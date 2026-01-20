Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στον πατριάρχη της Viohalco, Νίκο Στασινόπουλο
Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών, όπου συγκεντρώθηκε πλήθος διακεκριμένων επιχειρηματιών και προσωπικοτήτων για να τιμήσει τη μνήμη του Νίκου Στασινόπουλου
- Σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία: «Κλειδί» για τις έρευνες ο σπασμένος σύνδεσμος στις ράγες – Στους 40 οι νεκροί
- Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε βενζινάδικα για πειραγμένες αντλίες - 10 συλλήψεις
- Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρή η 48χρονη που έπεσε από μπαλκόνι
- Στην εξέδρα εκτόξευσης ο υπερπύραυλος της NASA για τον ιστορικό γύρο της Σελήνης
Τελέστηκε η κηδεία του πατριάρχη της Viohalco, Νίκου Στασινόπουλου, το μεσημέρι της Τρίτης, 20 Ιανουαρίου.
Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στις 12:00 στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου συγκεντρώθηκε πλήθος προσωπικοτήτων για να τιμήσει τη μνήμη του εκλιπόντος.
Μεταξύ άλλων παρευρέθηκαν ο πρωθυπουργός , Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι και κορυφαίοι επιχειρηματίες της χώρας.
Το αποτύπωμα του πατριάρχη της Viohalco
Ο Νίκος Στασινόπουλος, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών, υπήρξε ο αδιαμφισβήτητος πατριάρχης της Viohalco και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της μέχρι το τέλος.
Μαζί με τον αδερφό του Ευάγγελο, ανέλαβαν από τη δεκαετία του ’50, να ενισχύσουν με την δραστηριότητά τους την εταιρεία που έφερε τη σφραγίδα του πατέρα τους Μιχαήλ Στασινόπουλου, που οραματίστηκε και έβαλε τις βάσεις για την ιδέα της Viohalco.
Σε κλίμα συγκίνησης, η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Viohalco εξέφρασαν με ανακοίνωσή τους την οδύνη και τη βαθύτατη θλίψη τους για την απώλεια.
Όπως επισημαίνεται, ο εκλιπών υπήρξε «εμβληματική ηγετική μορφή του Ομίλου επί επτά δεκαετίες», αφήνοντας πίσω του ένα έργο που καθόρισε την πορεία της εταιρείας και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη σύγχρονη βιομηχανία της Ελλάδας.
Χαρακτηριζόμενος ως πρωτοπόρος και οραματιστής, ο Νίκος Στασινόπουλος παρέλαβε τα ηνία και οδήγησε τη Viohalco στο να μετεξελιχθεί σε έναν κορυφαίο βιομηχανικό όμιλο επεξεργασίας μετάλλων στην Ευρώπη, σχεδιάζοντας ουσιαστικά την ελληνική βιομηχανία του αύριο σε παγκόσμιο επίπεδο.
Δείτε βίντεο:
- Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στον πατριάρχη της Viohalco, Νίκο Στασινόπουλο
- Το Ισραήλ κατεδάφισε κτίρια του ΟΗΕ στην Ανατολική Ιερουσαλήμ – «Πρωτοφανής επίθεση», λέει η UNRWA
- Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Κόβει μάρτυρες και επιταχύνει διαδικασίες- Οργή και καταγγελίες για συγκάλυψη από την αντιπολίτευση
- Δολοφονία στο Αγρίνιο: Βουβός ο πόνος στο τελευταίο «αντίο» στον 50χρονο
- Ποιοι φορολογούμενοι θα γλιτώσουν φόρο – Τα SOS των δηλώσεων
- Η Ίντερ απέκτησε τον Γιακίροβιτς από τη Ντινάμο Ζάγκρεμπ
- ΕΛ.ΑΣ: Μεγάλη επιχείρηση σε βενζινάδικα για απάτες με τα καύσιμα – 10 συλλήψεις
- Άνοιξαν τις πόρτες τους σε Δήμο της Κρήτης, οι πρώτες δημοτικές κοινωνικές κατοικίες
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις