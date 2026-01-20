Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στον πατριάρχη της Viohalco, Νίκο Στασινόπουλο

Τελέστηκε η κηδεία του πατριάρχη της Viohalco, Νίκου Στασινόπουλου, το μεσημέρι της Τρίτης, 20 Ιανουαρίου.

​Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στις 12:00 στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου συγκεντρώθηκε πλήθος προσωπικοτήτων για να τιμήσει τη μνήμη του εκλιπόντος.

Μεταξύ άλλων παρευρέθηκαν ο πρωθυπουργός , Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι και κορυφαίοι επιχειρηματίες της χώρας.

Το αποτύπωμα του πατριάρχη της Viohalco

​Ο Νίκος Στασινόπουλος, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών, υπήρξε ο αδιαμφισβήτητος πατριάρχης της Viohalco και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της μέχρι το τέλος.

Μαζί με τον αδερφό του Ευάγγελο, ανέλαβαν από τη δεκαετία του ’50, να ενισχύσουν με την δραστηριότητά τους την εταιρεία που έφερε τη σφραγίδα του πατέρα τους Μιχαήλ Στασινόπουλου, που οραματίστηκε και έβαλε τις βάσεις για την ιδέα της Viohalco.

​Σε κλίμα συγκίνησης, η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Viohalco εξέφρασαν με ανακοίνωσή τους την οδύνη και τη βαθύτατη θλίψη τους για την απώλεια.

​Όπως επισημαίνεται, ο εκλιπών υπήρξε «εμβληματική ηγετική μορφή του Ομίλου επί επτά δεκαετίες», αφήνοντας πίσω του ένα έργο που καθόρισε την πορεία της εταιρείας και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη σύγχρονη βιομηχανία της Ελλάδας.

​Χαρακτηριζόμενος ως πρωτοπόρος και οραματιστής, ο Νίκος Στασινόπουλος παρέλαβε τα ηνία και οδήγησε τη Viohalco στο να μετεξελιχθεί σε έναν κορυφαίο βιομηχανικό όμιλο επεξεργασίας μετάλλων στην Ευρώπη, σχεδιάζοντας ουσιαστικά την ελληνική βιομηχανία του αύριο σε παγκόσμιο επίπεδο.

