Οι αθλητικές μεταδόσεις (26/1): Πού θα δείτε το Ελλάδα-Σλοβακία και ματς στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
Γεμάτο είναι και το σημερινό (26/1) πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις, με την αναμέτρηση που ξεχωρίζει να είναι αυτή της Ελλάδας και συγκεκριμένα της Εθνικής πόλο γυναικών, στην πρεμιέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, κόντρα στην Σλοβακία. Ενδιαφέροντα παιχνίδια υπάρχουν και σε Serie A και Premier League.
Αναλυτικά το (26/1) πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις
12:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Σλοβακία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο Γυναικών
16:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Διομήδης Άργους – Αθηναϊκός Greek Handball Premier
18:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μερκεζεφέντι – Καρσίγιακα Turkish Basketball Super League
18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανερυθραϊκός – Πρωτέας Βούλας Elite League
19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Αλ Νασρ – Αλ Τααβούν Roshn Saudi League
21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Αρμάνι Μιλάνο – Βαρέζε Lega Basket Serie A
21:30 Novasports Start Θέουτα – Λεονέσα Ποδόσφαιρο
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ελλάς Βερόνα – Ουντινέζε Serie A
22:00 Novasports Premier League Έβερτον – Λιντς Premier League
22:00 Novasports 1HD Τζιρόνα – Χετάφε La Liga
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Νόριτς – Κόβεντρι EFL Championship
22:15 COSMOTE SPORT 1 HD Πόρτο – Ζιλ Βιθέντε Liga Portugal
Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς 85-111: Μαγικός Κάρι και… περίπατος (vids)
