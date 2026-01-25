Έπρεπε και μπόρεσε – Το νέο τηλεοπτικό Dragon Ball Super: Beerus έρχεται το φθινόπωρο του 2026

Το Dragon Ball Super: Beerus επιστρέφει ως νέο τηλεοπτικό anime και αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το φθινόπωρο του 2026, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 40 χρόνια του franchise. Η ανακοίνωση έγινε στις 25 Ιανουαρίου, στο event Dragon Ball Genkidamatsuri, που πραγματοποιήθηκε στο Makuhari Messe της Ιαπωνίας.

Λίγο πριν αποκαλυφθεί το νέο project, είχαν προηγηθεί ανακοινώσεις για τη συνέχεια του anime Dragon Ball Super: The Galactic Patrol, για ένα νέο videogame με τίτλο AGE1000, καθώς και για νέο DLC του Dragon Ball: Sparking zero, επιβεβαιώνοντας ότι το σύμπαν του Dragon Ball μπαίνει σε μια νέα, εντατική φάση επέκτασης.

Η παρουσίαση του Dragon Ball Super: Beerus έγινε στο Exclusive Announcements! Genkidastage Part 2, με τη συμμετοχή της Masako Nozawa (φωνή του Son Goku), του Akio Iyoku, εκτελεστικού παραγωγού της σειράς, αλλά και του Koichi Yamadera, που δανείζει τη φωνή του στον Beerus.

Dragon Ball Super: Beerus

Το νέο anime περιγράφεται ως η αναβαθμισμένη έκδοση του Dragon Ball Super — όχι ένα απλό remaster, αλλά μια εκ νέου αφήγηση που ξεκινά από την αρχή. Η παραγωγή βασίζεται σε πρωτότυπη σύλληψη, ιστορία και σχεδιασμό χαρακτήρων του Akira Toriyama και βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και αρκετά χρόνια.

Σύμφωνα με τον Iyoku, η αναβαθμισμένη εκδοχή περιλαμβάνει εκτεταμένες νέες σκηνές, αναθεωρημένο υλικό, πλήρη επανασχεδίαση όλων των πλάνων, νέες ηχογραφήσεις, καθώς και εμπλουτισμένη μουσική και ηχητικά εφέ. Παράλληλα, η αφήγηση έχει αναδομηθεί συνολικά, με στόχο να αποδοθεί πιο πιστά το σύμπαν και οι ιδέες του Toriyama, αλλά και να ενισχυθεί η ένταση των μαχών μέσα από σύγχρονες οπτικές τεχνικές.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον Beerus, έναν από τους πιο ισχυρούς και εμβληματικούς χαρακτήρες του Dragon Ball, με τη νέα εκδοχή της σειράς να επιχειρεί να αναδείξει ακόμη πιο καθαρά την απειλή και την παρουσία του.

Προς το παρόν, δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση για το πότε και από ποια πλατφόρμα θα κυκλοφορήσει στην Ελλάδα.

*Mε πληροφορίες από: animecorner.me