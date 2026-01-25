Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026
Στην «εποχή Τραμπ» εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με φραστικές ακροβασίες
25 Ιανουαρίου 2026

Στην «εποχή Τραμπ» εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με φραστικές ακροβασίες

Ο πρωθυπουργός ολοένα και περισσότερο με τις δημόσιες δηλώσεις του αποτυπώνει την αμηχανία της κυβέρνησης σε σχέση με τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Το δις εξαμαρτείν δεν είναι ποτέ καλό σημάδι, ιδίως όταν η χρονική απόσταση ανάμεσα στα δύο στραβοπατήματα είναι μικρή. Αναφέρομαι στη δήλωση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου στην οποία είπε ότι θα μπορούσε η Ευρώπη να συμμετέχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά μόνο για το θέμα της Γάζας. Μια δήλωση που φάνηκε να διαφοροποιείται από τη θέση των υπολοίπων ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, που εύλογα είδαν με επιφύλαξη αυτή την παράκαμψη του ΟΗΕ ως βασικού οργάνου διεθνούς συνεργασίας.

Είχε προηγηθεί η δήλωση την επαύριον της αμερικανικής επέμβασης στη Βενεζουέλα, όταν ο πρωθυπουργός είχε δηλώσει ότι δεν είναι ώρα να εξεταστεί η νομιμότητα της αμερικανικής ενέργειας, παρότι ήταν μια κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Μπορώ να κατανοήσω γιατί ο πρωθυπουργός έκανε αυτές τις δηλώσεις.

Είναι γνωστό ότι τα προηγούμενα χρόνια ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παραβαίνοντας μια «κόκκινη γραμμή» που ήθελε τις ελληνικές κυβερνήσεις να μην παίρνουν θέση στις εσωτερικές πολιτικές αντιπαραθέσεις των ΗΠΑ και να φροντίζουν να τα έχουν καλά και με τις δύο αμερικανικές παρατάξεις, είχε τοποθετηθεί ιδιαίτερα επιθετικά κατά του Ντόναλντ Τραμπ και είχε κατ’ επανάληψη αναφερθεί στον «τραμπισμό» ως αρνητικό φαινόμενο.

Από την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ και μετά η κυβέρνηση προσπαθεί απεγνωσμένα να καλύψει το «χαμένο έδαφος» απέναντι στις ΗΠΑ και αυτό φαίνεται στις προσπάθειες του πρωθυπουργού να δείξει ότι είναι πιο θετικός απέναντι στον Τραμπ σε σχέση με άλλους ευρωπαίους ηγέτες. Είχαμε δει κάποια στιγμή τον πρωθυπουργό και να προσπαθεί να φανεί στις τηλεοπτικές εικόνες ότι μιλούσε με τον αμερικανό πρόεδρο, όταν ήταν απολύτως σαφές ότι αυτός δεν είχε κάποια τέτοια διάθεση.

Μόνο που δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι αυτός είναι ο καταλληλότερος τρόπος για να προωθηθούν τα εθνικά συμφέροντα. Για την ακρίβεια είμαι σχεδόν πεπεισμένος για το αντίθετο, ότι είναι ο λανθασμένος τρόπος.

Εδώ να ξεκαθαρίσω κάτι εξαρχής: η χώρα μας χρειάζεται να έχει μια καλή σχέση με τις ΗΠΑ, ιδίως σε αυτή τη συγκυρία. Η Ελλάδα δεν είναι μια δυτικοευρωπαϊκή χώρα, όπως η Γαλλία ή το Βέλγιο, ή ακόμη και η Γερμανία που τα σύνορά τους δεν έχουν καμία αμφισβήτηση. Εχει να αντιμετωπίσει την Τουρκία, που αντικειμενικά είναι μια αναθεωρητική δύναμη, που αμφισβητεί όψεις της κυριαρχίας της χώρας μας. Μακριά από μένα κάθε «τουρκοφαγία», αλλά είναι υπαρκτό το ζήτημα με την Τουρκία. Σε αυτό το πλαίσιο προφανώς και έχουμε ανάγκη μια συνεργασία με τις ΗΠΑ, για να μπορέσουν, εάν χρειαστεί, να παρέμβουν υπέρ των ελληνικών θέσεων. Και επειδή οι χώρες δεν παρεμβαίνουν από «θέση αρχής», αλλά επειδή κάτι είναι προς το συμφέρον τους, εύλογο είναι η χώρα μας να κάνει και παραχωρήσεις σε αυτή την κατεύθυνση. Η πολιτική γύρω από τους αγωγούς LNG ή ορισμένες αμυντικές διευκολύνσεις σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται.

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις γενικά και οι σχέσεις με τον Πρόεδρο Τραμπ θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από μια λογική «να λέμε αυτά που θα τους χαϊδέψουν τα αυτιά». Ιστορικά, άλλωστε, οι ηγεμόνες αντιπαθούν τους απλούς «κόλακες».

Πρώτα από όλα γιατί αυτό γενικά είναι λανθασμένη τακτική. Δεν θα μας λάβει κανείς υπόψη στα σοβαρά μόνο γι’ αυτά που λέμε, αλλά πρωτίστως γι’ αυτό που είμαστε και γι’ αυτό που κάνουμε. Ακόμη περισσότερο, δεν θα λάβει κανένας υπόψη στα σοβαρά μια χώρα που εγκαταλείπει θέσεις αρχής και, για παράδειγμα, εκεί που για χρόνια ήταν υπέρ του διεθνούς δικαίου, των Διεθνών Δικαστηρίων, της επίλυσης των ελληνοτουρκικών με προσφυγή στη Χάγη, τώρα χαιρετίζει την υποκατάσταση και υπονόμευση των διεθνών θεσμών και του δικαίου που αυτοί εκπροσωπούν.

Όμως, ούτε πιστεύω ότι ο τρόπος για να κερδηθεί η εύνοια του Τραμπ είναι να σπεύδει ο πρωθυπουργός να κάνει δηλώσεις υπέρ του. Ο Τραμπ συμπεριφέρεται πρωτίστως σαν επιχειρηματίας, μια που αυτή παραμένει η βασική του ιδιότητα. Δεν συμπαθεί τις μακροσκελείς διαδικασίες και τις διπλωματικές «λεπτότητες», αντιλαμβάνεται τη διαπραγμάτευση με όρους επιχειρηματικής συμφωνίας, ενός deal. Και βέβαια έχει δείξει ότι προτιμά να συζητά με αυτούς που στα μάτια του φαντάζουν ως «νικητές», ως αυτοί που τα έχουν καταφέρει. Ακόμη και εάν είναι αντίπαλοί του, όπως φάνηκε όταν κάλεσε στον Λευκό Οίκο τον νέο αριστερό δήμαρχο της Νέας Υόρκης, ακριβώς επειδή αναγνώρισε ότι ήταν κάποιος που τα κατάφερε. Αναγνωρίζει, δηλαδή, τον συνομιλητή του όταν έχει πραγματική ισχύ. Γι’ αυτό και αντιμετωπίζει με κάποιο σεβασμό, τον Πούτιν, τον Σι ή τον Ερντογάν. Και γι’ αυτό μπορεί να φέρεται ακόμη και απαξιωτικά σε κάποιον σαν τον Στάρμερ που προσπαθούσε να κρατήσει ζωντανή την «ειδική σχέση» ΗΠΑ και Μεγάλης Βρετανίας.

Τι σημαίνουν όλα αυτά; Σημαίνουν ότι η χώρα μας ως προς τη σχέση με τις ΗΠΑ στην «εποχή Τραμπ» δεν χρειάζεται εξυπνάδες και χειρισμούς επικοινωνιακούς, αλλά ξεκάθαρες θέσεις και μια προσπάθεια να κατοχυρώσει ότι είναι μια δύναμη με δική της φωνή. Το ίδιο και απέναντι στους Ευρωπαίους. Αυτό σημαίνει να συζητήσει με τις ΗΠΑ αυτά που πρέπει να συζητήσει, τις συμφωνίες που μπορεί να γίνουν, τις αναγκαίες παραχωρήσεις, αλλά και τις σαφείς απαιτήσεις.

Σημαίνει, ακόμη, να μιλά με τη δική της φωνή, με βάση το τι είναι σωστό και όχι με βάση το «που φυσάει ο άνεμος». Αυτό θα σήμαινε, για να δώσω δύο παραδείγματα να διατυπώσει ευθαρσώς τη θέση ότι ήταν παράνομη η επέμβαση στη Βενεζουέλα, αλλά από την άλλη να ταχθεί και υπέρ της θέσης ότι είναι προτιμότερο να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία με αναγνώριση των τετελεσμένων, όπως λίγο πολύ προτείνει ο Τραμπ, παρά να συνεχιστεί «γιατί είναι με τη σωστή πλευρά της ιστορίας». Ας μην ξεχνάμε ότι στην «εποχή Τραμπ» δεν μιλάμε τόσο για ένα νέο «Ψυχρό Πόλεμο» όπου πρέπει να διαλέξουμε στρατόπεδο σε όλα τα ζητήματα, αλλά για έναν κόσμο περισσότερο πολυπολικό, έναν κόσμο που σίγουρα έχει μεγαλύτερη αβεβαιότητα αλλά επιτρέπει και στις χώρες να κάνουν επιλογές αντί απλώς να συμμορφώνονται και άρα κάνει επιτακτική την ανάγκη μιας «πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής».

Και βέβαια σημαίνει να γίνει μια χώρα πιο ισχυρή: με ένα αναπτυξιακό μοντέλο με μέλλον και δυναμισμό, με κοινωνική συνοχή, και με πολύ μεγαλύτερη πολιτική συνεννόηση στο εσωτερικό της. Κοντολογίς όλα αυτά που δεν κάνει η τωρινή κυβέρνηση.

Η «ανάπτυξη» του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν μπορεί να συγκαλύψει τον πραγματικό οικονομικό και κοινωνικό μαρασμό της χώρας
Η «ανάπτυξη» του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν μπορεί να συγκαλύψει τον πραγματικό οικονομικό και κοινωνικό μαρασμό της χώρας

Η κυβέρνηση υπερηφανεύεται για το ρυθμό ανάπτυξης. Όμως, η χώρα υποχωρεί σε όρους πραγματικής ευημερίας, όπως επιβεβαιώνει (και) η έκθεση του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ. Αξιολογώντας με όρους μιας «οικονομίας της αξιοπρέπειας» επαναφέρει επιτακτικά το ερώτημα: θέλουμε ανάπτυξη δεικτών ή ανάπτυξη που βελτιώνει τις ζωές των ανθρώπων;

Το κίνημα για τα Τέμπη έγινε για περισσότερη δημοκρατία όχι για λιγότερα δικαιώματα

Ο παλλαϊκός ξεσηκωμός για τα Τέμπη έγινε για να έχουμε περισσότερη δημοκρατία. Όχι ως εφαλτήριο για να τεθούν σε κίνδυνο βασικά δικαιώματα

Οι πολίτες του Ιράν απαιτούν να φύγουν οι μουλάδες, ζητούν δημοκρατία, ελευθερίες και κοινωνική δικαιοσύνη. Όχι στρατιωτικές επεμβάσεις

Ο λαός του Ιράν χρειάζεται την αλληλεγγύη μας. Όμως, τη δημοκρατία δεν θα τη φέρουν βομβαρδισμοί και ξένες επεμβάσεις, που μπορεί να λειτουργήσουν υπέρ της δικτατορίας της θεοκρατίας.

Νέα πολιτική ηθική με παλιά υλικά;

Όποιος θέλει να διαμορφώσει ένα νέο πολιτικό σχήμα, καλό είναι να μην ακολουθεί παλιές πρακτικές και τρόπους

Η κυβέρνηση δεν θέλει και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην αγωνία της αγροτιάς – στο τέλος πάλι στη βία θα καταφύγει

Οι κυβερνητικές εξαγγελίες την Τετάρτη απλώς θα δώσουν επίχρισμα νομιμοποίησης στην καταστολή που θα ακολουθήσει

Όταν ο κόσμος γίνεται όλο και πιο χαοτικός και επικίνδυνος, είναι ακριβώς η ώρα να σχολιάσουμε και να υπερασπιστούμε τη διεθνή νομιμότητα

Ο τρόπος που οι ΗΠΑ οργάνωσαν τη στρατιωτική επιχείρηση για την απαγωγή και σύλληψη του Μαδούρο ανοίγει το δρόμο ώστε να γίνει ακόμη πιο χαοτικός ο κόσμος μας. Η χώρα μας δεν μπορεί να «χαιρετίζει» την υπονόμευση του διεθνούς δικαίου

Ποιοι εργαζόμενοι θα δουν αύξηση μισθού στα τέλη του μήνα - Αναλυτικά παραδείγματα

Οι αναπροσαρμογές στις κλίμακες προβλέπουν μειώσεις στους συντελεστές φόρου εισοδήματος από 2 έως και 8 ποσοστιαίες μονάδες για τη συντριπτική πλειονότητα των εργαζομένων, ενώ ειδικά για τους πολυτέκνους οι μειώσεις των συντελεστών φτάνουν ακόμη και στις 22 ποσοστιαίες μονάδες.

Μινεσότα: Οργή στους δρόμους μετά τη δολοφονία του 37χρονου Άλεξ Πρέτι από την ICE – Νοσοκόμος σε ΜΕΘ το θύμα

Στη Μινεσότα κλιμακώνονται οι διαδηλώσεις για «τη δεύτερη εν ψυχρώ εκτέλεση», λιγότερο από τρεις εβδομάδες αφότου η Ρενέ Γκουντ πυροβολήθηκε θανάσιμα από πράκτορα της ICE

Νέα επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες - Τρία διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας θα πλήξουν τη χώρα

Το κύμα κακοκαιρίας θα κάνει την εμφάνισή του αρχικά στο ανατολικό Αιγαίο και θα κινηθεί προς το Ιόνιο - Έντονα θα είναι τα φαινόμενα σε Αττική, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη αλλά και στην Κρήτη

Ανοιχτά τα μαγαζιά σήμερα, δεύτερη Κυριακή των χειμερινών εκπτώσεων - Τι ισχύει για σούπερ μάρκετ

Μέχρι πότε θα διαρκέσουν οι χειμερινές εκπτώσεις - Τι θα πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές προκειμένου να πραγματοποιούν τις αγορές τους στα μαγαζιά με μεγαλύτερη ασφάλεια

ΕΦΚΑ: Όσα αλλάζουν με την αύξηση κατά 2,4% των συντάξεων – Ποιες παροχές συμπαρασύρει

Η εθνική σύνταξη για το τρέχον έτος διαμορφώθηκε στα 446,87 ευρώ για ασφάλιση με 20 ετών - Η αύξηση αυτή συμπαρασύρει μια σειρά παροχών που χορηγεί e – ΕΦΚΑ.

Νεκρός άνδρας σε πορτμπαγκάζ στη Γλυφάδα - Συνελήφθη ο γιος του που είχε σκοτώσει τη μητέρα του το 2014

Η στυγερή δολοφονία αποκαλύφθηκε λίγο πριν από τις 8:00 το πρωί της Κυριακής, στη Γλυφάδα, όταν αστυνομικοί που κλήθηκαν στο σημείο εντόπισαν τη σορό μέσα στον χώρο αποσκευών του οχήματος

Στο έλεος της «Fern» οι ΗΠΑ: Τρεις νεκροί από τις ακραίες θερμοκρασίες, διακοπές ρεύματος και χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων

Εκτιμάται ότι πάνω από 220 εκατομμύρια άνθρωποι θα επηρεαστούν από το πέρασμα της «Fern» - Ήδη πάνω από 130.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις έχουν μείνει χωρίς ρεύμα

Αυξάνονται ζήτηση, τιμές σε σπίτια κοντά στους νέους σταθμούς μετρό

Ποιες περιοχές έχουν μπει στον χάρτη των επιλογών κατασκευαστών, αγοραστών, ενοικιαστών και επενδυτών που έως σήμερα δεν τις «έβλεπαν» ούτε για κατοικία ούτε για επαγγελματική αξιοποίηση.

Σόκαρε ο Γκασκόιν στην περιγραφή της περιπέτειάς του: «Είδα τον πατέρα μου στα σύννεφα και αυτό με τρόμαξε»

Ο ποδοσφαιρικός θρύλος Πολ Γκασκόιν έξι μήνες μετά μίλησε με λεπτομέρειες για το δράμα που πέρασε: «Έχω κάνει 38 εγχειρήσεις και συνήθως δεν φοβάμαι, αλλά αυτή τη φορά πραγματικά πανικοβλήθηκα»

Άλμπερτ Σπέερ: Η διπλή ζωή του «καλού» Ναζί που γλίτωσε την αγχόνη

Ήταν ο αρχιτέκτονας του Χίτλερ και ο «μετανοημένος» Ναζί και στη Νυρεμβέργη βρήκε τρόπο να ξεφύγει από την καταδίκη. Ο Άλμπερτ Σπέερ έπεισε τον κόσμο πως άλλαξε, μα πίσω από τη μετάνοια έκρυβε μια διπλή, σκοτεινή ζωή

Εργασία πέρα από τα σύνορα: Οι Ευρωπαίοι με τη μεγαλύτερη διεθνή εμπειρία

Στην Ευρωπαϊκή Ενιαία Αγορά, το 17 % των ατόμων από την ΕΕ που αναζητούν εργασία έχουν διεθνή εργασιακή εμπειρία, η οποία τους έχει δώσει τη δυνατότητα να γνωρίσουν τη ζωή μακριά από την πατρίδα τους

