Εάν η μείωση του λειτουργικού κόστους είναι σκοπός μιας επιχείρησης, το αυτόνομο SOC είναι η λύση
Τα Νέα της Αγοράς 19 Ιανουαρίου 2026 | 14:15

Εάν η μείωση του λειτουργικού κόστους είναι σκοπός μιας επιχείρησης, το αυτόνομο SOC είναι η λύση

Από τον Ελευθέριο Αντωνιάδη, CTO & Founder της εταιρείας Odyssey Cybersecurity

Υγεία του εντέρου: Πώς να την ενισχύσετε μέσω της διατροφή σας

Υγεία του εντέρου: Πώς να την ενισχύσετε μέσω της διατροφή σας

Spotlight

Ως εκτελεστική ηγεσία, η ευθύνη μας είναι να αναγνωρίσουμε ότι η επένδυση στο τρέχον, αντιδραστικό μοντέλο ασφάλειας δεν είναι απλώς μη βιώσιμη, αποτελεί πλέον άμεσο κίνδυνο για την ίδια τη λειτουργική μας ανθεκτικότητα. Για χρόνια, η κυβερνοασφάλεια αντιμετωπιζόταν ως ένα ανεξέλεγκτο, αυξανόμενο Λειτουργικό Κόστος (OpEx) χωρίς μετρήσιμο αντίκρισμα.

Το Αυτόνομο SOC έρχεται να αντιστρέψει πλήρως αυτή την εξίσωση. Αυτός δεν είναι ένας τεχνικός οδικός χάρτης· είναι ένα σχέδιο επιχειρησιακής επιβίωσης. Τα οφέλη επηρεάζουν άμεσα τους βασικούς οικονομικούς και λειτουργικούς μας δείκτες.

Σπάζοντας τη Γραμμική Εξίσωση του Κόστους

Μέχρι σήμερα, το αμυντικό μας μοντέλο ήταν οικονομικά μη βιώσιμο: κάθε αύξηση στις απειλές οδηγούσε αναπόφευκτα σε μια αντίστοιχη, γραμμική αύξηση του λειτουργικού κόστους σε προσωπικό και εργαλεία. Το Αυτόνομο μοντέλο σπάει οριστικά αυτή τη γραμμική εξίσωση.

Η ικανότητά μας να χειριστούμε δέκα εκατομμύρια ειδοποιήσεις δεν κοστίζει πλέον περισσότερο από το να χειριστούμε εκατό. Αποσυνδέουμε οριστικά τον όγκο των απειλών από τον προϋπολογισμό μας, επιτυγχάνοντας απεριόριστη αμυντική κλιμάκωση με σταθερό κόστος. Το Αυτόνομο SOC μετατρέπει την κυβερνοασφάλεια από ένα κέντρο κόστους σε μια προβλέψιμη, στρατηγική επένδυση.

«Η κυβερνοασφάλεια παύει να είναι ένα ανεξέλεγκτο λειτουργικό κόστος. Μετατρέπεται σε στρατηγικό κεφάλαιο ανθεκτικότητας — έναν πολλαπλασιαστή αξίας».

Βελτιστοποίηση Ταλέντων και Εκμηδένιση Κινδύνου

Η στρατηγική μας δεν μπορεί πλέον να βασίζεται στην εύρεση περισσότερων ειδικών. Το παγκόσμιο κενό ταλέντων στην κυβερνοασφάλεια είναι δεδομένο. Η αυτονομία είναι η λύση: Μετατρέπει τους ακριβοπληρωμένους, επίλεκτους αναλυτές μας από «διαχειριστές ειδοποιήσεων» σε στρατηγικούς «κυνηγούς απειλών». Απελευθερώνοντάς τους από τις επαναλαμβανόμενες, εξουθενωτικές εργασίες, μεγιστοποιούμε την απόδοση της επένδυσής μας σε αυτούς (ROI).

Ο κίνδυνος εκμηδενίζεται μέσω της ταχύτητας. Το πραγματικό κόστος μιας παραβίασης καθορίζεται από τον «χρόνο παραμονής» (dwell time) του εισβολέα στο δίκτυό μας. Η μετάβαση σε αυτόνομη απόκριση δεν μειώνει απλώς τον Μέσο Χρόνο Απόκρισης (MTTR) από ημέρες σε δευτερόλεπτα. Αλλάζει ριζικά το αποτέλεσμα: δεν διαχειριζόμαστε πλέον την κρίση, αλλά την αποτρέπουμε πριν καν εκδηλωθεί. Αυτή είναι η πιο αποτελεσματική στρατηγική για να συρρικνώσουμε δραστικά τον αντίκτυπο (impact) μιας επιτυχημένης διείσδυσης.

Το Νέο KPI της Πραγματικής Ανθεκτικότητας

Οφείλουμε να πραγματοποιήσουμε μια άμεση στρατηγική στροφή. Αυτή η αλλαγή απαιτεί και έναν νέο τρόπο μέτρησης της απόδοσης. Ο κρίσιμος δείκτης επιτυχίας (KPI) που θέτουμε στους ηγέτες ασφαλείας μας δεν είναι πλέον ο τακτικός ερώτημα: «Πόσες χιλιάδες ειδοποιήσεις κλείσαμε;».

Ο νέος, στρατηγικός KPI που μετρά απευθείας την πρόοδό μας προς την πραγματική ανθεκτικότητα είναι: «Ποιο ποσοστό της απόκρισής μας σε απειλές είναι πλήρως αυτόνομο;».

«Δεν μετράμε πλέον πόσες ειδοποιήσεις κλείσαμε. Μετράμε πόσες απειλές εξουδετερώθηκαν χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση».

Αυτό το KPI δεν αφορά μόνο το τμήμα ασφάλειας. Αφορά το πώς οι επιχειρήσεις αξιολογούν την ίδια τους τη βιωσιμότητα. Όταν η απόκριση γίνεται αυτόνομη, η ταχύτητα, η ακρίβεια και η ανθεκτικότητα παύουν να είναι ζητούμενα — γίνονται εγγενή χαρακτηριστικά του οργανισμού.

Η ανθεκτικότητα είναι το νέο επιχειρηματικό κεφάλαιο, και η αυτονομία είναι η μόνη κλίμακα για να το αποκτήσουμε.

Economy
Πληθωρισμός: Στο 2,9% στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο – Στο 1,9% στην ευρωζώνη

Πληθωρισμός: Στο 2,9% στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο – Στο 1,9% στην ευρωζώνη

Όταν τα ντοκιμαντέρ γίνονται screen therapy: Από το πολιτικό χάος στη μαγεία της σύνδεσης και το προσωπικό στοίχημα ενός διάσημου σεφ
Τα Νέα της Αγοράς 19.01.26

Όταν τα ντοκιμαντέρ γίνονται screen therapy: Από το πολιτικό χάος στη μαγεία της σύνδεσης και το προσωπικό στοίχημα ενός διάσημου σεφ

Ανακαλύπτουμε τρία ντοκιμαντέρ που επαναπροσδιορίζουν την ψυχαγωγία, συνδυάζοντας την ένταση ενός «θρίλερ» με τη συγκίνηση αληθινών ιστοριών που μοιάζουν με παραμύθι.

Σύνταξη
Η στιγμή ανήκει στην Stoiximan: ηγεσία με διάρκεια, αποτύπωμα με ουσία
Τα Νέα της Αγοράς 15.01.26

Η στιγμή ανήκει στην Stoiximan: ηγεσία με διάρκεια, αποτύπωμα με ουσία

Με σταθερό προσανατολισμό στο μέλλον, η Stoiximan συνεχίζει να επενδύει στην τεχνολογία, την ασφάλεια, το υπεύθυνο παιχνίδι, τον αθλητισμό και την κοινωνία, δημιουργώντας εμπειρίες που ξεχωρίζουν και αφήνουν μετρήσιμο αποτύπωμα

Σύνταξη
Στην Αμαλιάδα, ο Μητροπολίτης Μεξικού, Κεντρικής – Νοτίου Αμερικής και νήσων Καραϊβικής κ.κ. Ιάκωβος
Η επίσκεψη 19.01.26

Στην Αμαλιάδα, ο Μητροπολίτης Μεξικού, Κεντρικής – Νοτίου Αμερικής και νήσων Καραϊβικής κ.κ. Ιάκωβος

Ο Δήμαρχος Ήλιδας Χρήστος Χριστοδουλόπουλος υποδέχθηκε στο δημαρχείο, τον Μητροπολίτη όσο και στην συνοδεία του, που αποτελούνταν από τρεις ιερείς από Γουατεμάλα, Βενεζουέλα και Κολομβία.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας για Μακάμπι: «Πολύ επικίνδυνη και σε καλό μομέντουμ – Δεν θα παίξει ο Μόρις»
Euroleague 19.01.26

Μπαρτζώκας για Μακάμπι: «Πολύ επικίνδυνη και σε καλό μομέντουμ – Δεν θα παίξει ο Μόρις»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη media day του Ολυμπιακού, ενόψει της αναμέτρησης με την Μακάμπι Τελ Αβίβ (20/1, 19:30) – Τι είπε για το ματς και την κατάσταση του Μόντε Μόρις.

Σύνταξη
Ποια είναι η 30χρονη Βαλέρια Νικόφ, το κορίτσι του Σον Πεν; – Η διετής σχέση και οι συγκρούσεις με τους παπαράτσι
Έρως 19.01.26

Ποια είναι η 30χρονη Βαλέρια Νικόφ, το κορίτσι του Σον Πεν; - Η διετής σχέση και οι συγκρούσεις με τους παπαράτσι

Ο 65χρονος Σον Πεν και η 30χρονη Βαλέρια Νικόφ έκαναν δημόσια τη σχέση τους τον Νοέμβριο του 2024, ενώ συνεχίζουν να είναι μαζί μετά από σχεδόν δύο χρόνια κοινής πορείας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Επικό βίντεο: Ο διαιτητής του τελικού του Κόπα Άφρικα έβαλε τα γέλια όταν κατάλαβε ότι προκάλεσε… χάος (vid)
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Επικό βίντεο: Ο διαιτητής του τελικού του Κόπα Άφρικα έβαλε τα γέλια όταν κατάλαβε ότι προκάλεσε… χάος (vid)

Οι παίκτες της Σενεγάλης έφυγαν για λίγο από τον αγωνιστικό χώρο εξαιτίας ενός πέναλτι που δόθηκε υπέρ του Μαρόκο στον τελικό του Κόπα Άφρικα, με τον διαιτητή να αντιδρά με… επικό τρόπο.

Σύνταξη
Ρέτσος για τον «τελικό» με τη Λεβερκούζεν: «Η Μπάγερ θα αντιμετωπίσει έναν δύσκολο αντίπαλο σε ένα θορυβώδες γήπεδο»
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Ρέτσος για τον «τελικό» με τη Λεβερκούζεν: «Η Μπάγερ θα αντιμετωπίσει έναν δύσκολο αντίπαλο σε ένα θορυβώδες γήπεδο»

Ο Παναγιώτης Ρέτσος μίλησε ενόψει του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν για το Champions League και για το τι θα αντιμετωπίσουν οι «ασπιρίνες» στο Φάληρο

Σύνταξη
Στα… κάγκελα ο κόσμος του Παναθηναϊκού με Αλαφούζο, Μπενίτεθ και παίκτες: «Νύχτα ντροπής και ξεφτίλας, δρόμο όλοι…» (pics)
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Στα… κάγκελα ο κόσμος του Παναθηναϊκού με Αλαφούζο, Μπενίτεθ και παίκτες: «Νύχτα ντροπής και ξεφτίλας, δρόμο όλοι…» (pics)

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού ξέσπασε στα social media μετά την 4άρα από την ΑΕΚ και τα βάζει με τον Γιάννη Αλαφούζο, τους παίκτες, αλλά και την κάκιστη διαχείριση του Ράφα Μπενίτεθ – «Νύχτα ντροπής, δρόμο όλοι» και «Ρεζιλίκια» είναι μερικά από τα εκατοντάδες μηνύματα.

Σύνταξη
Σε εξέλιξη η συνάντηση του πρωθυπουργού με τους αγρότες – Τα αιτήματα, τι είπε ο Μητσοτάκης, όλες οι εξελίξεις
Κρίσιμο ραντεβού 19.01.26 Upd: 14:08

Σε εξέλιξη η συνάντηση του πρωθυπουργού με τους αγρότες – Τα αιτήματα, τι είπε ο Μητσοτάκης, όλες οι εξελίξεις

Αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς και μελισσοκόμοι θέτουν στον πρωθυπουργό τα αιτήματα «επιβίωσής» τους - Σημεία αιχμής η μείωση του κόστους παραγωγής, η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος και η αντιμετώπιση της ευλογιάς

Σύνταξη
Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα
Πώς συνέβη 19.01.26

Δραματικές ώρες στην Ισπανία - Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα για το σιδηροδρομικό δυστύχημα

Το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία έχει προκαλέσει σοκ στη χώρα ενώ άγνωστες παραμένουν προς το παρόν οι αιτίες που το προκάλεσαν - Τουλάχιστον 39 νεκροί και 150 τραυματίες

Σύνταξη
Η συλλογή Prada Men’s Fall/Winter 2026 ήταν μια ερωτική επιστολή προς τη στιλπνή υπεροψία του οίκου
Επιστροφή στο μέλλον 19.01.26

Η συλλογή Prada Men's Fall/Winter 2026 ήταν μια ερωτική επιστολή προς τη στιλπνή υπεροψία του οίκου

Τα αριστοτεχνικά (σε στρώσεις φορεμένα) πανωφόρια και τα χαλαρά πλεκτά κυριάρχησαν στην πασαρέλα του τελευταίου σόου ανδρικών ενδυμάτων της Prada.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Πάπας σχεδιάζει μεγάλη λειτουργία στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» ως επιστέγασμα της επίσκεψής του στην Ισπανία
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Ο Πάπας σχεδιάζει μεγάλη λειτουργία στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» ως επιστέγασμα της επίσκεψής του στην Ισπανία

Σαράντα και πλέον χρόνια μετά τη λειτουργία του Ιωάννη Παύλου Β΄, το ιστορικό στάδιο της Μαδρίτης επιστρέφει στο επίκεντρο ενός παπικού γεγονότος παγκόσμιας εμβέλειας

Γεώργιος Μαζιάς
Εξεταστική: Στην ευρωπαϊκή εισαγγελία μετά από αίτημα του ΠΑΣΟΚ ανακριβή στοιχεία δεσμευμένων ΑΦΜ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 19.01.26

Εξεταστική: Στην ευρωπαϊκή εισαγγελία μετά από αίτημα του ΠΑΣΟΚ ανακριβή στοιχεία δεσμευμένων ΑΦΜ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Το σχετικό αίτημα κατέθεσε από το ΠΑΣΟΚ η Μιλένα Αποστολάκη, η οποία μάλιστα κατήγγειλε πως ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ διαβίβασε με μεγάλη καθυστέρηση και με σημαντικές αποκλίσεις δύο έγγραφα για τα δεσμευμένα ΑΦΜ εκ των οποίων προκύπτει απόκλιση ύψους 13,6 εκατ. ευρώ σε σχέση με τις πληρωμές

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
