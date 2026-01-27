magazin
Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
Μελ Μπρουκς, γέλια και δάκρυα – Η γλυκόπικρη μοναξιά των 99 ετών
Μελ Μπρουκς, γέλια και δάκρυα – Η γλυκόπικρη μοναξιά των 99 ετών

Σε συν-σκηνοθεσία του Τζαντ Άπατοου, η σειρά δύο επεισοδίων του HBO είναι μια εξαντλητική ματιά στη ζωή και την κωμωδία του Μελ Μπρουκς. Αφορά επίσης τη μακροζωία και τη μοναξιά.

Έφη Αλεβίζου
Η χαρά ντοκιμαντέρ της HBO «Mel Brooks: The 99 Year Old Man!» είναι, φυσικά, ότι περνάς χρόνο με το έργο του πρωταγωνιστή της, ενός από τους πιο αξιόπιστα αστείους ανθρώπους στην ιστορία του Χόλιγουντ, τον Μελ Μπρουκς.

Ωστόσο, υπάρχει και μια νότα θλίψης που διατρέχει την τρεισήμισι ωρών σειρά, και όταν τελειώσει, τα γέλια μπορεί να αναμιχθούν με δάκρυα.

Σε σκηνοθεσία των Τζαντ Άπατοου και Μάικλ Μποφίλιο, το «The 99 Year Old Man!», που κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη το βράδυ στο HBO, είναι μια εξαντλητική ματιά στη ζωή και την τέχνη του Μελ Μπρουκς.

Ως εκ τούτου, είναι εύκολο να βρεθείτε να γελάτε ανεξέλεγκτα με αποσπάσματα από τις ταινίες «The Producers» (1967) ή «Blazing Saddles» (1974). Αυτό από μόνο του είναι μια απόλαυση.

Πάντα το γέλιο

Ωστόσο, αυτό είναι κάτι περισσότερο από μια απλή ιστορία για το πώς δημιουργήθηκαν αυτές οι κινηματογραφικές κλασικές ταινίες. Αφορά ταυτόχρονα τη μακροζωία του Μπρουκς και τη μοναξιά του να είναι ένας από τους τελευταίους μιας γενιάς.

«Αυτό ταιριάζει στον Μπρουκς, του οποίου το έργο είχε πάντα μεγάλο βάθος κάτω από τα αστεία με κλανιές» σχολιάζει η Esther Zuckerman στους New York Times.

Σε συνεντεύξεις με τον Άπατοου, υποβαθμίζει το πόσο ριψοκίνδυνη και πρωτοποριακή ήταν η σάτιρά του, είτε οι στόχοι του ήταν οι Ναζί, οι ρατσιστές στην Αμερική ή η άρχουσα τάξη (ή οι κριτικοί του). Εξακολουθεί να επιμένει ότι ο κύριος στόχος του ήταν πάντα το γέλιο.

Το «The 99 Year Old Man!» — ο τίτλος του οποίου είναι μια παραλλαγή του διάσημου νούμερου του Μπρουκς και του Καρλ Ράινερ «The 2000 Year Old Man» — καταγράφει τα γνωστά σκαμπανεβάσματα της καριέρας του κωμικού.

Ήταν, κατά κάποιον τρόπο, ένας αιώνιος αουτσάιντερ που πίστευε ότι είχε ξεπεραστεί στις αρχές της δεκαετίας του 1960 και δεν έγινε ποτέ πλήρως αποδεκτός από τους κριτικούς. Συχνά τον υποτιμούσαν εντελώς.

Ξεκινά με ένα απολαυστικά αστείο απόσπασμα στο οποίο περιγράφει τις πνευματικές ασκήσεις που κάνει κάθε πρωί, αλλά σύντομα μια βαθιά θλίψη εισχωρεί, καθώς ρίχνουμε μια ματιά στη μοναξιά που τελικά συνοδεύει μια πολύ μακρά ζωή

Μια πολύ μακρά ζωή

Είναι επίσης μια πολύπλευρη ιστορία αγάπης, που αφιερώνει πολύ χρόνο στη συνεργατική, παθιασμένη σχέση του με τη σύζυγό του για πάνω από 40 χρόνια, Αν Μπάνκροφτ, που πέθανε το 2005, και στη βαθιά φιλία του με τον Καρλ Ράινερ, που πέθανε τον Ιούνιο του 2020.

Οι απώλειες που έχει βιώσει ο Μπρουκς βαραίνουν το δεύτερο μέρος της σειράς. Ξεκινά με ένα απολαυστικά αστείο απόσπασμα στο οποίο περιγράφει τις πνευματικές ασκήσεις που κάνει κάθε πρωί, αλλά σύντομα μια βαθιά θλίψη εισχωρεί, καθώς ρίχνουμε μια ματιά στη μοναξιά που τελικά συνοδεύει μια πολύ μακρά ζωή.

Μελ Μπρουκς και Αν Μπράνκροφτ / Wikimedia Commons

Ένα επιπλέον στρώμα θλίψης

Αυτή η μελαγχολία ενισχύεται από νέες συνεντεύξεις με άλλους συναδέλφους του Μπρουκς που έχουν πεθάνει, όπως ο Ντέιβιντ Λιντς, ο Καρλ Ράινερ και ο γιος του Ράινερ, Ρομπ, ο οποίος προσφέρει συγκινητικές πληροφορίες για τη στενή σχέση μεταξύ του πατέρα του και του Μπρουκς.

Το γεγονός ότι το ντοκιμαντέρ ολοκληρώθηκε πριν από τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ τον περασμένο μήνα προσθέτει ένα επιπλέον στρώμα θλίψης. Δεν μπορείς παρά να αναρωτηθείς πώς ο Μπρουκς αντιμετωπίζει αυτή την είδηση.

Όμως, παρά όλη αυτή την τραγωδία, το «The 99 Year Old Man!» δείχνει, συχνά με ξεκαρδιστικό τρόπο, ότι ακόμα και τώρα ο Μπρουκς έχει πάντα έτοιμο ένα αστείο.

«Ακόμα γελάει. Γιατί να μην γελάμε κι εμείς;» καταλήγει η Esther Zuckerman στους New York Times.

*Με στοιχεία από nytimes.com | Αρχική Φωτό: Ο Μελ Μπρουκς σε νεανική ηλικία με τη σύζυγό του, Αν Μπάνκροφτ. Ο γάμος τους διήρκεσε πάνω από 40 χρόνια. Πηγή: HBO

