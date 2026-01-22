newspaper
Δημόσιος Τομέας: Πότε η παραίτηση είναι προϋπόθεση για συνταξιοδότηση
Οικονομία 22 Ιανουαρίου 2026 | 11:45

Δημόσιος Τομέας: Πότε η παραίτηση είναι προϋπόθεση για συνταξιοδότηση

Εγκύκλιος του e – ΕΦΚΑ παρέχει οδηγίες για τον χρόνο εντός του οποίου ο υπάλληλος υποχρεούται να αποχωρήσει από την υπηρεσία του για να συνταξιοδοτηθεί

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Την υποβολή παραίτησης από το δημόσιο τομέα πριν τη συνταξιοδότηση του υπαλλήλου ή σε ορισμένες περιπτώσεις την παραίτησή του όταν εκδοθεί η απόφαση συνταξιοδότησης, θέτει ως απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να προχωρήσει στην απόδοση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων.

Ο e – ΕΦΚΑ με εγκύκλιο του, η οποία στηρίζεται σε σχετικό έγγραφο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, παρέχει οδηγίες για τον χρόνο εντός του οποίου ο υπάλληλος υποχρεούται να αποχωρήσει  από την υπηρεσία του προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί.

Το θέμα αυτό ανέκυψε μετά από ερωτήματα υπηρεσιών του δημοσίου τομέα για τη δυνατότητα παραμονής υπαλλήλων του Δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι οποίοι υπηρετούν είτε ως μόνιμοι είτε με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, να συνεχίζουν απασχολούμενοι στην Υπηρεσία τους μετά τη συνταξιοδότησή τους εξ ιδίου δικαιώματος λόγω γήρατος ή λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο – ανικανότητα.

Εξ αυτού του λόγου έχουν προκύψει τεράστια ζητήματα με συνταξιούχους που παρέμειναν στην υπηρεσία και μετά τη συνταξιοδότηση – ως εργαζόμενοι συνταξιούχοι – και πλέον οι υπηρεσίες τους ζητούν την επιστροφή των μισθών που καταβλήθηκαν μετά τη συνταξιοδότησή τους.

Οι πέντε ειδικές κατηγορίες

Σύμφωνα με την εγκύκλιο διακρίνονται πέντε περιπτώσεις υπαλλήλων που συνταξιοδοτούνται:

  1. Μόνιμοι υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και πρόσληψη από 01/01/2011 και μετά (ασφάλιση στο τ. ΙΚΑ-ΕTAM).  Τόσο για τη συνταξιοδότησή τους λόγω γήρατος, όσο και λόγω αναπηρίας – εφόσον η υγειονομική κρίση είναι επ’ αόριστον -, απαιτείται η λύση της υπαλληλικής τους σχέσης.
  2. Μόνιμοι υπάλληλοι ΝΠΔΔ ασφαλισμένοι στο ειδικό καθεστώς του ν. 3163/1955. Το δικαίωμα επιλογής διατάξεων συνταξιοδότησης (υπαλληλικές ή κοινές), παρέχεται μετά την έξοδο του υπαλλήλου από την Υπηρεσία.
  3. Υπάλληλοι ΝΠΔΔ οι οποίοι κατά τη μονιμοποίησή τους διατήρησαν το ασφαλιστικό καθεστώς που είχαν ως συμβασιούχοι (τ. ΙΚA-ΕTΑM. Δεν απαιτείται η λύση της υπαλληλικής σχέσης για την συνταξιοδότηση λόγω γήρατος. Ωστόσο αυτή λύεται αυτοδικαίως  την πρώτη του επόμενου μήνα από αυτόν  αυτού εκδόθηκε η απόφαση συνταξιοδότησης
  4. Υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) ασφαλισμένοι στο τ. IKA-ETΑM. Δεν απαιτείται η λύση της υπαλληλικής σχέσης για την υποβολή και την επεξεργασία της αίτησης συνταξιοδότησης, αλλά αυτή λύεται αυτοδίκαια λόγω συνταξιοδότησης από την πρώτη του επόμενου μήνα αυτού που εκδίδεται η σχετική απόφαση. Επίσης, για συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας, δεν απαιτείται λύση της υπαλληλικής σχέσης
  5. Υπάλληλοι ιδιωτικού διακίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) ασφαλισμένοι στο τ. ΙΚΑ-ΕTΑΜ. Για την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης (γήρατος/αναπηρίας) καθώς και για την επεξεργασία της και την έκδοση απόφασης δεν απαιτείται λύση της υπαλληλικής σχέσης. Η παραμονή τους στην υπηρεσία μετά την έκδοση της απόφασης συνταξιοδότησης δεν αποτελεί κώλυμα για την έναρξη καταβολής της σύνταξης.

