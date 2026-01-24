Οι Γερμανοί επιλέγουν τα γρήγορα – Οι κατηγορίες των έτοιμων φαγητών που εκτοξεύονται

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας της Γερμανίας (Destatis), η παραγωγή έτοιμων γευμάτων συνεχίζει να καταγράφει σημαντική ανάπτυξη. Από το 2019 έως το 2024, ο όγκος παραγωγής αυξήθηκε κατά 25,6%, φτάνοντας τα 1,7 εκατομμύρια τόνους από 1,4 εκατομμύρια τόνους πέντε χρόνια νωρίτερα, αναφέρει το ευρωπαϊκό περιοδικό των σούπερ μάρκετ ESM.

Παράλληλα, η ονομαστική αξία της παραγωγής σημείωσε άνοδο 45,4%, από 4,1 δισ. ευρώ σε 5,9 δισ. ευρώ, χωρίς προσαρμογή στον πληθωρισμό. Ο ρυθμός ανάπτυξης διατηρήθηκε και το 2025, με τα στοιχεία για τους πρώτους τρεις τριμήνους να δείχνουν ονομαστική αύξηση 2,8% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 4,5 δισ. ευρώ.

Ζυμαρικά και κρέας κυριαρχούν στα έτοιμα γεύματα

Στην κατηγορία των ζυμαρικών, η παραγωγή κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση. Από 345.000 τόνους το 2019, ανήλθε σε 539.000 τόνους το 2024, σημειώνοντας αύξηση 56,4%. Η αξία τους αυξήθηκε 48,9%, από 643 εκατ. ευρώ σε 957 εκατ. ευρώ.

Τα έτοιμα γεύματα κρέατος ακολούθησαν, με άνοδο 43,2% σε όγκο, από 221.000 σε 316.000 τόνους, και εντυπωσιακή αύξηση αξίας 71,3%, από 907,5 εκατ. ευρώ σε 1,6 δισ. ευρώ.

Οι φυτικές επιλογές παρουσίασαν πιο μετριοπαθή αύξηση σε όγκο, μόλις 7,2% σε πέντε χρόνια, αλλά η αξία τους εκτοξεύτηκε κατά 54,3%, φτάνοντας τα 549 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, τα ψαρικά κατέγραψαν πτώση 7,2% σε όγκο, ενώ η αξία τους αυξήθηκε οριακά, από 193 εκατ. σε 208 εκατ. ευρώ.

Ο χρόνος στην κουζίνα παραμένει σταθερός

Παρά τη ραγδαία αύξηση της παραγωγής έτοιμων γευμάτων, οι Γερμανοί δεν περνούν λιγότερο χρόνο στην κουζίνα. Η Έρευνα Χρήσης Χρόνου 2022 έδειξε ότι ο μέσος ημερήσιος χρόνος προετοιμασίας και καθαρισμού γευμάτων είναι 41 λεπτά, αυξημένος κατά ένα λεπτό σε σχέση με το 2012.

Η έρευνα αποκάλυψε επίσης επίμονο φυλετικό χάσμα, αν και μειώνεται ελαφρά. Οι γυναίκες ξοδεύουν κατά μέσο όρο 53 λεπτά ημερησίως, ενώ οι άνδρες μόλις 29 λεπτά στην κουζίνα.

Προοπτικές για το μέλλον

Τα δεδομένα της Destatis για το τελευταίο τρίμηνο του 2025 δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί, αλλά η τάση δείχνει ξεκάθαρα ότι η ζήτηση για έτοιμα γεύματα υψηλής ποιότητας θα συνεχίσει να ενισχύεται, με τις βιομηχανίες να επενδύουν σε ποικιλία, γεύση και διατροφική αξία.

Πηγή: ΟΤ