Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026
Πορεία σε Σεπόλια και Κολωνό για τη 12χρονη θύμα trafficking – «Καμία ανοχή στα κυκλώματα βιαστών»
Ελλάδα 24 Ιανουαρίου 2026, 15:49

Πορεία σε Σεπόλια και Κολωνό για τη 12χρονη θύμα trafficking – «Καμία ανοχή στα κυκλώματα βιαστών»

Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν από νωρίς κρατώντας πανό με κεντρικά συνθήματα όπως «Καμία ανοχή στα κυκλώματα trafficking και παιδοβιαστών» και «Αλληλεγγύη - Δικαίωση στη 12χρονη, τη μάνα, την οικογένεια»

Σύνταξη
Το ιδανικό μεσογειακό πρωινό: Ελέγχουμε ενέργεια, καρδιά και μεταβολισμό από νωρίς

Πορεία διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε σήμερα σε Σεπόλια και Κολωνό, με αφετηρία τον σταθμό του Μετρό Σεπολίων, με αφορμή την εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό της υπόθεσης μαστροπείας και βιασμού της 12χρονης από τον Κολωνό.

Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν από νωρίς κρατώντας πανό με κεντρικά συνθήματα όπως «Καμία ανοχή στα κυκλώματα trafficking και παιδοβιαστών» και «Αλληλεγγύη – Δικαίωση στη 12χρονη, τη μάνα, την οικογένεια». Το πλήθος φώναξε συνθήματα ζητώντας την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων και δηλώνοντας τη στήριξή του στην οικογένεια του θύματος. Στο σημείο είχαν παραταχθεί διμοιρίες των ΜΑΤ που ακολούθησαν το σώμα της πορείας σε Σεπόλια και Κολωνό.

Περιγραφή Συγκέντρωση αλληλεγγύης για την 12χρονη στον Κολωνό. Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Επιτροπή Αλληλεγγύης στη 12χρονη: «Επιχειρούν να επιρρίψουν την ευθύνη στην οικογένεια»

Σε κείμενό της για την έναρξη του Εφετείου, η «Επιτροπή Αλληλεγγύης στη 12χρονη» επισημαίνει πως «η επιζώσα, τα αδέρφια της και το κίνημα αλληλεγγύης από την αρχή φώναζαν την αθωότητα» της μητέρας, η οποία πρωτόδικα είχε κηρυχθεί αθώα για τις βασικές κατηγορίες της μαστροπείας.

Με αφορμή την εισαγγελική έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης για τη μητέρα, η Επιτροπή εκφράζει την έντονη ανησυχία της για προσπάθεια «μετακύλισης και πάλι της ευθύνης στην οικογένεια». Στην ανακοίνωσή τους κάνουν λόγο για «σύστημα συγκάλυψης» που «χρειάζεται την ενοχή της μάνας ως αντίβαρο στο εφετείο», υποστηρίζοντας πως η συγκεκριμένη εξέλιξη φανερώνει μια δικαιοσύνη «βαθιά ταξική και πατριαρχική».

Υπογραμμίζουν ότι η αρχική αθώωση της μητέρας επετεύχθη επειδή «η γειτονιά του Κολωνού και ευρύτερα αλληλέγγυος κόσμος έχτισαν βήμα το βήμα την προστασία της επιζώσας», ενώ κλείνοντας, δηλώνουν πως «όπως και στην πρώτη δίκη έτσι και τώρα, χτίζουμε ασπίδα προστασίας γύρω από την οικογένεια», καταγγέλλοντας παράλληλα περιστατικά εκφοβισμού από καταδικασθέντες που κυκλοφορούν ελεύθεροι λόγω αναστολής. Η πορεία ολοκληρώθηκε δίχως να προκληθούν εντάσεις.

Μικρομεσαίες: Τι «ναρκοθετεί» τη βιωσιμότητά τους – Το κρίσιμο διάστημα

Μικρομεσαίες: Τι «ναρκοθετεί» τη βιωσιμότητά τους – Το κρίσιμο διάστημα

Το ιδανικό μεσογειακό πρωινό: Ελέγχουμε ενέργεια, καρδιά και μεταβολισμό από νωρίς

Coffee Island, Γρηγόρης, Coffee Berry, Mikel: Στέλνουν τον freddo στο εξωτερικό

Coffee Island, Γρηγόρης, Coffee Berry, Mikel: Στέλνουν τον freddo στο εξωτερικό

Σέρρες: «Θα σε κάνω μούμια» απειλούσε τον 13χρονο η καθηγήτρια που τον φίμωσε
Τι λέει η μητέρα 24.01.26

Για την 60χρονη διευθύντρια του σχολείου στις Σέρρες υπάρχουν πολλές διαμαρτυρίες από γονείς - «Τον απείλησε την επομένη ότι θα φέρει μεγαλύτερη ταινία να τον δέσει πιο σφιχτά» καταγγέλλει η μητέρα

Σύνταξη
Βορίζια: Συνελήφθησαν οι γονείς του Φανούρη Καργάκη
Ελλάδα 24.01.26

Η αδερφή της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια του μακελειού στα Βορίζια, κατέθεσε μήνυση στους γονείς του 39χρονου Φανούρη Καργάκη που έπεσε νεκρός σε ανταλλαγή πυρών

Σύνταξη
Ηράκλειο: Γάτα κατάπιε 11 λαστιχάκια για τα μαλλιά – Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση
Κρήτη 24.01.26

Τα 11 λαστιχάκια είχαν εγκλωβιστεί στο στομάχι, δημιουργώντας κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών - Η επέμβαση ολοκληρώθηκε επιτυχώς και η γάτα αναρρώνει υπό την επίβλεψη των κτηνιάτρων

Σύνταξη
Ακίνητα: Πώς αλλάζει ο χάρτης το 2026 – Ακριβά ακίνητα, χαμηλή διαθεσιμότητα και επενδύσεις υψηλού ρίσκου
Υποδομές και βιωσιμότητα 24.01.26

Με την άνοδο των τιμών στα ακίνητα, τα αυξημένα μισθώματα και τη σταθερά περιορισμένη προσφορά νέων σπιτιών, οι αντοχές της ελληνικής αγοράς αναμένεται να δοκιμαστούν

Σύνταξη
Αυτοί είναι οι νέοι αντιστράτηγοι της Ελληνικής Αστυνομίας – Κρίθηκαν και οι υποστράτηγοι
Νέες τοποθετήσεις 24.01.26

Έπειτα από απόφαση του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγου Δημήτριου Μάλλιου, τοποθετήθηκαν οι αντιστράτηγοι της Ελληνικής Αστυνομίας

Σύνταξη
Γρίπη: Αγωνία για την 6χρονη που διασωληνώθηκε μετά από επιπλοκές – Επιδεινώθηκε η κατάστασή της
Ελλάδα 24.01.26

Το παιδί νοσηλεύεται σε ΜΕΘ στο Παίδων με εγκεφαλίτιδα μετά από επιπλοκή της γρίπης - «Είναι ραγδαία η αύξηση των παιδιών με γρίπη και RSV που έρχονται στα νοσοκομεία», τονίζει ο Μιχάλης Γιαννακός

Σύνταξη
Η τεχνητή νοημοσύνη στον κινηματογράφο: Από την αναζήτηση τοποθεσιών μέχρι τη συγγραφή σεναρίων
ΑΙ 24.01.26

Η τεχνητή νοημοσύνη και οι νέες πραγματικότητες που δημιουργεί στο σινεμά ήταν η κυρίαρχη θεματική σε μια σειρά εκδηλώσεων της κινηματογραφικής διοργάνωσης «When East Meets West»

Σύνταξη
Το ΥΠΕΘΑ διαψεύδει δημοσιεύματα περί πώλησης του κτιρίου του Πολεμικού Ναυτικού στην πλατεία Κλαυθμώνος
«Κατηγορηματικά» 24.01.26

«Αλίμονο αν η εκάστοτε επίσκεψη του υπουργού Εθνικής Άμυνας σε κτίριο που ανήκει στις Ένοπλες Δυνάμεις συνδυάζεται με σενάρια πώλησης», τονίζουν πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Σύνταξη
Το «strength of schedule» της Euroleague: Το δύσκολο φινάλε του Παναθηναϊκού, στη… μέση ο Ολυμπιακός (pic)
Euroleague 24.01.26

Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός μπαίνουν στην τελική ευθεία της regular season της Euroleague και το πρόγραμμα θα παίξει κομβικό ρόλο – Τι είναι το «strength of schedule» που θα κρίνει πολλά στη «μάχη» για τα play off.

Σύνταξη
Το μυστηριώδες ψυχεδελικό μανιτάρι που κάνει τους ανθρώπους να βλέπουν «μικροσκοπικά ανθρωπάκια»
Λιλιπούτειοι 24.01.26

Το παράξενο μανιτάρι που μόλις πρόσφατα άρχισε να μελετάται, βρίσκεται σε διάφορα μέρη του κόσμου, αλλά προκαλεί στους ανθρώπους ακριβώς τα ίδια οράματα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ICE… age στις ΗΠΑ – Όταν η μπουκιά παγώνει στον αέρα μαζί με το πιρούνι (βίντεο)
«Ιστορικό» ψύχος 24.01.26

Περισσότεροι από 235 εκατ. άνθρωποι στις ΗΠΑ βρίσκονται αντιμέτωποι με ισχυρές χιονοπτώσεις, επικίνδυνο πάγο και θερμοκρασίες που φτάνουν μέχρι τους -29°C, σύμφωνα με το δίκτυο FOX Weather

Σύνταξη
Κωνσταντινούπολη: Εντοπίστηκε στον Βόσπορο η σορός αγνοούμενου Ρώσου κολυμβητή χωρίς άκρα και κεφάλι
Κόσμος 24.01.26

Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, καθώς και το τσιπ χρονομέτρησης που έφερε στο πόδι του, έδειξαν πως ξεκίνησε κανονικά τον αγώνα - Ωστόσο, ο κολυμβητής δεν έφτασε ποτέ στη γραμμή τερματισμού

Σύνταξη
Live Streaming: Ολυμπιακός – Ανόρθωση Βόλου
Μπάσκετ γυναικών 24.01.26

Live Streaming: Ολυμπιακός – Ανόρθωση Βόλου. Παρακολουθήστε μέσω Live Streaming στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Ανόρθωση Βόλου για τη 15η αγωνιστική της Α1 μπάσκετ Γυναικών.

Σύνταξη
Live Streaming: Ολυμπιακός – Άρης
Βόλεϊ γυναικών 24.01.26

Live Streaming: Ολυμπιακός – Άρης. Παρακολουθήστε στις 15:00 μέσω Live Streaming από το MEGA News την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Άρης για τη 15η αγωνιστική της Volley League Γυναικών.

Σύνταξη
Κραν Μοντανά: Η Ιταλία διαμαρτύρεται για την απόφαση της ελβετικής δικαιοσύνης να αποφυλακίσει τον ιδιοκτήτη του μπαρ
Κόσμος 24.01.26

Η Ιταλία κατηγορεί τις ελβετικές δικαστικές αρχές για την απόφασή τους και αναφέρει ότι ο ιδιοκτήτης του μοιραίου κλαμπ στο Κραν Μοντανά είναι ύποπτος φυγής

Σύνταξη
LIVE: Γουέστ Χαμ – Σάντερλαντ
Premier League 24.01.26

LIVE: Γουέστ Χαμ – Σάντερλαντ. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουέστ Χαμ – Σάντερλαντ για την 23η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Αχτσιόγλου: Συσπείρωση δυνάμεων για να μην δοθεί τρίτη θητεία στην κυβέρνηση Μητσοτάκη
Νέα Αριστερά 24.01.26

«Η Αριστερά δεν πρέπει να κινηθεί σε κατεύθυνση αναδίπλωσης. Το ζήτημα δεν είναι η απόλυτη ιδεολογική καθαρότητα», επισήμανε η βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς, Έφη Αχτσιόγλου

Σύνταξη
Μεγάλο πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία η δημιουργία κόμματος Σαμαρά παραδέχεται ο Πέτσας
Πολιτική Γραμματεία 24.01.26

Ο βουλευτής της ΝΔ, Στέλιος Πέτσας, εκτίμησε ότι το κυβερνών κόμμα θα έχει μεγάλα προβλήματα σε περίπτωση δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά - Χαρακτήρισε σκοταδιστική την άποψη της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις

Σύνταξη
Σέρρες: «Θα σε κάνω μούμια» απειλούσε τον 13χρονο η καθηγήτρια που τον φίμωσε
Τι λέει η μητέρα 24.01.26

Για την 60χρονη διευθύντρια του σχολείου στις Σέρρες υπάρχουν πολλές διαμαρτυρίες από γονείς - «Τον απείλησε την επομένη ότι θα φέρει μεγαλύτερη ταινία να τον δέσει πιο σφιχτά» καταγγέλλει η μητέρα

Σύνταξη
Μινεσότα: Χιλιάδες βγήκαν στους δρόμους την ημέρα της απεργίας απέναντι στην ICE – 100 συλλήψεις ιερέων
Απεργία 24.01.26

Εκατοντάδες επιχειρήσεις έκλεισαν, σχολεία δεν λειτούργησαν και χιλιάδες Αμερικανοί κατέβηκαν στους δρόμους στη Μινεσότα για να «απελάσουν την ICE» που κυνηγά μετανάστες

Σύνταξη
Στην Άνω Γλυφάδα κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ – «Πλημμυρισμένη η ανασφάλεια των πολιτών»
Δήλωση Χρηστίδη 24.01.26

Ο βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών Παύλος Χρηστίδης επισήμανε πως «το ΠΑΣΟΚ έβαλε και θα ξαναβάλει όλα αυτά τα ερωτήματα στη Βουλή, περιμένοντας απαντήσεις από την κυβέρνηση».

Σύνταξη
Ο Καρέτσας αποθεώνεται (και) από τους Γερμανούς: Η Ντόρτμουντ για το «διαμάντι των 35 εκατ. ευρώ»
Ποδόσφαιρο 24.01.26

Στο στόχαστρο της Ντόρτμουντ βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ωστόσο οι Βεστφαλοί θα πρέπει να πληρώσουν ακριβά για να κάνουν δικό τους τον ταλαντούχο μεσοεπιθετικό που αποθεώνεται από τον γερμανικό Τύπο.

Σύνταξη
TikTok Seals US Joint Venture Deal to Avert Nationwide Ban
English edition 24.01.26

ByteDance finalizes a majority American-owned venture to secure U.S. user data, clearing a key hurdle in a long-running national security dispute and allowing TikTok to continue operating in the United States

Σύνταξη
Η Μπέλα Χαντίντ ανεβάζει την τάση των cutout σε τολμηρά ύψη – Το φόρεμα που αποκαλύπτει τα οπίσθιά της
Ντάμα κούπα 24.01.26

Το σούπερ μοντέλο, Μπέλα Χαντίντ, ολοκλήρωσε το λουκ με μια δαντελένια μάσκα για τα μάτια και χρυσά κοσμήματα, ενώ δίπλα της είχε τη στιλίστριά της και πόζαραν για φωτό μαζί ανεβάζοντάς τες στο Instagram.

Σύνταξη
