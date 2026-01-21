magazin
Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Απελευθερώθηκε από τον πόνο»: Πέθανε ο Ρομπ Χιρστ, συνιδρυτής και ντράμερ των Midnight Oil
Music 21 Ιανουαρίου 2026 | 11:55

«Απελευθερώθηκε από τον πόνο»: Πέθανε ο Ρομπ Χιρστ, συνιδρυτής και ντράμερ των Midnight Oil

O Ρομπ Χιρστ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών. Ο μουσικός είχε διαγνωστεί με καρκίνο στο πάγκρεας το 2023

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕπιμέλειαΕυγενία Κοτρώτσιου
A
A
Vita.gr
Γιατί «κολλάνε» σχεδόν όλοι φέτος; Το φαινόμενο της «σούπερ γρίπης»

Γιατί «κολλάνε» σχεδόν όλοι φέτος; Το φαινόμενο της «σούπερ γρίπης»

Spotlight

Ο Ρομπ Χιρστ, συνιδρυτής και ντράμερ των Midnight Oil και βασικός συνδημιουργός του ήχου και του πολιτικού στίγματος του συγκροτήματος, πέθανε σε ηλικία 70 ετών. Την είδηση ανακοίνωσε το ίδιο το συγκρότημα μέσω των social media. Δεν ανακοινώθηκε συγκεκριμένη ημερομηνία ή αιτία θανάτου, ωστόσο ήταν γνωστό ότι ο Χιρστ είχε διαγνωστεί με καρκίνο στο πάγκρεας το 2023.

«Μετά από έναν ηρωικό αγώνα σχεδόν τριών ετών, ο Ρομπ είναι πλέον ελεύθερος από τον πόνο –‘’μια μικρή λάμψη φωτός μέσα στην ερημιά’’», ανέφεραν οι Midnight Oil. «Έφυγε ήρεμα, περιτριγυρισμένος από αγαπημένα του πρόσωπα».

Σε ξεχωριστή ανάρτηση, τα εναπομείναντα μέλη έγραψαν: «Είμαστε συντετριμμένοι και πενθούμε την απώλεια του αδελφού μας Ρομπ. Προς το παρόν δεν υπάρχουν λόγια – αλλά θα υπάρχουν πάντα τραγούδια. Με αγάπη, Τζιμ, Μάρτιν και Πιτ».

Οι Midnight Oil και η διεθνής επιτυχία

Με μπροστάρη τον τραγουδιστή και μετέπειτα πολιτικό της Αυστραλίας Πίτερ Γκάρετ, οι Midnight Oil υπήρξαν ένα από τα πιο πολιτικά φορτισμένα ροκ συγκροτήματα των δεκαετιών του ’80 και του ’90. Γνώρισαν μεγάλη εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία με άλμπουμ όπως Diesel and Dust (1987), Blue Sky Mining (1990) και Earth and Sun and Moon (1993), ενώ τραγούδια όπως τα «Beds Are Burning», «The Dead Heart», «Blue Sky Mine», «Forgotten Years» και «King of the Mountain» έγιναν διεθνείς επιτυχίες.

Ο ήχος των Midnight Oil ήταν άρρηκτα δεμένος με τα τύμπανα του Χιρστ, τα οποία συνδύαζαν ένταση και ρυθμική ακρίβεια, στηρίζοντας στίχους με έντονο πολιτικό και κοινωνικό περιεχόμενο.

YouTube thumbnail

Από τα σχολικά συγκροτήματα στη δημιουργία των Midnight Oil

Ο Ρομπ Χιρστ γεννήθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 1955 στο Κάμντεν της Νέας Νότιας Ουαλίας. Το 1972 σχημάτισε ένα τρίο με τους συμμαθητές του Τζιμ Μογκίνι (κιθάρα, πλήκτρα) και Άντριου «Bear» Τζέιμς (μπάσο). Το συγκρότημα εμφανίστηκε αρχικά με τα ονόματα Schwampy Moose και Farm, πριν μετονομαστεί σε Midnight.

Το 1973 εντάχθηκε ο Πίτερ Γκάρετ και το 1977 προστέθηκε ο κιθαρίστας Μάρτιν Ρότσι, διαμορφώνοντας τον βασικό κορμό των Midnight Oil.

YouTube thumbnail

Τα πρώτα άλμπουμ και η καθιέρωση στην Αυστραλία

Το ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ των Midnight Oil κυκλοφόρησε το 1978, ενώ ακολούθησε το Head Injuries το 1979. Και οι δύο δίσκοι σημείωσαν ισχυρές πωλήσεις στην Αυστραλία και αργότερα έγιναν πλατινένιοι.

Το Place Without a Postcard (1981) έφτασε στο Νο. 12 των αυστραλιανών charts, ενώ το 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 (1982) χάρισε στο συγκρότημα το πρώτο του Top 10 single με το «Power and the Passion», σε σύνθεση Χιρστ, Γκάρετ και Μογκίνι. Ο Χιρστ, πέρα από τα τύμπανα, τραγουδούσε και έπαιζε κιθάρα και πλήκτρα.

YouTube thumbnail

Η παγκόσμια αναγνώριση με το Diesel and Dust

Το Red Sails in the Sunset (1984) άνοιξε μια περίοδο τριών συνεχόμενων Νο. 1 άλμπουμ στην Αυστραλία και έβαλε το συγκρότημα και στο αμερικανικό Billboard 200. Η πραγματική διεθνής έκρηξη, ωστόσο, ήρθε το 1987 με το Diesel and Dust.

Τα τραγούδια «Beds Are Burning» και «The Dead Heart», συνυπογεγραμμένα από τον Χιρστ, ανέδειξαν ζητήματα των αυτοχθόνων πληθυσμών σε ένα παγκόσμιο κοινό. Το «Beds Are Burning» έφτασε στο Νο. 1 σε τρεις χώρες και στο Top 10 σε πολλές άλλες, ενώ το άλμπουμ έγινε πλατινένιο στις ΗΠΑ – το μοναδικό των Midnight Oil – και μπήκε στο Top 20 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το τραγούδι επανεκδόθηκε το 1989 στη Βρετανία, όπου έγινε το μοναδικό Top 10 single του συγκροτήματος εκεί.

YouTube thumbnail

Επιτυχίες των ’90s και η ύστερη πορεία

Το Blue Sky Mining (1990) μπήκε στο Top 10 σε επτά χώρες και στο Top 30 σε ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο. Το «Blue Sky Mine» έφτασε στο Νο. 1 των Modern Rock και Mainstream Rock charts του Billboard, ενώ τα «Forgotten Years» και «King of the Mountain» σημείωσαν επίσης μεγάλες επιτυχίες.

Ακολούθησαν τα «Truganini», «Drums of Heaven» και «Outbreak of Love» από το Earth and Sun and Moon (1993), όλα συνυπογεγραμμένα από τον Χιρστ και Top 10 στο αμερικανικό Modern Rock chart

Μετά το Capricornia (2001), οι Midnight Oil μπήκαν σε παύση σχεδόν 15 ετών. Επανενώθηκαν το 2016 με τους Ρομπ Χιρστ, Πίτερ Γκάρετ, Τζιμ Μογκίνι και τον μπασίστα Μπόουνς Χίλμαν, ο οποίος πέθανε το 2020. Κυκλοφόρησαν ακόμη δύο στούντιο άλμπουμ, με πιο πρόσφατο το Resist (2022), φτάνοντας συνολικά τα 13.

YouTube thumbnail

Το 1990, κατά τη διάρκεια διαλείμματος των Midnight Oil, ο Χιρστ ίδρυσε τους Ghostwriters μαζί με τον κιθαρίστα των Hoodoo Gurus Ρίτσαρντ Γκρόσμαν. Το συγκρότημα κυκλοφόρησε τρία άλμπουμ τη δεκαετία του ’90 και ένα ακόμη το 2006. Το τραγούδι «Someone’s Singing New York New York» από το ντεμπούτο τους (1991) έφτασε στο Top 30 της Αυστραλίας.

YouTube thumbnail

Από το 2005 και μετά, ο Χιρστ κυκλοφόρησε και σόλο άλμπουμ, με πιο πρόσφατο το Born Electric, που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο.

Πληροφορίες για την οικογένειά του δεν έγιναν άμεσα γνωστές. Οι οικείοι του ζήτησαν, αντί για λουλούδια, να γίνουν δωρεές στους οργανισμούς Pankind ή Support Act.

*Με πληροφορίες από: Deadline, Kεντρική Φωτογραφία: Instagram @ midnightoilband

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
UBS: Ανεβάζει και πάλι τους στόχους για τις ελληνικές τράπεζες

UBS: Ανεβάζει και πάλι τους στόχους για τις ελληνικές τράπεζες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γιατί «κολλάνε» σχεδόν όλοι φέτος; Το φαινόμενο της «σούπερ γρίπης»

Γιατί «κολλάνε» σχεδόν όλοι φέτος; Το φαινόμενο της «σούπερ γρίπης»

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αυξάνει την τιμή-στόχο στα 40 ευρώ η Piraeus Securities

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αυξάνει την τιμή-στόχο στα 40 ευρώ η Piraeus Securities

inWellness
Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;
Μελέτη 21.01.26

Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;

Μια νέα μελέτη προσπάθησε να κατανοήσει ποια δεδομένα κάνουν το τρέξιμο εξαιρετικό ή εντελώς απογοητευτικό.

Σύνταξη
inTown
«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
Stream magazin
Νέο άλμπουμ, παλιοί λογαριασμοί και ένα μεγάλο ερώτημα: Τι σκεφτόμαστε σήμερα όταν ακούμε τον Morrissey;
«Earworm effect» 20.01.26

Νέο άλμπουμ, παλιοί λογαριασμοί και ένα μεγάλο ερώτημα: Τι σκεφτόμαστε σήμερα όταν ακούμε τον Morrissey;

Αν απομονώσει κανείς τη μουσική από την εικόνα, εξακολουθεί ο Morrissey να γράφει τραγούδια που μένουν ή ο μύθος ζει πλέον μόνο από το παρελθόν του;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
Ο Bad Bunny τιμά την αιματοβαμμένη ιστορία της Χιλής, παρουσιάζοντας ένα μουσικό ύμνο ενάντια στο καθεστώς Πινοσέτ
Βιετνάμ-Χιλή 18.01.26

Ο Bad Bunny τιμά την αιματοβαμμένη ιστορία της Χιλής, παρουσιάζοντας ένα μουσικό ύμνο ενάντια στο καθεστώς Πινοσέτ

Η Bad Bunny βρέθηκε στη Χιλή για την περιοδεία του Debi Tirar Mas Fotos, όπου και παρουσίασε ένα διάσημο λαϊκό τραγούδι του Βίκτορ Χάρα, ο οποίος δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια του στρατιωτικού πραξικοπήματος το 1973.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το τελευταίο riff των Megadeth – Μια «εξομολόγηση» του Ντέιβ Μαστέιν μετά από 40 χρόνια μέταλ
Εncore-Εncore-Εncore 18.01.26

Το τελευταίο riff των Megadeth – Μια «εξομολόγηση» του Ντέιβ Μαστέιν μετά από 40 χρόνια μέταλ

Ύστερα από 40 χρόνια thrash metal, οι Megadeth ρίχνουν αυλαία. Ο Ντέιβ Μαστέιν εξηγεί γιατί το επόμενο άλμπουμ θα είναι το τελευταίο και μιλά για την υγεία και την ανάγκη να φύγει με τους δικούς του όρους

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Είχαμε μια διαφωνία που εξελίχθηκε σε προσωπικές προσβολές» – Πώς οι Thompson Twins έγραψαν στα 80s το τρυφερό Hold Me Now
Νοσταλγία 16.01.26

«Είχαμε μια διαφωνία που εξελίχθηκε σε προσωπικές προσβολές» - Πώς οι Thompson Twins έγραψαν στα 80s το τρυφερό Hold Me Now

«Όταν μπήκα στους Τhomson Twins, είχαμε μόνο η μία την άλλη, οπότε το παλέψαμε με όλες μας τις δυνάμεις. Ήμουν γυναίκα μουσικός σε μια εποχή που δεν υπήρχαν πολλές και ο Joe ήταν μαύρος, οπότε περάσαμε δύσκολες στιγμές» θυμάται η Alannah Currie.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Έφυγε» ο Γιάννης Ξυλούρης: Πένθος στην Κρήτη για τον δεξιοτέχνη του λαούτου
Θλίψη 15.01.26

«Έφυγε» ο Γιάννης Ξυλούρης: Πένθος στην Κρήτη για τον δεξιοτέχνη του λαούτου

Ο Γιάννης Ξυλούρης (Ψαρογιάννης) έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών. Ο σπουδαίος λαουτιέρης, που με το παίξιμό του γέμιζε μια ολόκληρη ορχήστρα, αφήνει πίσω του σπουδαία παρακαταθήκη στην κρητική μουσική.

Σύνταξη
Οι Duran Duran αφιέρωσαν το «Ordinary World» στη Ρενέ Γκουντ- Το μήνυμα κατά της ΙCE από τη σκηνή
Βίντεο 14.01.26

Οι Duran Duran αφιέρωσαν το «Ordinary World» στη Ρενέ Γκουντ- Το μήνυμα κατά της ΙCE από τη σκηνή

«Όλοι έχουν δικαίωμα να ζουν με ειρήνη, ελευθερία και αξιοπρέπεια στη χώρα τους», είπε ο Σάιμον Λε Μπον των Duran Duran σχολιάζοντας τη δολοφονία της Ρενέ Νικόλ Γκουντ από πυρά αξιωματικού της ΙCE

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
We Belong Together – Ο Χάρι Στάιλς ετοιμάζει τη δισκογραφική επιστροφή του μετά από 4 χρόνια σιωπής
He is back 14.01.26

We Belong Together – Ο Χάρι Στάιλς ετοιμάζει τη δισκογραφική επιστροφή του μετά από 4 χρόνια σιωπής

Μετά από τετραετή αποχή από τον χώρο του θεάματος, ο ποπ σταρ Χάρι Στάιλς ετοιμάζεται για τη δισκογραφική επιστροφή του - και η φράση We Belong Together κάνει την εμφάνισή της σε διάφορες μεγαλουπόλεις του πλανήτη.

Σύνταξη
Googoosh – Τα τραγούδια της έγιναν σουξέ το ’60 και το ’70 στην Τεχεράνη αλλά η Επανάσταση την έβαλε στο mute
Ποπ σταρ 13.01.26

Googoosh - Τα τραγούδια της έγιναν σουξέ το '60 και το '70 στην Τεχεράνη αλλά η Επανάσταση την έβαλε στο mute

Η εξαιρετική ιστορία της θρυλικής Ιρανής καλλιτέχνιδας Googoosh μέσα από ένα «άνισο αυτοβιογραφικό έργο» όπως σχολιάζει ο Guardian, με χρονικό πλαίσιο τη σύλληψή της το 1980 από το θεοκρατικό καθεστώς.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Björk έχει ένα σχέδιο για να σώσει τη Γροιλανδία από τον Ντόναλντ Τραμπ
Αντίσταση 13.01.26

Η Björk έχει ένα σχέδιο για να σώσει τη Γροιλανδία από τον Ντόναλντ Τραμπ

Μετά τη Βενεζουέλα, η κυβέρνηση Τραμπ φαίνεται να έχει στρέψει την προσοχή της στη Γροιλανδία. Ωστόσο η Iσλανδή τραγουδίστρια Björk έχει μια λύση, σύμφωνα με άρθρο του Vanity Fair.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στα όριά τους οι παραγωγοί – Ζητούν να ανοίξει άμεσα η πλατφόρμα για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις
Αγανάκτηση 21.01.26

Στα όριά τους οι παραγωγοί - Ζητούν να ανοίξει άμεσα η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις

Καμία επίσημη ενημέρωση για το πότε θα τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΕΠΕ - Αγανάκτηση και ανησυχία στους παραγωγούς της βιομηχανικής τομάτας και της κορινθιακής σταφίδας

Σύνταξη
Αγρότες: Σκέψεις για συλλαλητήριο στην Αθήνα – Για ανωμοτί καταθέσεις κλήθηκαν Ανεστίδης και Ρούζιος
Agro-in 21.01.26

Αγρότες: Σκέψεις για συλλαλητήριο στην Αθήνα – Για ανωμοτί καταθέσεις κλήθηκαν Ανεστίδης και Ρούζιος

Οι αγρότες σταδιακά αποχωρούν από τα μπλόκα και όπως δηλώνουν συνεχίζουν με δράσεις μέσα σε πόλεις - Σε περίπου 15 ημέρες θα συνεδριάσει η Πανελλαδική Επιτροπή για αποτίμηση του αγώνα

Σύνταξη
Ελεύθερος με αυστηρούς όρους ο Τίμοθι Μπάσφιλντ εν αναμονή της δίκης για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων
«Μοτίβο αποπλάνησης» 21.01.26

Ελεύθερος με αυστηρούς όρους ο Τίμοθι Μπάσφιλντ εν αναμονή της δίκης για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Ο Τίμοθι Μπάσφιλντ αποφυλακίζεται εν αναμονή της δίκης του για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, με αυστηρούς όρους που επέβαλε δικαστήριο στο Νέο Μεξικό, ενώ η εισαγγελία επιμένει ότι αποτελεί κίνδυνο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Συρεγγέλα: Αγωγή για προσβολή προσωπικότητας εναντίον της Κωνσταντοπούλου
Επικαιρότητα 21.01.26

Αγωγή για προσβολή προσωπικότητας εναντίον της Κωνσταντοπούλου κατέθεσε η Συρεγγέλα

Η βουλευτής της ΝΔ, Μαρία Συρεγγέλα, κατέθεσε αγωγή εναντίον της Ζωής Κωνσταντοπούλου καθώς όπως υποστηρίζει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας συνεχίζει να τη συνδέει με την Καλλιόπη Σεμερτζίδου

Σύνταξη
Ο πλανήτης βρίσκεται σε «υδατική χρεοκοπία», προειδοποιεί ο ΟΗΕ
Περιβάλλον 21.01.26

Λειψυδρία χωρίς επιστροφή - Ο πλανήτης βρίσκεται σε «υδατική χρεοκοπία», προειδοποιεί ο ΟΗΕ

Ο κόσμος έχει υποστεί «ανεπανόρθωτη βλάβη» στα αποθέματα νερού και οι επιπτώσεις απειλούν δισεκατομμύρια ανθρώπους, προειδοποιεί νέα έκθεση για την υδατική χρεοκοπία.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ιράν: «Όπως έστρωσες, θα κοιμηθείς» – Το δηκτικό σχόλιο Αραγτσί για την Ευρώπη και τις απειλές Τραμπ
Καρφί για τη πυρηνική συμφωνία 21.01.26

«Όπως έστρωσες θα κοιμηθείς», λέει το Ιράν στην Ευρώπη για τις απειλές του Τραμπ - Το δηκτικό σχόλιο Αραγτσί

Όταν η Ευρώπη έδινε λευκή επιταγή στον Τραμπ για να παραβιάσει την πυρηνική συμφωνία με το Ιράν, άνοιγε τον δρόμο για να υποστεί το ίδιο, λέει ο Αραγτσί

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Έως το βράδυ θα διαρκέσει η ισχυρή βροχή στην Αττική – Αναμένεται νερό δύο μηνών σε λίγες ώρες
Νέο έκτακτο δελτίο 21.01.26

Έως το βράδυ θα διαρκέσουν οι ισχυρές βροχοπτώσεις στην Αττική - Αναμένεται νερό δύο μηνών σε λίγες ώρες

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται το κύμα κακοκαιρίας. «Βροχή» τα μηνύματα 112 που προειδοποιούν τους πολίτες για επικίνδυνα φαινόμενα - Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

Σύνταξη
Λαγκάρντ: Οι ΗΠΑ συμπεριφέρονται περίεργα ως σύμμαχοι – Η ΕΕ θα προσδιορίσει τη στάση της μετά την ομιλία Τραμπ
Σε αναμονή του Τραμπ 21.01.26

Οι ΗΠΑ συμπεριφέρονται περίεργα ως σύμμαχοι, λέει η Λαγκάρντ - «Ανάγκη για ενιαία απάντηση της ΕΕ»

Ο επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε σήμερα ότι δεν πρόκειται να έχει κατ΄ιδίαν συνομιλία με τον Τραμπ αλλά θα παρακολουθήσει την ομιλία του

Σύνταξη
Ο Γιάννης Μώραλης στην ετήσια εκδήλωση του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
Γαλάζια οικονομία 21.01.26

Ο Γιάννης Μώραλης στην ετήσια εκδήλωση του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Ο Δήμαρχος Πειραιά συνεχάρη τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού Επιμελητηρίου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τους ναυτιλιακούς θεσμούς.

Σύνταξη
Τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός να βρεθεί απευθείας στη League Phase του Champions League την επόμενη σεζόν
Champions League 21.01.26

Τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός να βρεθεί απευθείας στη League Phase του Champions League την επόμενη σεζόν

Ο Ολυμπιακός με το τρίποντο κόντρα στη Λεβερκούζεν «φτιάχνει» ακόμη περισσότερο το ευρωπαϊκό του μέλλον – Πώς μπορεί να βρεθεί απευθείας στην επόμενη League Phase του Champions League

Σύνταξη
Κυβέρνηση: Μετρά τις πληγές της από τα μπλόκα – Θυμήθηκε την «εθνική συναίνεση» για τον πρωτογενή τομέα
Πολιτική Γραμματεία 21.01.26

Κυβέρνηση: Μετρά τις πληγές της από τα μπλόκα – Θυμήθηκε την «εθνική συναίνεση» για τον πρωτογενή τομέα

Στον 6ο χρόνο διακυβέρνησης και χωρίς ουσιαστικές απαντήσεις στα προβλήματα των αγροτών, η κυβέρνηση συνεχίζει τις επιθέσεις κατά των αγροτικών κινητοποιήσεων και προσπαθεί να «μακιγιάρει» τη φθορά της μέσω της συγκρότησης διακομματικής επιτροπής της Βουλής

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο