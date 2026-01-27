Στα άκρα οδηγείται η αντιπαράθεση μεταξύ των βουλευτών της ΝΔ και της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής, καθώς τα μέλη της πλειοψηφίας αποφάσισαν και έστειλαν την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας στον πρόεδρο του Σώματος με την προοπτική να τεθεί ενώπιον της επιτροπής δεοντολογίας με το ερώτημα της αντικοινοβουλευτικής συμπεριφοράς.

Πρόκειται για την εξέλιξη της σφοδρής αντιπαράθεσης που προηγήθηκε κατά την κατάθεση του Γ. Καρασμάνη μεταξύ της κ. Κωνσταντοπούλου, του προέδρου κ. Νικολακόπουλου και τους βουλευτές της ΝΔ.

Οι βουλευτές πάντως της αντιπολίτευσης δεν συμφώνησαν με την πρόταση της πλειοψηφίας, την οποία και κατηγόρησαν σύσσωμα πως επιχειρεί να συγκαλύψει τον σκάνδαλο των κοινοτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Παρόλα αυτά η πλειοψηφία επέμεινε και επέβαλε τη ψηφοφορία, βάσει της οποίας – με ψήφους 16 έναντι 11- αποφάσισε την παραπομπή της προέδρου της Πλεύσης στην επιτροπή δεοντολογίας.

«Αντεθνική και αντιπατριωτική συμπεριφορά»

Σε κάθε περίπτωση αυτό που προκάλεσε αλγεινή εντύπωση ήταν η επισήμανση του εισηγητή της πλειοψηφίας, Μακάριου Λαζαρίδη περί «αντεθνικής» και «αντιπατριωτικής» συμπεριφοράς της κ. Κωνσταντοπούλου με αφορμή της αναφοράς της προέδρου της Πλεύσης, στις ανεξιχνίαστες πτυχές της τραγωδίας των Ιμίων.

«Είναι γνωστή για τις αντιδημοκρατικές και αντιδεοντολογικές συμπεριφορές της. Θεωρώ απαράδεκτο ελάχιστες μέρες πριν τη συμπλήρωση 30 χρόνων από εθνική τραγωδία Ιμίων. Που για πρώτη φορά γκριζάρισε το Αιγαίο να αναφέρεται με τον τρόπο αυτό στον αδερφό του ήρωα των Ιμίων του Παναγιώτη Βλαχάκου. Αυτό που είπε με αυτό τον απαράδεκτο τρόπο το «ψάξε να βρεις τι έγινε στα Ίμια», είναι προσβολή στο πρόσωπο του ήρωα, θεωρώ ότι κρύβει αντεθνική και αντιπατριωτική συμπεριφορά», είπε ο κ. Λαζαρίδης και πρόσθεσε: «το δεύτερο είναι η απαράδεκτη, σεξιστική συμπεριφορά προς το πρόσωπό σας, ρωτώντας σας αν είσαι άντρας εσύ ρε». Επίσης, είπε σε σας κ. Πρόεδρε αναρωτήθηκε αν θα βάλετε τάξη εσείς τα συμπλεγματικά υποκείμενα. Αναφερόμενη στον κ. Καρασμάνη είπε ότι στηρίζει τη κυβέρνηση- εγκληματική οργάνωση. Κατόπιν όλων αυτών, η ΝΔ προτείνει, τη παραπομπή της κ. Κωνσταντοπούλου στην επιτροπή δεοντολογίας βάσει του άρθρου 80 για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά».

«Παρέθεσε σειρά από ψευδείς κατηγορίες. Οι αναφορές για αντιδημοκρατικές συμπεριφορές από τον κ. Λαζαρίδη είναι εντυπωσιακές και με βάση όσα έχει κάνει που πήγε πάνω σε μάρτυρα και φώναζε δεν μαρτυρούν άνθρωπο με ευαισθησίες στη δημοκρατία που κόπτεται για να συμπεριφέρεται δεοντολογικά», απάντησε για λογαριασμό της Πλεύσης ο Αλέξανδρος Καζαμίας κάνοντας λόγο για φασίζουσες συμπεριφορές.

«Αυτά που είπε στον κ. Βλαχάκο (αδερφό του πεσόντα στα Ίμια) τα έχει ξαναπεί στην Ολομέλεια, η κ. Κωνσταντοπούλου γνωρίζει την υπόθεση και γνωρίζει τον ιατροδικαστή Καρακούκη και έχει πει ότι έχει στοιχεία να παραθέσει για θάνατο του αδερφού του. Δεν είναι προσβλητικά αυτά που είπε», συμπλήρωσε.

Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ η Μιλένα Αποστολάκη, έκανε λόγο για μεθόδευση συγκάλυψης από την ΝΔ και αφού ξεκαθάρισε πως το κόμμα της καταδικάζει εκφράσεις που δεν αρμόζουν σε έναν πολιτισμένο διάλογο, χαρακτήρισε άκαιρη και χωρίς ουσιαστικό υπόβαθρο τη πρόταση παραπομπής.

«Καταδικάζουμε εκφράσεις που προσβάλουν την διαδικασία. Όμως, υπάρχει επιδίωξη. Που έχει αμοιβαία χαρακτηριστικά, να στήνεται καυγάς ΝΔ-Προέδρου Πλεύσης προκειμένου να υπάρχει εκτροπή από την ουσία. Δεν μπορούμε να συναινέσουμε», είπε ο Α. Μεϊκόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ με τη Διαμάντω Μανωλάκου του ΚΚΕ να μην υπερψηφίζει, παρότι ο Περισσός εμφανίζεται βαθιά ενοχλημένος από την ψήφο της Πλεύσης στην αίτηση άρσης ασυλίας του κ. Κουτσούμπα. «Εμείς ασκούμε κριτική για τη στάση καθενός και τη λέμε καθαρά. Όμως τέτοια ζητήματα θεωρούμε ότι δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται με διοικητικά μέτρα αλλά πολιτικά», σημείωσε.

Θέση για το περιστατικό πήρε και ο Νίκος Βλαχάκος οποίος δεν έκρυψε την ενόχλησή του από την αναφορά στα Ίμια, λέγοντας πως ήταν «παντελώς άσκοπη και άκαιρη». “Θεωρώ ότι το να γυρίσει στο μέρος μου και να μου πει να ψάξω να βρω την αλήθεια είναι κάτι που με προσβάλει προσωπικά γιατί ούτε η ίδια ούτε και άλλοι αυτά τα 30 χρόνια δεν μπορούν να γνωρίζουν τι ξέρω εγώ και είναι ελάχιστοι αυτοί που ζουν και γνωρίζουν”, επισήμανε.