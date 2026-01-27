sports betsson
«Ο ΠΑΟΚ επιμένει για τον Χόρχε Σάντσες» (pic)
Ποδόσφαιρο 27 Ιανουαρίου 2026

«Ο ΠΑΟΚ επιμένει για τον Χόρχε Σάντσες» (pic)

Ο ΠΑΟΚ φέρεται να κατέθεσε νέα πρόταση στην Κρουζ Αζούλ για να κάνει δικό του τον Χόρχε Σάντσες.

Σύνταξη
Spotlight

Πλησιάζουμε σιγά-σιγά στο κλείσιμο της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου και στον ΠΑΟΚ δουλεύουν εντατικά για την απόκτηση ενός ακραίου μπακ που θα δώσει λύσεις στον Ραζβάν Λουτσέσκου για την αμυντική γραμμή ενόψει της συνέχειας σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Ένα από τα ονόματα που φαίνεται πως έχουν ξεχωρίσει οι Θεσσαλονικείς είναι αυτό του Χόρχε Σάντσες ο οποίος αγωνίζεται με τη φανέλα της Κρουζ Αζούλ και σύμφωνα με τον Φερνάντο Εσκιβέλ του «365scores.com», η ελληνική ομάδα πιέζει για να τον κάνει δικό της.

Το δημοσίευμα για ΠΑΟΚ και Σάντσες

Μάλιστα το ρεπορτάζ από το Μεξικό αναφέρει ότι ο Δικέφαλος έχει καταθέσει νέα πρόταση ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ, μαζί με κάποια μπόνους, αλλά και ποσοστό μεταπώλησης. Παράλληλα, φαίνεται να έχει και σύμμαχο τον παίκτη σε όλο αυτό, ο οποίος είναι πρόθυμος να έχει και μειωμένες αποδοχές.

Business
Βιολάντα: Σε σοκ η επιχειρηματική κοινότητα από την τραγωδία στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα

Βιολάντα: Σε σοκ η επιχειρηματική κοινότητα από την τραγωδία στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα

Τράπεζες: Ποδαρικό στο 2026 με νέα έξοδο στις αγορές

Τράπεζες: Ποδαρικό στο 2026 με νέα έξοδο στις αγορές

Άρης: Στην πρώτη θέση των ξένων σκόρερ του o Μορόν μαζί με τον Μιλογέβιτς
Ποδόσφαιρο 26.01.26

Στην πρώτη θέση των ξένων σκόρερ του Άρη ο Μορόν, «έπιασε» τον Μιλογέβιτς

Κόντρα στον Λεβαδειακό ο Λορέν Μορόν έφτασε τον Λιούμπισα Μιλόγεβιτς στην κορυφή των ξένων σκόρερ του Άρη (48 γκολ) και την επόμενη φορά που θα σκοράρει ο Ισπανός θα μείνει μόνος πρώτος.

Αλέξανδρος Κωτάκης
O Ντοκ Ρίβερς για τον τραυματισμό του Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα επιστροφής»
Μπάσκετ 26.01.26

O Ντοκ Ρίβερς για τον τραυματισμό του Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα»

Ο προπονητής των Μιλγουόκι Μπακς, Ντοκ Ρίβερς, μίλησε για τον τραυματισμό του Γιάννη Αντετοκούνμπο στη γάμπα και τόνισε ότι δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα επιστροφής.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Απίστευτη δύναμη ο Πολονάρα: «Ήμουν στα πρόθυρα του θανάτου, αλλά θα επιστρέψω στα γήπεδα ως τις 20 Μαρτίου»
Μπάσκετ 26.01.26

Απίστευτη δύναμη ο Πολονάρα: «Ήμουν στα πρόθυρα του θανάτου, αλλά θα επιστρέψω στα γήπεδα ως τις 20 Μαρτίου»

Ο Ακίλε Πολονάρα συνεχίζει να δίνει μάχη με τη λευχαιμία, ωστόσο η υγεία του έχει βελτιωθεί τόσο πολύ που ο ίδιος έδωσε υπόσχεση ότι στις 20 Μαρτίου θα είναι σε θέση να επιστρέψει στις προπονήσεις!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η μάχη της παραμονής στη Super League: Οι έξι «μονομάχοι» και οι μικρές διαφορές που τους χωρίζουν
Ποδόσφαιρο 26.01.26

Η μάχη της παραμονής στη Super League: Οι έξι «μονομάχοι» και οι μικρές διαφορές που τους χωρίζουν

Από την 8η θέση της βαθμολογίας έως και την 13 «χωράνε» έξι ομάδες με μόλις έξι βαθμούς να τις χωρίζουν. Στις οκτώ τελευταίες αγωνιστικές, ανάμεσά τους, θα δοθεί μια γερή μάχη.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Άρης – Λεβαδειακός: Πόσα λάθη έκαναν οι «κίτρινοι» πριν το δεύτερο γκολ
Ποδόσφαιρο 26.01.26

Άρης – Λεβαδειακός: Πόσα λάθη έκαναν οι «κίτρινοι» πριν το δεύτερο γκολ

Σωρεία λαθών από την αμυντική συμπεριφορά των παικτών του Άρη, έδωσε την ευκαιρία στους παίκτες του Λεβαδειακού να σκοράρουν στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων κι έτσι να αποσπάσουν πολύτιμη ισοπαλία.

in.gr Team
Ολυμπιακός: Οι οδηγίες της ΠΑΕ στους οπαδούς για το Άμστερνταμ – Έτσι θα εισέλθουν στο γήπεδο του Άγιαξ
Ποδόσφαιρο 26.01.26

Ολυμπιακός: Οι οδηγίες της ΠΑΕ στους οπαδούς για το Άμστερνταμ – Έτσι θα εισέλθουν στο γήπεδο του Άγιαξ

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε οδηγίες με τις οποίες καθοδηγεί τους φιλάθλους των ερυθρόλευκων για την παρουσία τους στο Άμστερνταμ, αλλά και την είσοδό τους στο γήπεδο του Άγιαξ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δαβίδ vs Γολιάθ – Ο νεότερος πρωθυπουργός στη Γροιλανδία απέναντι στον αναθεωρητισμό του Τραμπ
Γεωπολιτικό «πιόνι»; 27.01.26

Δαβίδ vs Γολιάθ – Ο νεότερος πρωθυπουργός στη Γροιλανδία απέναντι στον αναθεωρητισμό του Τραμπ

Ούτε ένα χρόνο μετά την εκλογή του, ο 34χρονος Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν δίνει την πιο δύσκολη μάχη για τη Γροιλανδία, εν μέσω γεωπολιτικής δίνης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα: Ανέσυραν την πέμπτη σορό από το εργοστάσιο Βιολάντα οι πυροσβέστες
Ελλάδα 27.01.26

Εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα: Ανέσυραν την πέμπτη σορό από το εργοστάσιο Βιολάντα οι πυροσβέστες

Αυλαία στο σοκαριστικό εργατικό δυστύχημα με την μεγάλη έκρηξη και φωτιά στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα. Βρέθηκε και η σορός της πέμπτης εργάτριας που αναζητείτο

Σύνταξη
Ρώσος στρατηγός: Η Ρωσία κατέλαβε 17 κοινότητες και 500 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην Ουκρανία τον Ιανουάριο
Ρώσος στρατηγός 27.01.26

Η Ρωσία κατέλαβε 17 κοινότητες και 500 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην Ουκρανία τον Ιανουάριο

Οι εξελίξεις καταγράφονται ενώ συνεχίζονται οι σφοδρές συγκρούσεις σε πολλά μέτωπα στην Ουκρανία, με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις να παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη.

Σύνταξη
Μελ Μπρουκς, γέλια και δάκρυα – Η γλυκόπικρη μοναξιά των 99 ετών
Αιώνιος αουτσάιντερ 27.01.26

Μελ Μπρουκς, γέλια και δάκρυα - Η γλυκόπικρη μοναξιά των 99 ετών

Σε συν-σκηνοθεσία του Τζαντ Άπατοου, η σειρά δύο επεισοδίων του HBO είναι μια εξαντλητική ματιά στη ζωή και την κωμωδία του Μελ Μπρουκς. Αφορά επίσης τη μακροζωία και τη μοναξιά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Από τον Έλαϊτζα Γουντ στην Νατάσα Λιόν – Σύσσωμο το Sundance φωνάζει: «Λιώστε την ICE»
«Sundancers Melt ICE» 27.01.26

Από τον Έλαϊτζα Γουντ στην Νατάσα Λιόν – Σύσσωμο το Sundance φωνάζει: «Λιώστε την ICE»

Το Sundance μετατράπηκε σε σκηνή πολιτικής διαμαρτυρίας, με δημιουργούς και σταρ του Χόλιγουντ να καταγγέλλουν τους φονικούς πυροβολισμούς στη Μινεάπολη και να απαιτούν την απομάκρυνση της ICE.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σέρρες: «Υπουργείο Παιδείας και Περιφερειακή Διεύθυνση γνώριζαν και δεν έκαναν τίποτα» για την καθηγήτρια
Ελλάδα 27.01.26

Σέρρες: «Υπουργείο Παιδείας και Περιφερειακή Διεύθυνση γνώριζαν και δεν έκαναν τίποτα» για την καθηγήτρια

Η Ομοσπονδία Γονέων Κεντρικής Μακεδονίας σημειώνει ότι είχαν γίνει έγγραφες καταγγελίες στην αρμόδια διεύθυνση για τη συμπεριφορά της καθηγήτριας που φίμωσε μαθητή στις Σέρρες

Σύνταξη
Το ΕΚΠΑ κορυφαίο Πανεπιστήμιο σε Ελλάδα και Κύπρο με άνοδο 100 θέσεων, σύμφωνα με το «Times Higher Education World University Rankings»
Διάκριση 27.01.26

Το ΕΚΠΑ κορυφαίο Πανεπιστήμιο σε Ελλάδα και Κύπρο με άνοδο 100 θέσεων, σύμφωνα με το «Times Higher Education World University Rankings»

Με βάση τα αποτελέσματα το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ανέβηκε κατά 100 θέσεις σε σχέση με την περσινή κατάταξη ευρισκόμενο πλέον στις θέσεις 401-500 παγκοσμίως και στην 1η θέση μεταξύ των 24 Ελληνικών και Κυπριακών πανεπιστημίων που συμπεριλαμβάνονται στην φετινή κατάταξη

Σύνταξη
Ακόμη μια σύσκεψη στο Μαξίμου για την ευλογιά των αιγοπροβάτων – Θα συμμετέχουν περιφερειάρχες
Agro-in 27.01.26

Ακόμη μια σύσκεψη στο Μαξίμου για την ευλογιά των αιγοπροβάτων – Θα συμμετέχουν περιφερειάρχες

Με σχεδόν μισό εκατομμύριο ζώα, τα οποία «χτυπήθηκαν» από την ευλογιά προβάτων, να έχουν οδηγηθεί από τον Αύγουστο του 2024 έως σήμερα στη σφαγή, η κυβέρνηση φαίνεται ότι τρέχει να «συμμαζέψει τα ασυμμάζευτα», που δημιούργησε ο τρόπος διαχείρισης της ζωονόσου ευλογιάς

Σύνταξη
