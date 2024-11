Ένα μικρό ξύλινο παντοπωλείο, χτισμένο σε έναν απότομο γκρεμό σε μια γραφική περιοχή της νότιας Κίνας, έχει κερδίσει το παρατσούκλι του πιο άβολου παντοπωλείου.

Κρεμασμένο 120 μέτρα πάνω από το έδαφος, το κατάστημα δύο τετραγωνικών μέτρων προσφέρει ποτά και ελαφριά σνακ στους αναρριχητές στην περιοχή Shiniuzhai Scenic Area στην επαρχία Χουνάν της Κίνας.

Η Shiniuzhai είναι γνωστή για το λοφώδες τοπίο της, το οποίο προσφέρει εκπληκτική θέα και μια σειρά από συναρπαστικές δραστηριότητες βουνού.

Είναι επίσης το σπίτι της Haohan Qiao, ή Γέφυρα των Θαρραλέων Ανδρών, η οποία, όταν άνοιξε το 2015, ήταν η πρώτη γέφυρα με γυάλινο πάτωμα στην Κίνα.

Το όνομα Shiniuzhai –που στα κινέζικα σημαίνει «χωριό πέτρινου βοδιού»– προέρχεται από έναν από τους λόφους, ο οποίος έχει σχήμα πλάτης βοδιού.

Το παντοπωλείο βρίσκεται κατά μήκος μιας διαδρομής via ferrata 800 μέτρων. Η via ferrata –στα ιταλικά «σιδερένιος δρόμος»– είναι μια διαδρομή σε βουνό που χρησιμοποιεί μεταλλικούς αγκίστρους και άλλες κατασκευές, στις οποίες οι αναρριχητές μπορούν να ασφαλιστούν καθώς ανεβαίνουν και διασχίζουν το δύσκολο έδαφος.

Μία διαδρομή via ferrata:

The Mürren via ferrata is a 2.2 km journey and one of the most thrilling experiences to have in the Bernese Oberland, Switzerland

[📹 jackson.groves]pic.twitter.com/EXABhhdmVG

— Massimo (@Rainmaker1973) October 27, 2023