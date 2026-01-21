Σε ηλικία 88 ετών πέθανε την Τρίτη ο Ριφάτ αλ Άσαντ, αδελφός του πρώην προέδρου της Συρίας, Χαφέζ αλ Άσαντ.

Ο εκλιπών είχε το διαβόητο προσωνύμιο «Χασάπης της Χάμα».

Όπως γράφει το Reuters, ήταν γνωστός για την καταστολή μιας ισλαμιστικής εξέγερσης το 1982.

Το 2022, το Συριακό Δίκτυο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (SNHR) δημοσίευσε ευρήματα σύμφωνα με τα οποία εκτιμάται ότι μεταξύ 30.000 και 40.000 άμαχοι σκοτώθηκαν στη Χάμα.

Αυτός ο τρόπος καταστολής συχνά περιγραφόταν ως πρότυπο για το πώς ο ανιψιός του και πρώην πρόεδρος Μπασάρ αλ Άσαντ θα αντιμετώπιζε εξέγερση κατά της εξουσίας του δεκαετίες αργότερα.

Σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται το Reuters, ο Ριφάτ αλ Άσαντ πέθανε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο ίδιος είχε ζήσει κατά κύριο λόγο στην εξορία, επέστρεψε για μικρό χρονικό διάστημα στη Συρία το 2021 , από όπου διέφυγε το 2024 μετά την κατάρρευση του καθεστώτος, ηγέτης του οποίου ήταν ο ανιψιός του.

