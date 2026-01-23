Αγρίνιο: Φωτογραφίες ντοκουμέντα από δολοφονία του 50χρονου κοινοτάρχη – Στα 10 με 15 μέτρα πυροβόλησε ο δράστης
Με τον 44χρονο δράστη της δολοφονίας του 50χρονου κοινοτάρχη στο Αγρίνιο να βρίσκεται στη φυλακή, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση.
- Θεσσαλονίκη: Αυτόκλητοι «τιμωροί παιδόφιλων» έστησαν παγίδα σε 30χρονο και τον ξυλοκόπησαν
- Ουκρανία: Το εδαφικό στις τριμερείς συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι – Επιμένει για το Ντονμπάς το Κρεμλίνο
- Τεστ αίματος ανιχνεύει τη νόσο του Crohn χρόνια πριν από την εμφάνιση συμπτωμάτων
- Πήγε να παραλάβει δέμα με ναρκωτικά, τον πρόλαβε ο… «Roxy»
Από την πρώτη στιγμή, ο 44χρονος επιχείρησε να αποδώσει την πράξη του σε αυτοάμυνα έναντι του 50χρονου, αναφέροντας πως το μοιραίο πρωινό της 17ης Ιανουαρίου, το θύμα τον ακολούθησε και τον σημάδεψε με καραμπίνα, καθώς και πως το προηγούμενο διάστημα τον απειλούσε.
«Έχω μετανιώσει, λειτούργησα υπό το καθεστώς φόβου. Δεχόμουν απειλές και είδα όπλο», φέρεται να υποστήριξε μεταξύ άλλων, στη μαραθώνια απολογία του.
Τρεις πυροβολισμοί
Τα πρώτα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης έδειξαν ωστόσο ότι το θύμα πυροβολήθηκε τρεις φορές από την πίσω αριστερή πλευρά του αυτοκινήτου, με τα σκάγια να τον βρίσκουν στο κεφάλι και την πλάτη.
Το MEGA και η εκπομπή «Live News» εξασφάλισαν νέα φωτογραφία ντοκουμέντο μετά τους πυροβολισμούς.
Σε αυτήν, φαίνεται πως το παράθυρο του οδηγού είναι ανοιχτό.
«Σημαίνει ότι μπορεί να λέχθηκαν κάποια πράγματα», λέει για το θέμα, μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Καλλιακμάνης, επίτιμος πρόεδρος της ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων ΝΑ Αττικής.
«Μπορεί το θύμα να σταμάτησε, να τον απείλησε με την άδεια καραμπίνα νομίζοντας ότι ο άλλος δεν θα πυροβολήσει, ο άλλος μόλις τον είδε με την καραμπίνα να έτρεξε στο αυτοκίνητο, αλλά ήδη το θύμα είχε φύγει. Άρα δεν δικαιούταν με τίποτα να πατήσει την σκανδάλη».
- Εντοπίστηκε στην Κυψέλη 13χρονη που είχε εξαφανιστεί – Συνελήφθησαν 3 νεαροί από την Αίγυπτο
- Ολυμπιακός: Θέμα χρόνου ένα ακόμη sold out: Πόσα εισιτήρια απέμειναν για το παιχνίδι με τον Βόλο
- Φως στο Τούνελ: Νέα στοιχεία για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας
- «Φοβάμαι να σας πω…» – Αντιφάσεις στις καταθέσεις των δύο 22χρονων για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα
- Σοκ στην Βρετανία: Πρώην πολιτικός δηλώνει ένοχος για 48 κατηγορίες – Νάρκωνε και βίαζε την πρώην σύζυγό του
- Πώς οι ΗΠΑ απήγαγαν τον Μαδούρο μέσα σε δύο λεπτά: Ελικόπτερα, χαμηλές πτήσεις και πυρά στο Καράκας
- Αγρίνιο: Φωτογραφίες ντοκουμέντα από δολοφονία του 50χρονου κοινοτάρχη – Στα 10 με 15 μέτρα πυροβόλησε ο δράστης
- Η φιλοδοξία των Μαμντάνι για τη νέα τους, ιστορική κατοικία Gracie Mansion; Η τοποθέτηση μπιντέ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις