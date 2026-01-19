Ταΰγετος: Πώς συνέβη το ατύχημα – «Είμαστε τυχεροί» λέει ένας από τους ορειβάτες που τραυματίστηκε

O ένας από τους 4 ορειβάτες που τραυματίστηκαν στον Ταΰγετο, μιλάει αποκλειστικά στο Live News για την περιπέτεια που έζησε ο ίδιος και οι φίλοι του.

Λίγες ώρες μετά τη δραματική διάσωση των 8 νεαρών που είχαν παγιδευτεί, έχει συνειδητοποιήσει πως όλοι τους στάθηκαν τυχεροί μέσα σε αυτό που τους συνέβη.

Όπως μας λέει, είχαν τον αναγκαίο εξοπλισμό για την ανάβαση και είχαν πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Πάντα όμως κρύβονται κίνδυνοι.

«Είμαστε τυχεροί»

«Ό,τι επιλέγει ο καθένας να κάνει, παίρνει και τα ρίσκα του. Ξέραμε πού πηγαίναμε. Είχαμε τις γνώσεις, είχαμε τον εξοπλισμό».

Όλα ξεκίνησαν χθες στη μία το μεσημέρι. Κατά τη διάρκεια της ανάβασης, ένας από τους ορειβάτες γλίστρησε και παρέσυρε και τους υπόλοιπους.

«Η περιοχή είναι όπως είναι ένα χειμερινό βουνό με το χιόνι του, τον πάγο του. Εμείς ήμασταν τυχεροί. Δεν εγκλωβιστήκαμε κατά μία έννοια. Πέσαμε. Χτυπήσαμε όσο χτυπήσαμε. Μετά σηκωθήκαμε, προχωρούσαμε. Περιμέναμε το ελικόπτερο εκεί 1,5 ώρα, δεν σταμάτησε ποτέ. Δεν μπόρεσε ο άνθρωπος, όπως λέει, να προσεγγίσει».

Οι 4 τραυματίες ορειβάτες έπρεπε να απομακρυνθούν με ελικόπτερο. Στα αποκλειστικά πλάνα του MEGA βλέπουμε να τους προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες και να μεταφέρουν με φορείο καθώς είχαν τραύματα στα πόδια.

Ο ορειβάτης που γλίστρησε παρέσυρε και τους υπόλοιπους που ήταν πίσω του.

Κινητοποιήθηκε άμεσα ελικόπτερο του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, όμως δεν κατάφερε να προσεγγίσει εξαιτίας δυσμενών καιρικών συνθηκών.

«Πιο πολύ για το θεαθήναι ήρθε το ελικόπτερο και μετά συνεχίσαμε μόνοι μας να κατέβουμε. Κατεβήκαμε το μισό βουνό και ήρθαν και μας βοήθησαν και τα παιδιά από το 112, της ΕΜΑΚ μετά. Μια χαρά ήμασταν, απλά το θέμα ήταν το κρύο. Άμα μέναμε πάνω(στο βουνό) θα μας ‘’κλαίγανε’’».

Ο εκπαιδευτής της ομάδας, λέει ότι το ατύχημα που λίγο έλειψε να στοιχίσει ζωές, σημειώθηκε σε ένα σημείο παγωμένο.

«Με σχοινί ήταν. Ήταν ένα σημείο περίεργο που ήταν παγωμένο και γι΄ αυτό συνέβη εκεί. Ήταν εκεί που δεν έπρεπε να συμβεί. Δεν ήταν αναρρίχηση. Περπάτημα ήταν».

Όπως λέει, ο ορειβάτης που γλίστρησε παρέσυρε και τους υπόλοιπους που ήταν πίσω του και δεν μπόρεσαν να τον συγκρατήσουν.

«Περπάτημα ήταν και απλά ήταν πολύ παγωμένο το συγκεκριμένο σημείο και γλίστρησε κάποιος και παρέσυρε τους άλλους και δεν μπόρεσαν οι άλλοι να συγκρατήσουν την πτώση».

«Μαζί ήταν και εκπαιδευτές στην ορειβατική ομάδα»

Οι ορειβάτες περίμεναν να φτάσει η βοήθεια στη θέση Πόρτες, σε δύσβατο σημείο, κοντά στην κορυφή «Προφήτης Ηλίας». Στη συνέχεια, οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις. Σήμερα αναμένεται να πάρουν εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 41 πυροσβέστες με τις ορειβατικές ομάδες της 1ης και 6ης ΕΜΑΚ, μαζί με εθελοντές.

Σύμφωνα με τον Χρήστο Μπελογιάννη, ο οποίος είναι οδηγός βουνού, στην ορειβατική ομάδα υπήρχαν και εκπαιδευτές.

«Μαζί ήταν και εκπαιδευτές. Οι συνθήκες ήταν ιδανικές για να κάνουν αυτό το ορειβατικό μάθημα».