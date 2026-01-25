science
Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
science

# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αυτό το σκαθάρι είναι η πρώτη περίπτωση ζώου που μυρίζει σαν λουλούδι
Επιστήμες 25 Ιανουαρίου 2026, 16:45

Αυτό το σκαθάρι είναι η πρώτη περίπτωση ζώου που μυρίζει σαν λουλούδι

Οι προνύμφες του σκαθαριού χρησιμοποιούν το λουλουδένιο άρωμα ως δόλωμα για να προσελκύσουν μέλισσες και να επιτεθούν στις φωλιές τους.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Γιατί πεινάμε περισσότερο τον χειμώνα;

Γιατί πεινάμε περισσότερο τον χειμώνα;

Spotlight

Ένα μικρό ευρωπαϊκό σκαθάρι που έχει εξελιχθεί να ζει σε βάρος των μελισσών έχει ανακαλύψει ένα είδος χημικής μεταμφίεσης για να προσελκύει τα θύματά του, αποκαλύπτει ένα ασυνήθιστο πείραμα στη Γερμανία.

Οι προνύμφες του σκαθαριού Meloe proscarabaeus –είδους που ζει και στην Ελλάδα- απελευθερώνουν ουσίες που μυρίζουν όπως τα λουλούδια, διαπιστώνει μελέτη που δεν έχει υποβληθεί ακόμα σε ανεξάρτητο έλεγχο αλλά παρουσιάζεται ως προδημοσίευση στο αποθετήριο bioRxiv.

Είναι η πρώτη γνωστή περίπτωση ζώου που μιμείται το άρωμα λουλουδιών, επισημαίνουν οι ερευνητές.

Οι προνύμφες του σκαθαριού γεννιούνται στο χώμα αλλά μετά ανεβαίνουν στις κορυφές των χόρτων περιμένοντας διερχόμενες μέλισσες. Όταν ένα έντομο περάσει σε μικρή απόσταση, οι προνύμφες κρεμιούνται πάνω του και ταξιδεύουν μέχρι τη φωλιά του, όπου τρέφονται με τα ξένα αβγά μέχρι να μεταμορφωθούν σε ενήλικα σκαθάρια.

Ο Ράιαν Άλαμ, χημικός του Ινστιτούτου Χημικής Οικολογίας «Μαξ Πλανκ» στη Γερμανία, ήθελε να εξετάσει αν οι προνύμφες του σκαθαριού εκκρίνουν χημικά με τα οποία προσελκύουν τις μέλισσες.

Αρχικά, ο ερευνητής συνέλεξε περίπου 40 ενήλικα σκαθάρια από τα λιβάδια γύρω από το ερευνητικό του ίδρυμα στη Τζένα της Γερμανίας. Στη συνέχεια, τα μετέφερε σε ένα κλειστό θερμοκήπιο, όπου τα έντομα ζευγάρωσαν και γέννησαν τα αβγά τους στο χώμα.

Όταν οι προνύμφες εκκολάφθηκαν και σκαρφάλωσαν στις κορυφές των χόρτων, ο Άλαμ τις συνέλεξε, τις πολτοποίησε και εξέτασε τον πολτό με χρωματογραφία μάζας, μια τεχνική που απομονώνει τις διαφορετικές ουσίες σε περίπλοκα χημικά κοκτέιλ.

Η ανάλυση αποκάλυψε την παρουσία μονοτερπενοειδών, πτητικών ενώσεων που σπανίζουν στα ζώα αλλά παράγονται από πολλά φυτά. Ορισμένα από τα μόρια που ανιχνεύθηκαν, όπως το οξείδιο λιναλοόλης και η αλδεΰδη λιλά, απελευθερώνονται από τα άνθη ορισμένων φυτών και είναι γνωστό ότι προσελκύουν επικονιαστές όπως οι μέλισσες.

Για να εξετάσει την επίδραση των ουσιών, ο Άλαμ δημιούργησε ένα πέρασμα με δύο ανοίγματα, το ένα από τα οποία μύριζε βλαστούς σιταριού, οι οποίοι δεν ενδιαφέρουν τις μέλισσες, ενώ το άλλο ανέδυε το άρωμα των προνυμφών.

Πράγματι, και τα δύο είδη μελισσών που εξετάστηκαν (Osmia bicornis και Colletes similis) προτιμούσαν συστηματικά τις μυρωδιές των προνυμφών, αναφέρουν ο Άλαμ και οι συνεργάτες του.

Το αρωματικό δόλωμα έρχεται έτσι να προστεθεί στο χημικό οπλοστάσιο του Meloe proscarabaeus. Το σκαθάρι ανήκει στην οικογένεια Meloidae, της οποίας τα μέλη αμύνονται από θηρευτές εκκρίνοντας κανθαριδίνη, μια ουσία που προκαλεί χημικά εγκαύματα.

Ένα άλλο σκαθάρι της ίδιας οικογένειας έχει διαπιστωθεί ότι προσελκύει μέλισσες απελευθερώνοντας ουσίες που μιμούνται τις φερομόνες των εντόμων.

Όπως σχολίασε στον δικτυακό τόπο του Science η Μέι Μπέρενμπαουμ, εντομολόγος του Πανεπιστημίου του Ίλινοϊ στο Ουρμπάνα Σαμπέιν, η μελέτη «εγείρει το ενδιαφέρον ερώτημα του πόσο διαδεδομένη είναι αυτού του είδους η χημική μίμηση και πόσες φορές μπορεί να έχει μείνει απαρατήρητη.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τουρισμός
Ελληνικός τουρισμός: Φλερτάρει με νέες αγορές – Το άνοιγμα στην Ινδία και ο ρόλος της Aegean 

Ελληνικός τουρισμός: Φλερτάρει με νέες αγορές – Το άνοιγμα στην Ινδία και ο ρόλος της Aegean 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γιατί πεινάμε περισσότερο τον χειμώνα;

Γιατί πεινάμε περισσότερο τον χειμώνα;

Business
Σούπερ μάρκετ: Σπάνε τα όρια του ραφιού – Οι εναλλακτικές επενδύσεις από ξενοδοχεία έως ραδιόφωνα

Σούπερ μάρκετ: Σπάνε τα όρια του ραφιού – Οι εναλλακτικές επενδύσεις από ξενοδοχεία έως ραδιόφωνα

inWellness
inTown
Stream science
Πώς η αντιεμβολιαστική στάση των ΗΠΑ απειλεί να βλάψει όλο τον πλανήτη
Στο έλεος των ψεκασμένων 23.01.26

Πώς η αντιεμβολιαστική στάση των ΗΠΑ απειλεί να βλάψει όλο τον πλανήτη

Το διαζύγιο του υπουργού Υγείας από την επιστήμη επηρεάζει τα προγράμματα ανάπτυξης νέων εμβολίων και απειλεί να φέρει θανάτους που θα μπορούσαν να προληφθούν.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Στον βρεφονηπιακό σταθμό μεταδίδεται και το… μικροβίωμα του εντέρου  
Έρευνα 22.01.26

Πώς ο βρεφονηπιακός σταθμός επηρεάζει το μικροβίωμα των παιδιών

Η κοινωνικοποίηση από μικρή ηλικία προσφέρει πιο «πλούσιο» εντερικό μικροβίωμα, σύμφωνα με μια νέα ανάλυση ιταλών ερευνητών σε βρέφη κατά το πρώτο έτος τους στον βρεφονηπιακό σταθμό.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Πώς μετριέται η τοξική αρρενωπότητα; Μελέτη διαπιστώνει ότι οι άνδρες «δεν είναι τέρατα»
Επιστήμες 21.01.26

Πώς μετριέται η τοξική αρρενωπότητα; Μελέτη διαπιστώνει ότι οι άνδρες «δεν είναι τέρατα»

Η αρρενωπότητα από μόνη της δεν είναι τοξική, καταλήγει νέα ανάλυση. Γίνεται προβληματική μόνο όταν οδηγεί σε εχθρικότητα απέναντι σε άλλες κοινωνικές ομάδες.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ισχυρή ηλιακή καταιγίδα βομβαρδίζει τη Γη με σωματίδια – Πώς επηρεάζεται το σέλας και οι πτήσεις
Οργισμένος Ήλιος 20.01.26

Ισχυρή ηλιακή καταιγίδα βομβαρδίζει τη Γη με σωματίδια – Πώς επηρεάζεται το σέλας και οι πτήσεις

Έκρηξη στην επιφάνεια του Ήλιου εκτόξευσε δισεκατομμύρια τόνους φορτισμένων σωματιδίων. Η ηλιακή καταιγίδα κάνει πιο θεαματικό το σέλας αλλά μπορεί να επηρεάσει τα αεροπλάνα που πετούν κοντά στον βόρειο πόλο.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Meteo: 294 νεκροί από ακραία καιρικά φαινόμενα σε 25 χρόνια – 633 επεισόδια με κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις
Σε 25 χρόνια 20.01.26

Στοιχεία σοκ: 294 νεκροί από ακραία καιρικά φαινόμενα - 633 επεισόδια με κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo, την περίοδο 2000-2025 καταγράφηκαν 633 καιρικά επεισόδια με κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις και 294 ανθρώπινες απώλειες, με έναν ετήσιο μέσο όρο περίπου 11 απωλειών

Σύνταξη
Κατακόρυφη αύξηση των αυτοκτονιών και της μετατραυματικής διαταραχής στους ισραηλινούς στρατιώτες
Αόρατα τραύματα 16.01.26

Κατακόρυφη αύξηση των αυτοκτονιών και της μετατραυματικής διαταραχής στους ισραηλινούς στρατιώτες

Οι στρατιώτες που επέστρεψαν από το μέτωπο αντιστοιχούσαν στο 78% όλων των αυτοκτονιών στο Ισραήλ το 2024. Αύξηση των περιστατικών μετατραυματικής διαταραχής κατά 40%.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Τα βρετανικά ταμπλόιντ έγιναν ο εφιάλτης μας» – Ο πρίγκιπας Χάρι θυμάται τη σχέση του με την Τσέλσι Ντέιβι
Τηλεφωνικές υποκλοπές 25.01.26

«Τα βρετανικά ταμπλόιντ έγιναν ο εφιάλτης μας» - Ο πρίγκιπας Χάρι θυμάται τη σχέση του με την Τσέλσι Ντέιβι

Ο πρίγκιπας Χάρι δήλωσε πρόσφατα ότι η σχέση του με την Τσέλσι Ντέιβι μετατράπηκε σε «εφιάλτη» λόγω της εισβολής των βρετανικών ταμπλόιντ -το ζευγάρι είχε μια διακοπτόμενη σχέση μεταξύ 2004 και 2010.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τεχνητή Νοημοσύνη: Το χάσμα μεταξύ ουραγών και πρωτοπόρων στην Ευρώπη και που ανήκει η Ελλάδα
AI 25.01.26

Η Ευρώπη στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης: Το χάσμα μεταξύ ουραγών και πρωτοπόρων και που ανήκει η Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να επενδύει ταυτόχρονα σε νέα μέτρα για την υποστήριξη της υιοθέτησης της Τεχνητής Νοημοσύνης τόσο σε άτομα όσο και σε επιχειρήσεις

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ωράριο εργασίας: Σε εφαρμογή από 16/2 ο νέος εργασιακός νόμος με το 13ωρο – Τι πρέπει να γνωρίζετε
Οικονομικές Ειδήσεις 25.01.26

Ωράριο εργασίας: Σε εφαρμογή από 16/2 ο νέος εργασιακός νόμος με το 13ωρο – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Στην πράξη, το 13ωρο θεωρείται σχεδόν υποχρεωτικό για όσους τους ζητηθεί, καθώς η άρνηση πρέπει να αιτιολογηθεί από τον ίδιο τον εργαζόμενο.

Σύνταξη
Ο μύθος της ισότητας: πώς η Γαλλία επιστρέφει σε μια κοινωνία κληρονόμων
Μια νέα "παλιά" Γαλλία 25.01.26

Ο μύθος της ισότητας: πώς η Γαλλία επιστρέφει σε μια κοινωνία κληρονόμων

Η συσσώρευση πλούτου, η κυριαρχία της κληρονομιάς και η κατάρρευση της κοινωνικής κινητικότητας θυμίζουν τη Γαλλία του 19ου αιώνα και δοκιμάζουν το ίδιο το νόημα της égalité

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Αγρότες: Αποχώρησαν από το μπλόκο του Προμαχώνα και ετοιμάζονται για την πανελλαδική σύσκεψη
Agro-in 25.01.26

Αποχώρησαν οι αγρότες από τον Προμαχώνα - «Ο αγώνας συνεχίζεται» λένε και ετοιμάζονται για την πανελλαδική σύσκεψη

Στις αρχές Φεβρουαρίου οι αγρότες θα πραγματοποιήσουν νέα πανελλαδική σύσκεψη - Θα αποφασίσουν για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και πιθανή κάθοδο στην Αθήνα

Σύνταξη
Μεσσίες ή Τιμωροί; Τα φαινόμενα τύπου Καρυστιανού και η απαξίωση των παραδοσιακών πολιτικών κομμάτων
Πολιτική 25.01.26

Μεσσίες ή Τιμωροί; Τα φαινόμενα τύπου Καρυστιανού και η απαξίωση των παραδοσιακών πολιτικών κομμάτων

Η περίπτωση της Μαρίας Καρυστιανού είναι το νέο κεφάλαιο στην προσπάθεια μερίδας της κοινωνίας να ακολουθήσει πιστά έναν νέο ηγέτη ή εν προκειμένω μια νέα ηγέτιδα. Για το φαινόμενο μιλούν στο in ένας πολιτικός επιστήμονας και ένας ειδικός στην πολιτική επικοινωνία.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 25.01.26

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Τσέλσι

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Κρίσταλ Πάλας – Τσέλσι για την 23η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Μπρέντφορντ – Νότιγχαμ Φόρεστ
Αθλητισμός & Σπορ 25.01.26

LIVE: Μπρέντφορντ – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Μπρέντφορντ – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Μπρέντφορντ – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 23η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Άρης – Λεβαδειακός
Αθλητισμός & Σπορ 25.01.26

LIVE: Άρης – Λεβαδειακός

LIVE: Άρης – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Άρης – Λεβαδειακός για τη 18η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Έπρεπε και μπόρεσε – Το νέο τηλεοπτικό Dragon Ball Super: Beerus έρχεται το φθινόπωρο του 2026
Akira Toriyama 25.01.26

Έπρεπε και μπόρεσε – Το νέο τηλεοπτικό Dragon Ball Super: Beerus έρχεται το φθινόπωρο του 2026

Το Dragon Ball Super: Beerus ανακοινώθηκε επίσημα ως νέο τηλεοπτικό anime και θα κάνει πρεμιέρα το φθινόπωρο του 2026, ως αναβαθμισμένη εκδοχή της σειράς, με πλήρη αναδόμηση εικόνας και αφήγησης.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μινεσότα: Σοκαριστικές μαρτυρίες για την «εκτέλεση» του Άλεξ Πρέτι – Μήνυση κατά της ICE, πιθανό νέο shutdown στις ΗΠΑ
Κόσμος 25.01.26

Μινεσότα: Σοκαριστικές μαρτυρίες για την «εκτέλεση» του Άλεξ Πρέτι – Μήνυση κατά της ICE, πιθανό νέο shutdown στις ΗΠΑ

Έκρυθμη είναι η κατάσταση στη Μινεσότα μετά το νέο περιστατικό θανάσιμου πυροβολισμού από πράκτορες της ICE, με θύμα τον 37χρονο νοσηλευτή Άλεξ Πρέτι

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Μαρούσι
Stoiximan GBL 25.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Μαρούσι

LIVE: Παναθηναϊκός – Μαρούσι. Παρακολουθήστε live στις 15:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Μαρούσι για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Άρης: Ντεμπούτο του Χόνγκλα κόντρα στον Λεβαδειακό – Αυτή είναι η ενδεκάδα
Ποδόσφαιρο 25.01.26

Ντεμπούτο του Χόνγκλα κόντρα στον Λεβαδειακό - Αυτή είναι η ενδεκάδα του Άρη

Με τέσσερα νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα ο Άρης υποδέχεται σήμερα (25/1, 16.00) τον Λεβαδειακό στο «Κλεάνθης Βικελίδης», ενώ ο Καμερουνέζος χαφ ξεκινάει για πρώτη φορά στο αρχικό σχήμα.

Σύνταξη
Φάμελλος: Προοδευτική απάντηση στη δυστοπία Μητσοτάκη – «Σημαντικός ο ρόλος του Τσίπρα»
Πολιτική Γραμματεία 25.01.26

Φάμελλος: Προοδευτική απάντηση στη δυστοπία Μητσοτάκη – «Σημαντικός ο ρόλος του Τσίπρα»

Την πρόταση για «ενιαίο προοδευτικό ψηφοδέλτιο», επανέλαβε ο Σ. Φάμελλος απευθυνόμενος «σε όλο τον προοδευτικό χώρο» - «Όσον αφορά το υπό δημιουργία κόμμα της κ. Καρυστιανού, οφείλω να τραβήξω μια ξεκάθαρη διαχωριστική γραμμή» σημείωσε

Σύνταξη
Το κλειστό του Αγίου Δημητρίου μετονομάστηκε σε «Γιώργος Πρίντεζης»
Μπάσκετ 25.01.26

Το κλειστό του Αγίου Δημητρίου μετονομάστηκε σε «Γιώργος Πρίντεζης»

Ολοκληρώθηκε η τιμητική τελετή στο κλειστό Αγίου Δημητρίου, το οποίο φέρει πλέον, το όνομα του Γιώργου Πρίντεζη, με τον εμβληματικό βετεράνο να είναι ιδιαίτερα συγκινημένος στην ομιλία του.

Σύνταξη
Φάλαινα εμφανίστηκε μετά από 87 χρόνια στον Παγασητικό Κόλπο
Μοναδικές στιγμές 25.01.26

Η θάλασσα κρύβει ακόμα εκπλήξεις: Φάλαινα εμφανίστηκε μετά από 87 χρόνια στον Παγασητικό Κόλπο

Η φάλαινα κινείται σε σχετικά μικρή απόσταση από το σκάφος, αναδυόμενη στα ήρεμα νερά του Παγασητικού Κόλπου, προσφέροντας ένα θέαμα που δύσκολα μπορεί να περιγραφεί με λόγια

Σύνταξη
Live Streaming: Ολυμπιακός Β’ – Αιγάλεω
Superleague 2 25.01.26

Live Streaming: Ολυμπιακός Β’ – Αιγάλεω

Live Streaming: Ολυμπιακός Β’ – Αιγάλεω. Παρακολουθήστε μέσω Live Streaming στις 15:00 από το MEGA News την αναμέτρηση Ολυμπιακός Β’ – Αιγάλεω για τη 18η αγωνιστική της Superleague 2.

Σύνταξη
Καιρός: Συνεδρίασε η Επιτροπή εκτίμησης κινδύνου για την επιδείνωση – Χάρτες με τα αναμενόμενα ύψη βροχής
Meteo 25.01.26

Συνεδρίασε η Επιτροπή εκτίμησης κινδύνου για την επιδείνωση του καιρού - Χάρτες με τα αναμενόμενα ύψη βροχής

Το Συντονιστικό Κέντρο έχει επικοινωνήσει με ΟΤΑ και λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να έχουν πλήρη ενημέρωση για το πώς θα εξελιχθεί ο καιρός και να τεθούν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο