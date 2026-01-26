Το ναυάγιο φέρι στο οποίο επέβαιναν 342 άνθρωποι τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Δευτέρα (τοπική ώρα) στις Φιλιππίνες στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 8 ανθρώπους, ανακοίνωσαν οι αρχές του αρχιπελάγους της Ασίας (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Για «οκτώ επιβεβαιωμένους θανάτους» στο ναυάγιο του M/V Trisha Kerstin 3, που έπλεε με κατεύθυνση τη νήσο Σούλου, έκανε λόγο η Αρσίνα Λάτζα Καχίνγκ-Νάνο, δήμαρχος κοινότητας στην επαρχία Μπασίλαν, κοντά στον τόπο της καταστροφής, μέσω Facebook.

Στο πορθμείο επέβαιναν 342 άνθρωποι, επιβεβαιώθηκε ότι 8 έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 138 διασώθηκαν

A ferry carrying 342 passengers sank Monday morning in the southern Philippines, leaving at least eight dead, a local mayor said. There were «8 confirmed casualties» so far from the sinking of the M/V Trisha Kerstin 3, which was traveling to the island of Sulu, Arsina Laja… pic.twitter.com/gAKcRt6keW — Shanghai Daily (@shanghaidaily) January 26, 2026

Εκπρόσωπος των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών, η Ροναλίν Πέρες, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι τουλάχιστον 138 άνθρωποι διασώθηκαν.

«Η δυσκολία είναι ο αριθμός των ασθενών που διακομίζονται εδώ. Εχουμε έλλειψη προσωπικού αυτήν τη στιγμή», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι ως πριν κάποια ώρα είχαν μεταφερθεί στο νοσοκομείο 18 άνθρωποι.

A ferry carrying over 300 passengers sank Monday morning in the Philippines, leaving at least 15 dead, and at least 43 remain missing, the Philippine Coast Guard said, according to the Manila Standard. The Chinese Embassy in the Philippines said that the nationalities of the… pic.twitter.com/vlQyYkalDT — Global Times (@globaltimesnews) January 26, 2026

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το φέρι εκτελούσε δρομολόγιο από την πόλη Σαμποάνγκα, στη νήσο Μιντανάο, προς τη νήσο Χολό, στην επαρχία Σόλο, περίπου 150 χιλιόμετρα από εκεί.

Η νήσος Μπασίλαν, όπου επικεντρώνονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, βρίσκεται ανάμεσα σε αυτές τις δυο τοποθεσίες.

Ανεξέλεγκτα

Ελλιπώς συντηρημένα και σπανίως υποβαλλόμενα σε ελέγχους, τα φέρει συγκαταλέγονται στα βασικά μέσα μεταφοράς στο αρχιπέλαγος των Φιλιππίνων, το οποίο μετρά πάνω από 1.700 νησιά, μεγάλα και μικρά.

JUST IN │ A ferry carrying 342 passengers sank Monday morning in the southern Philippines, leaving at least eight dead, a local mayor said. There were «8 confirmed casualties» so far from the sinking of the M/V Trisha Kerstin 3, according to a Facebook post by Arsina Laja… pic.twitter.com/x39pzyxqg6 — Manila Standard (@mnlstandardph) January 26, 2026

Τα πορθμεία αυτά χρησιμοποιούν εκατομμύρια άνθρωποι κι είναι κοινό μυστικό πως πολύ συχνά μεταφέρουν υπερβολικά μεγάλα φορτία.

Την 21η Δεκεμβρίου 1987, το πορθμείο Dona Paz συγκρούστηκε με πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο· εκείνο το τρομακτικό ναυτικό δυστύχημα είχε απολογισμό θυμάτων που ξεπέρασε τους 4.300 νεκρούς.

Un ferry philippin a coulé aux premières heures du 26 janvier, faisant 15 morts, 316 personnes secourues et 43 disparues, ont annoncé lundi les autorités locales.

(Photo : VCG)#CgtnFDigital pic.twitter.com/cyAYWCHbxY — CGTN Français (@CGTNFrancais) January 26, 2026

Επρόκειτο για τη χειρότερη ναυτική τραγωδία στην ιστορία σε καιρό ειρήνης.

Πιο πρόσφατα, το 2015, το Kim Nirvana αναποδογύρισε λίγη ώρα μετά τον απόπλου του, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 61 άνθρωποι στις κεντρικές Φιλιππίνες.

Fifteen dead, 28 missing as ferry sinks in southern Philippines. At least 316 people have so far been rescued, a coast guard commander tells AFPhttps://t.co/tX2qklMtTC pic.twitter.com/VeNZGt9OUh — AFP News Agency (@AFP) January 26, 2026

Το ναυάγιο του φέρι, που μετέφερε τόνους τσιμέντου, ρυζιού και σιτηρών, κατά τα φαινόμενα οφειλόταν στο ότι ήταν υπερφορτωμένο.

Και το 2023, πυρκαγιά στο φέρι Lady Mary Joy 3, το οποίο συνέδεε επίσης την πόλη Σαμποάνγκα με τη Χολό, στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 30 επιβαίνοντες.

