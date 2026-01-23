Τον δείχνουν σαν έναν φθηνό εγκληματία, είναι ταπεινωτικό – Η οικογένεια του Μάρτι Ράισμαν «καταδικάζει» το Marty Supreme

Όταν βγήκε στις αίθουσες στα τέλη Δεκεμβρίου (στην Ελλάδα ήρθε στις αρχές Ιανουαρίου) όλοι μιλούσαν για μια καλή ταινία – ωστόσο κανείς δεν περίμενε την τόσο επιτυχημένη πορεία της. Το Marty Supreme είναι χωρίς καμία αμφιβολία το φιλμ – έκπληξη της σεζόν, έχοντας ξεπεράσει τα 100 εκατ. δολάρια στο box office, κερδίσει ήδη 13 βραβεία σε διάφορα φεστιβάλ, ενώ είναι υποψήφιο για εννέα βραβεία Όσκαρ στην τελετή της 15ης Μαρτίου στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες.

Μεγάλο μερίδιο «ευθύνης» για αυτή την επιτυχία έχει ο Τιμοτέ Σαλαμέ, που μετά τη Χρυσή Σφαίρα, βλέπει πιο καθαρά από ποτέ το Όσκαρ ‘Α Ανδρικού ρόλου. Όσο για το κοινό και τους κριτικούς; Λάτρεψαν το Marty Supreme, με τη βαθμολογία του στο Rotten Tomatoes να αγγίζει το 93% και τα σχόλια να είναι διθυραμβικά.

Ωστόσο το φιλμ που σκηνοθέτησε ο Τζος Σαφντί και έγραψε ο ίδιος το σενάριο μαζί με τον Ρόναλντ Μπρόνστεϊν, δεν άρεσε σε όλους. Για την ακρίβεια τρεις άνθρωποι είναι εξοργισμένοι με τους δημιουργούς του. Ο λόγος για την οικογένεια του Μάρτι Ράισμαν, του αθλητή του πινγκ-πονγκ πάνω στον οποία έχει βασιστεί ο χαρακτήρας του Σαλαμέ, Μάρτι Μάουζερ.

Δεν είναι μυστικό ότι το φιλμ βασίστηκε στην βιογραφία του Ράισμαν από το 1974, με τίτλο The Money Player. Ωστόσο, κανείς από την ομάδα παραγωγής του Marty Supreme δεν ήρθε σε επαφή με την οικογένειά του, ενώ ούτε χρησιμοποίησαν το όνομά του – προφανώς για να έχουν δημιουργική ελευθερία. Κι αυτή η ελευθερία έκανε έξαλλους την κόρη και τα δύο εγγόνια του.

«Ο πατέρας μου δεν ήταν έτσι όπως τον περιγράφει η ταινία. Με έκανε να νιώθω ξεχωριστή όταν μεγάλωνα και ήθελα να το ξέρει ο κόσμος αυτό» δήλωσε η Ντέμπι Ράισμαν στην Daily Mail.

Στη ταινία ο Μάρτι παρουσιάζεται ως ένα κοινωνιοπαθής άνθρωπος, που παλεύει μόνο για το χρήμα και την επιτυχία με κάθε κόστος, χωρίς συναισθήματα και μπλεγμένος σε εγκληματικές δραστηριότητες.

«Ήταν πολύ δύσκολο για τη μητέρα μου να βλέπει την ταινία, για έναν άνθρωπο που τον συνέδεσαν με το όνομα του πατέρα της αλλά έμειναν μακριά από την αληθινή του ιστορία» είπε ο εγγονός του Ρότζερ και συνέχισε: «Βγήκε από τον κινηματογράφο κλαίγοντας. Φοβόταν ότι ο κόσμος θα πιστεύει ότι ο πατέρας της ήταν αυτός ο εγωιστής άνθρωπος».

Και ο αδερφός του Τζος συμφωνεί: «Τον έδειξαν σαν έναν φθηνό εγκληματία. Ρωτήστε όποιον τον γνώριζε και θα σας πει πως ήταν ένας άνθρωπος με χιούμορ, αγάπη για τους άλλους και αίσθηση δικαιοσύνης».

Ugly row threatens to cloud Timothée Chalamet’s bid for Oscar glory: Family of the real-life Marty Supreme say movie paints the table tennis star as ‘a lowlife criminal’ – and accuse studio of ‘humiliating’ his memory for money https://t.co/uzEZqKIPh0 — Daily Mail (@DailyMail) January 23, 2026

Μάλιστα, θεωρούν ότι εσκεμμένα οι δημιουργοί του φιλμ δεν ήρθαν σε επαφή μαζί τους, επειδή δεν υπήρχε περίπτωση να συμφωνήσουν με πολλές στιγμές της ταινίας.

Και τώρα είναι αποφασισμένοι να διορθώσουν την κατάσταση. Ο Μάρτι Ράισμαν, που «έφυγε» από τη ζωή το 2012 σε ηλικία 82 ετών, είχε γράψει και το δεύτερο μέρος της αυτοβιογραφίας του αλλά δεν πρόλαβε ποτέ να κυκλοφορήσει το βιβλίο. Η οικογένειά του θα το κάνει.