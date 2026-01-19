Ταΰγετος: «Είχαν κακώσεις και δεν μπορούσανε να περπατήσουν» – Αίσιο τέλος για τους 8 ορειβάτες

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια 8 ορειβατών στον Ταΰγετο, που είχαν παραμείνει εγκλωβισμένοι σε υψόμετρο 2.000 μέτρων.

Οι διασώστες αργά το βράδυ της Κυριακής, προσέγγισαν τους ορειβάτες, με 4 από αυτούς ήταν τραυματισμένοι ύστερα από πτώση. Η ομάδα της 6ης ΕΜΑΚ, μετά από περίπου τέσσερις ώρες πεζοπορίας σε δύσβατο, παγωμένο έδαφος, κατάφερε να φτάσει στο σημείο όπου είχαν παγιδευτεί οι ορειβάτες.

«Σήμερα θα πάρουν όλοι εξιτήριο, απ’ ότι κατάλαβα, για να γυρίσουν στα σπίτια τους. Κυρίως είχανε κακώσεις στα κάτω άκρα»

Εκεί τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και ξεκίνησε η ασφαλής μεταφορά τους προς τα χαμηλότερα σημεία του βουνού, υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Οι τέσσερις ορειβάτες, τρεις άνδρες και μία γυναίκα, μεταφέρθηκαν αρχικά στο καταφύγιο του ΕΟΣ Σπάρτης και στη συνέχεια παραλήφθηκαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για να διακομιστούν στο νοσοκομείο Σπάρτης.

«Δεδομένης της πτώσης που είχανε, έχουν πολύ ελαφρούς τραυματισμούς. Σήμερα θα πάρουν όλοι εξιτήριο, απ’ ότι κατάλαβα, για να γυρίσουν στα σπίτια τους. Κυρίως είχανε κακώσεις στα κάτω άκρα, λόγω του ότι όλοι φοράγανε κραμπόν, αυτά τα καρφιά που φοράνε στα παπούτσια όταν είναι παγωμένο το βουνό. Είχαν κακώσεις και δεν μπορούσανε να περπατήσουνε», σημείωσε ο Χρήστος Μπελογιάννης, οδηγός βουνού.

«Η Ελλάδα δεν διαθέτει ελικοδιάσωση»

Όπως επισήμανε ο κος Μπελογιάννης, στην Ελλάδα δεν υπάρχει ελικοδιάσωση, σημειώνοντας πως το διαθέσιμο ελικόπτερο Super Puma δεν είναι κατάλληλο για τέτοιου είδους διασώσεις, καθώς απαιτείται εκπαιδευμένο πλήρωμα και τεχνικός εξοπλισμός για την προσέγγιση σε δύσβατα σημεία και υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες.

«Ελικοδιάσωση σημαίνει και παροχή πρώτων βοηθειών, άμεσων πρώτων βοηθειών. Σημαίνει ότι υπάρχει ένα ελικόπτερο το οποίο ενεργεί σε περίπτωση ατυχήματος και δεν αφορά μόνο το βουνό, αφορά και έναν άνθρωπο στο δρόμο».

«Υπάρχει ένα πάρα πολύ βαρύ Super Puma, το οποίο προσπαθεί να ενεργήσει με αυτά για τα οποία έχουν εκπαιδευτεί οι πιλότοι του και το πλήρωμά του. Δεν επαρκεί για τη διάσωση αυτό. Εγώ ήμουνα μπροστά, το ελικόπτερο έφερνε βόλτες, πραγματικά προσπάθησαν φιλότιμα οι πιλότοι, το πλήρωμα, να το προσγειώσουν, δεν κατέβασε αρτάνη, που είναι ο τρόπος διάσωσης, και προφανώς δεν μπορούσε να το προσγειώσει, το έδαφος δεν προσφερόταν, υπήρχαν άνεμοι εκείνη τη στιγμή και αποχώρησε».

«Χρειάζεται άλλο ελικόπτερο και πλήρωμα το οποίο να έχει εκπαιδευτεί σε αυτού του είδους τις διασώσεις», εξήγησε.