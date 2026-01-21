«Απελευθερώθηκε από τον πόνο»: Πέθανε ο Ρομπ Χιρστ, συνιδρυτής και ντράμερ των Midnight Oil

Ο Ρομπ Χιρστ, συνιδρυτής και ντράμερ των Midnight Oil και βασικός συνδημιουργός του ήχου και του πολιτικού στίγματος του συγκροτήματος, πέθανε σε ηλικία 70 ετών. Την είδηση ανακοίνωσε το ίδιο το συγκρότημα μέσω των social media. Δεν ανακοινώθηκε συγκεκριμένη ημερομηνία ή αιτία θανάτου, ωστόσο ήταν γνωστό ότι ο Χιρστ είχε διαγνωστεί με καρκίνο στο πάγκρεας το 2023.

«Μετά από έναν ηρωικό αγώνα σχεδόν τριών ετών, ο Ρομπ είναι πλέον ελεύθερος από τον πόνο –‘’μια μικρή λάμψη φωτός μέσα στην ερημιά’’», ανέφεραν οι Midnight Oil. «Έφυγε ήρεμα, περιτριγυρισμένος από αγαπημένα του πρόσωπα».

Σε ξεχωριστή ανάρτηση, τα εναπομείναντα μέλη έγραψαν: «Είμαστε συντετριμμένοι και πενθούμε την απώλεια του αδελφού μας Ρομπ. Προς το παρόν δεν υπάρχουν λόγια – αλλά θα υπάρχουν πάντα τραγούδια. Με αγάπη, Τζιμ, Μάρτιν και Πιτ».

Οι Midnight Oil και η διεθνής επιτυχία

Με μπροστάρη τον τραγουδιστή και μετέπειτα πολιτικό της Αυστραλίας Πίτερ Γκάρετ, οι Midnight Oil υπήρξαν ένα από τα πιο πολιτικά φορτισμένα ροκ συγκροτήματα των δεκαετιών του ’80 και του ’90. Γνώρισαν μεγάλη εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία με άλμπουμ όπως Diesel and Dust (1987), Blue Sky Mining (1990) και Earth and Sun and Moon (1993), ενώ τραγούδια όπως τα «Beds Are Burning», «The Dead Heart», «Blue Sky Mine», «Forgotten Years» και «King of the Mountain» έγιναν διεθνείς επιτυχίες.

Ο ήχος των Midnight Oil ήταν άρρηκτα δεμένος με τα τύμπανα του Χιρστ, τα οποία συνδύαζαν ένταση και ρυθμική ακρίβεια, στηρίζοντας στίχους με έντονο πολιτικό και κοινωνικό περιεχόμενο.

Από τα σχολικά συγκροτήματα στη δημιουργία των Midnight Oil

Ο Ρομπ Χιρστ γεννήθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 1955 στο Κάμντεν της Νέας Νότιας Ουαλίας. Το 1972 σχημάτισε ένα τρίο με τους συμμαθητές του Τζιμ Μογκίνι (κιθάρα, πλήκτρα) και Άντριου «Bear» Τζέιμς (μπάσο). Το συγκρότημα εμφανίστηκε αρχικά με τα ονόματα Schwampy Moose και Farm, πριν μετονομαστεί σε Midnight.

Το 1973 εντάχθηκε ο Πίτερ Γκάρετ και το 1977 προστέθηκε ο κιθαρίστας Μάρτιν Ρότσι, διαμορφώνοντας τον βασικό κορμό των Midnight Oil.

Τα πρώτα άλμπουμ και η καθιέρωση στην Αυστραλία

Το ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ των Midnight Oil κυκλοφόρησε το 1978, ενώ ακολούθησε το Head Injuries το 1979. Και οι δύο δίσκοι σημείωσαν ισχυρές πωλήσεις στην Αυστραλία και αργότερα έγιναν πλατινένιοι.

Το Place Without a Postcard (1981) έφτασε στο Νο. 12 των αυστραλιανών charts, ενώ το 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 (1982) χάρισε στο συγκρότημα το πρώτο του Top 10 single με το «Power and the Passion», σε σύνθεση Χιρστ, Γκάρετ και Μογκίνι. Ο Χιρστ, πέρα από τα τύμπανα, τραγουδούσε και έπαιζε κιθάρα και πλήκτρα.

Η παγκόσμια αναγνώριση με το Diesel and Dust

Το Red Sails in the Sunset (1984) άνοιξε μια περίοδο τριών συνεχόμενων Νο. 1 άλμπουμ στην Αυστραλία και έβαλε το συγκρότημα και στο αμερικανικό Billboard 200. Η πραγματική διεθνής έκρηξη, ωστόσο, ήρθε το 1987 με το Diesel and Dust.

Τα τραγούδια «Beds Are Burning» και «The Dead Heart», συνυπογεγραμμένα από τον Χιρστ, ανέδειξαν ζητήματα των αυτοχθόνων πληθυσμών σε ένα παγκόσμιο κοινό. Το «Beds Are Burning» έφτασε στο Νο. 1 σε τρεις χώρες και στο Top 10 σε πολλές άλλες, ενώ το άλμπουμ έγινε πλατινένιο στις ΗΠΑ – το μοναδικό των Midnight Oil – και μπήκε στο Top 20 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το τραγούδι επανεκδόθηκε το 1989 στη Βρετανία, όπου έγινε το μοναδικό Top 10 single του συγκροτήματος εκεί.

Επιτυχίες των ’90s και η ύστερη πορεία

Το Blue Sky Mining (1990) μπήκε στο Top 10 σε επτά χώρες και στο Top 30 σε ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο. Το «Blue Sky Mine» έφτασε στο Νο. 1 των Modern Rock και Mainstream Rock charts του Billboard, ενώ τα «Forgotten Years» και «King of the Mountain» σημείωσαν επίσης μεγάλες επιτυχίες.

Ακολούθησαν τα «Truganini», «Drums of Heaven» και «Outbreak of Love» από το Earth and Sun and Moon (1993), όλα συνυπογεγραμμένα από τον Χιρστ και Top 10 στο αμερικανικό Modern Rock chart

Μετά το Capricornia (2001), οι Midnight Oil μπήκαν σε παύση σχεδόν 15 ετών. Επανενώθηκαν το 2016 με τους Ρομπ Χιρστ, Πίτερ Γκάρετ, Τζιμ Μογκίνι και τον μπασίστα Μπόουνς Χίλμαν, ο οποίος πέθανε το 2020. Κυκλοφόρησαν ακόμη δύο στούντιο άλμπουμ, με πιο πρόσφατο το Resist (2022), φτάνοντας συνολικά τα 13.

Το 1990, κατά τη διάρκεια διαλείμματος των Midnight Oil, ο Χιρστ ίδρυσε τους Ghostwriters μαζί με τον κιθαρίστα των Hoodoo Gurus Ρίτσαρντ Γκρόσμαν. Το συγκρότημα κυκλοφόρησε τρία άλμπουμ τη δεκαετία του ’90 και ένα ακόμη το 2006. Το τραγούδι «Someone’s Singing New York New York» από το ντεμπούτο τους (1991) έφτασε στο Top 30 της Αυστραλίας.

Από το 2005 και μετά, ο Χιρστ κυκλοφόρησε και σόλο άλμπουμ, με πιο πρόσφατο το Born Electric, που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο.

Πληροφορίες για την οικογένειά του δεν έγιναν άμεσα γνωστές. Οι οικείοι του ζήτησαν, αντί για λουλούδια, να γίνουν δωρεές στους οργανισμούς Pankind ή Support Act.

*Με πληροφορίες από: Deadline, Kεντρική Φωτογραφία: Instagram @ midnightoilband