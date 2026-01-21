magazin
Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026
21.01.2026 | 21:27
Νεκρή γυναίκα στη Γλυφάδα – Καταπλακώθηκε από ΙΧ που παρασύρθηκε από ορμητικά νερά
Το πικρό χαμόγελο των αξολότλ: Θεότητα Αζτέκων, megastar στα social media, μασκότ στο Μουντιάλ, υπό εξαφάνιση στη φύση
Από τα λούτρινα παιχνίδια στις μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων μέχρι τους εικονικούς κόσμους του Minecraft, το αξολότλ  με τις αναγεννητικές δυνάμεις έχει κατακτήσει τις καρδιές όλων. Την ίδια στιγμή κινδυνεύει με οριστική εξαφάνιση

Λουκάς Καρνής
Smartphones: Πώς γλιτώνουμε το κρυφό κόστος των οθονών;

Smartphones: Πώς γλιτώνουμε το κρυφό κόστος των οθονών;

Spotlight

Το αξολότλ, αυτή η παράξενη σαλαμάνδρα από το Μεξικό, με το αιώνιο χαμόγελο και τις μαγικές ικανότητες αναγέννησης, κατακτά τους πάντες. Από ενήλικες σε παιδιά, από κινούμενα σχέδια σε βιντεοπαιχνίδια, από την Πόλη του Μεξικό που αποκάλυψε με υπερηφάνεια την επίσημη μασκότ της – ένα γοητευτικό αξολότλ ντυμένο στα χρώματα της εθνικής σημαίας και φέροντας περήφανα τον αριθμό 10 στη μύτη του – τους πάντες. Την ίδια στιγμή που το φυσικό της περιβάλλον απειλείται με οριστική καταστροφή.

Τα αξολότλ είναι το νέο viral πλάσμα της φύσης, κερδίζοντας δημοφιλία σε TikTok, στάμπες σε sweater, και δημοφιλία που πριν από αυτά είχαν οι μονόκεροι. Αν είσαι ένα ζώο με ασυνήθιστη εμφάνιση, δεν γίνεται παρά να είσαι viral σήμερα.

Ακόμα και άνθρωποι που δεν έχουν δει ποτέ ένα αξολότλ από κοντά (είναι δύσκολο) σίγουρα θα έχουν συναντήσει μια καρτουνίστικη ή λούτρινη εκδοχή του. Το αξολότλ διαθέτει ακριβώς το είδος της εμφάνισης που είναι πλασμένη για να αναπαραχθεί -σε προϊόντα, στη μυθοπλασία, σε πλάνα που διαμοιράζονται με ιογενή ρυθμό.

Σε μεγάλα καταστήματα παγκοσμίως, μπορεί κανείς να αγοράσει αξολότλ ως λούτρινα παιχνίδια, σε κάλτσες, φούτερ και κλινοσκεπάσματα, ή ακόμα και ως φωτιστικά νυκτός. Μπορείς να πλέξεις ένα αξολότλ, να κολλήσεις ένα λαστιχένιο στην άκρη του μολυβιού σου ή να το φοράς στο εσώρουχό σου. Το περιοδικό Economist, καταγράφοντας την τάση, τα χαρακτηρίζει ως «παγκόσμιους megastars».

@theeconomist Axolotl toys are likely to be on many children’s wish lists this Christmas. How did the small Mexican amphibian become so popular? #axolotl #pokemon #mexico #mexico🇲🇽 #sciencetok #nature #endangeredspecies #animallover ♬ original sound – The Economist

Περισσότερα από 1.000 προϊόντα με θέμα το αξολότλ περιλαμβάνονται στους καταλόγους της Walmart, ενώ κοσμούν ακόμα και το χαρτονόμισμα των 50 πέσο στο Μεξικό, ένα σχέδιο τόσο δημοφιλές που πέρυσι η Τράπεζα του Μεξικού ανέφερε ότι 12,9 εκατομμύρια άνθρωποι αποταμίευαν τα συγκεκριμένα χαρτονομίσματα αντί να τα χρησιμοποιούν.

Τα αξολότλ (το όνομα τους προέρχεται από τον θεό του κεραυνού και ψυχοπομπό των Αζτέκων Σόλοτλ που στην προσπάθεια του να γλιτώσει από θυσία, μεταμορφώθηκε σε σαλαμάνδρα) ζούσαν στη λίμνη Τεξκόκο, μέχρι που οι Ισπανοί την αποξήραναν τον 16ο αιώνα. Σήμερα ζουν στις λίμνες Σοτσιμίλκο και Τσάλκο του Μεξικού και απειλούνται με εξαφάνιση τη στιγμή που η δημοφιλία τους πολλαπλασιάζεται.

«Κάθε φορά που κοιτάζω ένα, δεν μπορώ παρά να του ανταποδώσω το χαμόγελο», λέει στον The Guardian η Νικόλ Ρόου, η οποία διευθύνει ένα κέντρο φιλοξενίας αξολότλ στο σπίτι της στα Γουέστ Μίντλαντς της Αγγλίας. «Ξέρετε αυτό που λένε: Αν χαμογελάς για αρκετή ώρα, τελικά θα αρχίσεις να νιώθεις πιο ευτυχισμένος; Αυτή είναι η επίδραση που έχουν πάνω μου».

Η Ρόου ανακάλυψε τα αξολότλ μέσω των Pokémon, αν και στην Ιαπωνία ήταν ήδη γνωστά από μια διαφήμιση για νουντλς το 1985. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, το αγαπημένο της Pokémon ήταν το Mudkip, το οποίο όπως έμαθε αργότερα ήταν μια διασταύρωση ψαριού και αξολότλ.

Όταν απέκτησε το πρώτο της ζωντανό αξολότλ οκτώ χρόνια πριν, ήταν μοναδική. Το κατάστημα έπρεπε να παραγγείλει ένα αξολότλ ειδικά για εκείνη. Έκτοτε, η παρουσία τους στην ποπ κουλτούρα εκτοξεύτηκε. Το 2010 αποτέλεσαν έμπνευση για τον δράκο στην ταινία Πώς Να Εκπαιδεύσετε Τον Δράκο Σας, το 2020 εμφανίστηκαν στο Fortnite και το 2021 το Minecraft εισήγαγε τα αξολότλ στους 140 εκατομμύρια παίκτες του, προκαλώντας κατακόρυφη αύξηση στη ζήτησή τους ως κατοικίδια.

@coralfish12g The Worlds Most Famous Axolotl! #mexico #axolotl ♬ original sound – George Mavrakis

Τι είναι όμως αυτό που κάνει τους ανθρώπους να τα βρίσκουν τόσο ελκυστικά; Από εμπορική άποψη, όπως εξηγεί ο Τζο Έβανς, αγοραστής στο πολυκατάστημα Selfridges, έχουν εκραγεί ως ο απαραίτητος χαρακτήρας για τη γενιά Alpha. Με τα μαλακά τους σχήματα και τα εκφραστικά τους πρόσωπα, προσφέρουν μια αίσθηση θαλπωρής. Για κάποιους, υπάρχει μια γοητεία στο γεγονός ότι αυτά τα σχεδόν μυθικά πλάσματα είναι πραγματικά ζώα.

Από την άλλη, το αξολότλ είναι το όνειρο κάθε θιασώτη του ανθρωπομορφισμού. Βέβαια δεν σου δίνουν και πολλές επιλογές. Τα αξολότλ είναι σαν να έχουν χαμόγελο παιδικής αφέλειας και ευτυχίας.

YouTube thumbnail

«Έχουν επίσης χαρακτηριστικά μωρού, μάτια σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους», επισημαίνει ο καθηγητής Λουίς Ζαμπράνο, οικολόγος που διεξάγει απογραφή του άγριου πληθυσμού στους πλωτούς κήπους της λίμνης Σοτσιμίλκο στο νότιο Μεξικό. Υπάρχουν επίσης εκείνα τα πολύ ανθρώπινα χέρια τους. «Λατρεύω τα δάχτυλά τους», λέει η Ρόου. «Μερικές φορές βλέπεις το ένα χέρι να κρατιέται από ένα φυτό και το υπόλοιπο σώμα τους να επιπλέει, μοιάζουν με μικρή σημαία στο νερό. Είναι τόσο γλυκό».

Πέρα από την εμφάνιση, τα αξολότλ έχουν μαγεία στη βιολογία τους. «Η εμφάνισή τους μπορεί να είναι το πρώτο πράγμα που σε προσελκύει, αλλά όταν αρχίζεις να ψάχνεις πώς λειτουργούν, είναι εκπληκτικό», λέει η Άιντα Ροντρίγκο Άλμπορς, ερευνήτρια στο Κέντρο Αναγεννητικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου.

@trista.adine6 Why Everyone’s Falling in Love With Axolotls #tiktok #animal #amazing #fyp #axolotl ♬ original sound – trista.adine6

«Είναι απλά πλάσματα, αλλά έχουν απίστευτες δυνάμεις. Αν χάσουν την ουρά τους, μπορούν να αναγεννήσουν μια νέα, μπορούν να δημιουργήσουν ολόκληρη σπονδυλική στήλη. Οποιονδήποτε ιστό και να ονομάσετε, μπορούν να τον αναγεννήσουν. Ακόμα κι αν χάσουν ένα μεγάλο μέρος του εγκεφάλου τους, ξαναμεγαλώνει!» προσθέτει.

Η δύναμη της αναγέννησης δεν είναι ένα στιγμιαίο μαγικό φίλτρο, χρειάζεται εβδομάδες ή μήνες, αλλά οι προεκτάσεις για την ανθρώπινη ιατρική είναι δελεαστικές. Αντίθετα με τις περισσότερες σαλαμάνδρες, τα αξολότλ φτάνουν στην ενηλικίωση χωρίς ποτέ να μεταμορφωθούν. «Μεγαλώνουν και μεγαλώνουν, ζουν πάνω από 20 χρόνια, αλλά παραμένουν ως γυρίνοι όλη τους τη ζωή», εξηγεί η Άλμπορς.

YouTube thumbnail

Σε μια εποχή που η μακροζωία έχει περάσει από ένα περιθωριακό και μερικές φορές αλλόκοτο ερευνητικό ενδιαφέρον σε μια βιομηχανία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, η γοητεία τους είναι δικαιολογημένη και προφανής. Από αυτή την άποψη, τα αξολότλ αντιπροσωπεύουν ένα είδος πηγής αρχαίας γνώσης. Δεν είναι ακριβώς η αιώνια νεότητα ή η φιλοσοφική λίθος, αλλά τα αξολότλ μπορεί να είναι ό,τι πιο κοντινό έχει περπατήσει ποτέ στη στη Γη.

Ίσως γι’ αυτό οι άνθρωποι αποθεώνουν αυτές τις σαλαμάνδρες με αλλόκοτους, συχνά παιδικούς τρόπους -όπως τραγουδώντας το Ask an Axolotl, το viral τραγούδι που μετράει εκατομμύρια προβολές σε YouYube και άλλα social media.

@doctor_waffleFriendly intruders at Drippo’s studio♬ original sound – Doctor Waffle

Οι ιδιότητες των αξολότλ σαφώς προσελκύουν την ανθρώπινη αγάπη για τη φαντασία. Αυτά τα φτερωτά βράγχια τους δίνουν μια μυθική ή εξωγήινη εμφάνιση. Στο διήγημα του Χούλιο Κορτάσαρ, Axolotl, του 1956, ο αφηγητής κοιτάζει τόσο έντονα τις σαλαμάνδρες στον ζωολογικό κήπο που γίνεται κι αυτός μία από αυτές. Το γεγονός ότι τα αξολότλ είναι «τόσο διαφορετικά στην όψη» από οτιδήποτε είναι κομμάτι της γοητείας τους. «Μοιάζουν σαν να μην είναι από αυτόν τον κόσμο», σχολιάζει η Ρου.

Το παράδοξο είναι πως το αξολότλ ανήκει στην κατηγορία των κρισίμως κινδυνευόντων ζώων στην άγρια φύση. Ο καθηγητής Ζαμπράνο λέει ότι θα θεωρήσει τον εαυτό του τυχερό αν δει έστω και ένα αξολότλ στα κανάλια της λίμνης Σοτσιμίλκο στην τελική φάση της απογραφής του.

Η αποστράγγιση, η οικιστική ανάπτυξη και η εισαγωγή αρπακτικών ψαριών έχουν οδηγήσει το είδος στην κατηγορία των κρίσιμα κινδυνευόντων. Το 1998 υπήρχαν 6.000 αξολότλ ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο στη λίμνη. Το 2014, ο αριθμός αυτός είχε πέσει μόλις στα 36!

@grupoplatinomultimedia ⚽ CDMX presentó su nueva mascota oficial para el Mundial 2026: un ajolote con penacho multicolor que representa la alegría y diversidad de la capital. El ajolote vestirá camiseta roja con el logo de la ciudad y lleva los colores de la bandera mexicana. Esta mascota acompañará eventos deportivos y culturales durante el Mundial. La ciudadanía podrá votar para elegir su nombre. #noticiasen1minuto #noticiasmexico #noticiasnacionales #grupoplatinomultimedia #Noticias #fyp #mundial2026 #mundial2026🇲🇽🇺🇸🇨🇦 ♬ sonido original – Grupo Platino Multimedia

Στο γραφείο του, ο Ζαμπράνο έχει πολλά παιχνίδια αξολότλ που του χαρίζουν, αλλά τονίζει ότι το άγριο αξολότλ είναι εντελώς διαφορετικό από το κατοικίδιο. Είναι καφέ ή γκρι και σπάνια χαμογελάει. «Φυσικά και δεν θέλουν να είναι συμπαθητικά, δεν τους αρέσετε. Είναι άγρια…» λέει. Ο ίδιος ανησυχεί ότι η δημοφιλία τους μέσω του TikTok και του Minecraft έχει δημιουργήσει έναν παράλληλο κόσμο. «Δεν έχει σημασία αν τα αληθινά αξολότλ εξαφανίζονται, αφού υπάρχουν στη μυθοπλασία…. Διεθνώς, πηγαίνουμε προς μια πολύ περίεργη κατεύθυνση».

Ο Ζαμπράνο πιστεύει ότι η κυβέρνηση του Μεξικού θα έπρεπε να κάνει για τα αξολότλ ό,τι έκανε η Κίνα για τα πάντα, δημιουργώντας προστατευόμενες περιοχές αντί να τα βλέπει απλώς ως τουριστική ατραξιόν.

YouTube thumbnail

«Ο πληθυσμός μειώνεται, ο βιότοπος είναι σε πολύ κακή κατάσταση, αλλά όταν τα βλέπεις να επιπλέουν σε μια δεξαμενή, βρίσκονται σε κατάσταση ζεν», σχολιάζει ο Ζαμπράνο που βοήθησε στην έναρξη μιας εκστρατείας συγκέντρωσης χρημάτων με την ονομασία Adoptaxolotl για τη χρηματοδότηση της απογραφής και για να φέρει την υπό εξαφάνιση απειλή των αξολότλ στην άγρια ​​φύση.  Ίσως αυτή η ηρεμία και το χαμόγελο μπροστά στην πιθανή λήθη να είναι κάτι με το οποίο οι άνθρωποι μπορούν να ταυτιστούν.

Και ίσως, επίσης, να ταυτιζόμαστε με την προφανή παραξενιά των αξολότλ σε μια εποχή που και οι ίδιοι βρίσκουμε τους εαυτούς μας όλο και πιο παράξενους και ένα χαμόγελο είναι πάντα ευπρόσδεκτο.

Ηλεκτρισμός
ΔΕΔΔΗΕ: Σε επανέλεγχο 15.000 ενστάσεις για ρευματοκλοπές σε οικιακές παροχές

ΔΕΔΔΗΕ: Σε επανέλεγχο 15.000 ενστάσεις για ρευματοκλοπές σε οικιακές παροχές

Vita.gr
Χρόνος: Παρατήρησε πιο αργά έναν πίνακα και δες τι θα γίνει

Χρόνος: Παρατήρησε πιο αργά έναν πίνακα και δες τι θα γίνει

World
Τραμπ: Δεν θα χρησιμοποιήσω βία για την Γροιλανδία

Τραμπ: Δεν θα χρησιμοποιήσω βία για την Γροιλανδία

inWellness
Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;
Μελέτη 21.01.26

Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;

Μια νέα μελέτη προσπάθησε να κατανοήσει ποια δεδομένα κάνουν το τρέξιμο εξαιρετικό ή εντελώς απογοητευτικό.

Σύνταξη
inTown
«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
Πρίγκιπας Χάρι μαινόμενος: Έκρηξη οργής εναντίον της Daily Mail – H «κόλαση» της Μέγκαν, η εκδίκηση της Νταϊάνα
Fizz 21.01.26

Πρίγκιπας Χάρι μαινόμενος: Έκρηξη οργής εναντίον της Daily Mail – H «κόλαση» της Μέγκαν, η εκδίκηση της Νταϊάνα

Σε μια πρωτοφανή κατάθεση που ακροβατεί ανάμεσα στην προσωπική οδύνη και τη δικαστική δικαίωση, ο πρίγκιπας Χάρι στάθηκε απέναντι στους διώκτες του, καταγγέλλοντας την αδίστακτη τακτική των βρετανικών ταμπλόιντ 

Σύνταξη
Όταν ο Παναγιώτης Δουδωνής συνάντησε την Μαριάννα Παπαμακαρίου και του αφιέρωσε το «Ρήγμα» του Σωκράτη Μάλαμα
A cappella 21.01.26

Όταν ο Παναγιώτης Δουδωνής συνάντησε την Μαριάννα Παπαμακαρίου και του αφιέρωσε το «Ρήγμα» του Σωκράτη Μάλαμα

Μια viral στιγμή έζησε το πάνελ της εκπομπής Κοινωνία Ώρα MEGA, όταν η τραγουδίστρια Μαριάννα Παπαμακαρίου συνάντησε τον βουλευτή Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Παναγιώτη Δουδωνή και του αφιέρωσε το Ρήγμα.

Σύνταξη
Ελεύθερος με αυστηρούς όρους ο Τίμοθι Μπάσφιλντ εν αναμονή της δίκης για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων
«Μοτίβο αποπλάνησης» 21.01.26

Ελεύθερος με αυστηρούς όρους ο Τίμοθι Μπάσφιλντ εν αναμονή της δίκης για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Ο Τίμοθι Μπάσφιλντ αποφυλακίζεται εν αναμονή της δίκης του για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, με αυστηρούς όρους που επέβαλε δικαστήριο στο Νέο Μεξικό, ενώ η εισαγγελία επιμένει ότι αποτελεί κίνδυνο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μάλλον έκανε τη σκηνή καλύτερη: Ο Μπεν Άφλεκ, οι εμετοί και η πιο δραματική στιγμή στο Armageddon
Fizz 21.01.26

Μάλλον έκανε τη σκηνή καλύτερη: Ο Μπεν Άφλεκ, οι εμετοί και η πιο δραματική στιγμή στο Armageddon

Μια άτυχη στιγμή από την εμπειρία του στο φιλμ Armageddon θυμήθηκε ο γνωστός ηθοποιός Μπεν Άφλεκ, που πάντως παραδέχθηκε ότι μπορεί να «έσωσε» την πιο δραματική σκηνή της ταινίας.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Nepo Babies 2026: Η κόρη του Τζόνι Ντεπ στην κορυφή των πιο κερδοφόρων influencer από κούνια – Το top 10
Social 20.01.26

Nepo Babies 2026: Η κόρη του Τζόνι Ντεπ στην κορυφή των πιο κερδοφόρων influencer από κούνια – Το top 10

Από τον Τζέιντεν Σμιθ στον Μπρούκλιν Μπέκαμ και την αναπάντεχα ισχυρή Λίλι-Ρόουζ Ντεπ, αυτό είναι το χρηματιστήριο των influencers που δεν χρειάστηκε να προσπαθήσουν πολύ

Σύνταξη
Η πρώτη ανδρική συλλογή Armani χωρίς τον Giorgio – Το «greige» φεύγει, τα 80s επιστρέφουν
Η συνέχεια 20.01.26

Η πρώτη ανδρική συλλογή Armani χωρίς τον Giorgio – Το «greige» φεύγει, τα 80s επιστρέφουν

Ο κόσμος της μόδας παίρνει μια πρώτη γεύση από την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει o ιταλικός οίκος μόδας Armani μετά τον Giorgio. Ο νέος διευθυντής ανδρικής μόδας Leo Dell’Orco φαίνεται να έχει εγκαταλείψει το «greige» και να αγκαλιάζει την ιστορία της μάρκας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στα λάθη» – Ο Ντέιβιντ Mπέκαμ έσπασε τη σιωπή του για τον Μπρούκλιν
Fizz 20.01.26

«Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στα λάθη» – Ο Ντέιβιντ Mπέκαμ έσπασε τη σιωπή του για τον Μπρούκλιν

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, μιλώντας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, δέχθηκε ερωτήσεις για τη θύελλα που έχει ξεσπάσει στην οικογένειά του. Δεν δίστασε να απαντήσει

Σύνταξη
Πρίγκιπας Χάρι μαινόμενος: Έκρηξη οργής εναντίον της Daily Mail – H «κόλαση» της Μέγκαν, η εκδίκηση της Νταϊάνα
Fizz 21.01.26

Πρίγκιπας Χάρι μαινόμενος: Έκρηξη οργής εναντίον της Daily Mail – H «κόλαση» της Μέγκαν, η εκδίκηση της Νταϊάνα

Σε μια πρωτοφανή κατάθεση που ακροβατεί ανάμεσα στην προσωπική οδύνη και τη δικαστική δικαίωση, ο πρίγκιπας Χάρι στάθηκε απέναντι στους διώκτες του, καταγγέλλοντας την αδίστακτη τακτική των βρετανικών ταμπλόιντ 

Σύνταξη
LIVE: Αταλάντα – Αθλέτικ Μπιλμπάο
Champions League 21.01.26

LIVE: Αταλάντα – Αθλέτικ Μπιλμπάο

LIVE: Αταλάντα – Αθλέτικ Μπιλμπάο. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Αταλάντα – Αθλέτικ Μπιλμπάο για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Τσέλσι – Πάφος
Champions League 21.01.26

LIVE: Τσέλσι – Πάφος

LIVE: Τσέλσι – Πάφος. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Τσέλσι – Πάφος για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Γιουβέντους – Μπενφίκα
Champions League 21.01.26

LIVE: Γιουβέντους – Μπενφίκα

LIVE: Γιουβέντους – Μπενφίκα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Γιουβέντους – Μπενφίκα για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ
Champions League 21.01.26

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπάγερν Μονάχου – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Νιουκάστλ – Αϊντχόφεν
Champions League 21.01.26

LIVE: Νιουκάστλ – Αϊντχόφεν

LIVE: Νιουκάστλ – Αϊντχόφεν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Νιουκάστλ – Αϊντχόφεν για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Η AI πρέπει να επιβραδυνθεί για να «σωθεί η κοινωνία», λέει ο διευθυντής της JP Morgan
AI 21.01.26

Η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να επιβραδυνθεί για να «σωθεί η κοινωνία», λέει ο διευθυντής της JP Morgan

Ο διευθυντής της JP Morgan, Τζέιμι Ντίμον, προειδοποίησε ότι η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης (AI) μπορεί να ξεπεράσει την ικανότητα της κοινωνίας να προσαρμοστεί

Σύνταξη
LIVE: Σλάβια Πράγας – Μπαρτσελόνα
Champions League 21.01.26

LIVE: Σλάβια Πράγας – Μπαρτσελόνα

LIVE: Σλάβια Πράγας – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Σλάβια Πράγας – Μπαρτσελόνα για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Γαλατάσαραϊ – Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1: Ανοιχτοί «λογαριασμοί» για τις δύο ομάδες στο φινάλε της League Phase
Champions League 21.01.26

Γαλατάσαραϊ – Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1: Ανοιχτοί «λογαριασμοί» για τις δύο ομάδες στο φινάλε της League Phase

Γαλατάσαραϊ και Ατλέτικο Μαδρίτης ήρθαν ισόπαλες 1-1 και θα πρέπει να περιμένουν τα ματς της τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Champions League για να δουν αν θα φτάσουν στους στόχους τους.

Σύνταξη
LIVE: Μαρσέιγ – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 21.01.26

LIVE: Μαρσέιγ – Λίβερπουλ

LIVE: Μαρσέιγ – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μαρσέιγ – Λίβερπουλ Φρανκφούρτης για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
ΙΝΕ-ΓΣΕΕ: Η Ελλάδα «τρέχει» αλλά «δεν φτάνει» – Το χάσμα ευημερίας με την ΕΕ
ΙΝΕ-ΓΣΕΕ 21.01.26

Η Ελλάδα «τρέχει» αλλά «δεν φτάνει» - Το χάσμα ευημερίας με την ΕΕ

«Θολό» παραμένει το «success story» της ελληνικής οικονομίας. Η χώρα μας αν και παρουσιάζει ταχύτερη οικονομική μεγέθυνση από τον μέσο όρο της ΕΕ, παραμένει πίσω σε μισθούς, απασχόληση και διαβίωσης των πολιτών. Αποκαλυπτική η τελευταία έκθεση του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Live streaming: Ρουμανία – Ελλάδα
Άλλα Αθλήματα 21.01.26

Live streaming: Ρουμανία – Ελλάδα

Live streaming: Ρουμανία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε σε live streaming το ματς της Εθνικής Ελλάδος πόλο κόντρα στη Ρουμανία, για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο ανδρών.

Σύνταξη
Το μακρύ χέρι των ΗΠΑ: Η αμερικανική κυβέρνηση προσπάθησε να επηρεάσει τη δίκη Λεπέν, λέει Γαλλίδα δικαστής
Κόσμος 21.01.26

Το μακρύ χέρι των ΗΠΑ: Η αμερικανική κυβέρνηση προσπάθησε να επηρεάσει τη δίκη Λεπέν, λέει Γαλλίδα δικαστής

Η Μαγκάλι Λαφουρκάντ λέει ότι οι δύο απεσταλμένοι των ΗΠΑ ήταν πεπεισμένοι ότι η δίκη για διαφθορά της ακροδεξιά ηγέτιδας ήταν πολιτικά υποκινούμενη

Σύνταξη
Το μήνυμα του Φουστέρ για την επιστροφή στο Καραϊσκάκη: «Μεγάλα συναισθήματα, μια ανάμνηση για πάντα»
Champions League 21.01.26

Το μήνυμα του Φουστέρ για την επιστροφή στο Καραϊσκάκη: «Μεγάλα συναισθήματα, μια ανάμνηση για πάντα»

Ο σπουδαίος Νταβίντ Φουστέρ ξενάγησε τον γιο του στο γήπεδο που μεγαλούργησε με τον Ολυμπιακό και έστειλε το μήνυμά του στον κόσμο των «ερυθρόλευκων» μετά τη νίκη επί της Λεβερκούζεν.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Άβολες αλήθειες για τις επιδόσεις Μητσοτάκη στο ζήτημα του κόστους ζωής των Ελλήνων από το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ
Επικαιρότητα 21.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: Άβολες αλήθειες για τις επιδόσεις Μητσοτάκη στο ζήτημα του κόστους ζωής των Ελλήνων από το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

«Οι μισθοί και οι εργατικές αμοιβές παραμένουν δραματικά χαμηλοί: το μέσο ετήσιο εισόδημα σε όρους αγοραστικής δύναμης είναι μόλις στο 59,1% του ευρωπαϊκού μέσου όρου», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Warriors: Μια δυναστεία στο λυκόφως
Μπάσκετ 21.01.26

Warriors: Μια δυναστεία στο λυκόφως

Ο τραυματισμός του Τζίμι Μπάτλερ, το βλέμμα του Στεφ Κάρι και η αίσθηση ότι το όνειρο της τελευταίας μεγάλης πορείας ίσως τελείωσε πριν προλάβει να αρχίσει.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Γροιλανδία: Δόθηκαν στους κατοίκους «οδηγίες αντιμετώπισης κρίσης», ενώ ο Τραμπ λέει ότι το νησί είναι των ΗΠΑ
Για κάθε ενδεχόμενο 21.01.26

Γροιλανδία: Δόθηκαν στους κατοίκους «οδηγίες αντιμετώπισης κρίσης», ενώ ο Τραμπ λέει ότι το νησί είναι των ΗΠΑ

Φυλλάδιο, με το οποίο δίνονται συμβουλές στους κατοίκους για αντιμετώπιση ενδεχόμενης κρίσης, εξέδωσε η κυβέρνηση στη Γροιλανδία. Και καθώς η πίεση Τραμπ εντείνεται, τους καλεί να είναι έτοιμοι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

