Ινιέστα για… Ελ Κααμπί!

Το Μαρόκο εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να εντάξει τον Αντρές Ινιέστα στο ποδοσφαιρικό του οικοδόμημα, επιβεβαιώνοντας τη διάθεση της χώρας να ενισχύσει το πρότζεκτ της με πρόσωπα διεθνούς κύρους. Ο Ισπανός θρύλος του ποδοσφαίρου και της Μπαρτσελόνα βρίσκεται αυτές τις ημέρες στο Ραμπάτ, προσκεκλημένος της μαροκινής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, με το ενδιαφέρον για συνεργασία να θεωρείται ιδιαίτερα έντονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί διερευνητικές επαφές, καθώς η μαροκινή πλευρά βλέπει στο πρόσωπο του Ινιέστα ένα σύμβολο ποδοσφαιρικής γνώσης, εμπειρίας και ηγεσίας. Ο παλαίμαχος μέσος, που ολοκλήρωσε την καριέρα του πριν από έναν χρόνο έχοντας αγωνιστεί σε Ιαπωνία και Εμιράτα, έχει ξεκαθαρίσει πως το επόμενο βήμα του θα είναι σε ρόλο τεχνικής ευθύνης είτε ως προπονητής είτε ως αθλητικός διευθυντής.

Το ενδιαφέρον του Μαρόκου εντάσσεται σε ένα ευρύτερο, μακροπρόθεσμο πλάνο αναβάθμισης του ποδοσφαίρου της χώρας, το οποίο στηρίζεται θεσμικά και πολιτικά από την ανώτατη ηγεσία. Με τον προπονητή της εθνικής ομάδας, Ρεγκραγκί, να δέχεται έντονη κριτική το τελευταίο διάστημα, η ομοσπονδία φέρεται να εξετάζει συνολικό επανασχεδιασμό της αθλητικής της δομής, ενισχύοντας τη διοίκηση με πρόσωπα διεθνούς αναγνώρισης.

Η προοπτική του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2030, το οποίο το Μαρόκο συνδιοργανώνει, λειτουργεί ως καταλύτης. Οι Μαροκινοί δεν κρύβουν τη φιλοδοξία τους να παρουσιαστούν όχι απλώς ανταγωνιστικοί, αλλά διεκδικητές, και η παρουσία μιας προσωπικότητας όπως ο Ινιέστα θεωρείται ότι μπορεί να προσδώσει τεχνογνωσία, κύρος και ποδοσφαιρική ταυτότητα στο εγχείρημα.

Προς το παρόν δεν υπάρχει οριστική συμφωνία, ωστόσο το γεγονός ότι οι συζητήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει δείχνει πως το σενάριο κάθε άλλο παρά θεωρητικό είναι. Για το Μαρόκο, η «μεταγραφή» του Ινιέστα εκτός γηπέδων θα ήταν μια κίνηση υψηλού συμβολισμού και για τον ίδιο, μια ευκαιρία να ξεκινήσει το νέο κεφάλαιο της καριέρας του σε ένα από τα πιο φιλόδοξα ποδοσφαιρικά πρότζεκτ της επόμενης δεκαετίας.

Λίγες ώρες πριν τον τελικό του Κόπα Άφρικα κόντρα στη Σενεγάλη η ομάδα του Αγιούμπ Ελ Κααμπί μάχεται για την κατάκτηση του τίτλου ενώ παράλληλα σχεδιάζει την επόμενη του μέρα. Ο Ινιέστα φαίνεται πως δύσκολα θα πει όχι…