Οι αθλητικές μεταδόσεις (26/1): Πού θα δείτε το Ελλάδα-Σλοβακία και ματς στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα

Γεμάτο είναι και το σημερινό (26/1) πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις, με την αναμέτρηση που ξεχωρίζει να είναι αυτή της Ελλάδας και συγκεκριμένα της Εθνικής πόλο γυναικών, στην πρεμιέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, κόντρα στην Σλοβακία. Ενδιαφέροντα παιχνίδια υπάρχουν και σε Serie A και Premier League.

Αναλυτικά το (26/1) πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις

12:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Σλοβακία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο Γυναικών

16:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Διομήδης Άργους – Αθηναϊκός Greek Handball Premier

18:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μερκεζεφέντι – Καρσίγιακα Turkish Basketball Super League

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανερυθραϊκός – Πρωτέας Βούλας Elite League

19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Αλ Νασρ – Αλ Τααβούν Roshn Saudi League

21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Αρμάνι Μιλάνο – Βαρέζε Lega Basket Serie A

21:30 Novasports Start Θέουτα – Λεονέσα Ποδόσφαιρο

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ελλάς Βερόνα – Ουντινέζε Serie A

22:00 Novasports Premier League Έβερτον – Λιντς Premier League

22:00 Novasports 1HD Τζιρόνα – Χετάφε La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Νόριτς – Κόβεντρι EFL Championship

22:15 COSMOTE SPORT 1 HD Πόρτο – Ζιλ Βιθέντε Liga Portugal