Akira Toriyama: O δημιουργός της σειράς μάγνκα «Dragon Ball» πέθανε σε ηλικία 68 ετών

Ο Akira Toriyama, ο επιδραστικός Ιάπωνας καλλιτέχνης manga που δημιούργησε τη σειρά Dragon Ball, πέθανε σε ηλικία 68 ετών. Απεβίωσε την 1η Μαρτίου από οξύ υποσκληρίδιο αιμάτωμα. Η είδηση επιβεβαιώθηκε από το Bird Studio, την εταιρεία μάνγκα που ίδρυσε ο Toriyama το 1983.

«Είχε πολλά ακόμη πράγματα να επιτύχει», έγραψε το στούντιο σε ανακοίνωση του, αναφερόμενο στον «μοναδικό κόσμο της δημιουργίας του».

Το 1984, ο Toriyama δημιούργησε το Dragon Ball, ένα έργο που θα του έφερνε διεθνή αναγνώριση και θα τον έκανε έναν από τους πιο επιτυχημένους συγγραφείς μάνγκα στην Ιαπωνία

«Έχει αφήσει πολλούς τίτλους μάνγκα και έργα τέχνης σε αυτόν τον κόσμο», αναφέρεται στην ανακοίνωση. «Χάρη στην υποστήριξη τόσων πολλών ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, μπόρεσε να συνεχίσει τις δημιουργικές του δραστηριότητες για πάνω από 45 χρόνια».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Akira Toriyama ( 鳥山 明 ) (@akira.toriyama)

Ο Toriyama γεννήθηκε στη Ναγκόγια της Ιαπωνίας το 1955. Αφού ζωγράφιζε σε όλη του την παιδική ηλικία, αποφάσισε να εγκαταλείψει την τριτοβάθμια εκπαίδευση και, μετά το λύκειο, άρχισε να εργάζεται σε μια διαφημιστική εταιρεία όπου σχεδίαζε αφίσες.

H επιτυχία ήρθε το 1980

Η πρώτη του επαφή με τη βιομηχανία μάνγκα ήρθε σε ηλικία 23 ετών, όταν συμμετείχε με ένα έργο του σε διαγωνισμό ενός εβδομαδιαίου περιοδικού μάνγκα. Δεν τα κατάφερε – αλλά σύντομα άρχισε να στέλνει σχέδια σε μια άλλη έκδοση: Weekly Shōnen Jump.

Το 1978, αυτό το περιοδικό δημοσίευσε το πρώτο δημόσιο έργο του Toriyama, με τίτλο Wonder Island. Τόσο το Wonder Island όσο και η συνέχειά του, το Wonder Island 2 – το οποίο αναφερόταν στην κινηματογραφική κουλτούρα της εποχής, συμπεριλαμβανομένου του Dirty Harry και της σειράς επιστημονικής φαντασίας Ultraman – δεν ήταν δημοφιλές μεταξύ των αναγνωστών.

Απτόητος, συνέχισε να σχεδιάζει και το 1980 έκανε μια μεγάλη επιτυχία: Dr Slump, το οποίο παρουσίαζε ένα κορίτσι-ρομπότ και τις δοκιμασίες και τα βάσανά της καθώς αλληλεπιδρά με τον κόσμο γύρω της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dragon Ball Daima (@dbdaima)

Το έργο δημοσιεύτηκε στο Weekly Shōnen Jump σε σειρές μέχρι το 1984 και κατέληξε να του αποφέρει μια από τις υψηλότερες διακρίσεις manga στην Ιαπωνία – το βραβείο Shogakukan manga. Σύντομα άρχισε να προβάλλεται στην τηλεόραση μια μεταφορά του anime και ο Toriyama ίδρυσε το Bird Studio χάρη στην πρώιμη επιτυχία του.

Το 1982, παντρεύτηκε τη συνάδελφό του, καλλιτέχνιδα μάνγκα, Yoshimi Katō, με την οποία απέκτησε δύο παιδιά. Κράτησε την προσωπική του ζωή ως επί το πλείστον ιδιωτική – και συχνά χρησιμοποιούσε ένα cyborg avatar που ονομαζόταν Robotoriyama για να αντιπροσωπεύει τον εαυτό του.

Το 1984, ο Toriyama δημιούργησε το Dragon Ball, ένα έργο που θα του έφερνε διεθνή αναγνώριση και θα τον έκανε έναν από τους πιο επιτυχημένους συγγραφείς μάνγκα στην Ιαπωνία.

*Με πληροφορίες από Guardian | Κεντρική φωτογραφία θέματος: KYODO | Συντελεστές: via REUTERS