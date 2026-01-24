Εχασε τη μάχη με τη ζωή μετά από μια εβδομάδα παραμονής στο νοσοκομείο ο 12χρονος από την Αυστραλία που δέχθηκε επίθεση από καρχαρία στο λιμάνι του Σίδνεϊ όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του,

Το περιστατικό σημειώθηκε εν μέσω σειράς επιθέσεων καρχαριών που καταγράφηκαν τις τελευταίες ημέρες στην ανατολική ακτή της χώρας.

Υπενθυμίζεται ότι Νίκο Άντιτς (Nico Antic) είχε τραυματιστεί σοβαρά την περασμένη Κυριακή, ενώ βρισκόταν με φίλους του και πηδούσαν από βράχια στην περιοχή Βόκλους (Vaucluse), περίπου 9 χιλιόμετρα από το κέντρο του Σίδνεϊ. Οι φίλοι του κατάφεραν να τον ανασύρουν από το νερό και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με βαριά τραύματα και στα δύο πόδια.

«Είμαστε συντετριμμένοι που μοιραζόμαστε ότι ο γιος μας, ο Νίκο, έφυγε από τη ζωή», ανέφερε η οικογένεια σε ανακοίνωσή της. «Ο Νίκο ήταν ένα χαρούμενο, φιλικό και αθλητικό παιδί, με την πιο καλοσυνάτη και γενναιόδωρη ψυχή. Ήταν πάντα γεμάτος ζωή και έτσι θα τον θυμόμαστε».

Μετά από τέσσερις επιθέσεις καρχαριών μέσα σε διάστημα δύο ημερών, δεκάδες παραλίες —μεταξύ αυτών και στο Σίδνεϊ— έκλεισαν προσωρινά αυτή την εβδομάδα. Οι αρχές ανέφεραν ότι οι έντονες βροχοπτώσεις είχαν θολώσει τα νερά, συνθήκη που μπορεί να προσελκύσει καρχαρίες πιο κοντά στις ακτές.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ένας σέρφερ σκοτώθηκε από μεγάλο καρχαρία στην παραλία Λονγκ Ριφ (Long Reef), επίσης στο Σίδνεϊ.