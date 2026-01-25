Μπρέντφορντ – Νότιγχαμ Φόρεστ 0-2: Τεράστιο «διπλό» για τους Reds
Ζεσούς και Αβονίγι «υπέγραψαν» την σπουδαία εκτός έδρας νίκη των Reds
Σπουδαία εκτός έδρας νίκη με 2-0 πέτυχε η Νότιγχαμ Φόρεστ επί της Μπρέντφορντ, με την ομάδα του Σον Ντάις να κατακτά τρεις πολύτιμους βαθμούς, σε μια δύσκολη έδρα.
Οι φιλοξενούμενοι, που θα πρέπει να σημειωθεί πως είχαν δώσει την Πέμπτη το βράδυ και παιχνίδι για το Europa League, «διάβασαν» σωστά το ματς και κατάφεραν να πάρουν ένα τεράστιο «διπλό», μια νίκη που τους δίνει ώθηση για την συνέχεια των υποχρεώσεων τους στην Πρέμιερ Λιγκ.
Με την σημερινή της νίκη, η Νότιγχαμ έφτασε τους 25 πόντους στην βαθμολογία του κορυφαίου πρωταθλήματος στον κόσμο, με τους reds να πιάνουν την Λιντς και ν’ απέχουν μόλις τρεις βαθμούς από την Κρίσταλ Πάλας και την Τότεναμ, οι οποίες έχουν 28 βαθμούς.
Η Νότιγχαμ είχε ιδανικό ξεκίνημα στο παιχνίδι, καθώς κατάφερε να αιφνιδιάσει την Μπρέντφορντ και πήρε το προβάδισμα στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης.
Ο Ζεσούς ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ για την Φόρεστ στο δωδέκατο λεπτό της αναμέτρησης και θα πρέπει εδώ να σημειωθεί πως οι φιλοξενούμενοι διαχειρίστηκαν με εξαιρετικό τρόπο το προβάδισμα που πήραν.
Βρήκαν μάλιστα τρόπο, στο δεύτερο μέρος, να πετύχουν και δεύτερο τέρμα «κλειδώνοντας» έτσι την κατάκτηση τριών σπουδαίων βαθμών κόντρα στην Μπρέντφορντ.
Ο Αβονίγι πέρασε στο ματς σαν αλλαγή στο 68′ (πήρε την θέση του Ζεσούς) και αποδείχθηκε «χρυσή» αλλαγή για τον Σον Ντάις, καθώς ήταν αυτός που έκανε το 2-0 για τη Νότιγχαμ στο 79′.
Ο Γκιμπς Γουάιτ έδωσε την ασίστ στο δεύτερο γκολ των φιλοξενούμενων, με τον Αβονίγι να «εκτελεί» μ’ εξαιρετικό τρόπο, διαμορφώνοντας το αποτέλεσμα της αναμέτρησης.
Η Φόρεστ πήρε μια τεράστια εκτός έδρας νίκη με 2-0 και αυτή η επιτυχία, αναμένεται να δώσει ακόμα μεγαλύτερη ώθηση στους reds ενόψει της συνέχειας στην Πρέμιερ Λιγκ.
ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ: Κέλεχερ, Χένρι (67’ Χίκεϊ), Αγιέρ (38’ Φαν ντεν Μπερχ), Καγιόντε (81’ Λιούις Πότερ), Γιαρμόλιουκ (81’ Χέντερσον), Γένσεν, Γιάνελτ, Σαντέ, Ντάμσγκααρντ (38’ Ουαταρά), Τιάγκο.
ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ: Σελς, Άινα, Μιλένκοβιτς, Ουίλιαμς, Μουρίγιο, Σανγκαρέ, Άντερσον, Ντομίνγκες (61’ Χάτσινσον), Γκιμπς Γουάιτ, Χάντσον Οντόι (87’ Μοράτο), Ιγκόρ Ζεσούς (68’ Αβονίγι).
