 2019, βάσει συμφωνίας με την Τουρκία.