Ριφάτ αλ Άσαντ: Πέθανε ο αδερφός του πρώην προέδρου της Συρίας – Γνωστός ως «Χαπάπης της Χάμα»
Ποιος ήταν ο Ριφάτ αλ Άσαντ - Είχε καταστείλει εξέγερση με χιλιάδες νεκρούς το 1982 - Ζούσε κατά κύριο λόγο στην εξορία, είχε επιστρέψει για λίγα χρόνια στη Συρία
- Χτύπησαν άγρια μέσα στις φυλακές τον 16χρονο που σκότωσε τον 17χρονο στις Σέρρες
- «Όπως έστρωσες θα κοιμηθείς», λέει το Ιράν στην Ευρώπη για τις απειλές του Τραμπ - Το δηκτικό σχόλιο Αραγτσί
- Όταν ο Παναγιώτης Δουδωνής συνάντησε την Μαριάννα Παπαμακαρίου και του αφιέρωσε το «Ρήγμα» του Σωκράτη Μάλαμα
- Ηλεία: Ανεμοστρόβιλος ισοπέδωσε κτηνοτροφική μονάδα – Αγνοούνται 60 πρόβατα
Σε ηλικία 88 ετών πέθανε την Τρίτη ο Ριφάτ αλ Άσαντ, αδελφός του πρώην προέδρου της Συρίας, Χαφέζ αλ Άσαντ.
Ο ίδιος είχε ζήσει κατά κύριο λόγο στην εξορία
Ο εκλιπών είχε το διαβόητο προσωνύμιο «Χασάπης της Χάμα».
Όπως γράφει το Reuters, ήταν γνωστός για την καταστολή μιας ισλαμιστικής εξέγερσης το 1982.
Το 2022, το Συριακό Δίκτυο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (SNHR) δημοσίευσε ευρήματα σύμφωνα με τα οποία εκτιμάται ότι μεταξύ 30.000 και 40.000 άμαχοι σκοτώθηκαν στη Χάμα.
Αυτός ο τρόπος καταστολής συχνά περιγραφόταν ως πρότυπο για το πώς ο ανιψιός του και πρώην πρόεδρος Μπασάρ αλ Άσαντ θα αντιμετώπιζε εξέγερση κατά της εξουσίας του δεκαετίες αργότερα.
Σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται το Reuters, ο Ριφάτ αλ Άσαντ πέθανε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Ο ίδιος είχε ζήσει κατά κύριο λόγο στην εξορία, επέστρεψε για μικρό χρονικό διάστημα στη Συρία το 2021 , από όπου διέφυγε το 2024 μετά την κατάρρευση του καθεστώτος, ηγέτης του οποίου ήταν ο ανιψιός του.
Δείτε σχετική ανάρτηση για τον θάνατο του αλ Άσαντ:
Rifaat al-Assad, uncle of Bashar al-Assad and brother of Hafez al-Assad, died aged 88 in the UAE.
He lived mostly in exile and briefly returned to Syria in 2021 before fleeing again after the regime’s collapse in 2024.
He is widely accused of major atrocities, including the… pic.twitter.com/VbiIlBCHCq
— Clash Report (@clashreport) January 21, 2026
- Γροιλανδία: Δόθηκαν στους κατοίκους «οδηγίες αντιμετώπισης κρίσης», ενώ ο Τραμπ λέει ότι το νησί είναι των ΗΠΑ
- «Είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό» τραγούδησαν στην Σάκκαρη οι Ελληνες της Μελβούρνης
- Γερμανία: Η ένταξη στην τρέχουσα μορφή του «Συμβουλίου Ειρήνης» δεν είναι εφικτή, λέει η κυβέρνηση σε υπηρεσιακό έγγραφο
- Οι πρώτες πινελιές της ανθρωπότητας: Ανακαλύφθηκε η αρχαιότερη τέχνη σπηλαίων στην Ινδονησία
- Το πικρό χαμόγελο των αξολότλ: Θεότητα Αζτέκων, megastar στα social media, μασκότ στο Μουντιάλ, υπό εξαφάνιση στη φύση
- Βρέθηκαν τα προσωπικά δεδομένα σας στο Dark Web; – Τι να κάνετε
- Ριφάτ αλ Άσαντ: Πέθανε ο αδερφός του πρώην προέδρου της Συρίας – Γνωστός ως «Χαπάπης της Χάμα»
- Παρωδία το σεμινάριο των διαιτητών της Super League
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις