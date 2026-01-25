Σε μια τολμηρή και επικίνδυνη προσπάθεια που καθηλώνει, ο Αμερικανός αναρριχητής Άλεξ Χόνολντ ανέβηκε στον εμβληματικό ουρανοξύστη Taipei 101 στην Ταϊπέι χωρίς τη χρήση σχοινιών ή άλλων μέσων ασφαλείας, με την προσπάθειά του να μεταδίδεται ζωντανά στο Netflix.

Ο 41χρονος Χόνολντ, παγκοσμίως γνωστός για τις ακραίες αναρριχητικές του επιδόσεις, ολοκλήρωσε την ανάβαση στον πύργο ύψους 508 μέτρων μέσα σε περίπου 1 ώρα και 32 λεπτά, δύο λεπτά περισσότερο από τον αρχικό του υπολογισμό.

Χωρίς δίχτυ ασφαλείας ή προστατευτικό εξοπλισμό, έφτασε στην κορυφή, όπου τον περίμενε η σύζυγός του, Σάνι ΜακΚάντλες, η οποία σχολίασε με χιούμορ: «Εγώ πέρασα όλη την ώρα σε κρίση πανικού».

Ο Χόνολντ έβγαλε και selfie από την κορυφή για να θυμάται το εγχείρημά του.

Εκατοντάδες θεατές είχαν συγκεντρωθεί στους δρόμους της Ταϊπέι για να παρακολουθήσουν και να ενθαρρύνουν τον αναρριχητή, φωνάζοντας «Add oil», μια φράση κινέζικης προέλευσης που σημαίνει «συνέχισε» και «καλή τύχη».

Ο Χόνολντ εξήγησε στο CNN ότι η αναρρίχηση σε έναν ουρανοξύστη διαφέρει σημαντικά από τις φυσικές βραχώδεις επιφάνειες, καθώς οι τεχνητές κατασκευές απαιτούν διαφορετική τεχνική και προσαρμογή. Ο ίδιος ανέφερε πως είχε στο μυαλό του αυτή την πρόκληση εδώ και περίπου δέκα χρόνια.

Ποιος είναι ο αναρριχητής Άλεξ Χόνολντ

Ο Χόνολντ έγινε παγκοσμίως γνωστός το 2017, όταν ανέβηκε χωρίς κανένα μέτρο ασφαλείας τον βράχο El Capitan, ύψους 914 μέτρων, στο εθνικό πάρκο Yosemite της Καλιφόρνια. Πρόκειται για μια ανάβαση που θεωρείται ορόσημο στην ιστορία της αναρρίχησης.

Το Taipei 101 προστίθεται σε μια σειρά ακραίων επιτυχιών που έχουν καθιερώσει τον Χόνολντ ως συνώνυμο των επικίνδυνων και τολμηρών αναρριχητικών επιδόσεων.

🇹🇼 | Alex Honnold completó la primera escalada, sin cuerdas ni equipo de seguridad, del Taipei 101 en Taiwán. Llegó a la cima en un tiempo de 1:31:35. pic.twitter.com/V2caK0rmq9 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) January 25, 2026

Ο Taipei 101, σύμβολο της Ταϊβάν, με ύψος 508 μέτρων και 101 ορόφους, ήταν για χρόνια το ψηλότερο κτίριο στον κόσμο, πριν ξεπεραστεί από το Burj Khalifa στο Ντουμπάι.

Η σχεδίαση του κτιρίου θυμίζει το μπαμπού, με τα τμήματα να στοιβάζονται το ένα πάνω στο άλλο, συνδυάζοντας ευελιξία και αντοχή, ώστε να αντέχει σε σεισμούς και τυφώνες. Σήμερα, το κτίριο φιλοξενεί γραφεία, καταστήματα και τουριστικό παρατηρητήριο, παραμένοντας πόλος έλξης στην πρωτεύουσα της Ταϊβάν.