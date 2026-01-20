newspaper
Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026
Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στον πατριάρχη της Viohalco, Νίκο Στασινόπουλο
Ελλάδα 20 Ιανουαρίου 2026 | 13:33

Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στον πατριάρχη της Viohalco, Νίκο Στασινόπουλο

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών, όπου συγκεντρώθηκε πλήθος διακεκριμένων επιχειρηματιών και προσωπικοτήτων για να τιμήσει τη μνήμη του Νίκου Στασινόπουλου

Σύνταξη
Τελέστηκε η κηδεία του πατριάρχη της Viohalco, Νίκου Στασινόπουλου, το μεσημέρι της Τρίτης, 20 Ιανουαρίου.

​Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στις 12:00 στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου συγκεντρώθηκε πλήθος προσωπικοτήτων για να τιμήσει τη μνήμη του εκλιπόντος.

Μεταξύ άλλων παρευρέθηκαν ο πρωθυπουργός , Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι και κορυφαίοι επιχειρηματίες της χώρας.

Το αποτύπωμα του πατριάρχη της Viohalco

​Ο Νίκος Στασινόπουλος, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών, υπήρξε ο αδιαμφισβήτητος πατριάρχης της Viohalco και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της μέχρι το τέλος.

Μαζί με τον αδερφό του Ευάγγελο, ανέλαβαν από τη δεκαετία του ’50, να ενισχύσουν με την δραστηριότητά τους την εταιρεία που έφερε τη σφραγίδα του πατέρα τους Μιχαήλ Στασινόπουλου, που οραματίστηκε και έβαλε τις βάσεις για την ιδέα της Viohalco.

​Σε κλίμα συγκίνησης, η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Viohalco  εξέφρασαν με ανακοίνωσή τους την οδύνη και τη βαθύτατη θλίψη τους για την απώλεια.

​Όπως επισημαίνεται, ο εκλιπών υπήρξε «εμβληματική ηγετική μορφή του Ομίλου επί επτά δεκαετίες», αφήνοντας πίσω του ένα έργο που καθόρισε την πορεία της εταιρείας και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη σύγχρονη βιομηχανία της Ελλάδας.

​Χαρακτηριζόμενος ως πρωτοπόρος και οραματιστής, ο Νίκος Στασινόπουλος παρέλαβε τα ηνία και οδήγησε τη Viohalco στο να μετεξελιχθεί σε έναν κορυφαίο βιομηχανικό όμιλο επεξεργασίας μετάλλων στην Ευρώπη, σχεδιάζοντας ουσιαστικά την ελληνική βιομηχανία του αύριο σε παγκόσμιο επίπεδο.

Δείτε βίντεο:

World
Δασμοί Τραμπ: Ο αμερικανός πρόεδρος ανακατεύει ξανά την τράπουλα

Δασμοί Τραμπ: Ο αμερικανός πρόεδρος ανακατεύει ξανά την τράπουλα

Economy
Το σχέδιο κυβερνητικής πολιτικής για το 2026 – Δείτε live

Το σχέδιο κυβερνητικής πολιτικής για το 2026 – Δείτε live

inWellness
inTown
«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
ΕΛ.ΑΣ: Μεγάλη επιχείρηση σε βενζινάδικα για απάτες με τα καύσιμα – 10 συλλήψεις
Απάτη 20.01.26

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε βενζινάδικα για πειραγμένες αντλίες - 10 συλλήψεις

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, με ειδικό παράνομο λογισμικό που είχαν εγκαταστήσει σε βενζινάδικα εξαπατούσαν τους πολίτες παραδίδοντας λιγότερα καύσιμα από τα αναγραφόμενα

Σύνταξη
«Εκθεση ιδεών» και κατηγορίες για «διαστρέβλωση» από την Καρυστιανού μετά τις επικίνδυνες δηλώσεις της για τις αμβλώσεις
Ελλάδα 20.01.26

«Εκθεση ιδεών» και κατηγορίες για «διαστρέβλωση» από την Καρυστιανού μετά τις επικίνδυνες δηλώσεις της για τις αμβλώσεις

Να μαζέψει προσπαθεί -ανεπιτυχώς- τις αδιανόητες δηλώσεις για τις αμβλώσεις η Μαρία Καρυστιανού, μιλώντας για διαστρέβλωση και σχέδιο αποδόμησής της. Εκθεση ιδεών αλιεύοντας νέα επιχειρήματα ακροδεξιάς προέλευσης.

Σύνταξη
Σάμος: Εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης επιβλήθηκε στον 47χρονο εκπαιδευτικό για διακεκριμένη προσβολή ανηλίκων
Στο Εφετείο 20.01.26

Εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης επιβλήθηκε στον 47χρονο εκπαιδευτικό για διακεκριμένη προσβολή ανηλίκων στη Σάμο

Το θέμα είχαν φέρει στη δημοσιότητα δύο μητέρες 13χρονων μαθητών σχολείου της Σάμου οι οποίες προχώρησαν σε επώνυμες καταγγελίες στην τοπική διεύθυνση αστυνομίας

Σύνταξη
Μαρούσι: Τηλεφώνημα για βόμβα σε δημοσιογραφικό όμιλο
Συναγερμός 20.01.26

Τηλεφώνημα για βόμβα σε δημοσιογραφικό όμιλο

Συναγερμός μετά το τηλεφώνημα για βόμβα σε δημοσιογραφικό όμιλο στο Μαρούσι - Κλιμάκιο της ΕΛ.ΑΣ έχει σπεύσει στο σημείο για να προχωρήσει στους απαραίτητους ελέγχους

Σύνταξη
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Κόβει μάρτυρες και επιταχύνει διαδικασίες- Οργή και καταγγελίες για συγκάλυψη από την αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 20.01.26

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Κόβει μάρτυρες και επιταχύνει διαδικασίες- Οργή και καταγγελίες για συγκάλυψη από την αντιπολίτευση

“ Αν δεν συμβεί ο εμπλουτισμός του καταλόγου, τότε δεν θα είναι άλλη μία κακή στιγμή για την εξεταστική, θα είναι η απόλυτη τεκμηρίωση της οργανωμένης απόπειρας συγκάλυψης από την κυβερνητική πλειοψηφία”, δήλωσε η Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΕΛ.ΑΣ: Μεγάλη επιχείρηση σε βενζινάδικα για απάτες με τα καύσιμα – 10 συλλήψεις
Απάτη 20.01.26

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε βενζινάδικα για πειραγμένες αντλίες - 10 συλλήψεις

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, με ειδικό παράνομο λογισμικό που είχαν εγκαταστήσει σε βενζινάδικα εξαπατούσαν τους πολίτες παραδίδοντας λιγότερα καύσιμα από τα αναγραφόμενα

Σύνταξη
Άνοιξαν τις πόρτες τους σε Δήμο της Κρήτης, οι πρώτες δημοτικές κοινωνικές κατοικίες
Κοινωνική πολιτική 20.01.26

Άνοιξαν τις πόρτες τους σε Δήμο της Κρήτης, οι πρώτες δημοτικές κοινωνικές κατοικίες

«Ήδη δύο δημοτικές κατοικίες έχουν παραδοθεί σε εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στον Δήμο μας, ενισχύοντας άμεσα τη λειτουργία των σχολικών μας μονάδων», ανέφερε ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου.

Σύνταξη
Ισχυρή ηλιακή καταιγίδα βομβαρδίζει τη Γη με σωματίδια – Πώς επηρεάζεται το σέλας και οι πτήσεις
Οργισμένος Ήλιος 20.01.26

Ισχυρή ηλιακή καταιγίδα βομβαρδίζει τη Γη με σωματίδια – Πώς επηρεάζεται το σέλας και οι πτήσεις

Έκρηξη στην επιφάνεια του Ήλιου εκτόξευσε δισεκατομμύρια τόνους φορτισμένων σωματιδίων. Η ηλιακή καταιγίδα κάνει πιο θεαματικό το βόρειο σέλας αλλά μπορεί να επηρεάσει τα αεροπλάνα που πετούν κοντά στον βόριο πόλο.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαλεντίνο Γκαραβάνι και Τζιανκάρλο Τζιαμέτι – Η κοινή ζωή ανάμεσα στον έρωτα, τη δουλειά και τις συνειδητές σιωπές
Bromance 20.01.26

Βαλεντίνο Γκαραβάνι και Τζιανκάρλο Τζιαμέτι – Η κοινή ζωή ανάμεσα στον έρωτα, τη δουλειά και τις συνειδητές σιωπές

Ο Αυτοκράτορας της Μόδας και οραματιστής του οίκου Valentino, εξαιρετικά διακριτικός όσον αφορά την προσωπική του ζωή, είχε μια δωδεκαετή σχέση με τον αχώριστο συνεργάτη και δεξί του χέρι, Τζιανκάρλο Τζιαμέτι, ο οποίος πριν από μερικά χρόνια δήλωσε: «Τι απίστευτη αγάπη ζήσαμε και τι βαθιά στοργή συνεχίζουμε να νιώθουμε ο ένας για τον άλλον».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ απέρριψε την κλήτευση κρίσιμων μαρτύρων στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Οργανωμένη συγκάλυψη του σκανδάλου
Στην εξεταστική 20.01.26

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ απέρριψε την κλήτευση κρίσιμων μαρτύρων στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Οργανωμένη συγκάλυψη του σκανδάλου

«Η ΝΔ είχε σήμερα την ευκαιρία έστω και την ύστατη στιγμή να καλέσει όλους τους κρίσιμους μάρτυρες της περιόδου διακυβέρνησής της. Παρ’ όλα αυτά απέρριψε το αίτημα του ΠΑΣΟΚ», τονίζει η Χαριλάου Τρικούπη

Σύνταξη
Ο Νομπελίστας Λάσλο Κρασναχορκάι στην Αθήνα
Υψηλές παρουσίες 20.01.26

Ο Νομπελίστας Λάσλο Κρασναχορκάι στην Αθήνα

Χάρης Δούκας: «Η Αθήνα ανοίγει τις πόρτες της σε φωνές που συνομιλούν με τα μεγάλα ερωτήματα της εποχής» με αφορμή την παρουσία του Νομπελίστα Λάσλο Κρασναχορκάι στο φεστιβάλ λογοτεχνίας της Αθήνας.

Σύνταξη
Σάλος με AI εικόνες που ανέβασε ο Τραμπ – Δείχνουν τη Γροιλανδία (και όχι μόνο) αμερικανική και θεατές τους Ευρωπαίους
Κόσμος 20.01.26

Σάλος με AI εικόνες που ανέβασε ο Τραμπ – Δείχνουν τη Γροιλανδία (και όχι μόνο) αμερικανική και θεατές τους Ευρωπαίους

Στη μία από τις δύο φωτογραφίες τεχνητής νοημοσύνης που δημοσίευσε ο Τραμπ, απεικονίζονται ως αμερικανικά εδάφη εκτός από τη Γροιλανδία, ο Καναδάς και η Βενεζουέλα.

Σύνταξη
«A House of Dynamite»: Tι θα έκανε ένας πρόεδρος μπροστά σε μια πυρηνική επίθεση; – Ειδικοί απαντούν
19' πριν το τέλος 20.01.26

«A House of Dynamite»: Tι θα έκανε ένας πρόεδρος μπροστά σε μια πυρηνική επίθεση; – Ειδικοί απαντούν

Μια νέα ταινία φαντάζεται τον πρόεδρο των ΗΠΑ να έχει λιγότερο από μισή ώρα για να αποφασίσει αν θα απαντήσει πυρηνικά. Το A House of Dynamite ανοίγει ξανά τη συζήτηση για το αν η αποτροπή σώζει ή καταδικάζει τον κόσμο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Παιχνίδια» παγκόσμιας εξουσίας – Ο αποδυναμωμένος ΟΗΕ, η διεθνής αταξία και μια κομβική διαδοχή
Γεωπολιτικές καραμπόλες 20.01.26

«Παιχνίδια» παγκόσμιας εξουσίας – Ο αποδυναμωμένος ΟΗΕ, η διεθνής αταξία και μια κομβική διαδοχή

Εν μέσω επικίνδυνης παγκόσμιας αστάθειας, ο ΟΗΕ καλείται να εκλέξει νέο επικεφαλής, ισορροπώντας στο χείλος της διπλωματικής ασημαντότητας μεταξύ βέτο, περικοπών και έξαρσης του αναθεωρητισμού

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Φάμελλος: Απαράδεκτη και σκοταδιστική η δήλωση Καρυστιανού – Μόνο στην τραμπική ιδεολογία παρόμοιες τοποθετήσεις
Για τις αμβλώσεις 20.01.26

Φάμελλος: Απαράδεκτη και σκοταδιστική η δήλωση Καρυστιανού – Μόνο στην τραμπική ιδεολογία παρόμοιες τοποθετήσεις

«Η κ. Καρυστιανού κρίνεται πλέον και για τα σοβαρά ζητήματα διακυβέρνησης και των δικαιωμάτων», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
